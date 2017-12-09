DHA YURT BÜLTENİ-18

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: NE YAZIK Kİ DURUMUMUZ ÇOK KÖTÜ

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkiye\'nin karanlık bir tünelin ucunda olduğunu belirterek, \"Ne yazık ki durumumuz çok kötü. Yılbaşından sonra bence daha kötüye gidecek\" dedi

Düzce\'nin Akçakoca ilçesinde, CHP\'nin olağan ilçe kongresi yapıldı. Akçakoca Öğretmenevi\'nde düzenlenen kongreye CHP eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaptığı konuşmada, \"Türkiye karanlık bir tünelin ucunda. Işık göremiyoruz. Temennimiz ışığa kavuşmak. Ne yazık ki durumumuz çok kötü. Türkiye\'nin tek bir dostu kalmadı. Ekonomi aşağıya gidiyor. Yılbaşından sonra bence daha kötüye gidecek\" diye konuştu.

Gökhan Günaydın ise memleketin en keskin virajının 2019 olduğunu belirterek, \"Türkiye’nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bu memleketin en keskin virajı 2019\'dur. Bu virajı almak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bu tren raydan Cumhuriyet ve Cumhuriyeti kuran CHP\'nin katkısı ile çıkmadan devam edecektir. CHP kişisel kariyer hesabı yapanların partisi olamaz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kongreden görüntüler

-Konuşmalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),(DHA)

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SURİYELİ AİLENİN YAŞAM MÜCADELESİ

SURİYE\'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen 10 kişilik aile, yaşamını güç koşullar altında sürdürüyor.

Suriye\'nin Münbiç kentinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Şanlıurfa\'ya gelen 10 kişilik Edyep Ailesi, Yakubiye Mahallesi\'nde aylık 250 liraya kiraladıkları 2 odalı eski evde hayata tutunmaya çalışıyor. Savaş mağduru aile, komşularının verdikleri yiyeceklerle karınlarını doyurup, battaniyelerle soğuktan korunmaya çalışıyor. Savaştan önce mutlu bir hayatları olduğunu ancak son aylarda Münbiç\'e yönelik saldırılara daha fazla dayanamayarak eşi, annesi, gelini ve 6 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye geldiklerini belirten 52 yaşındaki Ahmed Edyep, yardımseverlerden destek beklediklerini söyledi. Türkiye ve Şanlıurfa\'nın güvenli olduğunu ancak zor şartlarda yaşadıklarını anlatan Edyep şunları söyledi: \"Savaş nedeniyle 4 kez yer değiştirdik, amacımız vatanımızdan kopmamaktı ancak peşimizi bırakmadılar. 2012 yılında Deyrizor\'daki evimizden çıkıp Haseke\'ye geçtik, sonra PYD orayı ele geçirdi, kendisinden olmayanları kabul etmiyordu, orada kalabilmek için kefil istiyorlardı, olmayınca bir sürü sıkıntı yaşatıyorlardı. Biz de bu yüzden Münbiç\'e geçtik ancak orayı da ele geçirince yapacak bir şeyimiz kalmamıştı. İki yaşında kızım var, annem yaşlı, büyük oğlum yeni evlenmişti onlar için Türkiye\'ye kaçmak zorunda kaldık. Ne yapalım Allah\'a sığındık, buraya geldik. Burada güvende olduğumuz için mutluyuz tabii ki. Tek sıkıntımız işimizin olmamasıdır. Her şeyimizi orada bırakıp geldik, kira ödüyoruz, eşim ve büyük oğlum iş bulursa başka bir eve taşınmak istiyoruz. Havalar soğudu, çocuklarım geceleri üşüyor. 10 kişi bu evde yaşamak zor oluyor.\"

Görüntü Dökümü

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- 2 odalı evde yaşam mücadelesi veren Suriyeli aile

- Yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlatan Ahmed Edyep

- Boş odada bulunan eşyalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 297 MB

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CAMİDE TELEFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta girdiği camide namaz kılıyormuş gibi yapıp, cemaatten bir kişinin çantasındaki cep telefonunu çalan 30 yaşındaki Orhan Ö., yakalandı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Doğukent Camii\'nde meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Orhan Ö., namaz kılıyormuş gibi yapıp, cemaatten Ö.F.Y.\'nin duvar dibinde bulunan çantasındaki cep telefonunu alıp, kaçtı. Caminin güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası Ö.F.Y., polise haber verdi. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği Orhan Ö.\'yü kısa sürede yakaladı.

Çaldığı telefonu aynı gün Gaziantep\'te sattığı belirlenen Orhan Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Orhan Ö. hastaneye getirilirken

- Acil servis önü

- Orhan Ö.\'nün hastaneden çıkarılışı

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otunun gidişi

- Orhan Ö.\'nün camiden namaz kılması

- Çantayı kurcalaması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 151 MB

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Gözaltındaki şüpheli kelepçeli halde kaçtı

GAZİANTEP\'te gözaltına alınan 23 yaşındaki Hakan A., hastanede sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülürken, bir fırsatını bulup, kelepçeli halde polisin elinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Neden gözaltına alındığı henüz öğrenilemeyen, Bursalı olduğu belirtilen Hakan A., hastanede sağılık kontrolünden geçirildikten sonra kelepçelenip, araca bindirilirken, bir fırsatını bulup, polisin elinden kaçtı. Polislerin peşinden koştuğu Hakan A., ara sokaklara girip, izini kaybettirdi. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Ancak, tüm aramalara karşın Hakan A., bulunamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin çevrede arama yapması

- Polis araçları

- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP (DHA)

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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Büyümede 3\'üncü sıradayız

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomik büyüme açısından Çin ve Hindistan’dan sonra 3’üncü sırada yer aldığını söyledi.

Mehmet Şimşek, Gaziantep\'te Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi\'nin temel atma törenine katıldı. Törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti milletvekilleri Ahmet Uzer ve Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Ortadoğu’da olup bitenlerden ders almamız gerektiğini söyledi. Suriyeli sığınmacılara kapıları açarak dünyaya insanlık dersi verilgini ifade eden Şimşek, \"Şu Suriye\'de olup bitenleri görelim, şu Irak\'ta olup bitenleri görelim, Libya\'da olup bitenleri, Yemen\'de olup bitenleri görelim, ders çıkartalım. Gerçekten bunlar önemlidir. Çok tarihi bir dönemden geçiyoruz. Ne kadar vurgulasak azdır. Biz hakikaten büyük bir milletiz. Bakın, bugün bütün dünya kapılarını kapatırken 3.3 milyon Suriyeli muhacire biz kapımızı açmışız. Gaziantep büyük bir fedakarlık içerisinde\" diye konuştu.

Şimşek, teknolojik alt yapı ve sanayileşmeye önem verilmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hazırlıklı olmamız lazım. Ama bunu en çok sanayileşmemizi, ekonomimizi güçlendirerek yapmamız lazım. Bugün şükürler olsun ki birçok alanda dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Kıbrıs çıkartmasında ambargo uygulayanlar aslında, Türkiye\'nin güçlenmesinin de önünü açmışlar. Bugün benzer ayak oyunları içine girenlere de biz çok daha güçlü bir şekilde cevap vereceğiz. Bugün savunma sanayinde Türkiye\'nin yerlilik oranı gerçekten yüzde 60\'ları aşmış durumda. Çok değil, 14-15 yıl önce ihtiyaçlarımızın neredeyse yüzde 75-80\'ini biz ithal ediyorduk. Dünyamın hızlı bir değişimden geçti. Yapay zeka gerçekten 4. Sanayi Devrimi bağlamında ülkemiz açısından çok kritik etkilere sahip olacak bir alan. O nedenle eğitimi biz önceliklendiriyoruz.\"

Türkiye’nin Çin ve Hindistan\'dan sonra en güçlü büyümeyi, en güçlü performansı ortaya koyduğunu aktaran Başbakan Yardımcısı Şimşek, Düşünün, eğer normal bir dönemde bu güçlü kadrolarla, siyasi istikrarla, belki de gerçekten daha büyük başarılar olacaktı, ama eninde sonunda bu yakın coğrafyada bu zülüm sona erecek. Bu insanlık trajedileri sona erecek ve Türkiye bu bölgede istikrar için, huzur için, refah için, barış için üstlendiği çok önemli rolü oynamaya devam edecektirö şeklinde konuştu.

Mehmet Şimşek, müzenin temel atma törenin ardından Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’nde yaptırılan Kültür ve Kongre Merkezi\'nin temel atma törenine de katıldı. Şimşek burada yaptığı konuşmada ise, ülkenin başına musallat olan terör örgütlerine rağmen ayakta olduğunu dile getirdi. Hiç kimsenin Türkiye üzerinde oyun oynamasının mümkün olmayacağını aktaran Şimşek şöyle konuştu:

“Güçlü bir şekilde medeniyet yarışında yolumuza devam ediyoruz. Allah\'ın izniyle biz bu coşku, heyecan ve ruhla kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz sürece hiç kimsenin Türkiye üzerinde oyun oynaması mümkün olmayacaktır. Türkiye dünya ile arayı kapatıyor. Dün Brüksel\'de Avrupa Birliği ile yüksek düzeyli diyalog toplantısı yaptık. Düşünsenize, 2000\'li yılların başında kişi başına milli gelirde Avrupa\'nın üçte bir düzeyindeydik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ak Parti hükümetlerinin 15 yıllık iktidarında Türkiye Avrupa Birliğiyle arayı 25 puan kapatmış. Yani üçte bir düzeyinden üçte iki düzeyine çıkmış. Bu sene Çin ve Hindistan\'dan sonra en güçlü büyüme performansını ortaya koyacağız inşallah. Bu sene bir milyondan fazla kardeşimize yılın ilk 7 ayında istihdam imkanı oluşturduk. Türkiye hızla kalkınıyor, gelişiyor hem yerelde, hem de ülke çapında.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Temel atma törenin yapıldığı yer

- Mehmet Şimşek\'in alana gelmesi

- Şimşek\'in konuşması

- Temal atma töreni

- Mehmet Şimşek\'in alana gelmesi

- Şimşek\'in konuşması

- Temal atma töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

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Lodos nedeniyle İDO ve BUDO deniz seferlerini iptal etti

MARMARA Bölgesi’nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferleri yapılamıyor.

Bugün Saat 18.30\'daki Bandırma- İstanbul Turgut Özal feribot seferi, etkili olan lodos nedeniyle iptal edildi. İptal haberi İDO Bandırma Terminali’nde yapılan anons ve cep telefonlarına gönderilen mesajla bildirildi. İptalin ardından terminalde bekleyen araçlar, karayoluyla İstanbul\'a gitmek için hareket etti. Yolcular ise biletlerini gişelerde iade ettikten sonra otobüs firmalarına yöneldi. Bazı yolcular iptal haberinin çok geç verildiğini belirterek tepki gösterdi.

Etkili olan şiddetli lodos, gün boyunca deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO\'da bugün çok sayıda sefer iptal edildi. İDO’da bugün şu ana kadar 13 sefer iptal edilirken, BUDO’da ise 22 sefer hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi. İDO’nun yarın saat 07.00’deki İstanbul- Bandırma seferinin de iptal edildiği duyuruldu.

BUDO’da ise bugün sabah saat 08.00’den itibaren Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak yapılamıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Terminal

- Yolcular

- Bodrum\'dan geldiğini söyleyen bir kadının tepkisi

- Yolcular

- Feribot

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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