DHA YURT BÜLTENİ-18

1)YILMAZ BÜYÜKERŞEN: NE YAZIK Kİ DURUMUMUZ ÇOK KÖTÜ

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkiye\'nin karanlık bir tünelin ucunda olduğunu belirterek, \"Ne yazık ki durumumuz çok kötü. Yılbaşından sonra bence daha kötüye gidecek\" dedi. Düzce\'nin Akçakoca ilçesinde, CHP\'nin olağan ilçe kongresi yapıldı. Akçakoca Öğretmenevi\'nde düzenlenen kongreye CHP eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaptığı konuşmada, \"Türkiye karanlık bir tünelin ucunda. Işık göremiyoruz. Temennimiz ışığa kavuşmak. Ne yazık ki durumumuz çok kötü. Türkiye\'nin tek bir dostu kalmadı. Ekonomi aşağıya gidiyor. Yılbaşından sonra bence daha kötüye gidecek\" diye konuştu.Gökhan Günaydın ise memleketin en keskin virajının 2019 olduğunu belirterek, \"Türkiye’nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bu memleketin en keskin virajı 2019\'dur. Bu virajı almak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bu tren raydan Cumhuriyet ve Cumhuriyeti kuran CHP\'nin katkısı ile çıkmadan devam edecektir. CHP kişisel kariyer hesabı yapanların partisi olamaz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kongreden görüntüler

-Konuşmalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),(DHA)

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2)SURİYELİ AİLENİN YAŞAM MÜCADELESİ

SURİYE\'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen 10 kişilik aile, yaşamını güç koşullar altında sürdürüyor. Suriye\'nin Münbiç kentinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Şanlıurfa\'ya gelen 10 kişilik Edyep Ailesi, Yakubiye Mahallesi\'nde aylık 250 liraya kiraladıkları 2 odalı eski evde hayata tutunmaya çalışıyor. Savaş mağduru aile, komşularının verdikleri yiyeceklerle karınlarını doyurup, battaniyelerle soğuktan korunmaya çalışıyor. Savaştan önce mutlu bir hayatları olduğunu ancak son aylarda Münbiç\'e yönelik saldırılara daha fazla dayanamayarak eşi, annesi, gelini ve 6 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye geldiklerini belirten 52 yaşındaki Ahmed Edyep, yardımseverlerden destek beklediklerini söyledi. Türkiye ve Şanlıurfa\'nın güvenli olduğunu ancak zor şartlarda yaşadıklarını anlatan Edyep şunları söyledi:

\"Savaş nedeniyle 4 kez yer değiştirdik, amacımız vatanımızdan kopmamaktı ancak peşimizi bırakmadılar. 2012 yılında Deyrizor\'daki evimizden çıkıp Haseke\'ye geçtik, sonra PYD orayı ele geçirdi, kendisinden olmayanları kabul etmiyordu, orada kalabilmek için kefil istiyorlardı, olmayınca bir sürü sıkıntı yaşatıyorlardı. Biz de bu yüzden Münbiç\'e geçtik ancak orayı da ele geçirince yapacak bir şeyimiz kalmamıştı. İki yaşında kızım var, annem yaşlı, büyük oğlum yeni evlenmişti onlar için Türkiye\'ye kaçmak zorunda kaldık. Ne yapalım Allah\'a sığındık, buraya geldik. Burada güvende olduğumuz için mutluyuz tabii ki. Tek sıkıntımız işimizin olmamasıdır. Her şeyimizi orada bırakıp geldik, kira ödüyoruz, eşim ve büyük oğlum iş bulursa başka bir eve taşınmak istiyoruz. Havalar soğudu, çocuklarım geceleri üşüyor. 10 kişi bu evde yaşamak zor oluyor.\"

Görüntü Dökümü

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- 2 odalı evde yaşam mücadelesi veren Suriyeli aile

- Yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlatan Ahmed Edyep

- Boş odada bulunan eşyalar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 297 MB

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3)CAMİDE TELEFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta girdiği camide namaz kılıyormuş gibi yapıp, cemaatten bir kişinin çantasındaki cep telefonunu çalan 30 yaşındaki Orhan Ö., yakalandı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Doğukent Camii\'nde meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Orhan Ö., namaz kılıyormuş gibi yapıp, cemaatten Ö.F.Y.\'nin duvar dibinde bulunan çantasındaki cep telefonunu alıp, kaçtı. Caminin güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası Ö.F.Y., polise haber verdi. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği Orhan Ö.\'yü kısa sürede yakaladı.

Çaldığı telefonu aynı gün Gaziantep\'te sattığı belirlenen Orhan Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Orhan Ö. hastaneye getirilirken

- Acil servis önü

- Orhan Ö.\'nün hastaneden çıkarılışı

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otunun gidişi

- Orhan Ö.\'nün camiden namaz kılması

- Çantayı kurcalaması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 151 MB

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