DHA YURT BÜLTENİ-18

Erzincan\'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı



ERZİNCAN\'da kontrolden çıkıp, takla atarak sulama kanalına uçan otmobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erzincan- Erzurum karayolunun 8\'inci kilometresinde Ganiefendi Köyü girişinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 24 EV 327 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak, sulama kanalına uçtu. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 26 yaşındaki Tugay Tokgöz olay yerinde, Umut Acar (23) ise kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan, henüz isimleri öğrenilmeyen 2 kişi ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Otomobilde sıkışan Tugay Tokgöz\'ün cesedi, AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak morga kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden genel detay görüntü

-Hurdaya dönen araçtan görüntü

-Hastane acilinden görüntü

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan (DHA)

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Başbakan Yardımcısı Işık: Davayı, Türkiye ekonomisini kaosa sürüklemek için fırsat görüyorlar



BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye\'ye karşı komplo kurulmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, \"Şimdi birtakım güç merkezleri, ABD\'deki bir davayı Türkiye\'yi adeta bloke etmek, Türkiye\'nin ekonomisini kaosa sürüklemek için bir fırsat olarak görüyor. Hiç kimse boşuna heveslenmesin\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Başiskele ilçesinde partisinin ilçe gençlik kollarının kongresine katıldı. Burada konuşan Işık, Türkiye\'ye yönelik hiçbir provokasyona izin vermeyeceklerini belirterek, \"Bundan sonra zannetmeyin ki önünüze yeni engeller çıkmayacak. Bu mücadele devam edecek. Şimdi birtakım güç merkezleri, ABD\'deki bir davayı Türkiye\'yi adeta bloke etmek, Türkiye\'nin ekonomisini kaosa sürüklemek için bir fırsat olarak görüyor. Hiç kimse boşuna heveslenmesin. Türkiye\'ye karşı hiç kimsenin komplo kurmasına, Türkiye\'ye yönelik hiçbir provokasyona Allah\'ın izniyle milletimiz ile müsaade etmeyiz. Bu konuda her türlü tedbir inşallah alınıyor ve bundan sonra da alınacak. Biz birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürdükçe bu ve bunun gibi engelleri Allah\'ın izniyle aşacağız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım\" dedi.

Hükümete operasyon çekmek isteyen güç odaklarını bildiklerini söyleyen Işık, konuşmasına şöyle devam etti:

\"2013 yılının Mayıs ayı Türkiye Cumhuriyeti\'nin ekonomideki en parlak ayı. İMF\'ye olan borcununuz son taksitini ödemişsiniz. Bakanlıkların koridorlarında İMF memurları gezmiyor. Türkiye için ne kadar önemliydi. Diğer yandan Türkiye\'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkartmış. Diğer tarafta faizler cumhuriyet tarihinin en dip seviyesine gelmiş. Yüzde 4.69 inanılmaz bir rakam. Enflasyonun 6 olduğu yerde, reel faizin eksi olması demektir. Diğer taraftan 3. köprünün ihalesi yapılmış, nükleer santralin ihalesi yapılmış, 3. havalimanın ihalesi yapılmış, Türkiye\'yi tutana aşk olsun dediğimiz bir anda, bir baktınız birkaç gencin ağaç hassasiyetini bir hükümet karşıtı gösteriye dönüştüren olaylar başladı. Oradaki gençleri tenzih ediyorum, onların niyetleri samimidir. Ama o gençleri kullanarak hükümete operasyon çekmek isteyen güç odaklarını biliyoruz. Atıyorlardı ya, o zaman tweetlerde bu ağaç meselesi olmadığını anlamadınız mı diye. Bizde gördük ki bu ağaç meselesi değil. Milletimiz Tayyip Erdoğan\'a sahip çıktı. O operasyon akabete uğratıldı. Ardından 17-25 Aralık. Yargı kılıfı altında darbe girişimi. Sizlerin basireti bunu da akabete uğrattı. Kobani olayları Güneydoğu\'yu savaş alanına döndürüp Türkiye\'yi uluslararası müdahaleye açık hale getirme niyeti vardı. Oradaki basiret sahibi insanlarımızın dik duruşu sayesinde o plan da işlemedi. En son 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü. Siz ülkeyi savunsun diye eline silah verdiğiniz, emrine vatan evlatları verdiğiniz bazı hain darbeciler, kendi meşru hükümetini düşürüp Türkiye\'yi merkezlerin emir komutasına sokabilecek bir darbe teşebbüsünde bulunuyor. İlk defa gençler, kadınlar bir darbe girişimini sandıkta değil, darbe girişimini sokakta önledi.\"

Kongrede, sahneye çıkıp İstiklal Marşı\'nı okuyan Mehmet Özkan adlı çocuk büyük alkış topladı. Başbakan Yardımcısı Işık yanına çağırdığı çocuğu yanağından öptü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başbakan Yardımcısı Işık\'ın konuşması

-Salondan detaylar

HABER: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-KAMERA: Uğur AYDIN / KOCAELİ (DHA)

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Bursa\'da zincirleme kaza: 4 ölü, 10 yaralı (3)



2 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bursa\'da 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazada, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cemal Gökhan Çalışkan ile servis şoförü Taner Bulut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çalışkan ve Bulut tutuklandı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / Bursa (DHA)

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Gönüllü mahalle bekçisi bıçaklanarak öldürüldü



GAZİANTEP\'te mahallede gönüllü bekçilik yapan 60 yaşındaki Ramazan Sevici, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Karagöz Mahallesi\'nde gönüllü bekçilik yaptığı belirtilen evli ve 4 çocuk babası Ramazan Sevici, bugün akşam saatlerinde 2 kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Sevici bıçaklandı, saldırganlar ise kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Ramazan Sevici, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Sevici\'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapıp görgü tanıklarından bilgi alan polis, kaçan iki saldırganın kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ramazan Sevici\'nin sağlık fotoğrafı

- Olay yeri

- Polislerin incelemesi

- Sokaktaki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP (DHA)