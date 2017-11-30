DHA YURT BÜLTENİ-18

Kastamonu\'da 2 ev yandı, 5 kişilik aile kayıp (4)



HAYVAN HIRSIZLIĞI ŞÜPHESİ

5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'nin yanan evinin enkazında, arama çalışmalarına akşam saatlerinde ara verildi. Gün boyu yapılan aramalarda Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen kemik ve kafatası dışında ailenin diğer 4 ferdi ile ilgili iz bulunamadı. Ekipler, buradan, yan tarafta yanan boş evin enkazına geçerek arama çalışması başlattı. Kayıp aile üyelerinin yangın sırasında burada olma ihtimaline karşı arama yapılıyor.

Öte yandan, Fazıl Çataloğlu\'nun orman yolunda terk edilmiş halde bulunan traktöründeki incelemeye de ara verildi. İlk incelemede, traktörün üst brandasının yandığı, römorkta ise küçükbaş hayvanların bulunduğu belirlendi. Römorktaki hayvanlardan bazılarının atlayıp çevrede otlarken köylüler tarafından görülmesi üzerine, traktörün bulunduğu ortaya çıktı. Fazıl Çataloğlu\'nun küçükbaş hayvanları, yangından 1 gün önce satın aldığı öğrenildi. Olayın, hayvan hırsızlığı sonucu gerçekleşmiş olabileceği üzerinde durulurken, aile ile husumetleri olduğu ileri sürülen bazı kişiler de ifadeye çağrıldı. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma sürdürülüyor.

Haber:KASTAMONU,(DHA)

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89 yaşındaki adamı dövüp, emekli maaşını gasp eden şüpheli tutuklandı

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde 89 yaşındaki Ahmet Süher\'i dövüp, cebindeki emekli maaşı olan bin 100 lirayı gasp eden iki kişiden Uğur Ünüvar, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ereğli ilçesi Pir Ömer Mahallesi\'nde meydana geldi. Bakkaldan ekmek alıp evine doğru giden Ahmet Süher\'i durdurup, para isteyen 2 kişi, direnince yaşlı adamı dövüp, cebindeki emekli maaşı olan bin 100 lirayı alarak kaçtı. Hafif yaralanan Ahmet Süher, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerden birinin çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan 22 yaşındaki Uğur Ünüvar olduğunu tespit etti. Polis, Ünüvar\'ı evinde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünüvar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)

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Bursa\'da Endüstri Zirvesi\'ne 60 ülkeden 1100 iş insanı katılıyor

Bursa’da 4 ayrı fuarı tek çatı altında toplayan Endüstri Zirvesi, kapılarını açtı. Zirve kapsamında 60 ülkeden bin 100\'ü aşkın iş insanı, sektör temsilcileriyle buluşacak.

Bursa’yı Türkiye’nin ve bölgenin en önemli fuar merkezlerinden biri yapmak için yeni nesil fuar organizasyonları düzenleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), aynı zamanda iş dünyasının küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmak için de projeler yürütüyor. Bu kapsamda BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. işbirliğinde kapılarını açan Endüstri Zirvesi, farklı ülkelerden gelen yabancı iş insanlarını ağırlıyor. 3 Aralık tarihine kadar Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde sürecek olan zirvede, Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) Projesi kapsamında BTSO öncüğülünde önemli bir alım heyeti organizasyonu düzenlendi.

\'BURSA’DA CİDDİ BİR KÜMELENME VAR\'

Zirvenin açılış töreninde konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Türkiye’nin yatırım ve üretimiyle dünyada gıpta ile izlenen bir ülke olduğunu söyledi. Bursalı sanayicilerin şevk ve heyecanı ile üretim ve istihdamın her geçen yıl arttığını kaydeden Çelik, “Bakanlık olarak yüksek katma değerli üretimimin artmasını ve yeni girişimcilerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Bursa’da bu anlamda ciddi bir kümelenme faaliyeti var. Fuarlar kenti olma yolunda da ilerleyen Bursa, gösterdiği performansla ülkemizin hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlıyor\" dedi.

6 KITADAN BİN 100’Ü AŞKIN İŞ İNSANI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise geçen yıl zor bir dönem geçiren Türkiye’nin 2017 yılı sonu itibariyle yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi olacağına inandığını söyledi. Burkay, zirve kapsamında Kompozit, Raylı Sistemler, Makine ve Uzay Havacılık Savunma Ur-Ge projeleri organizasyonuna 6 kıtadan bin 100’ü aşkın yabancı alıcının geldiğini söyledi. Sektörün iş hacmine büyük değer katan organizasyonun aynı zamanda Bursa’da düzenlenen en kalabalık alım heyeti programlarından birisi olma özelliğini taşıdığını ifade eden Burkay, “Ticari Safari Projesi ve Ur-Ge projeleriyle firmaların gerek yurt dışında, gerekse de yurt içinde dünyanın dört bir yanından firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor\" ifadelerini kullandı. Bursa Valisi İzzettin Küçük de fuarcılığın Bursa ekonomisi için büyük bir değer olduğunu belirtti.

250 MİLYON DOLARLIK HEDEF

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, Endüstri Zirvesi’nin 4 gün boyunca 4 ayrı fuarı ile Türkiye, bölgenin ve Bursa’nın ihracatına, istihdamına ve iç satışına önemli katkılarda bulunacağına inandığını dile getirdi. Zirvenin imalat endüstrisindeki prosesleri ilgilendiren sektörlerin tek çatı altında topladığını kaydeden Ersözlü, fuara 410 stantlı katılım sağladığını vurguladı. 7 ayrı holde 40 bin metrakarelik alanın tamamının dolduğunu söyleyen Ersözlü, “250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefiyle bu fuarı hazırladık. BTSO ile birlikte çok sayıda yabancı iş insanını fuarda ağırlıyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi, toplu halde kesildikten sonra standlar gezildi.

Görüntü Dökümü:

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-Törende ki konuşmalar

-Açılıştan görüntüler

-Detaylar

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)