DHA YURT BÜLTENİ-18

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Diyarbakır\'da kapkaça uğradı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

TÜRKİYE\'nin çektiği filmlerle uluslararası üne sahip olan yönetmeni Nuri Bilge Ceylan\'ın, Diyarbakır\'da gezerken 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi, kapkaç yöntemiyle çalındı. Aynı gün polisi görünce fotoğraf makinesini atıp kaçan kapkaççı, bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ziya Gökalp Sokak\'ta meydana geldi. Yaya olarak gezintiye çıkan yönetmen Nuri Bilge Ceylan\'ın elindeki 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi, arkasından yaklaşan kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Ceylan\'ın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin uyuşturucu madde bulundurmak ve kapkaç suçlarından kaydı bulunan 16 yaşındaki Ş.Ç olduğu tespit edildi.

MAKİNAYI ATIP KAÇTI

Polisin her yerde aradığı S.Ç., dün saat 22.00 sıralarında İskender Paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak\'ta fark edildi. Karşısında polisi gören Ş.Ç., elindeki Ceylan\'dan çaldığı fotoğraf makinesinin bulunduğu poşeti atarak kaçtı. Polisin peşine düştüğü S.Ç. izini kaybettirirken, fotoğraf makinesi yönetmen Nuri Bilge Ceylan\'a teslim edildi. Ekipler, bugün S.Ç.\'yi yapılan çalışmayla yakaladı. Çocuk Şubesi\'ne teslim edilen S.Ç.\'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kapkaç anı

-Nuri Bilge Ceylan yürürken

-Fotoğraf makinasının çalınması

-Genel ve detay

Haber: Burak EMEK /DİYARBAKIR,(DHA)

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İki kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

ANTALYA’nın Akseki ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Akseki Merkez Demirciler Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. 38 yaşındaki Mehmet Küçükakça’nın kullandığı 07 JE 466 plakalı kamyonet kavşaktan yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca, karşı yönden gelen Mehmet Cilasan idaresindeki 07 APP 84 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada Mehmet Küçükakça\'nın kullandığı kamyonette bulunan eşi Döndü (37), annesi Ayşe (65), çocukları Hüseyin (11), Emine (9) ve Mustafa Küçükakça (4) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan araçta sıkışan Döndü Küçükakça, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kamyonetten çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Döndü ve Ayşe Küçükakça daha sonra Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Adem ÇETİN /AKSEKİ(Antalya),(DHA)

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