DHA YURT BÜLTENİ-18

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, DENİZLİ\'DE (3)

BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli\'de Lavin Otel\'de işadamları ve sanayicilerle yaptığı toplantının ardından bir süredir rahatsız olan DSP dönemi bakanlarından Mehmet Kocabatmaz\'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu\'nun, Kocabatmaz\'ın evine girerken ayakkabılarını çıkartıp terlik giydiği görüldü. CHP lideri Kılıçdaroğlu ardından geçen salı günü yaşamını yitiren Denizli\'nin eski baro başkanlarından İsmet Kayhan\'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretlerin ardından Topraklık Mahallesi\'nde satın alınarak tadilatı yapılan partisinin 7 katlı il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Yaklaşık 1500 partilinin yanı sıra bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarını da katıldığı açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı hedef aldı. Eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, \"Herkesle kavgalı bir Türkiye, umut yaratmaz. Herkesle kavgalı bir Türkiye olmaz. Türkiye\'yi dünyada saygılı kılan bir kişi var onun adı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Herkesle barış huzur içinde olmalıyız. Hiçbir ülkeyi dost veya düşman diye ayırmayacağız. Öncelikle kendi ülkemizin çıkarlarını düşüneceğiz\" dedi.

SEÇİMLER İÇİN ÇALIŞMA ÇAĞRISI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçimlerde kadınlardan ve erkeklerden çok çalışmalarını istedi. Türkiye\'nin huzurlu olduğu, demokrasinin yerleştiği bir bir ülke için hep birlikte çalışacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Hanımlar size hiçbir sözüm yok. 2019\'da bir seçim var. Bu seçimlerde iki şey olacak. Bir tek adam rejiminden yana olanlar, iki demokrasiden yana olanlar. Demokrasiden yanayız. Demokratik hak kadar güzel bir şey yok. Bir ailede demokrasi içinde olur, kararlar birlikte alınır. Bir ailede demokrasi varsa mahallede vardır, mahallede varsa ilde vardır, ilde varsa memlekette vardır. Demokrasinin bu ülkeye gelmesi ve kesinleşmesi için güvendiğim kesim kadınlardır. Kadınlar 2019 seçimlerinde nerede yaşarsanız yaşayın demokrasiyi hep birlikte savunacaksınız. Size sözüm söz kadınlar mücadele ettikçe bütün ruhumla kadınların yanında olacağım\" dedi.

ERKEKLERE DE SESLENDİ

Erkeklere de seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Beylere de sözümüz var. Bu ülkenin güzel insanları çalışıp, alın teri döküyorsunuz. Kiminiz işçi, kiminiz memur, kiminiz taşeron. Her birimiz bu mücadeleyi yaparken alın teri döküyoruz, evimize helal ekmek getiriyoruz. Bunun çekirdeğini aslında demokrasi oluşturuyor. Bu ülkede demokrasi varsa o ülke gelişir. Bir ülkede demokrasi varsa, hapishanelerinde gazeteciler, yazarlar, milletvekilleri, mazlum insanlar olmaz, o ülkede öğretmenler, akademisyenler bir KHK ile kapı önüne konmaz, o ülkede insanlar benimi işimi verin çocuklarımı eğitmek istiyorum diye açlık grevine yatmaz. Onun için birlikte mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi kuranlar bize teslim ettiler, bizim çocuklarımız daha huzurla kendi bayraklarının altında onuruyla yaşasınlar diye mücadele ettiler. Kimi şehit oldu, kimi gazi oldu. Bizim de çocuklarımıza borcumuz var. Biz de çocuklarımıza demokrasinin geliştiği, yargının bağımsız olduğu, medyanın bağımsız olduğu, huzurlu bir ülke bırakmak istiyoruz. Biz de çalışacağız ve çocuklarımıza daha güzel ülke bırakacağız diye mücadele edecekler\" diye konuştu. İl Başkanlığı binasının hayırlı olmasını dileyen, hedefin Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ni almak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Denizli\'yi marka kent haline getireceklerini belirtti. İzmir, Muğla ve Aydın Büyükşehir belediyelerinin uygulamalarını anlatan Kılıçdaroğlu, \"Binayı aldık, ikinci olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ni alacağız. Kırsal kesimle büyükşehir nasıl çalışır onu göstereceğiz. Kırsaldaki her ürünü Denizli Büyükşehir Belediyesi, CHP iktidarında değerlendirecek. Muğla\'ya, Aydın\'a, İzmir\'e gidin. Çiçek mi alınacak, süt mü alınacak, kooperatifle işbirliği yapılıyor. Süt mü alacaksınız, İzmir\'de her sabah ailelerin kapısına iki şişe süt bırakılıyor. Herkes memnun. Aynısını Denizli\'de yapacağız. Denizli\'yi Ege Bölgesi\'nin bir markası haline getireceğiz. Denizli\'nin gücüyle halkın gücüyle yapacağız\" dedi. Kılıçdaroğlu\'na konuşmasının ardından Çivrilli üretici Mehmet Arıca, ürettiği hünnap meyvesi hediye etti. Kutu içerisinde hünnapları alan Kılıçdaroğlu, \"Dikkatinizi çekerim, bu bir ayakkabı kutusu değil yalnız\" dedi. Daha sonra Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanları birlikte açılış kurdelesini kesti. Kurdelenin kesilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, beyaz güvercin uçurdu. Açılışın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanlığı binasını gezip, inceleme yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, buradaki programının ardından Denizlili şehit Muhammet Arıkan\'ın Çal İlçesi Bayıralan Mahallesi\'ndeki babaocağına hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Osman Nuri BOYACI- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

========================================

Siirt\'te patlama: 1 işçi ağır yaralı /EK

SİİRT VALİLİĞİ: KAZI SIRASINDA EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Siirt Valiliği, Pervari İlçesi\'nde 1 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı.

İş makinesinin kazı çalışması sırasında, önceden tuzaklanan el yapımı patlayının infilak ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:\"12 Ekim 2017 Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Siirt ili, Pervari İlçesi\'ne bağlı Gürzova mevkiinde, içme suyu isale hattı işletme bakım yolunun yapımı devam ederken, özel bir firmaya ait kepçenin kazı çalışması esnasında, daha önceden tuzaklandığı değerlendirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu; kepçe operatörü hafif yararlanmış olup, ivedi bir şekilde Siirt Devlet Hastanesi\'ne sevk edilmiş ve tedavi altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunmamaktadır.Söz konusu olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.\"

Haber:SİİRT,(DHA)

=====================================

Eskişehir\'de İlber Ortaylı\'ya yoğun ilgi

ESKİŞEHİR\'deki Kitap Fuarı\'nda imza günü düzenleyen tarihçi ve yazar Prof.Dr.İlber Ortaylı, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Uzun kuyruk oluşturan okurlarına kitaplarını imzalayan Ortaylı, \"gençlerin kitap okumasından memnunum\" dedi.

Eylül Fuarcılık tarafından organize edilen \'Eskişehir 2\'inci Kitap Fuarı\'nda ünlü tarihçi ve yazar Prof.Dr.İlber Ortaylı için imza günü düzenlendi. Hürriyet Gazetesi yazarı da olan Ortaylı\'ya Eskişehirli okurları büyük ilgi gösterdi. Prof.Dr.İlber Ortaylı\'ya kitap imzalatmak isteyen yüzlerce kişi oluşturdukları uzun kuyrukta bekledi. Eskişehirlilerin kendisine gösterdiği ilgiden memnun kaldığını belirten Ortaylı da şunları söyledi:

\"Eskişehirliler zaten hep kitap okurlar. Yani burası okuyan bir yerdir. Benim çocukluğumda bile öyleydi. Türkiye kitap okumazken burası böyle okurdu. Gençlerin çok kitap okumasından memnunum. Yalnız bir şeyden şikayetçiyim. Bazı gençler ismini bile telaffuz edemiyor. Dişinin arkasından telaffuz ediyorlar ben de duyamıyorum.\"

Görüntü dökümü:

------------------------

-Kuyrukta bekleyenlerin,

-İlber Ortaylı\'nın okurlarına kitaplarını imzalaması,

-Ortaylı\'nın konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR,(DHA)