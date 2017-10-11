DHA YURT BÜLTENİ-18

Korkuteli savcısı Küçüköner\'e makamında silahlı saldırı -4

SAVCININ VURULMASI OLAYINI 4 SAVCI SORUŞTURACAK

Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'in polis memuru Turgut Avcı tarafından vurulmasına ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'in odasında görev yaptığı sırada aynı adliyede görev yapan zabıt katibi Şerife Avcı\'yı çalışma düzeni ve mesaiye riayeti hususunda uyardığı belirtildi. Şerife Avcı\'nın odadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli eşi polis memuru Turgut Avcı ile birlikte yeniden Savcı Küçüköner\'in makam odasına geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:\" Olayın görgü tanığı Yazı İşleri Müdürünün huzurunda şüpheli polis memuru, Cumhuriyet Savcısına beylik tabancasıyla ateş etti. Cumhuriyet Savcısı vücudunun 5 yerinden silahla yaralandı. Olaya diğer adliye görevlileri ve adliyede görevli polis memurları müdahale etti. Olay sonrası ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı, ambulans helikopteri ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Acil serviste gerekli tıbbi müdahale yapılarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası hasta halen yoğun bakımda bulunmaktadır. Solunum cihazına bağlı olarak tedavisini devam etmektedir.\"

POLİS MEMURU VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru Turgut Avcı ve eşi zabıt katibi Şerife Avcı\'nın gözaltına alındığının kaydedildiği açıklamada, \"Suçta kullanılan silaha, olay yerinden elde edilen 5 adet boş kovana ve tutukluk yapan silahtaki 10 adet mermiye el konulmuştur. Soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı olayı tüm yönleriyle titiz bir şekilde araştırmaktadır\" ifadelerine yer verildi.

AYNI LOJMANDA ALTI ÜSTLÜ OTURUYORLAR

Bu arada, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner ile kendisini makam odasında tabancayla vurarak ağır yaralayan polis memuru Turgut Avcı\'nın ilçedeki adliye lojmanlarında, aynı blokta, altlı üstlü dairelerde oturduğu belirtildi.

Haber: Adem DURMAZ- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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FETÖ\'den gözaltına alınan Burdur eski Valisi Kürklü adliyeye sevk edildi/EK - (YENİDEN)

MERKEZ VALİSİ FETÖ\'DEN TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Valilisi Hasan Kürklü, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı. Hasan Kürklü, işlemlerinin ardından Antalya Cezaevi\'ne gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Polis aracından görüntü

- Hasan Kürklü\'nün polislerin arasındaki görüntüsü

- Delil torbasından görüntü

- Şube dış plan

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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İnşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait mezar taşları bulundu

DÜZCE’de bir inşaat firmasının sondaj ve yüzey temizleme çalışmaları sırasında Roma dönemine ait mezar taşlarına rastlandı.

Kent merkezine bağlı Konuralp Bölgesi Beçi Yörükler Mahallesi\'nde, bir inşaat şirketi iş makinesi ile sondaj ve yüzey temizleme çalışması yaparken, estetik motifleri olan bazı taş parçaları bulundu. İşçiler, durumu polise bildirdi. İnşaat alanına gelen polisler Düzce Müze Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Müze müdürlüğünde görevli arkeoglar, yaptıkları incelemede taşların Roma dönemine ait mezar taşı motiflerine benzediğini tespit etti. Arkeologlar, inşaat için yapılan kazıyı durdurarak bölgede arkeolojik kazı yapmak için çalışma başlattı. Çıkartılan taşlar Düzce Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı inceleme için alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eserlerin parçalarından görüntü

-Müze Müdürlüğü yetkililerin inceleme yaparken görüntüsü

-Polis ekiplerinin inceleme yaparken görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)