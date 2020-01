DHA YURT BÜLTENİ-18

Ak Parti\'nin Afyonkarahisar\'daki kampı için yoğun güvenlik önlemi/EK

AK PARTİ\'NİN KİTAPÇIĞI ERDOĞAN\'IN HAPİS CEZASI MANŞETLERİYLE BAŞLIYOR

Ak Parti\'nin Afyonkarahisar\'da düzenlenen 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için kampın yapıldığı NG Otel\'e girişler devam ediyor. Kampı 100\'ün üzerinde gazetecinin takip etmek için akredite yaptığı öğrenildi.

Gazetecilere dağıtılan yaka kartlarında ise \'Hep birlikte büyük hedeflere\' sloganı yer alıyor. 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için dağıtılan kitapçıklar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 1998 yılında aldığı hapis cezası sonrası gazetelere atılan manşetlerle başlıyor. \'16 yıllık demokrasi yolcuğumuz\' başlığını taşıyan kitapçıkta, Ak Parti\'nin kurulduğu günden bugüne yaşadıkları ve bu yolculuğunda önemli olaylara yer verildi. Kitapçığın son sayfasında 14 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen Ak Parti\'nin 16\'ncı kuruluş yılını gösteren fotoğraflar bulunuyor.

Yemin töreninde \'siyahi asker\' sürprizi

SİVAS 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı\'nda üç haftalık temel askerlik eğitimini tamamlayan erler, düzenlenen törenle yemin etti. Yemin eden askerler arasında yer alan annesi Libya asıllı olan siyahi Türk vatandaşı Ercüment Özergin tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sivas\'ta, acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi. 2 bin 700 asker ve aileleri arasında 3 kuşaktır Türkiye\'de yaşayan siyahi Türk vatandaşı Ercüment Özergin ve annesi Serpil Özergin dikkat çekti. Anne-oğlun Türkçe\'yi çok iyi konuştukları görüldü. Yemin töreni sonrası konuşan Libya asıllı siyahi anne Serpil Özergin, 3 nesildir Türkiye\'de yaşadıklarını ve oğlunun asker olmasından dolayı büyük gurur duyduğunu ifade ederek şöyle dedi: \"Bugün oğlumun yemin töreni vardı. Ben de onun için geldim. Çok heyecanlandım. Bana bu gururu yaşattığı için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 3 nesildir Türkiye\'deyiz. İzmir\'de daha çok Ege Bölgesindeyiz. Ben İzmir\'de doğdum büyüdüm. Oğlum Aydın\'da doğdu. Uzun zamandır burada yaşadığımız için Türkçe\'yi güzel konuşuyoruz. Aslında ana dilimizi konuşuyoruz. Biraz bununla ilgili şaşırıyor insanlar. Biz de buna şaşırıyoruz nasıl yani diye. Konuşunca aslında o tepkiyi alıyoruz. Konuşmayınca sorun yok, yabancı sanıyorlar ama hiç de yabancı değiliz\" dedi.

\"ASKERLİĞİMİN 2 HAFTASI 7 SÜLALEMİ ANLATMAMLA GEÇTİ\"

3 haftalık acemi eğitiminin ardından yemin eden Ercüment Özergin ise her Türk gencinin askerlik duygusunu tatması gerektiğini ifade ederek, \"Bugün yemin törenim vardı. Askere gelmeden önce korkuyordum ama askere geldiğimde her gencin, her Türk vatandaşının tatması gereken bir duygu bu. Her Türk asker doğar diyorum. Şu anda üçüncü haftam. Bunun ilk iki haftası bütün tugayın beni tanımasıyla geçti. Bütün tugaya 7 sülalemi anlatmışımdır ama hep olumlu tepkiler aldım. Sivil hayatımda da tabi sadece annemin dediği gibi konuştuğumuz zaman tepki görüyoruz ama hep olumlu tepkiler görüyoruz. Bu da bizim için güzel bir şey\" ifadelerini kullandı.

Bodrum Kalesi\'nin kapatılmasına tepki

BODRUM Kalesi ve Bodrum sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin yıkım, tadilat ve restorasyon çalışmaları nedeniyle 1 Ekim\'den tibaren ziyarete kapatılması tepkilere neden oldu. Müze yetkilileri, 2 yıl sürecek olan restorasyon çalışmaları sırasında ve sonrasında kaledeki şapel-caminin ibadete açılacağı konusundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca hazırlanan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları\'nca onaylanan restorasyon projelerine uygun olarak restore edilen binaların yıkılarak yeniden düzenlemeye gidilmesi için bir süre önce 1.5 milyon TL\'ye proje hazırlandı. Ardından bu projenin 30 milyon TL bedelle ihalesi yapılıp, 6 gün önce Bodrum Kalesi\'nin surlarına iskeleler döşenip, restorasyon çalışmalarına başlandı. UNESCO\'nun \'Korunması Gerekli Kültür Varlıkları\' aday listesinde yer alan, 1995 yılında \'Avrupa\'da Yılın Müzesi\' yarışmasında Özel Ödül alan Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin yıkım, tadilat ve restorasyon çalışmaları yapılmak üzere ziyarete kapatılması tepkilere neden oldu. Kalenin ziyarete kapatılmasıyla ilgili Bodrum Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"21 Temmuz 2017 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda yapılan incelemeler neticesinde müzenin, kale yapısı olması nedeniyle bölümlerde ve müzenin depo olarak kullanıldığı mekanlarda hasarlar meydana gelmiştir. Bu nedenle Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, kontrolörlüğü İzmir ve Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yürütülen \'Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir Tanzim ve Mühendislik Projeleri Yapımı işi\' (1.Etap) kapmasında başlayacak olan restorasyon çalışmaları nedeniyle, eser sağlığı ve ziyaretçi güvenliği açısından Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren gerekli çalışmalar tamamlanıncaya kadar ziyarete kapatılması Bakanlığımızın 13.09.2017 gün ve E.182776 sayılı oluruyla uygun görülmüştür\" denildi.

\"KALE ZİYARETE KAPATILMASIN\"

Kalenin ziyarete kapatılması ve restorasyon çalışmalarına tepki gösteren Bodrum Kent konseyi Kültür ve Tarih Grubu Sözcüsü Rezzan Şebin, \"Bodrum Kent Konseyi olarak 2016 yılının Ekim ayında bu söylentileri duymuştuk. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne arkeolog arkadaşlarımızın çalışması sonucunda dilekçe verip, proje hakkında bilgi almak istedik. Ancak bu talebimiz, \'Proje çalışmaları devam ediyor\' denilerek, reddedildi. Dolayısıyla Bodrum halkının ve sivil toplum kuruluşlarının bilgisi ve katılımı hiçbir şekilde sağlanmadan proje yürürlüğe girdi. Bodrum Kent Konseyi\'nin meslek odaları dernekler ve partiler gibi çok bileşenleri vardır. Biz yine de önyargısız olarak Bakanlık\'tan yetkilileri ve proje uygulayıcılarını da dahil ederek, bir toplantı düzenledik. Bu toplantıda tüm sivil toplum kuruluşları ve Bodrum halkı projeye karşı çıktı. Buna rağmen proje hayata geçirilmeye başlandı. Elbette tadilat ve tamirat yapılabilir, ancak bu süreç içerisinde yılda 200 bin kişinin ziyaret ettiği kaleyi neden kapatıyorsunuz. Bu yanlış. Yeni yıkım ve yapılaşmalara ve kalenin ziyarete kapatılmasına karşıyız. Çünkü Bodrum halkının bu konuda ciddi ekonomik sıkıntı yaşayacağına inanıyoruz. Tadilat yapılsın ama kale 2 yıl ziyarete kapatılmasın\" dedi.

\"KALEYE DOKUNMAMALIYIZ\"

Mimar Laçin Karaöz de proje kapsamında kale içindeki binaların yıkılmasına gerek olmadığını vurgulayıp, \"Bir iyileştirme çalışması için incelediğimiz zaman, yapılacak projedeki kütlelerin çok büyük olduğunu görüyoruz. Bu tamamen kalenin karakterini değiştirecek bir yaklaşım. Bu yaklaşım kesinlikle terkedilmeli. Yeni yapılacak müze projesinin kapasitesi çok kısıtlı. Yani, 2017 yılında bir müze yapıyoruz fakat bu müzeye 2 amfora fazla gelirse koyacak yerimiz yok. Peki neden, bu kadar bütçeyi böyle bir kapasitesi olmayan proje için harcıyoruz? Eğer, kalenin içinde bir yıkım söz konusu olacak ise \'Neden bir müze oturtmaya, sığdırmaya çalışıyoruz?\' Dolayısıyla kaleye dokunmamalıyız. Şayet, herhangi bir yıkım söz konusu ise projeyi tekrar oturtmaya çalışmamalıyız. Bunun yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Projeyi inceledik, herhangi bir cami için kullanım işlevi verilmediğini gördük\" diye konuştu.

MÜZE YERLEŞİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE ELEŞTİRİ

Serbest Arkeolog Ayşe Temiz, Bodrum Kalesi\'nin, Sualtı Arkeoloji Müzesi ile birlikte bir açık hava müzesi olduğunu vurgulayıp, \"Bu müze, 1995 yılında en iyi yerleşim ve müzecilik sergileme Ödülü\'nü almıştır. Ayrıca UNESCO\'nun aday listesine aday olarak gösterilmiştir. Şimdi böyle düzenlemesi olan bir kalenin müze yerleşimini, \'Başka şekilde değiştireceğim\' denilmesi bilime, ilme ve tarihe aykırıdır. Ayrıca, müzede şu anda çok iyi bir sergileme ile birlikte genç nesillere çok iyi bir eğitim verilmektedir. Bodrum Kalesi, bütün Bodrum ve halkı bütünleşmiş bir sosyal alandır ve kamusal bir yerleşim haline gelmiştir. Kaleyi, bugün çok güzel bir şekilde o küçük sergilemeleri gezerek tamamına ulaşabilirsiniz. Ancak, yeni yapılacak projede kütlesel yapılara karşıyız. Ayrıca, yeni yapılacak salon camdan düşünülüyor ki ışık bir eseri en çok bozan etkenlerdendir. Bu olmaması gerekir. Böyle bir sergileme çok ayıp olur, yakışmaz\" dedi.

BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Kalesi içinde yer almaktadır ve dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bodrum\'da gezilecek ve görülecek en popüler yerlerden biridir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi bünyesinde 14 sergi salonu bulunmakta olup, dünyanın en zengin Doğu Akdeniz amforaları koleksiyonuna sahiptir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nde Yassıada, Şeytan Deresi ve Serçe Limanı batıkları da sergilenmektedir. Müzede sergilenen dünyanın en eski batık gemi kalıntısı da görülmeye değer önemli eserlerdendir. Müzenin \'Serçe Limanı Cam Batığı Salonu\'nda, 1025 yılında batan teknenin kendisi sergilenmektedir. Bu tekneden 3 ton kırık ve sağlam cam çıkarılmıştır. Ayrıca dünyanın en büyük İslam Cam Koleksiyonu da yine burada yer almaktadır.

KALENİN KAPISINA \"RESTORASYON NEDENİYLE KAPALI\" YAZISI ASILDI

Kalenin kapısına İnglizce ve Türkçe olarak restorasyon nedeniyle kapalı olduğu yazısı asılırken, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri, kalenin içindeki şapel-caminin ibadete açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kuyumcudaki hırsızlığın zanlısı tezgahtar çıktı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki bir kuyumcudan gerçekleşen 1.5 milyon lira değerinde olan ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili işyerinin tezgahtarı 38 yaşındaki M.Ç. (Murat Çiçek), polis tarafından gözalıtna alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ç., tutuklandı.

İçmeler Mahallesi\'nde yer alan Mehdi Yardımcı\'ya ait \'Greenhouse\' adlı kuyumcudan, geçen pazartesi günü hırsızlık meydana geldi. Kuyumcu dükkanı içindeki vitrinlerde bulunan çoğunluğu pırlanta taşlardan oluşan 1.5 milyon değerinde olduğu açıklanan ziynet eşyalarının çalınması ardından polis harekete geçti. İşyerinin arka kapısındaki plastik kepengin tornavidayla açılarak kilitlenmeyen kapıdan içeri girildiği tespit edildi. Güvenlik kameraları çalışmayan kuyumcu dükkanında, parmak izi ve çevredeki MOBESE kameralardan inceleme yapıldı. Yapılan araştırma ve çalışanların sonunda, bir ay önce tezgahtar olarak kuyumcuda işe başlayan 38 yaşındaki M.Ç.\'nin hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Kuyumcuda hiçbir şey olmamış gibi çalışan M.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete getirildi. M.Ç., sorgusunda suçunu itiraf ederek ziynet eşyalarını sakladığı yeri gösterdi. Polis, çalınan ziynet eşyalarını buldu. Çağrılan bilirkişi heyeti, çoğunluğu pırlanta taşlardan oluşan ziynet eşyalarının piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğunu tespit etti. Ziynet eşyaları tutanakla, kuyumcuya teslim edildi. Poliste işlemleri tamamlanan M.Ç., \"Nitelikli hırsızlık ve güveni sus istimal\" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmit\'te Gaziantep Tanıtım Günleri açıldı

İZMİT\'te, Gaziantep Tanıtım Günleri\'nin açılışı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın katılımıyla yapıldı. Katmeri, baklavası ve fıstığıyla dünya çapında üne sahip Gaziantep\'in tanıtım günleri 6-15 Ekim arasında ziyaretçilere açık olacak.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi\'nde düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri\'nin açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılışta yaptığı konuşmada, \"Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle sınır şehri olmanın son birkaç yıldan beri büyük risklerini yaşadık ama arkadaşlarımızla şunu başardık; Özellikle mazeret üretme, iş yapmama üzerine değil, tam tersi en zor zamanda, en sıkıntılı dönemde daha çok iş yaparak, daha çok üreterek, daha çok safları sıklaştırarak kampanyalar düzenledik ve \'Şimdi Gaziantep\'e gelme zamanı\' dedik. \'Gaziantep\'i keşfet\' dedik, \'Gaziantep her mevsim çok güzel\' dedik\" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise Türkiye\'nin her bir şehrinin ayrı güzel olduğunu belirterek, \"Gaziantep insanı çalışır. Çok çalışkan bir insanı var ama sadece kendi çalışmaz yanındakini de çalıştırır, memlekete istihdam oluşturur, üretim yapar. Gerçekten memleket için canını dişine katar çalışır. Savaş çıkar gider savaşır, onun için de zaten Antep gazi olmuştur. İstiklal Harbi süresince o büyük mücadelesi Gazi unvanıyla taçlandırılmıştır. Hem vatan için çalışır, hem millet için çalışır, hem kendi ailesi ve şehri için çalışır. Onun için çalışkan insanların şehridir Gaziantep. Ama Gaziantep aynı zamanda çalışırken yemesini de bilir. Damak zevki çok iyidir. Gerçekten neyi yiyeceğini iyi bilir, lezzetli olanı lezzetli olmayandan net ayırır. Onun için de dünyanın en güçlü mutfaklarından biri de Gaziantep\'tedir. Fakat sadece kendi yemez, yedirmeyi de çok sever. Gaziantep\'e gidip de memnun ayrılmayan bir tane insanı tanımıyorum. Misafir ağırlaması dillere destandır. Çalışmayı bir sanat haline getirmek, yemeyi bir sanat haline getirmek Gaziantep\'te ete kemiğe bürünmüş\" diye konuştu. Daha sonra Gaziantep Tanıtım Günleri kapsamında açılan stantlar gezildi. 6-15 Ekim tarihleri arasında açık olacak olan tanıtım günlerinde 1 ton baklava ücretsiz dağıtılacak. Katmeri, fıstığı, baklavası ile ünlü Gaziantep\'in tanıtım günlerinde açılan stantlarda vatandaşlar fıstık, baharat, bakır işlerinden satın aldı. Etkinlikler kapsamında yarın akşam Buray konser verecek.

