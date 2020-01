DHA YURT BÜLTENİ-18

Samsun\'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİT, ÖMER HALİSDEMİR İLE SİLAH ARKADAŞIYDI

Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar\'ın, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir silah arkadaşı olduğu, beraber görev yaptıkları ortaya çıktı. Şehidin amcasının oğlu Arif Acar, \"İkisi de özel kuvvetlerde aynı timdeydi. Biri uzman çavuş, biri astsubaydı. Şehidimiz Korgeneral Zeki Aksakallı Paşa\'nın korumasıydı. İkisi de onun emrindeydi. 10-15 sene beraber çalıştılar. Ömer Halisdemir\'in çocuklarına şehidimizin eşi Mevlüde baktı hep. Sürekli beraberlerdi. Şehidimiz çok operasyona katıldı. Kahramanca görev yaptı\" diye konuştu.

BAŞKONSOLOS VE AKAR OPERASYONLARINDA DA BULUNDU

Arif Acar, Şehit uzman çavuş Yahya Acar\'ın, Haziran 2014\'te terör örgütü DEAŞ\'ın rehin aldığı o dönemki Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve beraberindeki 49 kişinin 101 gün rehin tutulması olayında kurtarma operasyonu yapan timde de yer aldığını ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın kurtarılması için Akıncılar Üssü\'ne yapılan operasyonda da bulunduğunu söyledi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Türkiye- Irak sınır hattının Çukurca İlçesi\'nin karşısında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde PKK\'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği roketli saldırıda şehit olan uzman çavuş 41 yaşındaki Yahya Acar\'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Amasya\'nın Merzifon İlçesi\'ndeki havalimanında karşılandı. Babası Aslan Acar\'ın ayakta durmakta zorluk çektiği karşılamada, Samsun ve Amasya protokolü aileye taziyelerini iletti. Cenaze aracına alınan şehidin cenazesi, daha sonra karayoluyla Samsun\'un Havza İlçesi\'ne getirilerek, İlçe Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin cenazesinin hastane morguna getirilmesi

-Detaylar

-Röportaj

(SÜRE:5.24 Dk) (BOYUT473 MB)

Haber-Kamera:Abdurrahman ALTUN/HAVZA(SAMSUN),(DHA)

Bandırma\'da 3 kişi, başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu (1)



BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde 2\'si araç içerisinde, biri yanında, 3 kişi, başından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bugün akşam saatlerinde, yoldan geçen vatandaşlar, park halindeki kapıları açık otomobili fark edip, yanına gitti. Aracın yanında bir kişinin yerde yattığı, içerisinde de iki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşları 35 ile 45 arasında değişen 3 erkeğin öldüğünü tebspit etti. Başlarından tabancayla vurularak öldürülen 3 kişinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bandırma Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, öldürülen kişilerin kimlik tespitini belirleyip, şüpheli ya da şüphellierin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA, (Balıkesir),(DHA)

Antalya\'da 4.4 büyüklüğünde deprem (Görüntü Ekiyle Yeniden)



ANTALYA\'nın Kepez İlçesi\'nde bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi\'nin merkez üssünü Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi olarak belirlediği deprem, bugün saat 19.08\'de meydana geldi. Yerin 50.64 kilometre derinliğinde olan deprem, Kepez\'in yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak tespit etti.



Görüntü Dökümü

-yol ve trafikten görüntü

-genel ve detay

Haber: ANTALYA, (DHA)



Nusaybin\'de patlayan su hattı ilçeyi gölü çevirdi

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde alt yapı çalışması yapan bir firmaya ait iş makinası kazı yaptığı esnada Mardin ve Kızıltepe İlçesi\'ne giden ana su boru hattının patlamasıyla bir çok evi su bastı.

Nusaybin İlçesi\'ndeki Beyazsu Köyü\'nden çekilen ana su borusu hattı, Midyat-Nusaybin yolu üzerinde alt yapı çalışması yapan bir firma çalışması sırasında büyük su borusu patladı. Patlayan su hattından akan su yaklaşık 10 metre havaya fışkırmasıyla ortalık göle döndü. Su hattının patlamasıyla yolda geçen araç ve vatandaş zor anlar yaşadı. Su hatının patlamasıyla MARSU ekiplerine ihbark edilmesiyle su vanası kapatıldı. Çevredeki vatandaşların da müdehale ettiği su hattının patlamasnın etkisiyle mahalledeki bazı yerleşim alanlarının bodrum katları ve bahçeleri suyla doldu. Patlayan su borusunu MARSU ekipleri tarafından onarılmaya başladığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Patlayan ana su borusundan fışkıran su,

-Yolar ve mahalle su altında ortalık göle dönmüş,

-Su içinden geçen araçlar,

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

Bakan Çavuşoğlu\'ndan Barzani\'ye sert tepki

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani\'yi sert tepki gösterdi, \"Görevinin başında kalmak için bölgenin ve Kürtlerin geleceğini riske ediyor. Bizim muhatabımız Bağdat yönetimidir. Onlardan gelen talebi dikkate alırız. Henüz geç değil. Vahim hatadan geri dönmeleri gerekiyor. Bu hırs, mevki, makam ve rant hırsı, aklın önüne geçiyor\" dedi.

Akdeniz Üniversitesi\'nin (AÜ) 2017-2018 akademik yılı açılışı töreni Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun katılımıyla Atatürk Kültür Salonu\'nda (AKS) yapıldı. Açılış törenine Bakan Çavuşoğlu\'nun yanı sıra Ak Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende \'Girişimci ve İnsani Dış Politika\' konusunda konuşan Bakan Çavuşoğlu, AÜ\'nün iyi bir akademik kadrosunun yanı sıra, iyi yönetildiğine dikkati. Tehdit ve risklerin Türkiye\'yi kuşattığını dile getiren Çavuşoğlu, \"Girişimci ve istikrarlı olmak bizim ön koşulumuzdur. Dış politikamızı girişimci ve insani dış politika olarak tanımlıyoruz. İnsani değerlerden taviz vermiyoruz. Dünyanın neresinde olursa, yaşanan sorunlara sırtımızı dönmüyoruz\" dedi.

\'DİPLOMATLARIN YÜZDE 25\'Nİ FETÖ\'DEN ATTIK\'

Bakan Çavuşoğlu, Batı\'nın sorunlar konusunda sadece konuştuğunu ve vaatte bulunduğunu, ama icraatının olmadığını söyledi. Sorunları tespit edip çözmek için kafa yorduklarını anlatan Çavuşoğlu, uluslararası alanda sorunları çözmek için diplomatları görevlendirdiklerini belirtti. Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bakanlıktan FETÖ\'den dolayı diplomatların yüzde 25\'ini atmak durumunda kaldık. Atmaktan dolayı mutlu değilim, ama onları (FETÖ\'cüleri) atmaktan dolayı mutluyum, bakanlığımız hainlerden temizlendi\" diye konuştu.

\'ALMANYA İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTECEĞİZ\'

Bugün bir Avrupa ülkesi bakanının kendisini arayarak bir PKK\'lı teröristi neden veremeyeceklerini anlattığını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, \"Avrupa, ortak değerlerin merkezi değil, ortak değerleri yok eden teröristlerin merkezi olmaya başladı, aşırı akımların merkezi olmaya başladı. Almanya\'da Gabriel\'in tabiriyle Nazi Partisi meclise girdi, onun kullandığı tabir bu Nazi kelimesi. Partinin ciddi bir kısmı Naziciymiş. Popülizm bitti, seçimler bitti, artık gerçekleri konuşalım dedik. Almanya ile ilişkilerimizi düzelteceğiz\" şeklinde konuştu.

\'AB İLE BİR TÜRBÜLANS YAŞIYORUZ\'

AB ülkelerinin birçok değerinden uzaklaştığına vurgu yapan Çavuşoğlu, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, nefret, din karşıtlığının AB\'de had safhaya geldiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, \"AB ve değerleriyle bir sorumuz yok. AB\'nin kriterleriyle ile de bir sorunumuz yok, neden olsun. Ama bugün maalesef bir türbülans yaşıyoruz. Ama AB halen bizim için stratejik bir ortaktır. AB ile ilişkilerimizi yoluna koyacağız\" şeklinde devam etti.

KIBRIS SORUNU

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunu için yapıcı bir yaklaşım sergilediklerini kaydetti. Rum tarafı ve Yunanistan\'ın herhangi bir çözüme hazır olmadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, \"Bir tarafı suçlayıcı dilden uzak durduk. Yarın bir adım atılacaksa, bir çözüm olması lazım. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayarsanız, o bir çözüm olmaz. Gel bana bağlan, bana bağlı yaşa anlayışını ne Kıbrıs\'ın, ne de bizim kabul etmemiz mümkün. Siyasi eşitliği dayalı bir çözüm ve iki tarafın haklarını koruyacak bir anlaşma olması lazım\" dedi.

KUZEY IRAK\'TAKİ REFERANDUM

Irak\'taki referandumun geçersiz olduğunu kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bugüne kadar yaptığım dostane uyarıları dinlemeyen bir yönetimi, bu saatten sonra muhatap almıyoruz. Kürt kardeşlerimizi demiyorum, yönetimi diyorum. Saddam (Hüseyin) döneminde de Kürtlere hep sahip çıktık. İdlib\'deki Kürtler de bu referandumu istemiyordu. Görevinin başında kalmak için bölgenin ve Kürtlerin geleceğini riske ediyor. Bizim muhatabımız Bağdat yönetimidir, onlardan gelen talebi dikkate alırız. Henüz geç değil. Vahim hatadan geri dönmeleri gerekiyor. Bu yöntemle \'Kürt kardeşlerimizin güvenliğini ve geleceği riske atıyorsunuz\' dedik. Nereden ve nasıl tehditlere geleceğini tek tek Barzani\'ye anlattım. Bu hırs, mevki, makam ve rant hırsı, aklın önüne geçiyor. Bu işlerin böyle olmayacağını görmeleri gerekiyor ve göreceklerdir.\"

RUSYA İLE YAPILAN FÜZE ANLAŞMASI

Dış politikayı birbirine alternatif görmediklerini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin hava sahasını korumak için Rusya ile füze anlaşması yaptıklarını anlattı. Çavuşoğlu, \"Hava sahamı korumak istiyorum, tehditler var. NATO ile müttefik olmak demek, Rusya ile düşman olmak demek değil ki. NATO müttefiklerinden füze almak istedik, vermiyor. Gel beraber üretelim diyoruz, ona da yanaşmıyorlar. Kim iyi şartlarda verirse, ondan alırız. Rusya\'dan nasıl alırsın diyorlar, e sen ver. Bir konuşalım diyorlar. Biz ilişkilerimizde dengeyi çok iyi yürütüyoruz. Komplekse kapılmıyoruz. Kazan kazan anlayışı ile önce kendi çıkarlarımızı savunmamız lazım.\" Törende AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da birer konuşma yaptı.

Görüntü Dökümü

-Salondan görüntü

-Bakan Çavuşoğlu\'nun salona girişi

-Bakan Mevlüt çavuşoğlu\'nun konuşması

650 mb --05.48

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

Başbakan Yardımcısı Işık: Barzani son oyunu göremedi (2)

İSLAMOFOBİ DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Ticaret Odası meclis toplantısına katıldı. Meclis toplantısında konuşan Işık küresel hale gelen terör nedeniyle ülkelerin dengelerinin bozulduğunu belirterek, \"Şu anda dünya tekrar savunma ve güvenlik öncelikli bir döneme girdi ve bu yaklaşımı benimsemeye başladı. Kuzey Kore\'de, Allah korusun kıvılcımın çok büyük bir yangına dönüşme riski her geçen gün artıyor. Bir çılgının yapabileceği bir hareket dünyayı nükleer bir savaşa götürebilir. Dünyanın pek çok yerinde artık küresel hale gelen terör yüzünden ülkelerin adeta dengeleri bozuldu. Terörün küreselleştiği, teröristlerin artık herkesi tehdit ettiği bir dönem yaşıyoruz. Özellikle Avrupa da ve Amerika da her geçen gün varlığını hissettiren ayak sesleri daha fazla duyulan ırkçılık ve İslam karşıtlığı. İslamofobi aslında hem batıyı, hem Avrupa\'yı, hem de dünyayı tehdit ediyor. En son Almanya\'daki seçimler aslında sadece bizim için değil bütün batı dünyası için, hatta bütün dünya için çok ama çok önemli uyarıları içinde barındırıyor. İkinci Dünya Savaşı\'ndan sonra ilk defa ırkçı bir parti, aşırı sağ bir parti meclise girdi. Ne ekersiniz onu biçersiniz. Ama bu güne kadar özellikle popülizmin attığı her adım aslında ırkçılığı İslam düşmanlığını, yabancı düşmanlığını körükledi büyüttü\" dedi.

Almanya\'da seçimlerden sonra zorlu bir dönem başladığını belirten Işık, \"Sayın Merkel bir hükümet kurmak için gayret edecek. Bundan önceki 2013 seçimlerine göre çok daha zor bir dönemi yaşayacak. Bir tarafta ensesinde ırkçı bir parti var. Diğer tarafta koalisyon kurulması için çok yoğun müzakere görülmesi gereken birbirinden farklı düşünen iki parti var. Ama sayın Merkel için ve özellikle Alman siyaseti için çok daha kritik bir süreç var. Bugün artık İslam Avrupa\'nın bir parçasıdır. Kim ne derse desin, güç devşirmesin diye ırkçı partinin söylemlerine sarılanlar aslında ırkçı partiyi güçlendirirler. Bunu seçimde gördük. Şimdi sayın Merkel ya dirayetli davranacak, ırkçılığı cesaretlendirecek, güçlendirecek söylemler değil, aksine onlarla kararlı şekilde mücadele edecek ve bunun doğru olduğunu kendi halkına da anlatacak, onları da ikna edecek ve Avrupa da başta Almanya olmak üzere ırkçılığın yayılmasını engelleyecek bir takım tedbirler alacak, politikalar üretecek yada ırkçı partinin veya ırkçıların söylemlerinin esiri olacak. Tercih kendisinin. Biz ırkçılıkla yabancı düşmanlığı ile İslamofobi ile samimi, kararlı ve bütün dünya ile işbirliği yapan bir anlayışın hakim olmasını sadece Türkiye, sadece Avrupa\'da yaşayan Müslümanlar için değil ama aynı zamanda bütün Avrupa ve dünya için gerekli olduğunu düşünüyoruz\" diye konuştu. Işık, Türkiye ve Almanya\'nın çok yoğun ticari ilişkileri olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: \"Bizim birinci dış ticaret ortağımız. Dolayısıyla Almanya\'daki bu zor dönemin çok güçlü bir liderlik gerektirdiğini, bu liderlik ve bu cesaret gösterilirse ben eminim ki bu sorunun da çözülebileceğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Öte taraftan bölgemize gelirsek, bölgemizde zaten yeteri kadar sorun var. Bölgedeki sorunlardan dolayı adeta bölgede hiçbir ülke kafasını kaşıyacak zaman bulamıyor. Yani bölgenin gündemini bölge kendisi belirlemiyor. Dışarıdan gündem belirleniyor ve maalesef bölge ülkeleri de o gündeme esir oluyor. Şimdi düşünün zamanında halkın iradesini esas alan yönetim anlayışları hayata geçseydi, özellikle cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün benimsediği ve 1950 seçimleri ile çok partili hayata geçme iradesini bölgemizdeki bütün ülkeler gösterseydi. Ben inanıyorum ki bugün bölgemiz bir istikrar bölgesi olurdu. Ama kendi halkından korkan yönetimlerin iş başında olması ve özgürlük taleplerinin sürekli baskıyla, silahla şiddetle bastırmaya çalışması bölgemizi adeta yeni bir kan gölüne çevirdi\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakanın konuşması

-Toplantıdan görüntüler



Haber:KOCAELİ,(DHA)

Terör saldırısında yaralanan asker memleketinde çiçeklerle karşılandı

SİNOPLU olan ve teröristlerin silahlı saldırısında yaralanan Uzman Jandarma Kademe Çavuş Kazım Suna, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

24 Temmuz 2017\'de görev yaptığı Siirt\'in Baykan İlçesi Çukurca Köyü mevkiinde teröristlerin silahlı saldırısında yaralanan ve ardından hastanede tedavi gören Uzman Jandarma Kademe Çavuş Kazım Suna memleketi Sinop\'a geldi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından tarfeli uçakla Sinop\'a gelen Uzman Jandarma Kademe Çavuş Kazım Suna, Sinop Havaalanına Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, askerler, ailesi, yakınları ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sırada duygu dolu anlar yaşandı. Uzman Jandarma Kademe Çavuş Kazım Suna, daha sonra ailesiyle baba evine gitti.

Görüntü Dökümü:

-Uzman Jandarma Kademe Çavuş Kazım Suna\'nın havalimanınıda karşılanması

Haber-Kamera:İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)



Kütahya\'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

KÜTAHYA\'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo esrar maddesi ile 400 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin narkotik köpeğinin de katılımıyla Yoncalı Mahallesi\'nde düzenledikleri operasyonda 400 kök Hint Keneviri ile toplam 5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Kadın jandarma astsubayların da yer aldığı operasyonda, olayla ilgili olarak Soner B. ile Murat Y. gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Görüntü dökümü:

-Jandarma ekiplerinin köpekli aramasından,

-Ele geçirilen esrar meddesinin çekilen görüntü

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)



Belediye işçisi kendini ağaca asarak intihar etti

SAKARYA\'da Serdivan İlçesi\'nde, belediye işçisi 47 yaşındaki Fahri Borak ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti.

Olay, Esentepe Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar ağaçta birinin asılı olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Fahri Borak asılı olduğu ağaçtan indirilirken, öldüğü belirlendi. Serdivan Belediyesi Fen İşleri Dairesi\'nde işçi olarak çalışan Fahri Borak\'ın maddi sıkıntılarının olduğu öğrenildi. Borak\'ın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü\'ndeki Otopsi Merkezi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntüler

Haber: Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya), (DHA)