DHA YURT BÜLTENİ-18

1)KILIÇDAROĞLU: HERŞEYE PARA VAR, ÇİFTÇİYE GELİNCE \'PARA YOK\' (EK)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaşehir\'deki üzüm mitinginde yaptığı konuşmada, \"Üzüm üreticisi neden alın terinin hakkını alamıyor? Senin hakkını teslim etmek benim boynumun borcudur. Üreten insanı baş tacı yapmamız lazım. Geldiğimiz noktada çiftçi milletin efendisi değil neredeyse kölesi olacak. Elinden ekmeğini ağzından lokmasını aldılar. Size sözüm söz Kılıçdaroğlu sözü; çiftçiyi bu milletin efendisi yapacağız efendisi\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaşehir\'deki üzüm mitinginde konuştu. Kılıçdaroğlu, \"Üzüm üreticisi neden alın terinin hakkını alamıyor? Senin hakkını teslim etmek benim boynumun borcudur. \'Üzümü 4 TL\'den alacağız\' diyen hükümete sesleniyorum; böyle bir adetsizliği kabul edecek misiniz? Eğer insansak vicdanımız kabul etmez. Batsın sizin adaletiniz. Tütünü yok ettiler, sigaraları yok ettiler. Meşhur dünyada bilenen tütünü yok ettiler. Sıra üzüme geliyor. Üzümü yok edecekler. Hep birlikte olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız\" diye konuştu.

\"ÇİFTÇİ MİLLETİN EFENDİSİ DEĞİL NEREDEYSE KÖLESİ OLACAK\"

Kılıçdaroğlu, \"Üreten insanı baş tacı yapmamız lazım. Geldiğimiz noktada çiftçi milletin efendisi değil neredeyse kölesi olacak. Elinden ekmeğini ağzından lokmasını aldılar. Size sözüm söz Kılıçdaroğlu sözü; çiftçiyi bu milletin efendisi yapacağız efendisi. 126 ülkeden tarım ürünü ithal ediyoruz. Mercimek, nohut, saman, et, canlı hayvan ithal edilir mi? Bunların tamamını ithal ettiler\" dedi.

\"SUDAN\'DAN 780 BİN DÖNÜM ARAZİ KİRALADILAR. DEVLET ÇİFTÇİ İLE REKABET EDECEK\"

Kılıçdaroğlu, \"Sanki Türkiye\'de toprak yok. Gittiler Sudan\'dan 780 bin dönüm arazi kiraladılar. Devlet hükümet, 780 bin dönüm arazi kiraladılar 99 yıllığına. Pamuk ekilecek, hayvancılık yapılacak oradan Türkiye\'ye gelecek bizim çiftçimiz ile rekabet edecek. Devlet çiftçi ile rekabet edecek.

Bunun adalet, vicdan, ahlak ile bağdaşır bir hali var mı? seçimlerde dersini verecek miyiz? Söz mü? Ben de size söz veriyorum; alın terinin her damlasını değerlendireceğim hakkını vereceğim. Aracının, tefecinin değil üreticinin hakkını vereceğim. Niye üretemiyoruz? Namuslu siyasetçi yok da onun için. Halkını düşünen siyasetçi yok da onun için. Ecevit\'in geleneğinden geliyoruz. Ne ezen ne ezilen hakça bir düzen diyoruz. Hakkı, hukuku, adaleti savunacağız. Bugün bağbozumunda endişe var. Zamlar, vergiler iğneden ipliğe geliyor\" ifadelerini kullandı.

\"ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN SORUNU KALICI OLARAK NASIL ÇÖZÜLÜR?\"

Üzüm üreticisinin sorunlarına değinerek çözüm önerilerini sıralayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: \"Üzüm konusunda ne yapacağız; Üzüm üreticisinin sorunu kalıcı olarak nasıl çözülür? Gerçekçi bir maliyet hesabı üzerine makul bir kar koyacaksınız. TARİŞ\'i güçlendireceğiz devlet desteği vereceğiz.

ÇİFTÇİLERİN BU HÜKÜMETTEN ALACAĞI ÇİFTÇİ BAŞINA 40 BİN LİRA ALACAĞINIZ VAR

Çiftçilerin bu hükümetten alacağı çiftçi başına 40 bin lira alacağınız var Teşvik Kanunu\'na göre. Bunu gizliyorlar. Açıkça meydan okuyorum Başbakansa Başbakan, Ak Parti\'nin Genel Başkanı ise ona meydan okuyorum. Diyorum ki; yüzde 1\'i yani 8 milyar doları çiftçiye ödedin mi ödemedin mi? Ödedim diyorsan çık anlat.

LİSANSLI DEPOCULUĞU GETİRECEĞİZ

Onlar cezalandırıyor biz ödüllendireceğiz. Lisanslı depoculuğu getireceğiz. Üretici, ürünü teslim ettiği anda parasını alacak. Kimse zarar etmeyecek.

ÜRETİCİ KOOPERATİFLERİ BANKASI KURACAĞIZ. ÜRETİCİ, UCUZ FAİZLE KREDİ ÇEKİP ÜRETECEK

Üretici Kooperatifleri Bankası kuracağız. Üretici, ucuz faizle kredi çekip üretecek. Mısır, Irak, İran, Libya, AB, Amerika ile tüm ilişkileri biz düzeltiriz. En geç iki yıl içinde. Üzümü dünyanın her ülkesine göndereceğiz. Bin 100 yataklı saray yaparsın para var. Uçaklar alırsın para var. Çiftçiye gelince para yok.\"

Görüntü Dökümü

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-Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması

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MANİSA (ALAŞEHİR)- YURT

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2)ZONGULDAK\'TAKİ DOKTOR VE HASTA YAKINININ \'KİLİTLİ KAPI\' TARTIŞMASINA SORUŞTURMA

SAĞLIK Bakanlığı, Zonguldak\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'ndeki aile sağlığı merkezinde doktor ve hasta yakını arasında çıkan tartışmayla ilgili müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığını açıkladı. Önceki gün meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Fatma Dinçer, 4 yaşındaki torununu muayene için götürdüğü Aile Sağlığı Merkezi\'nde, öğle tatilinin bitmesine birkaç dakika kala kilitli kapıyı tıklattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren doktorla tartıştı. Hasta yakını ve doktor birbirlerinden şikayetçi oldu. Yüksek ateş şikayeti bulunan çocuk, polis tarafından götürüldüğü başka bir poliklinikte muayene edildi. Sağlık Bakanlığı, yaşanan tartışmayla ilgili çıkan haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu. Konuyla ilgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumu\'nca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi: \"Medyada, \"Doktor ve hasta yakınları birbirine girdi\" başlığıyla yer alan ve Zonguldak\'ta bir aile sağlığı merkezinde yaşanan olayla ilgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumumuzca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Yapılacak soruşturma neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.\"

ZONGULDAK/DHA

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3)ÇATIDAN DÜŞEN İKİ İŞÇİDEN BİRİ ÖLDÜ,DİĞERİ YARALI KURTULDU

BURSA\'nın İnegöl İlçesinde inşaat halindeki mobilya AVM\'nin çatısından düşen iki işçiden biri öldü, diğeri yaralandı. İnegöl\'ün Huzur Mahallesinde inşaat halindeki binanın çatısında kaynak yapmakta olan 18 yaşındaki Mahmut D. İle 55 yaşındaki Raif Kaya aynı anda dengelerini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yararlanan Raif Kaya ile hafif yaralanan Mahmut D.\'nin imdadına arkadaşları yetişti. İki yaralı da haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçiren Raif Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Mahmut D.\'nin sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Yaralıların hastane girişi görüntüleri

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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4)VAN 8\'İNCİ TURİZM VE SEYAHAT FUARI KAPILARINI AÇTI

VAN\'da bu yıl 8\'incisi düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuara, 100\'ü aşkın firma, 35 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İran\'dan 2 belediye katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Valiliği, Van Büyük Şehir Belediyesi\'nin destekleriyle organize edilen fuarın açılışına, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanı Atıf Çiçekli, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ile kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeki fuara, Van ve çevre illerden yoğun katılım sağlandı. Fuarda İran\'ın Urumiye ve Tebriz\'den iki belediye de stand açtı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, fuarın Türkiye\'deki en büyük fuarlardan biri olduğunu söyledi. Vali Zorluoğlu, \"Kalesiyle, adasıyla, dünyanın en büyük sodalı gölüyle, kedisi ile Van tam bir turizm şehridir. Bu güzellikleri doya doya yaşamak için bu yıl Eylül ayına kadar ilimizi 350 bin yerli, en az bu kadarı da yabancı 700 binin üzerinden kişi ziyaret etmiştir. Otellerimiz yeterli gelmedi, misafirlerimizi bazen kamu misafirhanelerinde, bazen de kendi evlerimizde misafir ettik. İlimizin huzur ve güven ortamı muhafaza edildikten sonra Van\'a olan ilginin, yerli ve yabancı turistin sayısının artacağı aşikar. Bu nedenle hem kamu, hem özel sektör olarak yeni turizm yatırımları yapmaya ihtiyaç var. Biz kamu ve belediyeler olarak bu yatırımları suratle başlattık. Bize düşeni suratle yapmaya gayret ediyoruz. Urartu Müzesi\'ni önümüzdeki yılbaşı hizmete açıyoruz. Eski Van şehrinin imarı ve ihyası için Kalkınma Ajansımız üzerinden, Kalkınma Bakanlığımız üzerinden yeni projelerler ihya edecek, kapsamlı projeler üretiyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber Van Gölü çevresinde yeni plajlar, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, parklar ve yeşil alanlar oluşturuyoruz\" diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, özel sektörün Van\'da yatırım yapması gereketiğini belirterek, \"Van\'a yeni oteller, eğlenme ve dinlenme yerleri yapmak için yatırım yapınız. Gerek valilik, gerek belediyeler olarak sizlerin yanınızda olacağımıza ve sizlere destek vereceğimize şüpheniz olmasın\" dedi.

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler daha sonra açılış kurdelesini keserek fuar alanındaki stantları gezdi.

Görüntü Dökümü

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- Fuar alanından detaylar

- Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun konuşması

- Detaylar

- Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Gül ile röportaj

- Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ile röportaj

- Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ile röportaj

- İlçe belediye standlarından detaylar

- Vatandaşlar röportaj

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) -