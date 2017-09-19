DHA YURT BÜLTENİ-18

DHA ekibi referandum öncesi Kerkük\'te (Geniş Haber)

DOĞAN Haber Ajansı (DHA) ekibi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu öncesi Irak\'ın Kerkük kentinin nabzını tuttu. Kerkük\'ün Kürt mahallelerinde referanduma destek verilirken, Türkmen yerleşim yerlerinde yaşayanlar ise referandumu boykot edeceklerini söyledi. Referandum öncesinde Kerkük\'te medana gelen olayla bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kerkük polisi şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırırken, Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, Irak anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle referandumu boykot edeceklerini söyledi.

İLK GERGİNLİKTE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu için geri sayım devam ederken, referandumun yapılacağı Kerkük\'te de hazırlıklar devam ediyor. Referandum ile ilgili siyasi gerginliğin yüksek olduğu Kerkük\'te, gerginliğin sokağa yansımadığı görülüyor. Dün akşam saatlerinde referanduma destek gösterisi yapan bir araç konvoyunun havaya ateş açması sonucu kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Kerkük Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Merkezi\'nde bulunan nöbetçilerin de ateş açması sonucu 1 gösterici hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olaydan sonra Türkmen Milliyetçi Hareketi\'nden 5 kişi Kerkük polisi tarafından gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Kürt kökenli kişinin kardeşinin de daha sonra Irak Türkmen Cephesi binasına ateş ettiği öğrenildi.

KERKÜK İL MECLİSİ VALİ\'NİN GÖREVDEN ALINMASI KARARINI REDDETTİ

Irak Parlamentosu\'nun görevden aldığı Kerkük Valisi Necmeddin Kerim halen görevini sürdürürken, bugün toplanan Kerkük İl Meclisi görevden alma kararını reddetme kararı verdi. Siyasi gerginliğin yaşandığı Kerkük\'te sessizlik hüküm sürerken, günlük yaşamda da referandum halkın öncelikli gündem maddesi haline geldi. Referandumu destekleyen Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği tarafından Kerkük\'ün tüm cadde ve merkezi yerlerine Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin bayrağı asıldı.

KÜRTLER: BARIŞ İÇİNDE VE KARDEŞÇE YAŞAMAK İSTİYORUZ

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Rahimawa Mahallesi\'nde yaşayan Kerküklüler referanduma tam destek verdiklerini belirterek, \"Selametle kendi devletimize kavuşmak istiyoruz. Ümidimiz Kerkük\'ün bir Kürdistan şehri olmasıdır. Barış, huzur ve güvenli bir şehir olsun. Burada Kürt, Türkmen, Arap ve Asuriler kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kürdistan bayrağı altında kardeşçe, bir arada yaşamamız gerekiyor. Bütün ümidimiz Kerkük\'te barış, huzur ve güvenlik içinde, kardeşçe yaşamaktır. Burada kimsenin farkı yoktur. Herkes kardeşçe yaşamak istiyor. Bu nedenle 25 Eylül\'de herkesi oyunu vermeye çağırıyoruz\" dedi.

TÜRKMENLER BOYKOT EDECEK

Referandum hazırlıkları nedeniyle Kerkük\'te bulunan Türkmen partilerinin binalarında da güvenlik önlemleri artırıldı. Dün kurşunların hedefi olan Irak Türkmen Cephesi binasında silahlı korumalar arttırılırken, binaların çevresi beton bloklarla kapatıldı. Kerküklü Türkmenler referandumu boykot edeceklerini belirterek, \"Kerkük\'ün referanduma dahil olmasını istemiyoruz. Bu Türkmen nüfusunu ve coğrafyasını tehdit eden bir konudur. Biz Türkmenler bu referanduma karşıyız. Herkes bu referandumu reddediyor. Bölgesel Kürt yönetimi Kerkük\'ü almak istiyor. Bizi gözardı ve asimile etme siyasetinin devamıdır. Bu referandumu boykot ediyoruz. Referandum Kerkük içinde büyük bir fitne yaratacak. Türkmenler 25 Eylül günü dışarıya çıkmayacak. Irak\'ta göz açtığımızda birlik içinde yaşıyorduk. Biz savaş istemiyoruz. Biz birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Biz bu referandumu boykot edeceğiz\" dedi.

ITC KERKÜK İL BAŞKANI KAZANCI: IRAK ANAYASASINA AYKIRI

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı ise referandumun Irak anayasasına aykırı olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Biz Türkmenler referandumu boykot ediyoruz ve itibar etmiyoruz. Anayasa ve kanunlarda böyle bir referandum yok. Bağdat parlamentosunda zaten bu yönde karar çıktı. Kürt bölgesinde yapılan bu referandumun kanunu yoktur. Kerkük konusu dahil edildikten sonra yüksek mahkeme bunu reddetti. Kerkük anlaşmasızlık bölgesidir. Bunu kendi başlarına dahil etmeleri kabul edilemez. Kerkük\'te Türkmen ve araplar referandumu boykot ettiler ve itibar etmiyorlar. Meclisteki Kürt ekibi bu konuda kendi başına karar aldı. Böyle birşey zorla olursa, kanunsuz olursa kimse buna itibar etmez, hiçe sayılır. Bağdat, yüksek mahkeme, büyük siyasi gruplar, komşu ülkeler kabul etmiyor. Kimse kabul etmiyor. Böyle bir referandum fitneye yol açabilir. Kürdistan bölgesi kendi maaşlarını bile veremiyorlar. İnsanlar 3 ayda bir maaş alıyor. Burada memurlar maaşını alıyor. Kürt kardeşlerimizin arasında da karşı olanlar var. Böyle bir referandum Kürt kardeşlerimize de zarar verir. Burada fitne yaratır. Bu iş başka zamana kalmamalı,viptal edilmelidir. Irak Anayasası 1\'inci maddesinde toprak bütünlüğünü belirtiyor. Bütün millet birdir. Irakta bölünmez bir bütündür. Irak parlamentosundaki 325 parlamenter Irak\'ın birliği ve bütünlüğü üstüne yemin etti.Aayasayı ihlal eden Kürt grubudur. Kerkük vilayeti hizmet etmelidir, siyaset yapmamalıdır. Irak\'ın bütünlüğünü savunmak zorundayız.\"

BEYATLI: REFERANDUM ANAYASA DIŞIDIR

Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Başkan yardımcısı Abbas Beyatlı ise referandumu boykot edeceklerini belirterek, \"Referandum anayasaya dışı bir iştir. Irak anayasasına aykırı bir durumdur. Biz bu referanduma katılmıyoruz. Dün gece gelip burada büroya ateş açtılar. Gençlerimiz de onlara ateş açtı. Şimdi burada bayrak asıyorlar. Biz konuşmadık. Dün gece gençlerimize ateş açtılar\" dedi. Referandum çalışmaları kapsamında dün gece olayların yaşandığı ve Türkmen Milliyetçi Hareketi\'nin ofisinin de bulunduğu Uruba Caddesi\'ne bugün iş makineleri ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrakları asıldı.



Görüntü Dökümü:

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- Rahimawa semtinden görüntüler

- Şehir merkezinden görüntü

- Asılan bayraklardan görüntü

- Kerküklü Kürtlerle röportaj

- Türkmen cephesi ve silahlı korumalar

- Türkmen korumaların yol kontrolü

- Güvenlik önlemleri

- Kerkük\'lü Türkmenlerle röportaj

- Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı ile röportaj

- Türkmen Cephesi camlarındaki kurşun delikleri

- Binayı koruyan beton bloklar

- Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ile röportaj

- Kürdistan bayraklarının asılması

- Muhabir anonsları

Haber-Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/KERKÜK, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Reyhanlı’da sınıra askeri araç sevkiyatı devam ediyor

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinden trenle hareket eden ve dün İskenderun Garı\'na ulaşan askeri araçlar, bugün Reyhanlı İlçesi\'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi altında Reyhanlı\'ya giriş yapan askeri araç konvoyu, sınırdaki birliklere gönderildi.

Görüntü dökümü

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- Askeri araçların Reyhanlı\'ya gelmesi

- Hareket halindeki araçlar

Süre: 50\' Boyut: 27 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Derecik Beldesi\'nde açılan otel memurların barınma sorununa çözüm oldu

HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesinde 2 yıldır hizmet veren 80 yatak kapasiteli, içerisinde restaurant ve kafeterya\'nın da bulunduğu otel, barınma problemi yaşayan öğretmen ve bölgeye iş amaçlı giden iş adamlarını memnun etti.

Köyleriyle birlikte nüfusu 30 bini bulan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'nde 2 yıldır hizmet veren otel, en çok beldeye tayini çıkan öğretmen ve iş amaçlı gelen iş adamlarını sevindirdi. Terör olaylarıyla gündeme gelen Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'nde iş adamı Aydın Sevim tarafından 2 yıl önce hizmete açılan ve 8 kişinin istihdam edildiği otel, 80 yatak kapasiteli. 1994 yılında PKK\'lı teröristlerin araziye döşediği mayına basan güvenlik korucusu babasını kaybettiğinde 10 yaşında olan Aydın Sevim, babası şehit düştükten sonra kendisiyle birlikte yaşayan 6 kardeşini geçindirmek için ticarete başladı. Beldeye tayini çıkan memurların barınma sorununu gören Sevim, 2 yıl önce beldede 5 katlı ve 80 yatak kapasiteli bir otel açıp hizmet vermeye başladı. Beldede görev yapan öğretmen ve bölgeye iş amaçlı gelen iş adamlarının yoğunukta kullandığı otelde, müşterilere canlı müzik hizmeti de sunuluyor.

TAYİNİ ÇIKAN MEMURLARIN BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM

Otel sahibi 32 yaşındaki Aydın Sevim, henüz 10 yaşındayken mayına basan babasını kaybettiğini belirterek şöyle konuştu: \"Köy korucusu olan babam, 1994 yılında PKK\'lıların döşediği mayına basması sonucu şehit oldu. Ben de ailenin en büyük çocuğu olduğum için 11 yaşında beldede ticarete başladım. Daha sonra kendimize bir dükkan açtık. Allaha şükür işlerimiz büyüdü 2 yıl önce de beldemizde 5 katlı, 80 yatak kapasiteli otel hizmete açtık. Otelimiz 2 milyon TL\'ye mal oldu. Buraya gelen müşterilerimiz müzik eşliğinde eğleniyor. Daha önce barınma problemi yaşayan öğretmen ve iş adamları bu otelimizin hizmete açılmasıyla bu sıkıntıdan kurtulmuş oldu. Amacımız halkımıza hizmet vermek. Bütün iş adamlarına buraya yatırım yapmaya davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tek isteğimiz çevre köyleriyle birlikte nüfusu 30 bini bulan beldemizi bir an önce ilçe yapmaları. Burası ilçe olursa sınır kapısı da açılır ve buradaki halk geçimini rahatlıkla sağlar\" Otelde kalan müşteriler ise, daha önce barınma sorunu yaşadıklarını ancak otel sayesinde bu sorundan kurtulduklarını anlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari),(DHA)



