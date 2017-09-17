DHA YURT BÜLTENİ-18

Motosiklet hırsızlığı kamerada



KONYA\'da kimliği belirsiz 3 kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Eylül günü saat 18.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi\'nde meydana geldi. Park halindeki motosikletin yanına gelen bir kişi, etrafı kolaçan ettikten sonra az ileride bekleyen iki kişiyi daha yanına çağırdı. Şüpheliler, motosikleti alarak kaçtı. Bu anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Hırsızlık anını gösteren güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Reyhanlı\'ya askeri araç sevkiyatı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Bugün İskenderun istikametinden hareket eden askeri araç konvoyu, Reyhanlı İlçesi’ne ulaştı. 3’ü Kirpi, toplam 18 araç, ilçedeki çeşitli birliklere sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araçlar gelişi

- Araçların gidişi

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Adana\'da 1500 polis ile hava destekli asayiş uygulaması



ADANA\'da 1500 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri, havadan destek verdi.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla \'Adana Güven 1 Operasyonu\' adı altında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1500 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı uygulamada helikopter ile havadan destek verildi. Kent geneli 25 sabit noktada önleyici yol denetimi yapılırken, 10 bölgede umuma açık yerlerde incelemelerde bulunuldu. Sabit nokta yol denetiminde detektör köpeklerle arama yapılırken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nde görevli kadın polisler ise okulların açılması nedeniyle aileleri bilgilendirici broşürler dağıttı.

1 POLİS YARALANDI

Kontrol noktasında plakasız bir motosiklet, dur ihtarında bulunan polis memuruna çarptı. Olayın ardından kaçmaya çalışan motosikletli sürücüsü Doğan D., uzaklaşamadan yakalandı. Doğan D. gözaltına alınırken, yaralı polis ise hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun bacağının kırıldığı belirtilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ DENETLEMELERE KATILDI

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, telsizden anons yaparak denetime katılan polislerin öncelikle güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini istedi. Denetlemelerin vatandaşların huzuru için yapıldığını vurgulayan Yıldız, anonsta vatandaşların özgürlük alanlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Daha sonra denetlemelere katılan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada \"Suç ve suçluyla mücadele bizim birinci önceliğimiz. Asla uyuşturucu, terör ve benzeri suç gruplarına müsaade etmeyeceğiz. Adanamızı huzurlu ve güvenli bir şehir haline getirmek bizim mutlak sorumluluğumuzdur\" dedi.

Yıldız, uygulama sırasında arama yapılan bir otomobilde bulunan iki kız çocuğuna ise oyuncak hediye etti. Uygulama gece yarısına kadar devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Uygulama alanandan görüntü

- Uygulama alanında güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın yardımcılarından uygulama alanı hakkında bilgi alması

- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın anons yapması

- Uygulama alınanda durdurulan otomobilden inen vatandaş ile Emniyet Müdürü Yıldız\'ın konuşması

- Kadın polisin, kadın sürücüye bilgilendirici büroşür vermesi

- Polislerin şüphelendikleri bir otomobili uygulama alanına çekmesi

- Emniyet Müdürü Yıldız\'ın gazetecilere açıklama yapması

- Emniyet Müdürü Yıldız\'ın uygulama alınanda çocuklara büroşür ve hediye vermesi

- Havadaki polis helikopterinden görüntü

- Detektör köpek ile şüpheli bir otomobilde arama yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Bursa\'da mobilya yüklü TIR yandı



BURSA\'da seyir halindeyken alev alan mobilya yüklü bir TIR, demir yığınına döndü.

İstanbul\'dan yüklediği mobilyaları Bursa\'ya götüren 47 yaşındaki Muzaffer Şencan yönetimindeki 17 KC 141 dorse plakalı TIR, Bursa-İstanbul otoyolu Orhangazi gişelerine geldiğinde alev aldı. Yangını fark eden TIR şoförü Şencan, aracı yol kenarına çekip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yol kenarına oturup, gözyaşı döken TIR şoförü Şencan\'ı, polis ekipleri teselli etmiyi çalıştı.

Kapanan otoyolun Bursa istikameti, yangının söndürülmesinin ardından bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Yanan Tır,

- itfaiyenin gelişi,

- müdahale,

- kamyon söförünün ağlaması,

- jandarmanın tesellisi,

- duran trafik,

- trafiğin açılması

- detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)