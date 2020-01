DHA YURT BÜLTENİ-18

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'de (4)

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ, İŞADAMLARINA ANLATTI

Başbakan Binali Yıldırım, hastane açılış töreninden sonra, Torbalı Ticaret Odası ile Torbalı Belediyesi\'nin ortaklaşa düzenlediği \'Güçlü ekonomi, güçlü İzmir, güçlü Türkiye\' toplantısına katıldı. Kültür Merkezi\'ndeki yemekli toplantıya geçmeden, aynı Kültür Merkezi\'nde yapılan Orkun Güzel ve Ayşenur Orskaya\'nın nikah törenine katıldı, şahitlik yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra toplantıya geçti.

Burada işadamlarıyla buluşan Yıldırım, İzmir İktisat Kongresi\'ne değinip \"Ortak aklın hakim olduğunu gördük. Bugün de siyasi ve ekonomik hamlelerimizde çok yönlü, ileri bakışı olarak akla verdiği önem bize, geleceğimize ışık tutuyordu. Bu Türkiye, bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip. En dinamik nüfusa sahip ülke. Dev projeler geliştirmiş, ağırlıklı yatırımlarla güçlü kamu maliyesi olan Türkiye\'den bahsediyoruz. 15 yılda siyasi istikrar ve uygulanan gerçekçi politikalar vesilesiyle Türk ekonomisi artık eski yıllarını kırılganlığını geride bıraktı. Bunu defalarca ispat etti. Dünyanın en güçlü büyüme performansı gösteren ekonomilerinden birisi Türkiye. Ancak bu yeterli mi? Elbette değil. Sürdürülebilir kapsayıcı büyümenin devamlı hale gelmesi lazım\" dedi.

\"TÜRKİYE DÜNYANIN TAM MERKEZİ\"

Türkiye\'nin dünyanın tam merkezinde olduğunu vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, \"Ekonomide neler yaptık. Avrupa\'dan, Uzak Asya\'ya kadar en dinamik ekonomiye, nüfusa sahip Türkiye, medeniyetlerin buluştuğu Asya ile Avrupa\'nın bir araya geldiği bu topraklar, dünyanın tam merkezine oturdu. Bu yeni değil. Neden? Türkiye\'den üç saatlik bir uçuşla 56 ülkeye varabiliyorsunuz. Avustralya\'da bir şehirden bir şehire gitmek 5 saat. Önemli olan etrafınızda kim var. Coğrafya nedir. Bu bahsettiğimiz coğrafyada 1.5 milyar insan yaşıyor. 30 trilyonluk yıllık ekonomik süreklilik var. Anadolu toprakları dünyanın tam merkezindedir. Türkiye\'nin sorumluluklarının farkındayız. Bunun için daha fazla katma değer üretip üst basamaklara tırmanan bir ekonomi için orta ve uzun vadeli planlarımız var. Türkiye\'nin gelecek 15 yılındaki öngörüsünü buna göre şekillendiriyoruz. Ulaştırma, alt yapı teknolojileri alanında 100 milyar doların üzerinde Türkiye yatırım yapacak. Hükümetimizin en çok önem verdiği konuların başında doğrudan yatırımların desteklenmesi geliyor. Geçtiğimiz dönemde ülkemizde yatırım yapacak olan yerli küresel yatırımlara için yasal ve kurumlara engellerin hepsini ortadan kaldırdık. Bu kararın sonucunda doğrudan küresel yatırımları yerel yatarımlar da artışlar görüyoruz\" dedi. 2002 ile 2017 Haziran dönemi arasında Türkiye 186 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girdiğini de anlatan Başbakan Binali Yıldırım, \"Türkiye\'de faaliyet gösteren firma sayısı 5 bin 321 bugün bu sayı 55 binin üzerinde. Bu sırada bizim şirketlerimiz Türk şirketleri de boş durmuyor, özellikle müteahitlerimiz ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bacalı sanayi büyürken bacasız sanayi 15 Temmuzun tahribatını yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Turizmin canlandığını görmekteyiz. 2017 yılında yabancı turist sayısı ilk altı ayda 2016 yılının üzerine çıktı. Yüzde 14.5 artış var. Alçak darbe girişimi sadece demokrasimize istiklalimize karşı değil aynı zamanda ekonomimize karşı da yapılmış darbe girişimi oldu.

\"DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜK\"

Türkiye\'nin dünya ortalamasının üzerinde büyüdüğünü söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Geçen yıl üçüncü çeyrekte küçüldük. ABD seçimleri, 15 Temmuz ve gelişen ülkelerdeki dövizdeki dalgalanma Türkiye\'yi olumsuz etkiledi. Bütün bunlarını yanında dünya ortalamasının üzerinde büyüdük. Avrupa büyümesin neredeyse iki katına ulaştık. 2017 yılını boş geçirmemek için seri bir şekilde tedbirler aldık. 250 Milyar liralık kredi hacmi oluştu. Bugün 322 bin firma yararlandı. Bunun yüzde 90\'ı kobi ve ödenen miktar 206 Milyar lira. Bu orta ve küçük ölçekli sanayi tesisleri başta olmak üzere ekonomimiz için önemli bir can suyu. Bunun sonuçlarını gördük. 2017 büyümesi yüzde 5, ikinci çeyrekte bundan daha fazla olacak. İç talebi hareketlendirmeye yönelik tedbirlerimiz oldu. KDV indirilmesi gayrimenkul satışlarında oranların düşürülmesi hızlı kararlar alarak ekonomiyle ilgili kriz gelmeden tedbirin aldık ciddi sıkıntılara yaşamadana özellikle 2017 yılının ilk çeyreğini kazasız belasız hasarsız atlattık. Ekonomiye ilişkin öncü göstergelere baktığımızda 2017 yılının kalan kısmını da büyümenin artarak devam edeceğini görüyoruz. Bundan sonra odaklanacağımız şey teknoloji ve insana bugünden yarına hazırlanıyoruz\" dedi. Türkiye\'de yaş ortalamasının 31 olduğunu, Güneydoğuda doğuya gidildiğinde 21\'e düştüğünü anlatan Başbakan Binali Yıldırım , \"Gelişmiş ülkelerini böyle bir kaynağı yok. Eğer bu kaynağı yerli yerinde kumlanırsak terörde orda burada tüketmezsek bizim önümüzde kimse duramaz. Gazı petrolü olanlar var ama sefalet var. İnsan olmayınca olmuyor. Biz hep insanı merkeze koyduk. Osmanlıyı cihan devleti yapan bir söylem. Gelişmiş ülkeler de yaşanan krizlerin arkasında insanların ihmal edilmesi var. İnsanın makine gibi görülmesi var. Gençlerimiz insanımıza yatırım yapacağız torbalı sanayinin üretimin üssü haline geliyor. Son 9 yılda dünya ekonomisinde zorlu dönem geçti. Yavaş yavaş büyüyor. Bu yıl değerlendirme kuruluşları küresel büyümesiyle yüzde 3.5 seviyesine çıkardı. Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan etkili olan ekonomilere baktığımızda olumlu gelişmeler görüyoruz. Bu olumlu gelişmelere Türkiye\'de olumlu yansıyor. Yansımaya da devam edecek. Vizyon sahibi iş dünyanın ülkemizin refahı için en önemli güç olduğunu biliyoruz. İş dünyamızdan istediğimiz yatırım üretim konusunda daha cesur davranmalarıdır. Yatarım yapacaksınız, arkanızda devlet var, hükümet var, Hiç merak etmeyin gereken destek hem burada hem de doğuda cazibe merkezleri projeleriyle sizlerle beraber olacak. 2010 yılından beri her yılı ortalama 941 bin vatandaşımızsa iş sağlıyoruz. Bu kadar iş salıyoruz da niye işsizlik yüzde 10 küsür. Her yıl iş gücüne bir milyon insana katılıyor. Daha fazla iş gücüne katılım vara istihdam daha fazla olması ylazım. Daha fazla üretim yapacağız. Saratacağız. Ekmeğimizi büyüteceğiz\" dedi.

ÜLKEMİZİN KONUMU ETKİLİYOR

Türkiye\'de neden hala faizler yüksek sorusunu da yönelten Başbakan Binali Yıldırım, \"Maalesef ülkemiz bulunduğu konumu itibariyle etrafında istikrarsızlığın hakim sürdüğü ve yönetim boşluklarından kaynaklarını had safhada çıktığı bir yerde, bu bizim olumsuz tarafımız. Dolayısıyla dış değerlendirmeler, küresel yatırımcılar karar verirken bundan etkileniyorlar. 15 Temmuz\'u başka ülke yaşasaydı belini doğrultamazdı ama bizimi milletimizi 5 temmuzu yaşadı iki gün sonra normal yaşama döndü. Bir ay boyunca demokrasi nöbetleriyle ülkeye, bayrağına, istiklaline sahip çıktı. Bankacılık sektörünün sağlam yapısını sürdüreceğiz, yapısal reformları ülkemiz için ekonomimizin geleceği olmazsa olmaz görüyoruz\" dedi. Ege ve İzmir ekonomisini de anlatan Başbakan Binali Yıldırım, \"Ege İzmir çiçek açmış kiraz ağacı gibi. Türkiye ekonomisinin gücüne güç katıyor. Fabrikalar ve işçilerimiz, vardiya vardiya ürünleri limanlara gidiyor. 15 yılda Türkiye ekonomisi gibi Ege ve İzmir\'de önemli gelişmeler sağladık. 2002 yılında Ege\'de toplam ihracat 4 Milyar dolar. Bugün 14.5 Milyar dolar. 2002 yılında İzmir ihracaat 3 milyar doların altında. Şu anda ne kadar 8 milyarın üzerinde 8.3 milyar dolara çıkmış. Bir taraftan İzmir\'de özel sektör üretimi arttırırken diğer yandan da önemli yatırımlarla İzmir Ege ekonomisini ön plana çıkartıyoruz. Ekonominin olmazsa olmazı lojistiktir. Taşımadır. İzmir İstanbul otoyolu hızla devam ediyor\" dedi.

TEK YÜREK OLACAĞIZ

Teröre karyı amansız mücadele ettiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"FETÖ alçak darbe girişiminden sonra PKK ile amansız mücadelesinden sonra bunların ağa babaları, destekçileri Türkiye\'nin dost bildiği ülkelerde yatıp kalkıp Türkiye\'yi kötülüyorlar. Dışarı gitmeye de gerek yok. İçerde de kötülüyorlar. Türkiye\'yi kötülemenin kime ne faydası var. Herkes siyasetini yapacak ama dışarıya karşı teke yürek tek bilek olacağız\" dedi.

Aziz Kocaoğlu protesto sloganlarının yükselmesi üzerine tepki gösterdi(3)



AK PARTİLİ VEKİLLERDEN KOCAOĞLU\'NA TEPKİ

İZBAN Selçuk Torbalı hattının açılış töreninde kürsüye çıkan, yaptığı konuşma sırasında atılan \'Recep Tayyip Erdoğan\' sloganlarına tepki gösterip açılışı terk eden, ardından da sosyal medya üzerinden açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na AK Parti İzmir Milletvekilleri tepki gösterdi. Milletvekilleri Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya, Kocaoğlu\'na sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Milletvekili Dağ, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: \"Bugün İzmir\'e yakışır bir projeyi daha hizmete açtık. Yükünü daha fazla aldığımız işlerin ortaklığını paylaşmada en ufak kompleks göstermedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin az da olsa yaptığı iyi işler ile ilgili olumlu şeyler söylemeyi her zaman bildik. Karşılık olarak Aziz Kocaoğlu\'ndan en azından İzmirliye saygı beklerdik. Hakaretler değil. Tören alanında hiç kimse Kocaoğlu\'na ne kürsüden inmesini söylemiştir, ne de hakaret etmiştir. Olmayan bir şey üzerinden neden müdahale edilmedi demek de suçluluk psikolojisinden başka bir şey değildir. Yapılan saygısızlığı yalan söyleyerek örtbas edilemeyeceğini herkes bilmelidir. Sayın Kocaoğlu\'nun İzmirliye bir özür borcu vardır. Sayın Kocaoğlu\'na gerek törenle ile ilgili, gerekse de programla ilgili gerekli bilgi verilmiştir. Gerçek olmayan, manipülatif açıklamalar ile İzmirliye yapmış olduğu bu saygısızlığı örtemez. Sayın Kocaoğlu çok açık yalan söylemektedir. Adamlıktan bahsedebilmek için önce kendi hemşerilerine saygı duymayı bilmek ve nerede nasıl konuşulacağını bilmek gereklidir.\"

KAYA: ADAY OLABİLMEK İÇİN TÜRLÜ CENDERELERE GİRMEYE BAŞLADIN

Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, şunları yazdı: \"Bu zamana kadar İzmir\'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak temsil ettiğiniz makama saygı çerçevesinde seviyeyi hiç düşürmedim. Ancak bugün kullanmış olduğunuz dil ve sergilediğiniz tutum karşısında söyleyebileceğim tek bir şey var. Evet, açık ve net söylüyorum, Aziz Kocaoğlu sen koca bir yalancısın. Herkesin gözünün içine bakarak yalan söylüyorsun. İZBAN programından haberiniz olmadığını söylüyorsun. Bu tören için, TCDD Genel Müdürü bayramdan önce sizi arayıp bilgilendirmedi mi! 8 Eylül\'ün Selçuk\'un kurtuluş tarihi olduğunu, bu törenin de aynı günde yapılabileceğini söyledi ve mutabık kalmadınız mı! Selçuk Kurtuluş Günü\'nde toplu açılış töreni yapalım denildiğinde \'tamam, güzel olur\' demedin mi! Şimdi çıkıp utanmadan, sıkılmadan, \"programdan bir gün önce haberim oldu\" diyorsun. Yazıklar olsun! İZBAN\'ın Selçuk\'a ve Bergama\'ya kadar uzatılması, Sn. Başbakanımızın 2011\'de hazırladığı 35 Proje\'den birisidir. Çıktın, bugün kürsüden 35 projenin içindeki bir projeye \'benim projem\' diyerek yine yalan söyledin. Bunun neresi senin projen! Törende sana saygısızlık yapan tek bir kişi dahi yoktu. Sadece sen saygısız ve seviyesizce sağa sola bağırmaktan başka bir iş yapmadın. Her şey Selçukluların, İzmirli hemşehrilerimizin gözleri önünde cereyan etti. İzmirliler sizi çok iyi tanıyor, kimseyi kandıramazsın. Daha önce de, kendi partinin milletvekillerine, belediye başkanlarına, İzmirli hemşehrilerimize seviyesizce bağırıp çağırmadın mı! Bunu hep yapıyorsun. Bu, tarzın olmuş. Kendi deyiminle, köteksiz köy bulmuş geziyorsun. Ama artık yeter! Derdin başka. Tekrardan aday olabilmek için türlü cenderelere girmeye başladın. Yalnız bunu çok belli ediyorsun. Siyasi planların uğruna ortamı germekten, insanlarımızın değerlerine saygısızlık yapmaktan artık vazgeç! Nezaketsizsin, ne insanımıza, ne de kentimize saygın yok. Selçuk\'un kurtuluş gününde sergilediğin bu tavır hiçbir zaman unutulmayacak.\"

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı



MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, otomobille çarpışıp sürüklenen motosiklet orta refüje çarparak durabildi. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsü Emre Yiğit\'in (22) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Mobil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara\'dan İzmir yönüne giden Abdullah Solmaz (37) yönetimindeki 61 BE 349 plakalı otomobil iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek, Atatürk Bulvarı\'ndan Selvilitepe Mahallesi yönüne giden Emre Yiğit yönetimindeki 45 TJ 538 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet, orta refüje çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yiğit\'i, Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yiğit\'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla\'da köpek katliamı



MUĞLA\'da, tarım ilacı karıştırılmış et verildiği öne sürülen 11 sahipsiz köpek telef oldu. Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS), köpekleri zehirleyenleri ihbar edene 3 bin TL para ödülü verileceğini açıkladı.

Ortaca İlçesi\'nde, bu sabah saatlerinde parkta köpeklerin hareketsiz yattığını gören belediye temizlik işçileri, HAYDOS yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen veteriner hekimler ve dernek üyeleri, 11 köpeğin öldüğünü tespit etti, 2 köpek ise tedaviye alındı. HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, yapılanın katliam olduğunu, vahşeti görüp de yetkililere bildirmeyenlerin suça ortak olduğunu söyledi. Dağdelen, \"Yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. 2 köpeğimizi kurtardık. Ağzında salyalarla dolaşan birçok köpeğimiz de kayıp. Bu köpeklerimizin hepsi küpeli, aşılı ve zararsız. Bunu yapanlar sapık ve sadist kişilerdir. Bu konuya dair en küçük bilgisi olan lütfen bizimle iletişime geçsin. Bütün ihbarlar gizli kalacaktır. Bu konuda şahitlik yapacak, sağlıklı bilgi verecek kişiye 3 bin lira para ödülü vereceğiz\" dedi.



