DHA YURT BÜLTENİ-18

Başbakan Yardımcısı Işık: Türkiye gökleri çok ihmal etti (2) (Görüntü Ekiyle Yeniden)

\"TÜM EKONOMİK FAALİYETLERİN YÜZDE 52\'Sİ MARMARA BÖLGESİNDE OLUYOR\"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye’nin kapsam bakımından en büyük sınav ve belgelendirme merkezi olan MESYEB’in ve BUTEKOM’un yeni kompleksini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası\'nın Ağustos ayı Meclis Toplantısı\'na katılan Işık, burada konuştu. Işık, \" Dünyada olup bitenler Bursa’yı doğrudan etkiliyor. Uyum ve birlik, beraberlik olmazsa sonuç olmaz. Bursa’da aynı yöne bakma, aynı hedefe odaklanma anlayışı her türlü takdirin üzerinde. Türk ekonomisinin, Türkiye’deki tüm ekonomik faaliyetlerin yüzde 52’si sadece Marmara bölgesinde oluyor. Bu bir açıdan sıkıntılı bir açıdan da Türkiye’nin ağırlık merkezinin burasının olduğunu gösteriyor. İmalat sanayinin tek başına Bursa yüzde 7.7’sini karşılıyor. Bu Bursa’nın Türk ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Şu anda otomotivde işler iyi. Bu sizler için de Türk ekonomisi için de önemli bir konu. Bilim Sanayi Teknoloji dönemimde Bursa’ya ayrı bir önemim vardı. Kocaeliliyim ama Bursa benim için hiçbir zaman Kocaeli’nden farkı olmadı. Bursa için ne yapsak azdır anlayışı ile hareket ettik. 40 milyar dolarlık bir ihracat hedefi de Türkiye’nin 2023 hedef için de çok önemliö diye konuştu. Işık şöyle devam etti:

\"Türkiye’nin her yıl 1 milyon insanı çalışma yaşına giriyor. Bunların bir kısmını çalışmıyor diye değerlendirirsek her yıl 700-800 bin insana iş bulmak zorundasınızdır. İstihdam öncelikli kalkınmayı ikinci plana atamayız. Katma değeri yüksek ürünlerle kalkınma hamlemizi sürdürmek önemli. Potansiyeli en yüksek illerin başında da Bursa geliyor. Yıkıcı teknolojiler ile yapıcı teknolojiler at başı gidiyor. Böyle bir dünyada sadece bugüne odaklanmak yetmiyor. Gelecekte sektörlerinizde hangi teknolojiler kullanılacak buna önem vermek zorundayız. Otomotiv güzel bir örnek. Bundan 10 yıl önce elektrikli otomobil realize olacak çok güçlü bir sinyal vermiyordu. Çok firma da ciddiye almıyordu. Artık otomotiv sektöründe paradigma değişimi var. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde şu anda otomobillerde kullanılan parçalar artık kullanılmayacak. Bu Bursa’yı etkiler. Elektronik aksamın ve yazılımın ağırlığı artıyor. Mekanik aksamın azaldığı bir süreçte biz ısrarla mekanik aksam üreteceğiz dersek süreci yönetemeyiz.\"

\"BİZ ARA ELAMAN, DÜNYA ARANAN ELAMANI KONUŞUYOR\"

Dünyada doludizgin olarak dijital çağın içine doğru gidildiğini ifade eden Işık, “Şu anda Facebook’un piyasa değeri 62 milyar dolara çıkmış. Bütün teknoloji alanlarında değişim yaşanıyor. Bu noktada değerlendirmeler yapmak bizi geleceğe hazırlayacak. Aksi takdirde biz dünyanın gerisinde kalma riski ile karşı karşıya geleceğiz. Biz hala çıraklık eğitimini konuşuyoruz, dünya beceri eğitimini konuşuyor. Biz ara eleman, dünya aranan elemanı konuşuyor. Her şeyi hükümetten bekleme anlayışını kenara bırakıp, nitelikli insan kaynağına nasıl ulaşabiliriz konusuna kafa yormak zorundayızö diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Işık’ın konuşmaları ardından Ağustos ayı Meclis Toplantısı sona erdi.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Fikri Işık\'ın konuşması

-tesis gezisinden detaylar

Haber: BURSA, (DHA)

Süre: 5 dk 8 sn Boyut:570 mb

=============================================



İl Emniyet Müdürlüğü\'nden açıklama geldi



MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan paylaşımda, operasyon sırasında hırsızlık yaptığı görülen polisin görevden uzaklaştırıldığını ve polis başmüfettişlerince olayın soruşturmasının devam ettiğini bildirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan ve bir polisin operasyon sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yayımladı. Emniyet Müdürlüğü\'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Sosyal medyada Manisa Polisi hakkında çıkan birtakım haberler ile ilgili olayın gerçekleştiği 5 Eylül 2016 tarihinde tespit edilen personel hakkında görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilmiş, ayrıca adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Halen idari soruşturması Polis Başmüfettişlerince takip edilmekte, adli yargılanması ise ilgili ceza mahkemesinde devam etmektedir.\"



Haber: MANİSA, (DHA)

==============================================

\"Yurda gitmek istemiyorum\" diyerek intihar etmek istedi



AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde, kendisinin ve üç kardeşinin yurda götürülmesine tepki gösteren 16 yaşındaki Fatmanur Karacan \'Yurda gitmek istemiyorum\' diyerek 4\'üncü katın balkonundan atlayarak intihar etmek istedi.

Olay, Zafer Mahallesi 119 sokaktaki bir apartmanda bugün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Fatmanur Karacan, baba ve annesinin kendisine bakamadığı iddiasıyla yapılan şikayet üzerine geçen 26 Kasım\'da Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kardeşleri Ali Karacan (12), Ayşenur Karacan (9) ve Kader Karacan (6) ile çocuk yetiştirme yurduna götürüldü. Burada uzun süre kalan çocuklar kısa bir süre önce yurttan izinli olarak ailelerine teslim edildi. Bu sırada çocuklara ailesinin bakamadığı şikayeti yeniden yapılınca yetkililer çocukları yeniden yurda götürmek için bu sabah eve geldi. Fatmanur Karacan, kendisinin ve kardeşlerinin tekrar yurda götürüleceğini öğrenince evden ayrılarak akrabalarının yanında saklandı. Sabah saatlerinde eve gelen yurt yetkilileri Ali, Ayşenur ve Kader\'i alarak yurda götürürken, Fatmanur\'u evde bulamadı.

\"YURTTA KALACAĞIMA ÖLÜRÜM\"

Fatmanur Karacan, kardeşlerinin yeniden yurda götürüldüğü öğrenince sabah eve geldi. Burada baba ve annesine, \"Kardeşlerimi neden verdiniz. Eğer beni de almaya gelirlerse yurtta kalmaktansa kendimi öldürürüm\" dediği öğrenildi. Ayrıca Karacan, \"Geçen yıl beni yurda götürdüler. Ben yurtta kalmak istemediğimi söyledim. Ailemle kalmak istiyordum. Bu nedenle intihara kalkıştım. Eğer bu kez beni yine yurda götürecek olurlarsa kendimi öldüreceğim. Beni almaya gelecekler diye dünden beri bir yakınımızın yanına saklanmıştım. Beni de arıyorlar. Yurtta kalmak istemiyorum. Babam bizim için çok uğraştı. İçki dediler bıraktı. Ev dediler evi değiştirdi. Sigortalı işin olacak dediler sigortalı işe girdi. Onların dediği her şeyi yaptı ve bizi yurttan geri aldı. Beni istemeye gelen kişiler farklı numaralardan şikayette bulunuyor. Kardeşlerimi ve ailemizi istiyorum. Ne olur bize yardımcı olun\" diye konuştu.

AKŞAM İNTİHARA KALKIŞTI

Fatmanur Karacan eve geldikten saatler sonra kendisinin de yarın yurda götürüleceği haberini aldı. Bunun üzerine oturdukları apartmanın 4\'üncü katındaki evlerinin balkonuna çıkarak kendisini aşağıya atacağını söyledi. Baba polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis uzun süre aşağıdan genç kızı ikna etmeye çalışmasına rağmen başarılı olmayınca eve girerek balkona çıktı. Baba İbrahim Karaca ve annesi Esma Karaca ile polisler Fatmanur\'u intihar etmekten vazgeçirmeye çalıştı. Ancak genç kız \"Yaklaşmayın kendimi atarım\" diye bağırdı. Kızın bir anlık boşluğundan yararlanan baba İbrahim Karacan ve polisler Fatmanur\'u çıktığı balkon demirlerinden çekip aldı. Sağlık ekipleri genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Fatmanur Karacan\'ın konuşmasından görüntü

- Fatmanur\'un intihar girişiminden görüntü

- Baba ve polisin kızı kurtarmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

==================================================

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

SİNOP\'un Ayancık İlçesi\'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinop’un Ayancık İlçesi\'nde Tarakçı Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Fuat Can idaresindeki 34 AH 8756 yönetimindeki otomobil vrajı alamayarak karşı yönden gelen Erkan Turan idaresindeki 57 FE 817 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fuat Can (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Cahit Can (63), Erkan Turan (40), Tülay Turan (31), Tuncay Toprak Turan (2), Belinay Turan (3), Birkan Efe Turan (9) yaralandı. Yaralılar ambulansla Ayancık İlçe Delet Hastanesi\'ne götürülürken Fuat Can\'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kaza yapan araçlardan detay

-Detaylar

(SÜRE:3, 48 Dk) (BOYUT:173 MB)

Haber-Kamera:İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)