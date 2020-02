DHA YURT BÜLTENİ-17

Sorgun Ormanı\'nda ağaç eylemi

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Ormanı\'nda bazı alanlarda aquapark, turizm çarşısı ve spor alanları için ihaleyle ağaç kesimi yapılması basın açıklamasıyla protesto edildi.

Manavgat\'ta sosyal medya üzerinden toplanan bir grup Sorgun Ormanı\'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, CHP eski Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Onur Güzel, Sorgun Ormanı\'nda ağaçların kesilmesini katliam olarak nitelendirip, ormanların bütün dünyada koruma altında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Bizler yaşam alanlarının, ormanların, nehirlerin ve denizlerin insan eliyle kesilmediğini, kirletilmediğini görmek istiyoruz. Bu güzelim ormanların birer beton yığınına dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Bütün dünya doğal ormanları koruyor. Bilim, hukuk ve tüm dinler \'korunmalı\' diyor. Ormanları beton uğruna yok ettikçe, dengeyi bozdukça, onu affetmiyor ve bedeli çok ağır oluyor.\"

Basın açıklamasının ardından konuşan Hüseyin Güzel, Sorgun Ormanı\'nda bütün Manavgatlıların hatıraları olduğunu söyleyerek, \"200 senede meydana gelen bir ormanı 2 emirle 2 dakikada halkın elinden alamaz, tellerle çevirip yasaklayamazsınız. Çamlık ormanın değerini parayla ölçmeye kalmak, denizleri kaşıkla ölçmeye benzer. \'Bedelini ödedi\' diyerek kendinizi temize çıkaramazsınız\" dedi.

Basın açıklamasına katılan çocuklar da ağaçların kesilmemesi, ormanların yok edilmemesi çağrısı yaptı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan basın açıklamasının sona ermesinin ardından katılımcılar dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Basın açıklamasın için toplananlardan genel görüntü

- Katılanların ellerinden gelen dövizler

- Onur Güzel\'in basın açıklamasını okuması

- Ağaçların kesilerek inşaat yapılan alan

- Vatandaş Hüseyin Güzel\'in konuşması

- Basın açıklamasından detay görüntüler

- Jandarma araçlarından görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

======================

Sel mağduru Kınıklı çiftçiler, destek bekliyor

İZMİR\'in Kınık ilçesinde, geçen 10 Aralık\'ta başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle Bakırçay Nehri ve Karadere Çayı\'nda yaşanan taşkında tarım arazileri sular altında kalan çiftçiler, zararların büyük olduğunu belirterek, kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Kınık ilçesinde son üç günde metrekareye 125 kilogram yağmur düştü. Sağanak yağmur Bakırçay Nehri ve Karadere Çayı\'nda taşkınlara neden oldu. Dere ve çayın üzerindeki köprüler, etrafındaki yollar ve binlerce dekar ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hayvan damları ve besi çiftliklerinde su baskınları yaşandı. Yaşanan doğal afet nedeniyle mağdur olduklarını belirten Kınıklı çiftçiler, kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi. Kınık\'ın kırsal Poyracık Mahallesi\'nde besicilik yapan Adil Karakaya, \"Dün (Cumartesi) sabah ağılıma geldiğimde hayvanların bulunduğu alanı su basmıştı. Hayvanların yemlerini, samanı ve mısır silajlarını sel suları götürmüştü. Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ektiğim tarlamdaki 10 dönüm yonca da sular altında kaldı. Şu an elimde hayvanlarıma yedirecek hiçbir şeyim yok. Devletimiz biran önce benim gibi mağdur çiftçilere destek olmasını istiyorum\" dedi.

Poyracık Mahallesi\'nde yaşayan Çiftçi Sinan Akay da \"3 gündür yağan sağanak yağmurun nehir ve çayları taşırması bizleri perişan etti. 10 dönüm buğday ekili arazim sular altında kaldı. Kınık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nün bir an önce zarar tespit çalışması yapmasını ve selden kaynaklı zararlarımızın karşılanmasını bekliyoruz\" diye konuştu. Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun da \"Kınık Ovası\'ndaki yaklaşık 100 bin dekar arazinin yaklaşık 60 bin dekarlık kısmı aşırı yağmurun neden olduğu taşkın nedeniyle sel suları altında kaldı. 60 bin dekarın 10 bin dekarı buğday, arpa, yonca, fiğ ve kışlık sebze ekili alanlardan oluşmaktaydı. Bununla birlikte Bakırçay Nehri kenarında bulunan arazilerinde hayvan üreticiliği yapan üreticilerimizin hayvanlarını bakmak için ektikleri yem bitkileri ve yemleri sular altında kaldı. Mağduriyetimiz çok byük. Yetkililerin bir an önce bölgemizi afet bölgesi ilen edip, çiftçilerimizin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermesini bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Besicilik yapan Adil Karakaya ile röp.

-Mağdur çiftçilerden Sinan Akay ile röp.

-Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun ile röp.

-Suyla dolan tarlalardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK, DHA)

======================

Tatvan\'da okullara kar tatili



BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildi.

Tatvan\'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı ilçede 30 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda, yarın için eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de izinli sayılcağı belirtildi.

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)-

=========================