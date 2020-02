DHA YURT BÜLTENİ -17

Karadeniz\'de batan geminin mürettebatı: 5 dakikada suya gömüldü (3)

7 MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Samsun\'a gelen Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli konsolos Borys Yasynskyi ile Panama\'nın İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez, dün Karadeniz\'de batan \'Volgo Balt 214\' adlı geminin sağ kurtarılan 7 mürettebatını bulundukları özel hastanede ziyaret etti. Yasynskyi ile Nunez, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrasında konuşan Yasynskyi, arama- kurtarma ve sağlık hizmetlerini yürüten ekiplere teşekkür ederek \"Kurtarma operasyonu çok profesyonelce oldu. Olumsuz hava durumuna rağmen başarılı bir çalışma yürütüldü. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Profesyonel çalıştılar. Kendi hayatlarını riske attılar. Bir sürü kişinin hayatını kurtardılar. Büyükelçimiz adına çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Nunez ise gemi mürettebatı arasında Panama vatandaşı bulunmadığını ama geminin Panama bayraklı olması nedeniyle gereken bütün çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Öte yandan mürettebatın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren özel hastanenin başhekimi Murat Küsdül, \"Dün Çarşamba açıklarında yaşanan gemi kazası sonucu hastanemize ilk etapta iki tane daha sonra da gece saat 22.00\'da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden sevk edilerek 5 hasta daha ulaşmış oldu. Toplamda birisi kadın olmak üzere 7 hastamız mevcut şu anda hastanemizde . Hastalarımızın birinde diz ekleminde zedelenme, bir tanesinde de ayak parmağında kırık mevcut, kırık ele alınmış durumda. Hastalar uzun süre deniz suyunda ve soğukta kalmaları neticesinde hipotermik halde hastaneye ulaşmışlardı. Şu anda genel durumları iyi, akciğerlerinde tuzlu su yutmaya bağlı bir takım küçük değişiklikler mevcut bunları radyolojik tetkiklerle izlemeye devam ediyoruz. Muhtemelen iki gün içerisinde hastalarımız tedavi edilmiş olarak konsolosluk yetkililerine teslim edilecek. Burada hastalar aileleriyle de görüştürülmüş olup şu anda hayati tehlikesi bulunmamaktadır\" diye konuştu.

-Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli konsolos Borys Yasynskyi ile Panama\'nın İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez\'un hastaneye gelişi

-Açıklamaları

-Hastane başhekiminin açıklamaları

Şanlıurfa\'da banka soygunu (2)- Yeniden

Şanlıurfa’da Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki bankanın şubesine giren maskeli ve silahlı kişi, bir müşteriyi rehin aldıktan sonra güvenlik görevlisini yanına yaklaştırmadı. Veznede bulunan yaklaşık 20 bin lirayı ve güvenlik görevlisinin tabancasını gasbeden soyguncu, kaçtı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansırken, soyguncu kendisini takip eden polis aracına da ateş açtı.

Bugün saat 15.30 sıralarında Emniyet Caddesi üzerinde bulunan özel banka şubesine giren yüzü maskeli, elinde tabanca olan bir kişi, sırasını bekleyen müşteriyi rehin alarak güvenlik görevlisinden silahını bırakmasını istedi. Görevlinin yere bıraktığı tabancayı da alan soyguncu, ardından banka çalışanlarına silahı doğrulttu. Şubede büyük panik yaşanırken, soyguncu veznedeki yaklaşık 20 bin lira parayı poşete doldurdu. Soyguncu daha sonra da koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS ARACINA ATEŞ AÇTI

İl Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan bankada gerçekleştirilen silahlı soygunla ilgili olarak Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatıyla hemen 50 kişilik özel ekip kuruldu. Bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceleyen polisler, bir yandan da kaçan soyguncunun peşine düştü. Silahlı soyguncu, kendisini takip eden polis aracına ateş açtı. Yaralanan olmazken, soyguncu sokak aralarına kaçarak izini kaybettirdi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun anı ise bankanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde soyguncunun bir kişiyi rehin alarak kendisine yakın tuttuğu, güvenlik görevlisini tehdit edip silahını bıraktırdığı ve vezneden parayı alıp kaçması yer alıyor.

Nusaybin’de sağanak; evlere lağım suyu doldu

Mardin\'in Nusaybin ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklardaki tahliye boruları yetersiz kalınca bodrum kattaki çok sayıda eve lağım suyu girdi.

Nusaybin ilçesinde dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kışla Mahallesi\'ndeki Rezan Sokak\'ta aşırı yağışlar nedeniyle su tahliye boruları yetersiz kaldı. Bu nedenle bodrum kattaki evlere lağım suyu doldu. Sokakta yaşayanlar evlerine dolan pis suyu tahliye etmeye çalıştı.

İlçelerde kar, Adıyaman merkezde sağanak

Adıyaman\'ın ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman\'a bağlı ilçelerde 20 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı merkeze bağlı 33 köy, 32 mezra, Besni\'ye bağlı 3 köy, 2 mezra, Çelikhan\'a bağlı 20 köy, 31 mezra, Gerger\'e bağlı 36 köy, 70 mezra, Gölbaşı\'na bağlı 7 köy, 7 mezra, Kahta\'ya bağlı 6 köy, 13 mezra, Sincik\'e bağlı 15 köy, 36 mezra olmak üzere toplam 120 köy ve 191 mezra yolu ulaşıma kapandı. Adıyaman İl Özel İdare ekipleri, 36 iş makinesiyle kapalı olan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ADIYAMAN\'DA 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Çelikhan, Gerger, Tut ve Sincik ilçelerinde devam eden yoğun kar ve tipi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

ŞEHİR MERKEZİNDE SAĞANAK

Kent merkezinde ise aralıksız devam eden ve etkisini artırarak sürdüren sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Su baskınıyla işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Adıyaman Belediyesi, AFAD ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentte yaşanabilecek su baskınlarına karşı vatandaşları uyarırken acil durumda yardım hatlarını aramalarını istediler.

Tokat\'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli

Tokat\'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime bir gün ara verildi.

Tokat\'ta il genelinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, öğleden sonra kent merkezinde de etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk,orta ve lise dereceli okullar yanın 1 gün süreyle tatil edildi. Kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, çocuklar ve öğrenciler parklarda ve okul bahçelerinde kar topu oynayarak kışın keyfini çıkardıl. Bazı araç sürücüleri ise Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde zor anlar yaşadı. Tokat-Sivas karayolunda ulaşım aksadı. Sivas\'a gidişi yönünde Geyras mevkiinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri TIR\'ların geçişine izin vermedi.

Okul yolunda otobüsün çarptığı liseli Nehir toprağa verildi

Gaziantep\'te, okula gitmek için evden çıkan ancak yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Nehir Can Gedik (15), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Alleben Mahallesi\'nde meydana gelen kazada Bayraktar Anadolu Lisesi 1\'inci sınıf öğrencisi Nehir Can Gedik, okula gitmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Gedik\'e, Rüstem G.\'nin kullandığı 27 H 0260 plakalı halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan liseli Nehir, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Genç kız için bugün Asri Mezarlıktaki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Vali Davut Gül\'ün de katıldığı cenazede genç kızın ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları gözyaşına boğuldu. Nehir Can Gedik, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Polis tarafından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Rüstem G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Marmaris\'ten Erciş\'teki öğrencileri ısıtacak yardım

Muğla\'nın Marmaris ilçesinden, Van\'ın Erciş ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu\'nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplam 20 koli dolusu kışlık giyecek, bot ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu Türkçe öğretmeni İsmail Buruk, bir ay önce, Marmaris Belediyesi\'ne \"Kış şartlarında çocuklarımızı korumak ve yüreklere sıcaklık sermek için desteklerinizi bekliyoruz\" yazılı e-posta gönderdi. Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu, bu çağrıya kayıtsız kalmayıp, sosyal medyada, \'Sende el ver geleceğimizi koruyup yürekleri ısıtalım\' sloganı ile destek kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tamamı yeni, toplam 20 koli dolusu kışlık bot, gömlek, elbise, mont, atkı, bere, eldiven ile çeşitli kırtasiye malzemesi toplandı. Herbiri 30 kilogram gelen 20 koli, Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu\'na ulaştırılmak üzere bugün kargoya verildi.

Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin Yankol, \"Doğu ve Güneydoğu\'daki şehirlerinden elektronik postayla gelen yardım çağrılarına duyarsız kalmayıp, kampanyalar başlatıyoruz. Van\'ın Erciş ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri için toplanan yardımlarımızı bugün gönderiyoruz. Hemen ardından Şanlıurfa\'nın bir ilçesindeki okuldan öğretmenler aracılığıyla destek isteği geldi. Bu okulumuz içinde yeni bir kampanya başlatacağız\" dedi.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu Başkanı Şenay Kılın da \"Sosyal medyada bir ay süreyle yürüttüğümüz yardım kampanyasına

sağ olsun vatandaşlarımız gereken desteği verdi. Toplanan 20 koli yardım, Erciş\'teki çocuklarımıza çok güzel yeni yıl ve yarıyıl tatili hediyesi oldu. Marmaris\'in duyarlı insanları geleceğimizin teminatı çocuklarımızın içini ısıtmak ve onların yanında olduğunu göstermek için bir kere daha farkını gösterdi\" dedi.

Kazdağları’nda sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıttı. Ekipler ayrıca buzun erimesini bekleyenlere de kumanya desteğinde bulundu.

Balıkesir\'in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice ilçesi arasındaki Hanlar mevkiinde karda yiyecek bulamayan başıboş gezen sokak hayvanlarına Belediye ekipleri yanlarında getirdikleri mamaları dağıttı. 15 torba mama dağıtılırken, hasta olan hayvanlar da tedavileri için barınağa götürdü. Ayrıca ekipler tarafından Kazdağıları’nda kesim işi yapan, kulübelerde yaşayan ve yolda buzun erimesini bekleyen kişilere ise kumanya dağıtımı yapıldı.

Hayvanların kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyleyen Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı sorumlusu Korkmaz Küfrevi, \"Başkanımızın talimatı üzerine hergün buraya bu köpekleri yemlemek için geleceğiz. Edremit Belediyesi olarak can dostlarımız için bütün imkânlarımızı harcayacağız. Sokak köpeklerin yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yakaladığımız hasta ve yaralı hayvanları ise barınağa götürüyoruz. Yakalamadığımızı buralarda besliyoruz. Günde 15 torba sadece bu hayvanları beslemek için mama dağıtıyoruz\" dedi.

Tekirdağ\'da facia; dereye uçan otomobilde 3\'ü çocuk 8 kişi öldü (4)

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Tekirdağ\'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişi yarın Edirne\'nin Uzunköprü ilçesi ile Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçelerinde toprağa verilecek.

Kazada ölenlerin Erkan Aslan, çocukları Buğra Barış Arslan ve Buğlem Arslan, kayınpederi Mustafa Öner, kayınvalidesi Ayşe Öner, kız kardeşi Pınar Aldemir, Aldemir\'in çocukları Seyit Abdullah Aldemir ve Emir Umeyr Aldemir olduğu belirtildi.

Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış Arslan ve Buğlem Arslan ile Uzunköprü merkezde, Mustafa Öner eşi Ayşe Öner ile Uzunköprü\'nün Kiremitçisalih Köyü\'nde, Pınar Aldemir ise çocukları Seyit Abdullah ve Emir Umeyr ile Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde yarın toprağa verilecek.

Bitlis\'te okullar yarın tatil

Bitlis\'te etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ilçemizde her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 09.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir\" denildi.

CHP Kayseri il yönetiminde 6 üye görevinden istifa etti

CHP Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu\'nda 6 üye, görevlerinden istifa etti. Ortak basın toplantısıyla istifayı duyuran üyelerden Zeki Gümüş, \"Demokratik ve katılımcı örgüt yapısından uzaklaşıp, tek iradeye dayalı yönetim anlayışına kaymış olmayı ne örgüt geleneğine ne de değerlerimize uygun bulmuyoruz\" dedi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu\'nda Zeki Gümüş, Ali Domaniç, Recep Akın, Filiz Özkan, Nuran Çetin ve Filiz Ergün, ortak basın toplantısı düzenleyerek, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. CHP İl Başkanlığı\'ndaki toplantıda konuşan Gümüş, her türlü ayrımcılığı reddedip, insana öncelik vermek için eşitlik, adalet ve şeffaflık ilkeleri ışığında bir yönetim anlayışı ile yönetim görevine talip olduklarını söyledi. Gümüş, \"Geldiğimiz noktada saydığımız ilkelerimize birçok aykırı davranışa maruz kaldık. Bu davranışların düzeltilmesi için her zeminde mücadelemizi sürdürmemize rağmen dikkate alınmadığımız gibi bu davranışlar her geçen gün biraz daha ağırlığını hissettirerek devam etmiş, yönetim kurulu irademiz yok sayılmıştır\" diye konuştu.

\'HİÇ KİMSE PARTİMİZDEN DAHA BÜYÜK VE DEĞERLİ DEĞİL\'

Tüm uyarılara rağmen ihlallere son verilmediğini dile getiren Zeki Gümüş, \"Demokratik ve katılımcı örgüt yapısından uzaklaşıp, tek iradeye dayalı yönetim anlayışına kaymış olmayı ne örgüt geleneğine ne de değerlerimize uygun bulmuyoruz. Kişisel ikbal ve çıkarlarımızı bir kenara bırakıp, ülkemizin, cumhuriyetimizin ve partimizin çıkarları için hep birlikte hareket edip, kucaklaşıp, bütünleşmemiz gerekirken, \'Ben değil biz\' dememiz gerekirken, maalesef birileri hep \'ben\' demeyi, kişisel ve ailesel ikballerinin ve çıkarlarının peşinde koşmayı tercih etmişlerdir. Koltuk sevdamızın olmadığını, kişisel ikbal peşinde koşmadığımızı ve partimizin neferleri olarak her platformda mücadelemizi sürdüreceğimizi beyan ederiz\" dedi.

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) -