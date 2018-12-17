DHA YURT BÜLTENİ-17

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz (3)

CUMHURBAŞKANI, 100 YAŞINDAKİ MÜZEYYEN NİNE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, toplu açılış töreni alanında kalabalık arasında 100 yaşındaki Müzeyyen Gökmen dikkat çekti. Miting alanında kadınların arasında ön tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasını dinleyen Gökmen, yaşlılığı nedeniyle ayakta fazla duramayınca, sağlık görevlileri ve Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından platformun önüne alınıp sandalyeye oturtuldu. Erdoğan\'ın konuşmasının ardından yanındaki 15 yaşlarındaki bir yakının yardımıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanına gitti. Sohbet sırasında torunu Veyis Gökmen için Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan iş istedi. Erdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay\'ı yanına çağırıp, \"Teyzemizin durumuyla ilgilenin\' diye talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra gazetecilerin \'Cumhurbaşkanımızla ne konuştunuz?\' sorusu üzerine Müzeyyen Gökmen, Torumun için, yetimim için iş istedim\"dedi. Gökmen\'in elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın dağıttı iki adet oyuncağın olduğu görüldü.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de Veyis Gökmen\'e, telefonla ulaştıklarını ve belediyeye görüşme yapmak için davet ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Mevlana Müzesi\'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası, müze önünde kendisini bekleyenlerle sohbet etti. Erdoğan, Konya Valiliği\'ni ziyaret etikten sonra Selçuk Kongre Merkezi\'ndeki \'Selam Vakti Buluşmaları\' adlı akşam yemeğine katıldı. Mevlana\'yı anma törenleri için 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen \'Hz. Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma\' törenleri bu yıl \'Selam Vakti\' temasıyla gerçekleşti.

Görüntü Dökümü

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- Müzeyyen Gökmen\'den detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: KONYA DHA))

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Sular çekilince, eski mezarlık ortaya çıktı

TOKAT’ın Almus ilçesindeki baraj gölünde su seviyesinin düşmesiyle birlikte eski mezarlık alanı ortaya çıktı. Define avcılarının kazı yaptığı alanda insan kemikleri çevreye dağıldı.

Almus’ta 1966 yılında yapılan elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Baraj Gölü\'ndeki su seviyesi yaklaşık 200 metre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte ilçenin karşı kıyısında, baraj yapılmadan önce Armutalan Köyü yerleşim yeri olarak kullanılan bölge, 52 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Taşınan Armutalan Köyü\'nün eski mezarlığı olduğu belirlenen alan ise kaçak kazı yapan definecilerin hedefi haline geldi. İzinsiz kazı yapılan mezarlıkta çok sayıda insan kemiğinin çevreye dağıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Halil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat), (DHA)

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TÜRK ASKERİ TEYAKKUZ HALİNDE

Suriye\'de Fırat Nehri\'nin doğusunu terör örgütü PYD\'den temizlemek amacıyla yapılacak operasyon için hazırlıklar sürerken, Türk askeri, sınırdaki güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan teröristlerin elindeki Tel Abyad\'da ise tam bir sessizlik hakim. Tel Abyad\'da mevzilerde nöbet tutan teröristler bölgedeki evlerin çatılarından görülebiliyor.

Dün geceden beri devam eden yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü sınır hattındaki hareketlilik sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Harekat halindeki askeri araçlardan ve nöbetçilerden detaylar

(Haber: Murat KİBRİTOĞLU - Kamera: Enver Fatih TIKIR/AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB

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Battaniyeden yapılan çantayı kullanan İsmail\'e, okul çantası hediye edildi (EK)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muş\'un Korkut ilçesi Çınarardı köyünde, annesinin battaniye parçasından yaptığı yırtık çantayla okula giderken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan İsmail Erol ile ilgili Valilik tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Erol ailesine ve diğer tüm ihtiyaç sahiplerine devletin şefkatli elinin uzanmaya devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Son günlerde sosyal medya üzerinden, ilimiz Korkut İlçesine Bağlı Çakırlı Köyü, Çakırlı İlköğretim Okulunda bir öğrencinin çantası olmadığı, bu nedenle battaniyeden yapılmış çanta ile okula gelip-gittiği yönünde, paylaşımlar yapıldığı tespit edildiğinden kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Valiliğimiz tarafından yapılan incelemede; fotoğrafların söz konusu okulda görev yapan bir öğretmen tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak, 14 Aralık 2018 tarihinde Korkut Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yapılan sosyal incelemede ise; eğitim yardımlarının yanında aileye aylık ortalama 600 TL nakdi yardım yapıldığı tespit edilmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda çanta dağıtımı yapıldığı ve söz konusu öğrenciye de çanta verildiği belirlenmiştir. Aileye ve diğer tüm ihtiyaç sahiplerine devletimizin şefkatli eli şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uzanmaya devam edecektir. Ayrıca, haberi bir mizansen şeklinde sosyal medyaya servis eden kişinin sosyal medyada bir siyasal parti ve terör örgütü lehine de paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiş olup, konu hakkında tahkikat devam etmektedir. Bu sebeple, sosyal medyada yer alan asılsız haberlere itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

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KARDEŞİNİN ARKADAŞI TARAFINDAN TABANCAYLA VURULDU

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde, Osman K. (35) kardeşinin gözü önünde Murat K. tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Osman K. kanlar içinde kalırken, kardeşi Ebubekir K. ve şüpheli Murat K. kamyonete binerek kaçtı.

Olay Ağaçişleri Sanayi, Bedre Deresi kenarında meydana geldi. Borç- alacak nedeniyle buluşan Murat K. ile Osman K. arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Murat K., belindeki tabancasını çekerek Osman K.\'ya ateş etti. Bacağından vurulan Osman K. kanlar içinde kalırken, Murat K., vurulanın kardeşi Ebubekir K. ile beraber talaş yüklü bir kamyonetle olay yerinden kaçtı. Yaralı Osman K. ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı

Polis kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü;

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralıdan detaylar

-Yaralının ambülansa bindirilmesi

Dosya adı: 1712inegolsilahlayaralama

Süre: 40 saniye, Boyut: 77 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

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Çamaşır makinesinden çıkan yangında ev sahibi hastanelik oldu

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katında çamaşır makinesinin kısa devre yapmasıyla çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi Birsen Alkan (42) hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Hamidiye Mahallesi Ortaköy Yolu Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede, çamaşır makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, evin bir odası kullanılamaz hale gelirken ev sahibi Birsen Alkan dumandan etkilendi. Alkan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan evden görüntüler

-Olay yerinden vatandaşlardan görüntü

-Dumandan etkilenen ev sahibinin ambulansa götürülmesi

Dosya Adı: 1712evyanin

Süre: 0.54 Boyut: 100 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

