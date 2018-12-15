DHA YURT BÜLTENİ -17

Tunceli\'de, mağarada saklanan PKK\'lı teröristlere operasyon (2)

OPERASYON SÜRÜYOR

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki sarp ve kayalık alandaki mağarada saklandıkları belirlenen 6 kişi oldukları tahmin edilen, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik karadan ve havadan düzenlenen operasyon devam ediyor. Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki Tunceli- Ovacık yolunun 35\'inci kilometresinde yer alan, sarp kayalık ve ormanlık alandaki çatışmanın sürdüğü belirtildi. Çatışma bölgesine gönderilen takviye askerler helikopterden inerken görüntülenirken, teröristlerin kaçış güzergahının da güvenlik kordonuna alındığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Munzur Vadisi Milli Parkı

- Çatışma alanına inmeye çalışan helikopter

- Helikopterin inmesi

- Askerlerin helikopterden inmesi

- Helikopterin uzak ve yakın çekimi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-DHA)

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Çaldığı eşyaları satarken yakalanan hırsız, tutuklandı

Şanlıurfa’da, 3 ayrı evden çaldığı eşyaları satarken polis tarafından yakalanan A.K., tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki Eyyubiye ve Eyüp Nebi Mahallesi\'nde üç evde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarını dinleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti. Ekipler takibe aldığı A.K.\'yı çaldığı eşyaları satarken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hırsızlık şüphelisinin şubeden çıkartılışı

- Polis aracına bindirilen şüpheli

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Kadına şiddete, eksi 2 derecede tiyatro oyunu ile dikkat çektiler



GÜMÜŞHANE’de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için \'Kadın olmak\' adlı sokak tiyatrosu düzenlendi. Oyuncuların sıfırın altında 2 dereceye aldırış etmeden dakikalarca kıpırdamadan sahneledikleri \'canlı heykel\' oyunu büyük beğeni topladı.

Gümüşhane Gençlik Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen sokak tiyatrosu 15 Temmuz Zafer Meydanı\'nda yere serilen platformun üzerinde sahnelendi. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gerçekleştirilen oyunda 7 tiyatrocu hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu ortamda hiç kıpırdamadan oyununu sahneledi. Bu sırada başka bir oyuncu sürekli toplumsal mesajlar içeren mektupları okudu. Aile içi şiddet, intihar eden kadın, tacize uğramış iş kadını, sırtında yük taşıyan Anadolu kadını, töre cinayeti ve çocuk gelinlerini ele alan oyun vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Beton zemin üzerine serilen platformda rollerine uygun kostümleri giyerek yaklaşık 20 dakika hiç kıpırdamadan duran oyunculardan Ceren Kahraman, üşüdüklerini fakat topluma önemli bir mesaj iletmek istediklerini söyledi. Kahraman, \"Oyundayken üşümenin akıllımıza gelmedi. Donuyorsunuz ve kalıyorsunuz. Zaten o rolünüzü hissediyorsunuz oradayken. Onu hissettikten sonra başka hiçbirşey gözünüze gelmiyor. Soğuk, kar, kış. Hepimiz incecik şeyler giyindik zaten. Ama herkes büyük bir özveriyle yaptı bu işi. Biz daha önce de karda kışta yaptığımız da oldu. Bu iş bizim işimiz ve işimizi sevdiğimiz için üşümüyoruz. Bugün topluma kadın olmanın, kadınları görmeleri gerektiğini, kadın olmanın ne kadar zor olduğunu, aslında toplumu var edenin kadın olduğunu, buna rağmen kadınların hor görüldüğü ve ikinci plana atıldığını vermeye çalıştık\" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Hanifi Duymaz da \"Soğuk havada oynadık ama yapmamız gereken bir şeydi. Her gün kadına yönelik şiddet haberleri gündeme gelirken biz de böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak durumundayız\" diye konuştu.

Oyunun yönetmeni ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu sahibi Mesut Budak ise Türkiye’nin birkaç ilinde yapılan bir oyunu Gümüşhane’de sosyal farkındalık olması açısından düzenlediklerini belirterek, \"İnsan olmanın eşitliği, adaleti, özgürlüğü, özgür ve hür bir şekilde huzurlu bir şekilde yaşamasının sıkıntısını dile getirdik. Kadın erkek diye ayırdığımız cins ile kadının Türkiye’deki yeriyle ilgili yaşamış olduğu sıkıntıları aktarmaya çalıştık. Kadına yönelik şiddet Türkiye’nin kanayan yarasıdır. İnsanlarımızın zarar görmesini burada ele alarak vurgulamak istedik\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Gösteriden detaylar

-Röpler

-Genel Detaylar

Haber Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)

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