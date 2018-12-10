DHA YURT BÜLTENİ -17

SİRKE FABRİKASI GÖRÜNÜMLÜ İŞLETMEDE, 25 TON KAÇAK VOTKA ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, sirke fabrikası görünümlü kaçak alkollü içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi de şişelenmeye hazır halde kaçak votka ele geçirildi. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kaçak alkollü içkilerin, İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelere gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki 5017 sokakta bulunan, resmi olarak sirke fabrikası görünen bir işletmede kaçak alkollü içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. İşyerine baskın düzenleyen ekipler, bir fabrika kadar büyük kaçak içki imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda 14 bin litresi şişelenmiş, 11 bin litresi ise şişelenmeye hazır halde olan kaçak votka ile 28 bin litre kapasiteli 4 tank, 35 bin TPDK bandrolü, 20 bin 700 boş şişe, 83 bin 700 şişe kapağı, 3 bin şişe etiketi ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilerin bir depoya götürüldüğü ve yapılacak incelemelerin ardından imha edileceği öğrenildi. Şüphelilerin 3 ay önce kiraladıkları sirke fabrikası görünümlü işletme için, ayda 23 bin 600 TL kira ödedikleri bildirildi.

Ekipler, operasyon sırasında yakaladıkları E.G., M.A., Z.D., M.T., M.E., A.D., E.G. ve O.T.\'yi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen M.D.\'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, ürettikleri kaçak alkollü içkileri İstanbul, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu yerlerde piyasaya sürmeyi planladıkları öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polisin yaptığı baskından görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Polis Kamerası / İZMİR, (DHA)

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FETÖ şüphelisi tarihçi Talha Uğurluel, tutuklandı (2)

TUTAKLANDI

FETÖ/PDY\'nin \'medya yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında İstanbul\'da gözaltına alınarak, Erzincan\'a getirilen tarihçi ve yazar Talha Uğurluel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan\'a dün akşam saatlerinde getirilen Talha Uğurluel, sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Uğurluel, bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saat 10.00\'da adliyeye gönderildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Uğurluel, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkarılan Uğurluel\'in tutuklanmasına karar verdi. Adliyeden saat 17.30\'da çıkarılan Uğurluel, gazetecilerin \"Sohbet toplantılarına katıldığınız doğru mu?\" sorusu üzerine \"Hepsi yalan\" dedi. Neden gözaltına alındığı da sorulan Uğurluel, \"Kudüs kitabını yazdığım için\" diye cevap verdi. Talha Uğurluel, Erzincan\'daki cezaevine gönderildi.

ERZİNCAN (DHA)

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DİYARBAKIR\'DA HDP\'YE \'AÇLIK GREVİ\' OPERASYONU: 25 GÖZALTI (2) - YENİDEN

DİYARBAKIR\'da, HDP İl Başkanlığı\'nda açlık grevine başlayanlara düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım\'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi\'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven\'e destek için HDP İl Başkanlığı\'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı. Polis ekipleri, savcılık talimatıyla bu akşam saatlerinde açlık grevindeki kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polislerin HDP İl Başkanlığı\'na düzenlediği operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen hepsi kadın, 25 kişi gözaltına alınırken, parti binasındaki terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı. Polisin HDP\'nin bulunduğu bina ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü

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- HDP binası çevresinde alınan güvenlik önlemleri

- Polisin HDP binasından çıkması

- Polisin görüntü alan gazetecileri kalkanlarla engellemesi

- Cep telefon kaydı

- Gözaltına alınanların HDP binasından çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 375 MB

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TIR\'A ARKADAN ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

İZMİR\'in Bornova ilçesinde, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen TIR\'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü 24 yaşındaki Yiğit Öznemli yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bornova\'dan Kemalpaşa yönüne seyir halinde olan Yiğit Öznemli, yağışlı havada yolun kayganlaşmasının etkisiyle, idaresindeki 35 VL 993 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen Cemil Taş\'ın kullandığı 15 NL 456 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen kamyonette sıkışan Öznemli, ekiplerin uğraşlarıyla çıkartılıp, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Öznemli, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öznemli\'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öznemli\'nin soğutma ekipmanları üreten bir firmada çalıştığı ve kazanın işyerine 1 kilometre kala gerçekleştiği öğrenildi. Kazayı yaralanmadan atlatan TIR şoförü Taş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Araçlardan görüntü

- Ölenin fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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