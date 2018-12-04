DHA YURT BÜLTENİ-17

VAHŞİ CİNAYETİ, \'SÜRPRİZİM VAR\' DİYEREK İŞLEMİŞ

MERSİN\'de Mustafa E. (36) kendisinden boyanmak isteğidi eşi Cemil E. (34)\'yi \'Hayatım sana bir sürprizim var\' dedikten sonra öldürüp parçalara ayırdığı ortaya çıktı.

Olay, 28 Kasım\'da Akdeniz İlçesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bankada çalışan 1 çocuk annesi Cemile E. eşi Mustafa E.\'nin borçların yüzünden tartıştı. Mustafa E.\'nin alacaklılarının eve sürekli haciz göndermesine sinirlenen Cemile E. eşine boşanma davası açtı. Bu duruma öfkelenen Mustafa E. ise, olay günü eini arayarak \'Hayatım sana bir sürprizim var, eve gel\' dedi. Bunun üzerine eve gelen Cemile E.\'ye kolye aldığını söyleyen zanlı, eşinden arkasını dönmesini istedi. Mustafa E. ise bu isteği kabul etmeyen Cemile E,\'nin boğazını keserek öldürdü.

CESEDİ PARÇALADI

Cinayetten sonra, okulda bulunan çocuğunun yanına giden Mustafa E. bir süre çocuğuyla oynayarak vakit geçirdi. Daha sonra çocuğuyla birlikte eve giden zanlı oğluna, \" Annen bizi bırakıp kaçtı, bir daha geri gelmeyecek\" dedi. Daha sonra çocuğunu uyuttan zanlı, öldürdüğü eşinin boş bir odada parçalara ayırdı. Bir gün boyunca parçaladığı ceseti evde bekleten Mustafa E. daha sonra parçaları , 2 ayrı mezara gömdü. Daha sonra eve gelen Mustafa E. koltukları ve battaniyeleri yıkayarak delilleri yok etmeye çalıştı.

KAYIP İHBARI VERDİ

Olayın ardından, çocuğunu alıp karakola giden, Mustafa E. eşinin kayıp olduğunu ve bulunması istedi. Polis merkezinde kayıp ihbarı oluşturan zanlı, daha sonra yakınlarını arayıp, Cemile\'nin kaybolduğunu sabaha kadar uyumadığını söyledi. Cemile E.\'nin yakınlarının ifadesini alan Cinayet Büro amirliği ekipleri ise, genç kadının öldürüldüğü şüpheli üstünde durdu. Evde detaylı inceleme yapan ekipler, koltuk ve battaniyedeki kan örneklerini bulunca Mustafa E.\'yi gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini belirten zanlı tutuklandı.

Olayın ardından konuyan Cemile E.\'nin ağabeyiCem Aslan ise, kız kardeşinin vahşi bir cinayete kurban gittiğini belirterek \" Biz zanlının borcunu hiç bitiremedik. Sürekli bitmeyen bir borç içerisinde. Kapıya birçok kez tefeciler geldi, faizciler geldi. Onlarla mücadele edildi. Geçtiğimiz 8-9 ay içerisinde 3 kez maaşına icra geldi. Kapıya tefeci geldi, kız kardeşim bir miktar kredi çekip borcu kapatmaya çalıştı, borç kapanmadı. Kız kardeşim bu durumdan şikayetçi duruma geldi ve boşanmak istediğini önce kendisine sonra bize dile getirdi. Kendisi önce boşanmayı kabul etti bundan 4 ay kadar önce, sonra vazgeçti\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cemile E.\'nin fotoğrafları

Taziye çadırından genel ve detay görüntüler

Taziyeye gelenler

Cem Aslan ile röportaj

Cemile E.\'nin fotoğrafları

(BOYUT: 357 MB) (SÜRE: 03.29 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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LPG TANKININ İÇİNDEN 36 KİLO EROİN ÇIKTI



KARABÜK\'ün Yenice ilçesinde, cipin LPG tankı içerisine gizlenen 36 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü İ.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç, Yenice’de durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 36 kilo gelen eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu kamerası)

- LPG tankından eroinin çıkarılması

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)-

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BURSALI FİRMALARDAN ENGELİLLER GÜNÜ MESAJI



3 ARALIK Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Bursa\'da faaliyet gösteren firma yöneticileri video klip çekti. Ops Team Building\'in başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesinde kurumlar işaret dili ile Dünya Engelliler Günü için ortak bir çağrıda bulundu.

Ops Team Building\'in başlattığı,sosyal sorumluluk projesine, www.bursadabugun.com, Project Speakeasy, Elring Klinger, Hastavuk, BUİKAD, ikayder, PRWEST Global Consulting, Maysan Mando, Golf Dondurma, Jci Bursa, Ünver Group ve Bursalı tekstil firmaları katıldı. Ayrıca, 3 sivil toplum kuruluşunun da dahil olduğu proje ile ilgili, Ops Team Building Kurucusu Furkan Eyikul şu ifadelere yer verdi:

\"Biz bu kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile bağımızı çalıştığımız alan üzerinden kuruyoruz. Yani toplulukların barışçıl ve verimli alanlarda çalışması bizim için çok önemli. Özel sektör firmalarının her biri güçlü ve değerli, aynı zamanda Bursa\'ya değer katıyorlar biz de bu kurumları bir araya getirip birlikte bir söylem üreterek ve hareket ederek bu gücün çok daha fazla ve etkili olacağı bir farkındalık oluşturmak istedik. Katılan ve destek veren kurumların tamamına teşekkür ediyorum. İşaret dili tercümesinde yoğun programına rağmen destek olan Gökçe Çayır\'a ayrıca teşekkür ediyorum. İşaret dili konusunda profesyonel olmadığımızı hatırlatarak, hatalarımız ve kusurlarımız için herkesin affına sığınıyoruz. Bu projenin işaret dili konuşmamız için de bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Proje dahilinde bir araya gelen kurumlardan da bu şekilde geri dönüşler almak bizi çok mutlu etti\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşaret dili ile konuşanların görüntüleri

SÜRE:1 dk 23 sn // BOYUT:31.5 MB

Haber/Kamera: Muammer İRTEM/BURSA (DHA)

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