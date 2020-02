DHA YURT BÜLTENİ 17

Kaçakların botunun battığı bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı (3)

TUTUKLANDILAR

Mersin\'in Erdemli ilçesinin 5 mil açığında batan zodyak bottaki 11\'i kaçak, 12 kişinin kurtarılmasının ardından, bot sahibi Kadir T. ile ona yardım eden Suriye uyruklu M.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MERSİN (DHA)

=============================

ZONGULDAK\'TA \'SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİ\' ANILDI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 7 Kasım 1914\'te Sarıkamış\'a ulaştırılmak üzere mühimmat ve teçhizat götürürken, Rus donanması tarafından Ereğli açıklarında batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinde şehit olan denizciler törenle anıldı. Gemi ile denize açılarak çelenkler bırakıldı.

Ereğli sahilindeki Sarıkamış Deniz Şehitleri anıtında düzenlenen törene Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Metin Ataç, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Hatice Erdem Denizcilik Lisesi öğrencileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı\'na çelenkler bırakıldı. Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, törende yaptığı konuşmada, Mithat Paşa, Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer gemilerinin sivil gemiler olmasına rağmen askeri amaçla kullanılan 105-110 metre uzunluğunda okyanus aşabilecek büyüklükte gemiler olduğunu belirterek, \"Gemilerde bir daha ele hiç geçmeyecek kışlık donanım vardı. 60 bin takım elbise vardı. Bir Amerikan gazetesinden edindiğim bilgi bu. İki uçak, dört pilot, Kafkas cephesinde isyan çıkarmak üzere Teşkilat-ı Mahsusa tarafından özel yetiştirilmiş Çerkez liderler vardı. Batum\'a gidecek, arka cephe yapacaklardı. Bir daha ele geçmeyecek haritalar vardı ki, bu savaş için çok gerekli olan şeylerdi. Donanma komutanına haber verilmeden yola çıkmışlardı. 7 Kasım sabahı Ruslar Zonguldak\'ı bombalamışlardı. Çünkü bir hafta önce 29 Ekim\'de Rus limanlarını bombalamıştık. Onun intikamını almak amacıyla bir hafta sonra iki saat boyunca Zonguldak\'ı bombaladıktan sonra geri dönerlerken, bizim üç gemi bir anda bu donanmanın tuzağına düştü. Sisli bir havaydı, yağışlı bir havaydı, üç gemi de yarım saat içinde batırıldı. Bu gemilerin batıkları donanmanın tüm donanımıyla, robotlarla arandı, derin araştırmalar yapıldı ama gemilere ulaşılamadı. Onun için hiçbir şekilde yerlerini tam olarak bilemiyoruz. Karadeniz\'in yapısı nedeniyle muhtemelen aşağı doğru kaydı gittiler. Gemilerdeki 221 personelden ancak 36 tanesi yüzerek karaya çıkabildi. Değerli belediyemiz bu isimleri anıtlaştırdı. Gemileri Deniz Kuvvetleri arşivinden çıkardım. Boğulanlar, dönenler, gelenler. Çok ilginç bir şey tespit ettim. Esaretten dönenlere deniz nakliyat şirketi 6 yıllık maaşlarını vermiş. Osmanlı\'nın o güç koşullarında bile o geçen süreçteki tüm maaşları o görevlilere verilmiş. O gemiler Trabzon\'a gidebilseydi ne olacaktı? Gene yenilebilirdik ama bu kadar kırım olmazdı. Bu anıt, geçmiş dönem Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç ve dönemin belediyesinin önemli hizmetleriyle anıtlaştırıldı. Belediye başkanımız lütfetti bu bölgeyi Sarıkamış Şehitleri Alanı ilan etti. Sarıkamış Deniz Şehitleri ismi o gün kurumsallaştı ve donanmanın portföyüne yazıldı. Bu olay bize şunu öğretti, donanma desteği olmayan hiçbir kara harekatı başarılı olamaz, Allah donanmamızın gücünü arttırsın, zeval vermesin\" dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise \"Birinci Dünya Savaşı\'nda kayıp bu kadar olmayabilirdi. Bu üç nakliye gemisi Trabzon\'a çıkacaklardı, oradan da Kafkas cephesine gidecekleri için belki yenilebilirdik ama kayıp bu kadar olmazdı diye tahmin ediyorum\" diye konuştu.

Daha sonra F-243 Yıldırım Firkateyni ile 3 geminin batırıldığı düşünülen 9 mil açığa gidildi. İlk olarak sinevizyon eşliğinde verilen brifingin ardından Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithatpaşa yazılı çelenkler, denize bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Bingür Sönmez\'e plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Tören alanından görüntü

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

Anıta çelenk sunumu

Binnur Sönmez\'in konuşması

Hüseyin Uysal\'ın konuşması

Binnur Sönmez ile röportaj

Gemide protokolün yerini alması

Brifing verilmesi

Çelenklerin denize bırakılması

Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu\'nun Prof. Dr. Bingür Sönmez\'e plaket vermesi

Detaylar

1,16 GB/ 6 dakika 28 saniye/

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

======================

MAHKEMEDEN, OKUL YAPILACAK ALAN İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI



YALOVA\'da eski Meteoroloji arazisinin üzerine yapılması planan, yeşil alanın tahrip edileceği belirtilerek yargıya taşınan okul projesi için mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında, \"Telafisi güç zararlar doğabilir\" denildi.

Süleymanbey Mahallesi\'nde yapılan plan değişikliğiyle 5 dönümlük eski Meteoroloji arazisi üzerine 700 metrekare alana 24 derslikli ilkokul yapılmasına karar verildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve çevreciler, kurum görüşlerinin eksik olduğunu ve yeşil alanın tahrip edileceğini iddia ederek, kararı yargıya taşıdı. Hukuk süreci devam ederken, alanla ilgili ihale yapılarak şantiye alanı oluşturmak için çalışmalara başlandı. 10 gün önce alan üzerindeki ağaçlar, özel cihazlarla taşındı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve çevreciler, Bursa 3. İdare Mahkemesi\'ne başvurarak yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Mahkeme, oy birliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında, \"Telafisi güç zararlar doğabilir\" denildi.

CUMHURBAŞKANINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Kararın sürpriz olmadığını söyleyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şehirlerde betonlaşmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı. Yargı süreci devam ederken alanla ilgili hukuka aykırı çalışmaların söz konusu olduğunu belirten Salman, \"Geçtiğimiz günlerde bilirkişi raporu geldi. O raporda da bu alanda kamu menfaati olmadığı belirtiliyordu. Her zaman şunu söyledim, şehirler betonlaşıyor. Bunu ülkemizin Cumhurbaşkanı da Çevre ve Şehircilik Bakanı da açıkladı. Bu milletten özür diledi. Geçtiğimiz günlerde gelin burasını millet bahçesi yapalım, yeşil alan olarak koruyalım dedim. Ama ne yazık ki ısrarla betonlaşmasını isteyen birileri var. Burada hukuk var, kural var, kanun var. Kanuna aykırı olarak yapılan bu çalışmayı İdari Mahkeme\'ye taşıdık. Mahkeme de telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

-Alandan genel görüntü

-Alandan ağaç sökümü

-Belediye başkanı röp

Süre:3.18 dk // Boyut:369 mb

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER - Kamera:İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

======================

RAFLARI AT ARABASINA YÜKLEYİP ÇALDILAR

DÜZCE\'de, bir bakkalın önüne gelen maskeli iki kişi, bakkala ait rafları at arabasına yükleyerek çaldı.

Aziziye Mahallesi’nde bulunan Bülent Taş’a ait bakkalın önüne bugün sabaha karşı at arabasıyla gelen hırsızlar, bakkala ait rafları at arabasına yüklemeye başladı. Maske takan ve biri erkek biri kadın olduğu anlaşılan iki hırsız, market raflarını kısa sürede at arabasına yükleyerek olay yerinden ayrıldı.

Sabah bakkalını açmaya gelen Bülent Taş, rafları yerinde görmeyince güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anını gören Taş, iki kişiden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

(Güvenlik kamerası görüntüsü)

- Hırsızlık zanlarının at arabası ile gelirken görüntüleri

- Hırsızlık zanlılarının market raflarını alırken görüntüleri ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

============================