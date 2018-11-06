DHA YURT BÜLTENİ 17

Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı;2 ölü



KAYSERİ (DHA) - Kayseri\' nin İncesu ilçesi Örenşehir mahallesinde yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybetiği bildirildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntüler

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Veresiye yakıt istedi, kendilerini uyaran görevliyi bıçaklayıp kaçtı

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya),(DHA) -SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde yakıt istasyonunda veresiye yakıt isteyip, iş yeri önüne tuvaletini yapan şahıslar çalışanlara dehşeti yaşattı. Şahıslardan biri tuvaletlerini yaptıkları sırada kendilerini uyaran pompacıyı 5 ayrı yerinden bıçaklarken, korku anları kameraya yansıdı

Olay, D-100 Karayolu Erenler ilçesi Büyükesence mevkiinde bulunan bir yakıt istasyonunda 00.00 saatlerinde yaşandı.F.T, Ş.T ve 2 arkadaşlarının bulunduğu grup 54 KN 355 plakalı otomobille gece saatlerinde istasyona geldi.Pompanın yanına yanaşan şahıslar görevliye \"Yakıt koyar mısın, parasını sonra vereceğim\" diyerek yakıt istedi. Görevli ise bu talebi red edince aşağıya inen 2 kişi, istasyonun tuvaletine yöneldi. Kapının kapalı olduğunu gören şahıslar, istasyonun önüne tuvaletlerini yaptı. Bu sırada yanlarına gelen istasyon görevlisi Ş.T, alkollü olduğu öğrenilen şahısları uyardı. Ş.T, uyarıları dikkate almayan şahısları tekme ve yumruk atarak uzaklaştırmak istedi. Pompacıya tekme ve yumruklarla karşılık veren şahıslardan F.T üzerindeki bıçağı çıkarıp akaryakıt istasyonu görevlisi pompacı Ş.T\'yi defalarca bıçakladı. Saldırganlar araca binip kaçarken 5 ayrı yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ş.T hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 4 kişinin tuvaletlerini yapması, yaşanan arbede ve bıçaklama anı yer aldı. F.T\'nin istasyon görevlisini defalarca bıçaklayarak markete sokması kameraya yansırken, bu sırada diğer çalışanların uzaklaştığı dikkatlerden kaçmadı.

Cinayetten arandığı öğrenilen bıçaklı F.T ve 3 kişi, jandarma ekiplerince aracı terk edip girdikleri tarlada kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Şahıslardan olaya karışmayan 2\'si salıverilirken, F.T ve olay sırasında elinde bıçak olan M.A sorguya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Akaryakıt istasyonu

-Güvenlik kamerası

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Görevi reddeden öğretmene gözaltı iddiası (2)

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, tepki toplayan Öğretmen Meltem Arslankeçecioğlu\'nun gözaltına alınması hakkında

şu açıklamayı yaptı.

\"Ceza Muhakemesi Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği, mağdur çocukların ifadelerine uzman bilirkişinin katılımı zorunludur. Bu bilirkişilik görevi, Kaymakamlıkça düzenlenen listede ismi belirtilen olay tarihindeki nöbetçi kamu görevlisi tarafından yerine getirilmekte. Turgutlu ilçesinde geçen pazar günü meydana gelen çocuğun cinsel istismarı olayına ilişkin olarak emniyet görevlilerince öğretmen olarak görev yapmakta olan ve kendisine tebliğ edilen listeye göre de nöbetçi olan şahsa telefonla ulaşılmıştır. İlgiliye cinsel istismar mağduru çocuğun ifade için beklemekte olduğu, ifadeye katılması gerektiği bildirilmiştir. Aksi durumun suç teşkil edebileceği defalarca belirtilmesine rağmen, nöbetçi kamu görevlisi mazeret bildirmeksizin ve keyfi olarak cinsel istismar mağduru çocuğun ifadesine katılmayı ısrarla reddetmiştir. Sonrasında da telefonunu kapatarak kendisine ulaşılmasını engellemiştir. Bunun üzerine nöbetçi bilirkişi hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı işlemi sonrası ifadesi alınmış, serbest bırakılmıştır. Mağdur çocuklara yönelik suçlarda kanun ve resmi görevlendirene gereği uzman bilirkişinin ifade işlemine katılımı zorunludur. Aksine bir düzenleme veya yargı kararı bulunmadığı sürece ilgilinin kanunla verilen görevi reddetme keyfiyeti bulunmamaktadır. İlgililerin görevini yerine getirmemesi mağdur çocukların uzun süre bekletilmelerine, soruşturmanın uzamasına ve özellikle cinsel istismar mağduru çocukların daha fazla mağdur olmalarına yol açmaktadır. Adli süreçte yer alan tüm kamu görevlilerinin cinsel istismar mağduru çocukların haklarının korunması, mağduriyetlerinin önlenmesi ve örselenmemeleri konusunda duyarlı olması büyük önem arz etmektedir.\"

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Hakkari\'nin yeni valisi, öğrencilerle fidan dikti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - VALİLER Kararnamesi ile Şişli Kaymakamlığı\'ndan Hakkari Valiliği\'ne atanan İdris Akbıyık, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, öğrencilerle fidan dikti.

Sümbül Mahallesi\'ndeki Vali Orhan Işın Kent Ormanları\'nda düzenlenen fidan dikme törenine; Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Geleceğin teminatı çocukları geleceğin teminatı fidanlarla buluşturduklarını vurgulayan Vali Akbıyık, \"Sayın Cumhurbaşkanı\'mız ülke genelinde yeni bir fidan dikim seferberliği başlatarak, hayata geçirilen \'Fidanlar fidanlarla büyüyor\' proje ve kampanya öncesi herkes önce çocuklar sonrada bizler kitap okuyacağız. Kitap okuyamayanlara kitap okutacağız. Çok kitap okuyanları ise ödüllendireceğiz. Bir kitap, bir insan demektir. Kitap, insan kadar önemlidir. Fidanlarımızı dikiyoruz; ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Kıyamet koparken dahi ağaç dikeceğiz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık ve öğrenciler, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Öğrencilerin ağaç dikimi

- Öğrenci ve Öğretmenlerin Vali Akbıyık\'ı karşılaması

- Vali Akbıyık Ağaç dikimi

- Vali konuşması

- Genel Detay

198 MB - 1 DAKİKA 46 SANİYE

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Akseki\'de kaçak silah operasyonu

ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde polisin durdurduğu minibüste ruhsatsız 27 tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akseki Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe girişinde A.T.\'nin kullandığı 07 B 2304 plakalı minibüs durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde poşetlere konulmuş ruhsatsız 27 tabanca ile 9 milimetre çapında 6 mermi ele geçirildi.

Malzemelere el koyan ekipler sürücü A.T. ile aynı araçta bulunan S.A.\'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ele geçirilen tabancalardan görüntü

HABER- KAMERA: AKSEKİ, (DHA)

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Restorasyonu süren tarihi caminin menaresine çıktı, polise zor anlar yaşattı

AYDIN\'ın Köşk ilçesinde restorasyonu süren tarihi caminin minaresindeki iskeleye çıkan şizofreni hastası olduğu belirtilen Anıl D. (Doğan) (28), polise zor anlar yaşattı. İtfaiye merdiveniyle minareye çıkan polis memuru Ömer Altunbay, düşme tehlikesi de atlatarak sonunda ikna ettiği Anıl D.\'yi aşağıya indirmeyi başardı.

Köşk ilçesi Çarşı Mahalesi\'ndeki, Osmanlı dönemine ait 225 yıllık \'Çarşı Camii\'nde restorasyon çalışması yapılırken, bugün saat 10.00 sıralarında, şizofreni hastası olduğu belirtilen Anıl D. minare iskelesine çıktı. Anıl D.\'yi görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, minare tepesinde \"Allah\'ın evini neden bozuyorsunuz\" diye bağıran Anıl D.\'yi ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları yetersiz kalınca, itfaiye merdiveniyle minareye çıkan polis memuru Ömer Altunbay, Anıl D.\'yi indirmek için mücadele etti. Bu esnada düşme tehlikesi de atlatan polis memuru Altunbay, sonunda ikna ettiği Anıl D.\'yi aşağıya indirmeyi başardı. Anıl D. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne götürülerek, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cami minaresinde intihar girişimi

- Polisin ikna çabası ve aşağıya indirilişi

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)