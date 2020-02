DHA YURT BÜLTENİ 17

DÜZCE\'DE HATALI SOLLAMA KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



DÜZCE’de, traktörü sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden başka bir otomobille çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aydınpınar Caddesi Küçükahmetler Köyü mevkiinde meydana geldi. Düzce şehir merkezinden Aydınpınar Köyü istikametine giden Necati Demirtaş yönetimindeki 81 EV 961 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Yılmaz Arslan yönetimindeki 81 DZ 159 plakalı traktörü sollamak istedi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, traktörün tekerine vurarak savruldu ve karşı yönden gelen Mehmet Küçük yönetimindeki 81 AAJ 536 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü Necati Demirtaş otomobilde sıkıştı. Sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Demirtaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, traktörü sollamaya çalışan otomobilin çarptığı araçta bulunan sürücü Mehmet Küçük ve yanında bulunan Selami Küçük de yaralandı. Yaralılar otomobil içerisinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Traktör sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Düzce ile Aydınpınar Köyü arasındaki yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

- Olay yerinden görüntü

- Yaralı şahsa araç içinde yapılan müdahale görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin kaza yapan aracı stop etmeye çalışırken görüntü

- İtfaiye ekiplerinin motoru ısınan aracı soğutmaya çalışırken görüntüsü

- Traktör sürücüsünün jandarma ekiplerine olayı anlatırken görüntüsü

- Kaza alanından genel görüntü ve detaylar

DÜZCE

Bakan Kurum: Kapadokya\'daki kaçak yapılar yıkılacak (3)

\'TÜRKİYE\'DE 5 MİLYON DÖNÜŞMESİ GEREKEN KONUT VAR\'

Tekirdağ’da bir dizi ziyaretlerin ardından Çorlu ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye\'nin deprem bölgesinde yer aldığı ve bu nedenle yaklaşık 5 milyonun konutun dönüşmesi gerektiğini söyledi. Bu konutları öncelik sırasına göre dönüştüreceklerini ifade eden Bakan Kurum, \"Ülkemiz deprem bölgesi, Çevre Bakanlığı olarak ülkemizin her yerinde dönüşmesi gereken 5 milyon konut var. Bu konutları öncelik sırasına göre tül ilçelerimizde şehirlerimiz de dönüştüreceğiz. Tabi buradaki dönüşüm de yeni yapacağımız konutların yerel mimariye alt yapıya uygun gerçekten yatay yapılaşmış konutlar olması gerekiyor. Dönüştürdüğümüz projelerin örnek projeler olması gerekiyor. Bu uygun gördüğümüz dönüştürdüğümüz projeleri sırasıyla yapacağız. Burada Çorlu ilçemizdeki Kore mahallesinde de gerekli geri dönüşümü başlayarak diğer ilçelerdeki projeleri de hayata geçireceğiz\" dedi.

BAKANDAN YARDIM İSTEDİ

Millet bahçesi yapılması planlanan Çorlu Devlet Hastanesi eski binasını gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un yanına gelen Sebahat Kuşçu, vefat eşinin yattığı mezarlığa minibüslerin gitmediğini ifade ederek yardım istedi. Kuşçu, \"Belediye otobüsleri 1 numara olan mezarlığa gitmiyor. Orada bayır var. Bizi aşağıda bırakınca zorlanıyoruz. Bir aydır gidemiyorum. Belediyeye de gittim şikayete, her Cuma gidiyordum şimdi gidemiyorum\" dedi. Yaşlı kadının yardım talebi üzerine Bakan Kurum, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarıla\'ya talimat vererek sorunun çözülmesini istedi. Bakan Kumru, “Belediye ile görüşelim olmazsa biz 10 günde bir teyzemizi mezarlığa götürelim\" şeklinde konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaretlerini tamamladıktan sonra Çorlu\'dan ayrıldı.

-Bakanın binayı gezmesi

-Bakanın açıklaması

-Bakanın yaşlı kadın ile konuşması

Tekirdağ

YALOVA VALİSİ TUĞBA YILMAZ\'DAN DUYGUSAL VEDA



CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Yalova Valiliği\'nden, Mülkiye Başmüfettişliği\'ne atanan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum kuruluşu ile personeliyle buluştuğu veda gecesinde duygu dolu anlar yaşadı. Yalova’da 16 Haziran 2016 tarihinden bu yana görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Yılmaz, “15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere karşı göğsündeki imanı elindeki bayrağı ile dimdik duran aziz milletimize hizmet etmenin her zaman onurunu yaşadım. Görevler de insan hayatı gibi fanidir. Her makam geçicidir. Şu an Yalova Valiliği makamından ayrılıyorum. Ama ben sizin gönlünüzdeki makamlardan ayrılmıyorumö dedi.

Bir otelde düzenlenen veda gecesinde konuşan Vali Tuğba Yılmaz, Yalova’da 2,5 yıl boyunca görev yapmanın onurunu yaşadığını belirterek, \"2,5 yıldır Marmara’nın incisi, parlayan yıldızı, tarihiyle kültürel dokusuyla, kültürel zenginlikleri, değerleriyle Yalova, benim içimde hep yeri olacak. Görevimiz süresince sadece Yalova’nın değil; mesleğe başladığım ilk günden itibaren, mesleklerin en büyüğü olan dostlarımızın ve aldığımız duaların bilincinde oldum. Mesleğe başladığım ilk günden itibaren, adaletli, eşitlikçi, demokratik, hukuka bağlı, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, istişareye ve ekip ruhuna önem veren bir yönetim anlayışı ile ilimizin güzide noktalarında hizmet etmeye çalıştım. Veda yemekleri duygusaldır. Bizler göreve veda ediyoruz. Dostluklar kalıcıdır. Yeni dostlar kazandık. Her bir görev yaptığımız yer, yeni duaların alınmasıdır. Hep bu bilinç ile hareket ettik. Yalova’da sizler ile birlikte çok güzel işlere imza attıkö diye konuştu.

\'VİCDANIM ÇOK RAHAT\'

Her makamın geçici olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, “Eğer vali olursam, ben bu işi hakkıyla yapacağım dedim. Hakkı teslim ederek yapacağım dedim. Hakka uyarak yapacağım dedim. O konuda da vicdanım çok rahat. Çalışma sürem boyunca, milletvekillerimiz siyasi parti temsilcilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz, benimle birlikte mesai harcayan herkes, hep birlikte koşturduk, gayret ettik. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazilerimiz, bizleri ailelerinin bir parçası olarak kabul ettiler. Onlara veda ziyaretine gittiğimde en duygusal anları onlarla yaşadık. Bağımız her zaman devam edecek. Burada olan ve olmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevler de insan hayati gibi fanidir. Her makam geçicidir. Ben burada sadece görev yapmadım. İnsani değerleri de en güzel şekilde sergilediğime inanıyorum. Dost kazandım, dua kazandım. Sözde değil, özde yanınızda olmaya çalıştım. İyi ki varsınız. 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere karşı göğsündeki imanı elindeki bayrağı ile dimdik duran aziz milletimize hizmet etmenin her zaman onurunu yaşadım. İnsanı insan yapan sahip olduğu değerleridir. Bizler, gittiğimiz yerlere sadece hizmet değil; birçok değerde götürürüz. Buradan çok güzel anılar da götürüyorum. Şu an Yalova Valiliği makamından ayrılıyorum ama ben sizin gönlünüzdeki makamlardan ayrılmıyorum. Hepiniz sağ olun, var olunö dedi.

Vali Yılmaz’a konuşmanın ardından belediye başkanları, Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir ve Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel tarafından hediye verildi. Yalova basını ile de tek tek tokalaşan Yılmaz, birçok konuyu kamuoyuna basın sayesinde ilettiğini belirterek basın mensuplarına da teşekkür etti.

-Valinin veda konuşması

YALOVA

YALOVA

Hastanede soyunma odasına kamera koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı (2)

HASTANEYE KAMERAYA KOYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Bartın Devlet Hastanesi\'nde kadın personelin soyunma odasına kamera koyduğu iddia edilen temizlik görevlisi H.Ç. (44), polis tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili Bartın İl Sağlık Müdürü Osman Dursun Koç yazılı açıklama yaptı.

Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç yaptığı yazılı açıklamada, “Bartın Devlet Hastanesinde personel odalarına kamera koyduğu iddia edilen temizlik görevlisi H.Ç. (44) 02/11/2018 tarihinde saat 23:50 sularında vardiyaya geldiği sırada hastanede, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınma gerekçesi olarak da; ikamet ettiği köyde çeşitli yerlere gizli kamera yerleştirmek suretiyle görüntü almakla ilgili olduğu öğrenilmiştir. İş yerinde de aynı fiili işleme şüphesiyle iş yerindeki şahsi dolabında ve arabasında aramalar ilgili güvenlik kuvvetleri tarafından yapılmıştır. Şahısla ilgili adli işlemler yapılmış olup şu anda tutuklanmıştır. Soruşturmanın selameti açısından şahıs Bartın Valiliğinin talimatı doğrultusunda açığa alınmış olup idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna ve basın mensuplarının bilgisine saygıyla sunulur\" ifadelerine yer verildi.

BARTIN

