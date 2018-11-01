DHA YURT BÜLTENİ -17

ÖĞRENCİ VELİSİ ÖĞRETMENİ HASTANELİK ETTİ



Aydın\'ın Nazilli ilçesinde Kadir S. (31), kızını dövdüğünü iddia ettiği öğretmeni Nesmein Buluttekin\'i okulda yumrukladı. Merdivenlerden yuvarlanan, başını kalorifer peteklerine çarpan Buluttekin hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan veli Kadir S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, 15 Temmuz İlkokulu\'nda meydana geldi. Bir ay önce Ankara\'dan nakille Nazilli\'ye gelen 4/D sınıfı öğrencilerinden Ö.S. (11), okul çıkışı ağlayarak eve döndü. Ö.S. ailesine, sınıf öğretmeni Nesmein Buluttekin\'in kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Kadir S. okula gitti. Kadir S., merdivenlerde karşılaştığı 35 yıllık eğitimci Buluttekin\'i yumrukladı. Dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanan Nesmein Buluttekin, başını kalorifer peteklerine çarparak yaralandı. Kadir S., okuldan çıkıp uzaklaşırken, gürültüleri duyup dışarı çıkan diğer öğretmenler, kanlar içerisinde kalan Nesmein Buluttekin\'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nesmein Buluttekin\'in başına 6 dikiş atıldı, gözlem altına alındı. Okulda inceleme yapan polis ekipleri, kamera kayıtlarından tespit ettiği Kadir S.\'yi evine giderek gözaltına aldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Buluttekin ve Kadir S. birbirlerinden şikayetçi oldu.

ÖĞRETMENE HASTANEDE ZİYARET

Olayı öğrenen meslektaşları, hastaneye gelerek Nesmein Buluttekin\'i ziyaret etti. Okul idaresinin konuyu bildirmesi üzerine hastaneye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, yaralı öğretmenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Dağaşan, şiddetin kabul edilemez olduğunu, özellikle bir öğretmene yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğretmene yapılan saldırı sonrası adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma başlattığını açıklayan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, velinin iddialarını da araştıracaklarını belirterek, \"Böyle bir olayın yaşanmamasını arzu ederdik. Konu yargıya intikal etti. Biz de idari açıdan soruşturma başlattık. Velinin iddialarını araştıracağız. Hiçbir konu şiddetle çözülmez. Çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimize yapılan saldırı, bizi son derece üzmüştür\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hastaneden görüntü

- Dayak yiyen Nesmein Buluttekin\'den görüntü

- Veli Kadin S.\'den fotoğraf

- İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan\'ın hastaneye gelişi

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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KÖSE\'DE İLÇE ŞEHİTLİĞİ OLUŞTURULDU

GÜMÜŞHANE\'nin Köse ilçesinde belediye tarafından 5 dönümlük alana mezarlık yeri oluşturuldu. Bir bölümü şehitlik olarak ayrılan alana ilçeye bağlı köylerde mezarları bulunan şehitler için isimlerinin bulunduğu mezar taşları konuldu. Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, \"Şehitlerimizin anısını yaşatmak istedik\" dedi.

Köse ilçesinde belediye tarafından Orman Genel Müdürlüğü\'nce tahsis edilen 5 dönümlük arazide mezarlık yeri oluşturuldu. Alanın bir bölümü ise şehitlik olarak düzenlendi. Şehitliğe, mezarları ilçedeki farklı köylerde yer alan şehitlerin adının yazılı olduğu mezar taşları konuldu.

Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, belediyeye ait mezarlığa hem vefat eden vatandaşları, hem de şehitlerin defnedildiğini belirtti. Aygün, daha önce şehit olan ve mezarları farklı köylerde bulunan şehitlerin hatırası için alanın düzenlendiğini söyledi. Aygün, \"Hem geçmiş dönemlerde şehit olan kardeşlerimizi isimlerini hatıra olarak sağlamak istedik ki; yetişen gençliğimizin mutlaka mezar ziyareti olacaktır. Geçmişlerini, şehitlerini ansınlar, bir Fatiha okusunlar diye bu anıtı yaptık. Edirnekapı Şehitliği bir izlenim uyandırmak istedik. Söz konusu şehitliğimizle ilgili yazılan alan çok abartılıdır. Yanındaki boş alanlarla birlikte yaklaşık 4- 5 dönümdür. Geçmiş dönemde şehit olan kardeşlerimizin isimlerini oraya yazdırdık. Oralarda resmi törenler de yapılabilir\" dedi.

Vicdanen rahat olduklarını ifade Aygün, \"Biz geçmişime sahip çıkan insanlarız. Bizden sonra gelecekler insanlarımız da hem geçmişine, hem de şehitlerine olan milli ve manevi duygularını sürekli üst düzeyde tutabilmesi yapılmış bir şehitliktir. Bundan asla gocunmuyor, yanlış yaptığımıza da inanmıyoruz. Burayı yaparken de halkımız haberdardı. Şehit yakınları ile istişare yaptık, onlar gayet mutluydular. Bu sadece bizi ve hizmetlerimizi çekemeyen insanların buradan rant elde edilebilmek için, bir başka insanlara art niyet ile yapılmış bir servistir. Siyasi rant elde etmek uğruna milli değerler ile konuşmak ya da haber yaptırmak hoş bir şey değil, onlara hiçbir şey kazandırmaz. Vatandaşlarımızın yorumları nettir\" diye konuştu.

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde şehit olan Yalçın Kalkan\'ın ablası Serap Kalkan da \"Şehit olan kardeşimin isminin orada olması ve anıtı olması çok güzel bir duygu. Gelecek nesillerin de kardeşimin ismini orada görmesi beni duygulandırıyor. Yapandan ve yaptırandan çok memnunum, Köse\'ye bu şehirliği kazandırana çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehitlik detayları

Belediye Başkanı Konuşması

Şehit yakını açıklaması

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE DHA

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KİLİS\'te, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şeyh Mansur kavşağında meydana geldi. Basri Kurt (74) yönetimindeki 79 AY 625 plakalı traktör ile Suriye uyruklu İsmail Keçir\'in kullandığı 27 MA 3345 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Basri Kurt ve traktörde yolcu olarak bulunan Zahide Kurt (71) ile otomobil sürücüsü İsmail Keçir yaralandı. Yaralanan 3 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Araçlardan görüntü

- Kilis Devlet Hastanesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 195 MB

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YOLDA KARŞILAŞTI, BACAĞINDAN VURDU

HENDEK(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, F.T. yolda karşılaşarak tartıştığı kendisine borcu olduğu öne sürülen Ömer B.\'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Yaralanan Ömer B. tedavi altına alındı.

Olay, Hendek Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Daha önceden aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet bulunan Ömer B. ile F.T. yolda karşılaştı. Ömer B. ile F.T. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.T. kendisine borcu olduğu iddia edilen Ömer B.\'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ömer B.\'ye ilk müdahalede bulundu. F.T. ise olay yerinden kaçtı. Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ömer B. burada yapılan ilk tedavisinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralının hastaneye sevk edilmesi

Detay

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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TÜRKİYE\'DE 917 BİN KİŞİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM ALDI

SAMSUN\'da düzenlenen \'Evlilik Öncesi Eğitim Programı Yaygınlaştırma Projesi\' toplantısında konuşan Vali Osman Kaymak, \"Samsun\'da yıllar itibariyle 6 bin 618 kişi bu eğitimden geçmiş. En son 2018\'de bin 280 vatandaşımız bu eğitimden geçti. Belediyelerin eğitim verdiği 979 kişi var. Ülkemizde ise 917 bin kişinin bu eğitimi aldığını öğreniyoruz\" dedi.

Samsun\'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen \'Evlilik Öncesi Eğitim Programı 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi\' kapsamında toplantı düzenlendi. Vali Osman Kaymak\'ın da katıldığı toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, ilçe kaymakamları, belediyelerin ilgili birimlerinden görevliler katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Kaymak, aile kurumunun hem birey hem de toplum için hayati önem taşıdığını belirterek \"Evlilik ve aile hayatı ne kadar önemliyse onları sürdürmek de o kadar önemlidir. Zira yüksek beklentiler üzerine kurulan evliliklerin beklentilerin karşılanmaması sonucunda boşanmalar meydana gelmektedir. TÜİK verilerine baktığımız zaman 2017 yılında ülkemizde evlenenlerin yüzde 22\'si ilimizde ise yüzde 15\'i boşanmaktadır. Boşanmaların yüzde 35\'i ise ilk 5 yıl içerisinde gerçekleşmektedir. Evliliğin uyumunda eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan eğitim almaları önemini bütün dünyada bilimsel çalışmalarla da ortaya konmaktadır\" dedi.

Vali Kaymak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'nın evlilik öncesi eğitim konusunda toplumun dikkatini çekmek amacıyla 2012 yılında Evlilik Öncesi Eğitim Programını başlattığını hatırlatarak \"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız her yeni evlenecek çiftin iyi bir başlangıç yapmak ve bireylerin, uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırılma Projesi geliştirilmiştir. Samsun\'da evlilik öncesi eğitim rakamlarını verecek olursak yıllar itibariyle 6 bin 618 kişi bu eğitimden geçmiş en son 2018\'de bin 280 vatandaşımız bu eğitimden geçti. Yine kamu kurumları belediyelerin eğitim verdikleri 979 kişi var. Ülkemizde ise 917 bin kişinin bu eğitimi aldığını öğreniyoruz\" diye konuştu.

Toplumdaki sosyal sorunların çok ciddi boyutlara ulaştığını kaydeden Vali Kaymak, \"Bizler sadece yol, park yapmakla şehirleri imar etmiyoruz sosyal sorunlara da çözüm bulma konusunda valilik, belediye, kamu kurumları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çok önemli hizmetler, ama bütün bunlara rağmen toplumda sosyal sorunlar devam ediyor. İntiharlar, boşanmalar devam ediyor aile içi şiddet, istismarlar devam ediyor. Bütün bu sosyal sorunların çözümü anlamında bizim ilin valisi olarak bütün kaymakam arkadaşlara belediyeci arkadaşlara \'Lütfen arkadaşlar bu konularda yeni projeler geliştirelim var olan çalışmaları ciddiyetle yürütelim\' diyoruz. Sağlam bir aile sorunların çözümünde en önemli adım olacaktır.\" ifadelerini kullandı.

Vali Kaymak\'ın konuşmasının ardından Aile ve Toplum Hizmetleri Genel müdürlüğü Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime Şen, proje ile ilgili sunum yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan detay

-Vali Osman Kaymak\'ın konuşması

-Detaylar

(SÜRE:4.02 Dk) (BOYUT:454 MB)

Haber-KameraYaprak KOÇER - Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

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OTOMOBİL MOTORUNA GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, bir fabrikada çalışan E.Ç. mesai çıkışında otomobiline binmek isterken, aracın motor kısmına yılan girdiğini görerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi aracın motoruna giren yılanı çıkararak doğaya saldı.

Olay, Düzce\'nin Beyköy Beldesi 2. Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir fabrikanın park alanında meydana geldi. Fabrikada mesaisini bitiren E.Ç. otomobiline doğru giderken, aracın motoruna yılan girdiğini gördü. E.Ç. durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi yılanı aracın motor kısmından çıkararak doğaya saldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekipleri yılanı motor kısmında ararken görüntü

İtfaiye ekiplerinin yılanı çıkarırken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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HASTANE TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI

TOKAT Devlet Hastanesinde acil durum tahliye kurtarma ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Tokat Devlet Hastanesinde acil durum tahliye kurtarma ve yangın tatbikatı yapıldı. Çalışanların hastaları canlandırdığı, UMKE ve itfaiye ekiplerinin destek verdiği tatbikatta senaryo gereği kent merkezinde bir öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi yaşandı. Ambulanslar ile hastaneye getirilen öğrenciler tedaviye alındı. Ayrıca Turhal ilçesinde 2 kişi kimyasal zehirlenme vakası nedeniyle otomobil ile hastaneye getirildi. Hastaların tedavileri devam ederken, hastane çatısında yangın çıktı. Çatıda 2 kişi mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çatıda mahsur kalan ve dumandan zehirlenen kişiler itfaiye merdiveni ile indirilerek tedaviye alındı. Yangın nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisindeki hastalar ise bahçedeki sahra çadırına sevk edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatı hastane çalışanları ve çevredekiler cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

\'HASTANE OLARAK DAİMA HAZIRIZ\'

Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Demir, tatbikatın başarılı bir şekilde geçtiğini ifade ederek, \"Hastanemiz bünyesinde acil ve afet durum tatbikatı yaptık. Bu tatbikat bünyesinde zehirlenme , öğrenci yurdunda 200 kişilik zehirlenme ve eş zamanlı olarak yangın senaryosu, KBRN dediğimiz kimyasal biyolojik, radyolojik hadisesi ve yoğun bakımdan tahliye senaryosu yaptık. Ekip arkadaşlarımız bu konuda hazırlıklı olmalı. Allah memleketimize, şehrimize böyle bir hadiseyi göstermesin ama biz hastanemiz ve ekibimiz olarak daima hazırız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Tatbikattan görüntüler

-Başhekimin açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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