DHA YURT BÜLTENİ 17

1)VALİLİK: GÖRÜNTÜLERİN VİRANŞEHİR\'LE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada yayılan iki grubun kavga ettiği görüntülerinin, Viranşehir ilçesi ile ilgisinin bulunmadığı, görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı alınması için adli mercilere gerekli başvuru yapıldığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Bazı sosyal medya hesaplarından Viranşehir\'de meydana geldiği iddia edilen kavga görüntülerinin Viranşehir\'le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kasıtlı bir şekilde yayılmaya çalışılan bu görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı alınması için adli mercilere gerekli başvuru yapılmıştır.\"

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA/DHA

2)ORDU\'DA ÇAMBAŞI YAYLASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

ORDU\"nun Çambaşı yaylasına mevsimin ilk karı yağdı.

Ordu\'da havanın soğuması ile birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı yaylasında, sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Yayla beyaza bürünürken, besicilerde küçükbaş hayvanlarıyla orta ve sahil kesimlere dönmek için yola çıktı.

3)ÖDEMİŞ SÜS BİTKİLERİ VE FİDANCILIK SERGİSİ 14\'NÜCÜ KEZ KAPILARINI AÇTI

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi, 142 üreticinin katılımıyla kapılarını açtı.125. Yıl Kültür Parkı karşısındaki Fuar Alanı\'ndaki 14. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi\'nin açılışı için düzenlenen törene, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (SÜSBİR) Başkanı Muammer Ardıcak, SÜSBİR Alt Birliği Başkanı Ahmet Dündar, daire müdürleri, üreticiler ve Ödemişliler katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise birer kutlama telgrafı gönderdi.

Açılışta konuşan Ödemiş SÜSBİR Başkanı Muammer Ardıcak, \"Her geçen yıl sergimiz daha da kendisini geliştiriyor. Bu yıl 142 firmamız sergimizde yer aldı. 4 gün boyunca sürecek olan sergimiz artık iyi bir sergi durumunda kendisini gösteriyor. Hedefimiz, daha kalıcı ve etkin olmaktır. Sektör ile ilgili sorunlarımızın da çözüme gitmesi açısından önemli bir sergi olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin sahip olduğu avantajları değerlendirerek, diğer ülkelerin pazarlarına ürün temin edebilme ve süs bitkileri pazarında önemli bir yer edinebilme şansı, bir hayli yüksektir. Türkiye\'nin ihtiyacı olan süs bitkilerinin yüzde 60\'ı Ödemiş İlçesi ve Küçük Menderes Havzası\'ndan karşılanmaktadır\" dedi.

\'AMACIMIZ İHRACAT PAZARLARINA VE PAREKENDE SEKTÖRÜNE YÖNELMEK\'

SÜSBİR Alt Birliği Başkanı Ahmet Dündar, \"Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli\'ye sorunlarımızı ilettik. Cumhurbaşkanımızın millet bahçelerinde yerli bitkilerin kullanılması konusundaki hassasiyetimizi belirttik. Yerli bitkileri kullanmak demek, üreticimize gelir sağlamak demektir. Bu konuda çözüme ulaşmak için adımlar atıyoruz. Mayıs ayında Yalova\'da bir sel felaketi oldu. TARSİM çatısı altında yalnızca seraların içindeki bitkiler sigorta kapsamındaydı. Bunun yanlış olduğunu açık alandaki bitkilerinde sigorta kapsamına alınmasını istedik. Açık alandaki bitkileri de TARSİM kapsamına aldırdık. Sektörümüzde 15 yıldır yalnız kamuya yönelik yerlere satışlarımızı yaparak işimizi yürütüyorduk. Ama, her zaman söylediğim gibi bu büyüme sağlıklı bir büyüme değildi. Avrupa\'ya baktığımızda, bu sektörün tüketicileri ihracat pazarları ve parekende sektörü olduğunu görüyoruz. Biz de ise yalnız belediyeler ve kamuyla büyüme sağlanmaktadır. Parekende ve ihracat oldukça düşük. Amacımız üreticiler olarak bundan sonra ihracat pazarlarına ve parekende sektörüne yönelmektir. Artık, Batı hayranlığını bırakıp, bu ülkenin topraklarında yetişen süs bitkilerini tercih etmemiz gerekir\" diye konuştu.

\'13 İLÇEDE TOPLAM 14 BİN 716 DEKAR ALANDA SÜS BİTKİCİLİĞİ YAPILIYOR\'

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Küçükmenderes yöresinde süs bitkiciliğinin büyük bir yer kapladığına dikkati çekip, \"Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği Ödemiş, Bayındır, Tire ve Urla başta olmak üzere İzmir\'de 13 ilçede toplam 14 bin 716 dekarlık alanda yapılmaktadır. İzmir\'in süs bitkilerindeki üretim payı yüzde 43\'ün üzerindedir. Sadece Ödemiş\'te 1500 aile bu işle uğraşmaktadır\" dedi.

\'55 MİLYONA YAKIN SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİLİYOR\'

AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, \"Elimizde büyük bir güç var. 50 bin dekar alanda 1500 üreticimizin çiçekçilikle uğraşması ilçemize taze para girişini sağlamaktadır. Dışarıdan alan değil dışarıya ihraç edilen bir duruma gelmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz\" dedi.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu da \"Ödemiş süs bitkileri ve meyve fidancılığında önemli bir merhale kaydetmiştir. Meyve fidancılığında 3 bin 500 dekar alanda 18 milyon meyve fidanı yetiştirilmektedir. Şu an 6 bin meyve fidanı satışa hazırdır. Geçtiğimiz yıl içerisinde 2 milyon meyve fidanı ihraç edilmiştir. 24 milyona yakın bir ihracat geliri sağlanmıştır. 4 bin dekar arazi üzerinde 55 milyona yakın süs bitkisi üretilmektedir\" diye konuştu.

Daha sonra, Ödemiş Belediyesi halk oyunları ekibi ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Protokol üyelerine öğrenciler tarafından çiçek dağıtılmasının ardından ise protokol üyeleri kurdelesini keserek sergiyi ziyarete açtı. Açılış sonrası protokol üyeleri Özbekistan\'dan gelen 14 kişilik işadamı heyeti ve davetlilerle sergiyi gezdi.

4)TUTUKLANDI, \'SUÇ MAKİNESİYİM, BUNU YAZIN\' DEDİ

TÜRKİYE genelinde 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, cezaevi firarisi olarak aranırken Kahramanmaraş\'ta polis tarafından yakalanan Pınar Ö. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolünden de geçirilen Pınar Ö. gazetecilere \" 5 tane cinayetim var. Suç makinesiyim, bunu da yazın\" dedi. Pınar Ö\'nün yaşından fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Dün, Kahramanmaraş\'ın giriş noktalarından biri olan Kılavuzlu Mesire Alanı\'nda polis tarafından durdurulan minibüsten bir kadın atlayarak kaçmaya başladı. O sırada mesire alanında görevli kadın polis şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Kovalamaca sonunda yakalanan ve üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, kadın polislere kendisini Sibel G. olarak tanıttı. Kimlik tespiti için Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Sibel G., polislere kimlik bilgileriyle ilgili sorulan tüm sorulara gerekli cevabı veremeyince parmak izi alındı ve 39 suç kaydı bulunan, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve bir süre önce İstanbul\'daki açık cezaevinden firar eden Pınar Ö. olduğu ortaya çıktı.

\"YAZIN, SUÇ MAKİNESİYİM\"

Bunun üzerine gözaltına alınan Pınar Ö. hakkında yapılan incelemede İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Gaziantep\'te birçok hırsızlık olayına karıştığı ve kendisini Sibel G., Narin Ü., Aygül G. ve Pınar Ö. isimleriyle tanıttığı belirlendi. Mevcut suçlarına ek olarak başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan da hakkında işlem yapılan kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Pınar Ö., kendisini görüntüleyen gazetecilere \"5 tane cinayetim var, suç makinesiyim. Bunu da yazın\" dedi.

5)VALİ YERLİKAYA\'DAN EL BAB ZİYARETİ

GAZİANTEP Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Fırat Kalkanı Harekatı\'yla teröristlerden temizlenen Suriye’nin El Bab kentini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Beraberinde Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis ile birlikte El Bab\'ı ziyaret eden Vali Ali Yerlikaya, burada görevli Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Turgay Ergin ve askeri yetkililerden bilgi aldı. Vali Yerlikaya, daha sonra Jandarma Komutanlığı, Adliye, Polis Merkezi, Cezaevi, Postane, Şehir Meclisi, okul ve hastanede binalarını ziyaret ederek ve incelemelerde bulundu. Mahalli Meclisi ziyaretinde Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman tarafından karşılanan Vali Yerlikaya, meclis üyelerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Yerlikaya, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının kardeşçe omuz omuza mücadele verdiğini söyledi.

Harekatlar sırasında şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı, gazilere ise geçmiş olsun dileklerinden bulanan Yerlikaya şunları söyledi:

\"Millet ve devlet olarak Allah için bizim gizli-saklı hiçbir niyetimiz yok. Bizim çok açık ve net bir niyetimiz var. Suriye\'de artık hiçbir kimse acı çekmesin, gözyaşı ve kan dökülmesin. Bu topraklarda herkese eşit mesafede yaklaşan, demokratik bir hükümet olmasıdır. Suriyelilerin kendi topraklarında hür ve bağımsız yaşamasıdır. Topraklarınızda hiçbir terör örgütünün barınmasını, size ve bize zararlı hiçbir oluşumun bulunmasını istemiyoruz. El Bab şehri güzel hizmetlere şahitlik etti. Gerek İnsani Yardım Koordinasyon Merkezinde çalışan arkadaşlarımız, gerekse mahalli meclis başkanı ve üyelerinin güzel hizmetlerine tanıklık etti. Yeni meclisin giderek güçlendiğini görmekten mutluyuz. Bu şehir için çok önemli kararlara imza atıyorsunuz. Güzel hizmetleri devam ettirebilmek için maddi kanyaklara ihtiyaç var. Gittikçe şehir hayatına geçen hemşerilerinizin bunun gereğini de yerine getireceklerine inanıyoruz. Belediye tüm işyerlerini kayıt altına almaya çalışıyor. İşyeri açma ruhsatlarının düzenlenmesi, satılan başta gıda ürünlerinin kontrolleri ve aynı zamanda tüm şehirlerde olduğu gibi bu şehirde ticaret yapanın bu şehre vergisini ödemesi gerekiyor. Topraklarınızda imarla ilgili düzenlemelere Şehir Meclisi olarak sizler karar vereceksiniz. Sizden izin almadan ve bu iznin karşılığı olarak vergi ve harcı yatırmadan hiçbir işlemin yapılmaması lazım. Yapılaşmada modern şehirciliğin gerektirdiği bütün hususlara şimdiden dikkat etmek gerekiyor. İlerde imar sorunu yaşamamak için kardeşiniz Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyelerimiz sizlere her türlü eğitim ve teknik desteği vermeye hazırdır. Yaşamın her alanıyla ilgili El Bab belediyemiz ve meclisimiz düzenleyici olarak hayır yönüyle ilgili müdahil olmak zorundasınız. Sizler bu şehirin içinden çıkan seçilmiş kişilersiniz. El babı n sahibi sizlersiniz, bu vatan sizin vatanınız, bu bayrak sizin bayrağınız, 81 milyon türk vatandaşı da sizin kardeşinizdir. Daha yapacak çok işimiz var. Tecrübeli isimlerden oluşan danışman kardeşleriniz ve iki vali yardımcımız sizlere yardımcı olmak için buradalar. Bu sürede sizler de biliyorsunuz ki kısa zamanda büyük ve önemli işler gerçekleştirdik ve daha da iyisini göreceğiz. Artık 24 saat sizlerin güvenliği için çalışan güvenlik teşkilatınız var. Bunlar günden güne daha da tecrübeleniyor ve güzel hizmetlere imza atıyorlar. Son derece modern, içeriye girildiği zaman yaptıranlara gönülden dua edilen o güzel hastane binası hizmete girmiş bulunuyor. Artık en küçük bir rahatsızlıkta hastayı Gaziantep’e sevk etmek zorunda değilsiniz. Doğum, gebe takibi ve sağlıklı bebek doğumunda, aşı ve takip işlerinde ameliyatla ilgili ihtiyaçlarda da modern ameliyathane ve 450’ye yakın hekim ve sağlık personeliyle şifa bulunuyor. Geleceğin özgür, değer görülen sevilen Suriye’sini oluşturmak için ilk günden beri yaptığımız en önemli işlerin başında eğitim geliyor. Polis, adliye, okul ve dersliklerin tamiratı, sıraların tahtaların eğitim öğretime sunulması konusu en öncelikli işlerimizden oldu. 56 bin civarındaki öğrencimiz eğitim öğretim görüyor.\"

El Bab Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman ise Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Türkiye’nin askeri ve idari bütün bürokratlarına, devlet ve sivil toplum kuruluşlarına verdikleri ve verecekleri destekler için minnet ve şükran duyduklarını söyledi. Özellikle Türk askerine teşekkür eden Osman, \"Türk askeri burada kendi kanını bizlerden önce döktü. Teröristlerle bizlerden önce Türk askeri çarpıştı. Çocuklarımıza bunu en iyi şekilde öğreteceğiz. Dünya bize ardını döndüğü sırada Türkler bizlere kucak açtı. Sizlerin bu dik duruşunuzu ve zor zamanda yanımızda olduğunuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Rejim döneminde hasretini çektiğimiz her şeye sayenizde kavuştuk. Türk kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır\" diye konuştu.

