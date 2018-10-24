DHA YURT BÜLTENİ 17

GÖÇMENLERDEN 15\'İNİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

İZMİR\'in Gaziemir ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 23 kaçak göçmenden 13\'ünün cenazesi, otopsilerinin yapıldığı İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan yakınları tarafından teslim alınarak, Irak\'ta toprağa verilmek üzere götürüldü. Ayrıca biri Karaburun\'ndaki batan teknede yaşamını yitiren, diğeri Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde ölen 2 Iraklı göçmenin cenazesi de diğer 13\'ü ile beraber Irak\'a gönderildi.

Geçen 14 Ekim\'de, İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada, kasasında yabancı uyruklu kaçak göçmenler bulunan kamyon, su kanalına devrildi. Kazada aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Mustafa Yılmaz\'ın (35) da aralarında bulunduğu 27 kişi de yaralandı. Ölenlere İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Kamyon kazasında yaşamını yitiren 23 kişiden 13\'ünün cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Teslim alınan cenazeler, Irak\'ın Ankara Büyükelçiliği\'nin gönderdiği heyet ve Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Ahmet Star\'ın koordinesinde önce İstanbul\'a, oradan da Irak Hava Yolları\'na ait uçakla, Irak\'ın çeşitli kentlerinde toprağa verilmek üzere gönderildi.

Öte yandan, geçen 10 Ekim\'de, Karaburun açıklarında teknelerinin batmasıyla yaşamlarını yitiren 8 kaçak göçmenden birinin cesedi ile Kuşadası\'nda ölen bir kaçak göçmenin cesedi de diğer 13\'ü gibi aynı kafile tarafından teslim alınarak Irak\'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Ahmet Star, İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'a ve diğer yetkililere, kendilerine sağladıkları kolaylık ve imkanlar için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Uluslararası Iraklı Mülteciler Türkiye Temsilcisi Ahmet Star ile röp.

- Cenazelerin alınmasından görüntü

- Ağlayan yakınlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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DİYARBAKIR\'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİ JANDARMANIN TAKİBİNDEN KAÇAMADI

DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesi Duru köyünde toprağın altına gömdüğü uyuşturucuları çıkararak otomobile yükleyen uyuşturucu tacirleri, jandarmanın takibinden kaçamadı. Otomobilde yapılan aramada, 73 kilo 840 gram toz esrar ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Duru köyü sınırları içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzene çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde takibe alınan kişinin daha önceden topağa gömdüğü uyuşturucu maddeleri kazdığı yerden çıkararak, otomobile yüklediği tespit edildi. Uyuşturucu yüklü aracın takibini sürdüren jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 73 kilo 840 kg toz esrar ele geçirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca ele geçirilen uyuşturucuların muhafaza altına alındığı öğrenilirken, olayla ilgisi bulunan 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Jandarma ekiplerinin aracı durdurması

-Ekiplerin şüpheliyi gözaltına alması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

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UÇAK KARGOYLA DAHA UCUZA İHRACAT

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar\'ın girişimiyle ihracat için Turkish Cargo ile kargo anlaşması yapıldı. Rusya\'ya ihraç edilecek tüm ürünlerdeki fiyatlar genel kargolarda 1 tonun üzerindeyse 55 dolar, bozulabilir kargolarda ise 1 tona kadar 65 dolar, 1 tonun üzerinde ise 60 dolar olarak belirlendi.

Antalya\'da 20 gün önce gerçekleştirilen ve ihracat rakamlarının açıklandığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) toplantısının ardından BAİB Başkanı Hakkı Bahar, uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi sonuçlandırdı. BAİB ile THY\'ye ait Turkish Cargo arasında yapılan anlaşma gereği Antalya-Rusya arasında uçak kargo kullanılarak ihracatın yolu açıldı.

Projenin başlangıcından itibaren gelinen süreci anlatan Başkan Bahar, BAİB seçimlerinin ardından Turkish Cargo\'nun kendilerini ziyarete geldiğini, ziyarete gelenler arasında üniversiteden arkadaşlarının olduğunu ve projenin fitilini bu görüşmede ateşlediklerini söyledi. İhracat için neler yapılabileceği konusunda görüşmeler yapmak için hemen bir proje hazırladıklarını aktaran Bahar, Antalya\'dan Rusya\'daki Vnukovo Havalimanı\'na basitleştirilmiş gümrük hattının aktif olmadığını öğrendiğini anlattı.

Vnukovo Havalimanı\'nın yöneticilerini tatil yaptıkları Nis\'te bularak pasif durumdaki gümrük hattını aktifleştirmek için görüşmeler yaptıklarını kaydeden Bahar, “Duyduk ki yöneticiler Nis\'te tatildelermiş. Hemen gittik. Görüşmeler sonrasında aktif hale getirdik. Sonrasında Turkish Cargo ile protokolu imzaladık. Genel kargolarda 1 tonun üzerindeyse 55 dolar, bozulabilir kargolarda ise 1 tona kadar 65 dolar, 1 tonun üzerinde ise 60 dolar olarak belirlendi\" dedi.

Yaş sebze meyve, çiçek, otomobil parçası dahil olmak üzere tüm ürünlerin bu kapsamda ihraç edilebileceğini ifade eden Bahar, sözleşmenin 2019 Ocak ayına kadar süreceğini ancak bu sözleşmenin sürekli yenilenmesinin de yine kendi ellerinde olduğunu ifade etti.

Uzakdoğu için de çalışma içerisinde olduklarını belirten BAİB Başkanı Hakkı Bahar, uçak kargo gelişmelerinin sektörde bir merak uyandırdığını, ancak bu tarz bir kültür olmadığı için yavaş yavaş hareketlendiğini söyledi. Alışkanlıkları bir anda değiştirmenin kolay olmadığını aktaran Hakkı Bahar, fiyatların BAİB\'e özel olduğunu, uçak kargodan yararlanmak isteyenlerde BAİB üyeliği arandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toptancı hal den görüntü

Ürünlerden görüntü

Domates serasından görüntü

RÖP: Hakkı Bahar

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Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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YAYLADA, TEK TİP İNŞA EDİLEN 6 EV KAÇAK ÇIKTI

GÜMÜŞHANE\'nin Taşköprü Yaylası\'nda, 6 akraba ailenin, aynı mimaride yan yana inşa ettikleri 6 evin kaçak yapı olduğu ortaya çıktı. Mimarileri dikkat çeken, sahiplerinin \'İmar Barışı\' uygulamasına başvurdukları öğrenilen yapılarla ilgili işlem başlatıldı. Yaylaya çıkan ekipler, tutanak tutarken, yapıların 2 yıl önce inşa edildiği belirlendi.

??Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Taşköprü Yaylası\'nda 6 akraba aile, aynı mimaride, yan yana 3\'er katlı 6 ahşap ev inşa etti. Kar yağışından etkilenmemeleri için Avrupa\'da görülen çatı mimarisi uygulanan evlere \'Yeşil Dam Evleri\' adı verildi. Evler, yaylayı ziyaret edenlerin ilgisini çekmeye başladı. Yaylaya gelenler, evlerin otel ya da kiralık olup olmadıklarını soruyor.

YAPILAR KAÇAK ÇIKTI

Ancak 2 yıl önce inşa edilen evlerin kaçak oldukları ortaya çıktı. Mimarileri ile dikkat çeken, sahiplerinin \'İmar Barışı\' uygulamasına başvurdukları öğrenilen yapılarla ilgili işlem başlatıldı. Jandarma ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kaçak inşa edilen yapılarla ilgili tespitte bulundu, tutanak tuttu.

\'AVRUPA\'DA GÖRDÜK, YAPTIK\'

Ev sahiplerinden Ferit Kibar, Taşköprü Yaylası\'na evlerinin olmasını istediklerini belirterek \"Biz bu otlağı, merayı bozmayalım diye geldik buraya, yarın içerisine, yarı keserek, hayvanların otlak alanlarına müdahale etmeyelim diye daha küçük çapta düşündük. Kendimiz şekillendirdik, doğaya uysun, doğal görüntüyü bozmasın diye düşündük. Yaylada yapılan evler böyle kötü görüntülü olmasın diye. Çok emek harcadık, 2016\'da başladık, 2017\'de bitirdik. Eşim Avrupa\'ya gitmişti, orada görmüş bu şekil yapıları. Bize de böyle ev yapalım diye öneride bulundu. Şehirde yaptırdık, bunun içi tamamen ahşaptır. Dış kısmını sacdan yaptık, yağmurdan ve kardan korumak için. Biz 6 kişi bu evi yaptık, bu kadar kişi büyük bir ev yapıp çok daha ucuz bir maliyet çıkarabilirdik, ama dedik ki doğayla iç içe olsun, doğaya yakışan bir yapı olsun. İsviçre\'de var, Alpler\'de var, İtalya\'da, bizim yaylalarımızda neden olmasın. Bu kadar yapının bir arada olması da tabi ilgi çekti, gelenler \'Burası tesis mi, otel mi?\' diye soruyor. Çocukluğumuz burada geçti, bir hevesle yola çıktık. Jandarma da yeni yapı olduğunu düşünerek buraya geldi, fakat biz bu evleri İmar Barışı çıkmadan yaptırmıştık\" dedi.

Komşusu Lütfü Karaağaçlı da \"Bu yaz çok geldik buraya, arkadaşımızın evini kullandık. Normal evler gibi değil gerçekten, sıra dışı ve hoş yapılmış, tabiata uydurulmuş. Sürekli gelip kalıyoruz, memnunuz biz buradan. Otele benzetiyorlar burayı, ama otel değil, arkadaşlar kendilerine yaptılar, biz de yapımına yardım ettik, gelip kalıyoruz, biz otel gibi kullanıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yayladan DRONE detayları

-Evlerden detay

-Jandarmanın tutanak tutması

-Ev sahibi ve komşusu ile röp.

-Detaylar

Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

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ARÇELİK\'TEN 500 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA ÇERKEZKÖY\'E AKILLI TELEVİZYON FABRİKASI

ARÇELİK, Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinde 500 milyon dolarlık yatırımla akıllı televizyon fabrikasını kurdu. Koç Holding CEO\'su Levent Çakıroğlu, \"Koç Topluluğu olarak, ülkemizin potansiyeline inanıyor ve kalkınmamızı hızlandıracak hamleleri kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 milyar TL\'lik yatırım bunun somut bir göstergesidir. Çerkezköy fabrikamızda bu inancımızın ve Arçelik\'e güvenimizin yansımasıdır. 500 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz akıllı fabrikamız, sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı olacak\" dedi.

Arçelik, Çerkezköy\'de ülkenin son yıllardaki önemli yatırımlarından biri olan Arçelik Çerkezköy Elektronik Fabrikası\'nı kurdu. Tesislerin açılışına Koç Holding CEO\'su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik CEO\'su Hakan Bulgurlu ile Koç Holding ve Arçelik yöneticileri katıldı. 182 bin metrekare alana kurulan Arçelik Çerkezköy Elektronik Fabrikası\'nda dijital ve robotik teknolojilerle geleceğin televizyonları üretilecek.1600 kişinin istihdam edildiği yeni fabrikanın, tüm otomasyon ve robot yazılımları Türk mühendisler tarafından yapıldı.

YILDA 3.2 MİLYON ADET TELEVİZYON ÜRETİM KAPASİTESİ

Koç Holding CEO\'su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu\'nun televizyon üretimindeki yolculuğunun 1968 yılında başladığını belirterek, \"Türkiye\'de televizyon yayınlarının yeni başladığı o sene, Beko markalı ilk siyah-beyaz televizyonu üretmiş ve ardından büyük bir heyecanla Ankara\'da teşhir etmiştik. O günün üzerinden tam olarak yarım asır geçti. Siyah-beyaz TV\'ler artık birer nostalji simgesi oldu, görüntü teknolojileri büyük bir dönüşüm geçirdi. Arçelik, yılda 3.2 milyon adet televizyon üretim kapasitesine ulaşarak bu alandaki konumunu güçlendirdi. Bugün, yine ilk televizyonu üretirken duyduğumuz heyecanı yaşıyoruz. Dijital teknolojilerle geleceğin televizyonlarını geliştiren ve üreten yeni nesil fabrikamızın resmi açılış törenini yapıyoruz. Kurucumuz merhum Vehbi Koç\'un bizlere yüklediği sorumlulukla, memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Koşullar ne olursa olsun, ülke ekonomisine değer katan, bizi daha rekabetçi kılan yatırımlarımızı hız kesmeden gerçekleştiriyoruz. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 milyar liralık yatırım bunun somut bir göstergesidir. Türkiye\'nin en fazla yatırım yapan topluluğu olarak, ekonomimizin itici gücü olmaya; dış pazarlarda büyüyerek ülkemize döviz girdisi sağlamaya odaklanıyoruz\" dedi.

Levent Çakıroğlu, Topluluğu genelinde 2016 yılında başlattıkları Dijital Dönüşüm Programı\'na verdikleri önemi anlatarak, Arçelik\'in; Ar-Ge, akıllı üretim sistemleri ve dijital fabrikalara yaptığı yatırımlarla Koç Holding\'in dijital dönüşüm vizyonunun en önemli parçalarından birini oluşturduğuna dikkat çekti. Çakıroğlu, \"Sekiz ülkede 20 üretim tesisi ve 12 markasıyla 145 ülkeye ihracat yapan şirketimiz, Avrupa beyaz eşya pazarının 3\'üncü büyük oyuncusu konumunda. Arçelik, son 5 yılda gerçekleştirdiği 4,5 milyar lira yatırımla, dışa bağımlı kalmadan teknoloji geliştirmeye, yetkinliklerini artırmaya odaklanıyor. İki milyar dolara yaklaşan ihracatı ve ağırlıklı olarak dış pazarlardan sağladığı satış gelirleriyle şirketimiz, ülkemizin ödemeler dengesine son beş yılda 2,5 milyar dolarlık pozitif katkı sağladı. 500 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz akıllı fabrikamız, sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı olacak. Bugün, ülkemizin katma değeri yüksek ve rekabette fark yaratan teknolojik ürünler geliştirmeye ve dünya pazarlarına satmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Dünya standartlarındaki fabrikamızla, üretimimizin yüzde 65\'ini, 48 farklı ülkeye ihraç edeceğiz. Tüketici elektroniği sektöründe, ülkemizde son yıllarda yapılan en büyük yatırım olan fabrikamızı, bu önemli hedefler açısından son derece kıymetli görüyorum\" dedi.

ÜRETİM VERİMLİLİĞİ İKİ KAT ARTIYOR

Planlama aşamasından itibaren en son teknolojiyle en verimli üretimi gerçekleştirecek şekilde tasarlanıp inşa edilen fabrikanın, malzeme girişinden ürün çıkışına kadar tüm üretim operasyonu da tek bir hat üzerinde tamamlanacak şekilde kurgulandı. Çerkezköy Elektronik İşletmesi\'nin sektördeki en modern üretim tesislerinden biri olduğunu vurgulayan Arçelik CEO\'su Hakan Bulgurlu, \"Çerkezköy işletmemizin üretim süreçleri yazılım tabanlı tam otomatik sistemler ile kontrol edilecek, bu sayede hem üretim verimliliği iki kat artacak hem de kalite artışı sağlanacak. İhracat üssü olarak konumladığımız fabrikada geliştirdiğimiz ürünlerin yüzde 65\'ini 48 farklı ülkeye ihraç edeceğiz\" dedi.

Bulgurlu, Arçelik\'in yeni yatırımının bölge ekonomisine de önemli katkı yapacağını belirterek, \"Fabrikada çalışacak 1600 kişi, 2 bin 700 yardımcı sanayi çalışanı ve aileleriyle birlikteyeni işletmemiz Çerkezköy\'e yaklaşık 15 bin kişilik bir yeni ekosistem kazandırmış oldu. Bölgede zaten çok gelişmiş olan endüstriye hem yerli hem de yabancı önemli yeni yatırımlar eklenmesinin önünü açtık. Arçelik\'in malzeme tedariki sağladığı 365 firma arasında yer alan Koreli bir firma Çerkezköy\'e yatırım yapma kararı aldı. Ana fabrika dışında toplam 100 milyon TL\'lik yardımcı sanayi yatırımı yapılarak, toplam 40 bin metrekarede 700 kişiye ek istihdam sağlanmış oldu\" dedi.

AKILLI FABRİKA BİNASIYLA ENERJİDE TASARRUF

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir iş modeli ile hayata geçirilen fabrikada, üretim hatları gibi fabrika binası da akıllı olacak. Tüm ısıtma-soğutma kaynakları tam otomasyon ile iklim ve gün döngüsüne paralel olarak kendini ayarlayacak. Kazan ve soğutucu ünitelerin ömürlerini artırmak için eş yaşlandırma/eş kullanım otomatik olarak uygulanacak. Gün ışığından faydalanmak için tüm bina tavanında ışıklıkların kullanıldığı fabrikada, iç aydınlatma gün ışığı ile paralel olarak artacak ya da azalacak. Yeni fabrikanın şirketin \'Dünyaya saygılı, dünyada saygın\' vizyonunu yansıttığını belirten Hakan Bulgurlu, \"Yeni tesisimizde, enerji tüketiminde yüzde 50 iyileşme, su tüketiminde yüzde 60 tasarruf sağlayacağız. Ayrıca doğalgaz tüketiminde yüzde 70, sera gazı salımında yüzde 25 azalma olacak. Fabrikada kullanılacak suyun yüzde 20\'si yağmur suyundan geri kazanılacak\" dedi.

Üretim hızının iki katına çıkacağı yeni tesiste geleceğin TV\'lerinin yanı sıra videowall ve yazar kasa üretimi de gerçekleştirilecek.İnşaatı 2017 Mayıs ayında başlayan fabrika, 450 kişinin yoğun çalışmaları sonucunda 16 ayda üretime hazır hale geldi. Tesiste günlük TV üretim kapasitesi 12 bin, yıllık üretim kapasitesi ise 3,2 milyon adet olarak planladı. Yazar kasa yıllık üretim kapasitesi ise 650 bin adet olacak.

Görüntü Dökümü

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Salona gelenler

-Salondan görüntüler

-Hakan Bulgurlu açılış konuşması

-Levent Çakıroğlu KONUŞMA

-Fabrika gezisi

-Çalışanlardan detay görüntüler

-Televizyon yapımı

-Arge biriminden görüntü

-Soru cevaptan kısa detay

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

