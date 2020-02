DHA YURT BÜLTENİ 17

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ

KARABÜK’te, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Şirin Ok (18), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Karabük-Kastamonu yolu 100’üncü Yıl Mahallesi Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Sabri B. (67), idaresindeki 78 BS 130 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şirin Ok’a çarptı. Elinde meyve dolu poşetle yola savrulan Ok, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Şirin Ok, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelmelerin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

İfadesi alınmak üzere eşi Naciye B. ile birlikte karakola götürülen sürücü Sabri B.,’’Çocuk birden atladı önümüze. Gördüm ben onu 30 metre falan ilerdeyken. Bir de vurduktan sonra gördüm’’ dedi. Eşi Naciye B. ise ‘’Ağır ağır sakin bir şekilde geliyorduk. 70-80 arasında. Önümüze atlayınca vurduk biz artık, kendimizi zaptedemedik’’ diye konuştu. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza anı(Güvenlik kamerası)

-Kaza yeri

-Polisin incelemeleri

-Sabri Beşevli ve Naciye Beşevli’nin açıklamaları

-Şirin Ok’un resmi

Süre:(02.13) Boyutu:(246 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

HAKKARİ\'DE KAN DAVALI AİLELER BARIŞTIRILDI

HAKKARİ\'de, 5 gün önce aynı aileye mensup iki kişi arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kan davası, Jirki Aşireti ileri geleni Tahir Adıyaman\'ın devreye girmesiyle barışla sonuçlandı.

Hakkari\'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ Köyü\'nde 5 gün önce Adıyaman ailesinin fertleri arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma yaşandı. Silahların ateşlendiği çatışmada Kemal Adıyaman hayatını kaybetti. İki aile arasındaki husumete son vermek için bölgedeki aşiret ve kanaat önderleri bir lokantada verilen barış yemeğinde bir araya geldi.

Jirki Aşireti ileri geleni Tahir Adıyaman ve bölgedeki kanaat önderlerinin devreye girmesiyle, kan davalı aile fertleri barıştırıldı.

Jirki Aşireti\'nin Hakkari\'deki Temsilcisi Mehmet Adıyaman, yaşanan tatsız olay nedeniyle üzüntü duyduklarını belirterek, \"Aşiretimiz 100 yıldan beridir böyle bir olay ile karşılaşmadı. İki kişi arasında bizim de bilmediğimiz nedenle, tatsız bir kaza yaşandı. Hayatını kaybeden genç benim hepimizin torunumdu. Hepimiz kardeşiz. Biz jirki aşireti olarak, hayatımız boyunca hiç bir zaman birbirimizden intikam almadık, birbirimizden davacı olmadık. Biz kardeşiz ve bu kardeşlik bağımızda güçlüdür\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kan davalı aile fertlerinin barış yemekte bir araya gelmesi

-Jirki aşireti İleri geleni Tahir Adıyaman\'ın aileleri barıştırması

- Kanaat önderi Mehmet Adıyamanın konuşması

- İş adamı Sabahattin Baş konuşması

- Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

TEKİRDAĞ\'DA SAHTE İÇKİ ÜRETEN EVE BASKIN

TEKİRDAĞ\'da jandarma ekiplerince baskın yapılan bir eve sahte içki üretiminde kullanılan cihazların yanı sıra 1600 litre sahte rakı, 15 şişe bandrolsüz rakı ve 500 boş şişe ele geçirilirken, ev sahibi M.U. gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde Hürriyet Mahallesi\'nde oturan M.U.\'nun evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan jandarma ekipleri 1600 litre kaçak rakı, 15 şişe satışa hazır bandrolsüz rakı, 500 adet boş şişe, rakı imalatında kullanılan su arıtma cihazı, çelik kazanlar ve damıtma malzemeleri ele geçirdi. Gözaltına alınan M.U. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Tekirdağ Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarma görüntüsü

-İmalathane araması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

TAHLİYE EDİLEN 5 KATLI APARTMANA \'YIKIM\' RAPORU

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde, taşıyıcı kolonlarında hasar oluşan ve yıkılma tehlikesine karşı tahliye edilen 5 katlı apartmanda inceleme yapan belediyenin teknik ekibi, \'yıkım\' yönünde rapor hazırladı.

Sakarya Mahallesi\'ndeki Sibel Apartmanı, geçen 11 Ekim\'de giriş katındaki taşıyıcı kolonlarında saptanan kırılma ve çatlaklar üzerine yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. 11 daireli bina ile yanındaki bir apartman ve arkasıda kız öğrenci yurdu olarak kullanılan bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Nilüfer Belediyesi teknik ekibi, çevresinde güvenlik önlemi alınan hasarlı binada incelemesini tamamladı. Raporda, binanın çökme tehlikesi bulunduğu, bu yüzden yıkılması gerektiği belirtildi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne gönderilen raporun onaylanması durumunda bina yıkılacak.

BELEDİYE BAŞKANI: BİNA HEMEN YIKILMALI

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilgili müdürler ve teknik heyet ile birlikte binada inceleme yaptı. Başkan Bozbey, binanın çok riskli olduğunu ve çevreye zarar verilmeden en kısa sürede yıkılması gerektiğini söyledi. Binanın 1996 yılında yapıldığını hatırlatan Başkan Bozbey, şöyle konuştu:

\"Binanın oturulamaz olduğunu gördük. Kolonların ve kirişlerin belli noktalarda patlamış olduğu görülüyor. Binanın bir an önce yıkılması gerekiyor. Bu konuda raporlar hazırlandı. Yıkım kararı bir an önce alınacak ve yıkım işlemleri başlayacak. Aynı parselde iki bina daha var. Teknik inceleme ve karot testlerinden sonra bu binalarla ilgili de karar verilecek. Buradaki bütün binaların yıkımında Kentsel Dönüşüm Yasası’ndan yararlanılacak. Böylece vatandaşları mağdur etmeden ilgili bakanlığın verdiği destekleri de hak sahiplerinin lehine kullanarak adımlar atacağız.\"

Başkan Bozbey, bu tür yapıların Bursa genelinde olmasının muhtemel olduğunu da söyleyerek, \"İnsanlarımız zaman zaman kolon ve kirişlerin patladığını görüyor; ama buna rağmen oraları sıvayıp yok etmeye çalışıyor. Bu gelecekte büyük bir sorun oluşturabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Bu tür durumlarda teknik inceleme yaptırın. Çünkü orada can yaşıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bozbey inceleme yaparken

-Binadan görüntü

-Bozbey açıklama

-Detaylar

Görüntü Boyutu: 258 MB

Görüntü Süresi: 2 dakika 18 saniye

BURSA, (DHA)-

ZONGULDAK AÇIKLARINDA CESET SANILAN CİSİM YUNUS ÖLÜSÜ ÇIKTI

ZONGULDAK\'ta deniz üzerinde ceset olduğu iddiası üzerine botla açılan sahil güvenlik ekipleri, cismin yunus ölüsü olduğunu tespit etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Semti açıklarında meydana geldi. Su üstünde bir cismin hareketsiz olduğunu görenler, ceset olabileceğinden şüphelenerek polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri, botla denize açılarak cismin yanına ulaştı. Yapılan incelemede cismin yunus ölüsü olduğu tespit etti. Yunus ölüsü, sopa ve halat yardımıyla Kapuz sahilinden karaya çıkartıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yunus ölüsünden detay

-Sahil güvenlik ekiplerinin gelmesi

-Yunus ölüsünün sopayla karaya götürülmesi

Süre: (3.20) Boyut: (373 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)