DHA YURT BÜLTENİ-17

1)HDP MİLLETVEKİLİ GÜVEN\'İN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

CEZAEVİNDEYKEN girdiği 24 Haziran seçimlerinde HDP Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven\'in tahliyesi için yapılan başvuru, reddedildi. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berbaroğlu\'nun tahliye edilmesinden sonra, Diyarbakır\'da, \'terör örgütü kurma veya yönetme, üye olmak\' suçundan yargılanan HDP\'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven\'in tahliyesi için avukatı Reyhan Yalçandağ Baydemir tarafından 21 Eylül\'de mahkemeye dilekçe verildi. Diyarbakır 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Güven\'in tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın 12 Ekim\'de verildiği, Leyla Güven\'in avukatına henüz tebliğ edilmediği öğrenildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKMADAN YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Aynı zamanda Demokratik Toplum Kongresi\'nin eş başkanlığını yapan Leyla Güven, 31 Ocak 2018 tarihinde tutuklanmış, 24 Haziran seçimlerinde HDP\'den Hakkari Milletvekili seçildikten sonra 29 Haziran\'da tahliye edilmişti. Güven cezaevinden çıkmadan, savcılığın itirazı sonucu yeniden tutuklanmıştı.

DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)FETÖ OPERASYONUNDA 14 ESKİ ASKERİ ÖĞRENCİYE GÖZALTI

BURSA\'da, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 eski askeri öğrenci gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün TSK\'daki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, şüphelilerden 14 eski askeri öğrenciyi gözaltına aldı. 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Halil ÖZÇOBAN-BURSA, (DHA)-

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3)İNEGÖL\'DE PAZAR ESNAFINDAN YÜZDE 30\'LUK İNDİRİM

İNEGÖL Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Vehbi Durgut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın çağrısı üzerine küçük esnaf olarak ürünlerde yüzde 20 ile 30 oranında indirime gittiklerini söyledi.

Vehbi Durgut, küçük esnaf olarak Bakan Albayrak\'ın çağrısına kulak verdiklerini söyleyerek, \"Yüzde 20 ila 30 oranında indirim uyguladık. Büyük marketlerden de bu indirimi bekliyoruz. Tüm ürünlere indirim yapılmasını istiyoruz. Domatesin kilosunu 5 liradan 4 liraya indirdik. Tüm ürünlerde 1 ile 1,5 TL arasında indirim sağladık\" dedi.

Hal yasasına değinen Durgut, \"2010 yılında da bu hal yasası geldiğinde fiyatlar çok artmıştı. Uygulama doğru değil. Biz fiyatlar ne kadar düşük olursa, o kadar çok ürün satıyoruz. Sürümden kazanıyoruz, vatandaş da mutlu oluyor. Biz böyle olmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Pazarcı esnafı İbrahim Yoldaş, \"Bakanımızın yüzde 10 indirim çağrısına biz de esnaflar olarak kulak verdik. Ürünlerimizde yüzde 20 ile 30 arasında indirime gittik. Milletimiz ve devletimiz için enflasyonla mücadele ediyoruz. 6,5 TL olan muzun kilosunu 5 liraya indirdik. Üzümün kilosunu 6 TL’den 5 TL’ye indirdik. Vatandaşlarımız da indirimleri görünce, olumlu tepki gösterdiler\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Pazar genel görüntü

-Pazarcılar açıklama

-Vatandaş açıklama

-Detaylar

Dosya adı: 1610inegolesnaf

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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4)KAMYONET KASASININ KAPAĞINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, narkotik köpeğinin de katılımıyla aranan bir kamyonetin kasasının kapağına gizlenmiş, bir miktar \'Skunk\' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.A. isimli şüphelinin kamyonetiyle İstanbul\'dan Bodrum\'a uyuşturucu getireceğini öğrendi. Ekipler, ilçeye giriş sağlayan karayollarında önlem alıp beklemeye başladı. Narkotik ekipleri, gece Torba Mahallesi\'nde aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpeği \'Molly\' ile kamyonette yapılan aramada, arka kasa kapağına gizlenmiş halde, 10 paket halinde toplam 2 kilo 90 gram \'Skunk\'

ele geçirildi. B.A.\'nın Gümbet\'te bulunan evinde yapılan aramada ise kilitli kasa içinde 5 gram Skunk, 35 adet uyuşturucu hap, 3 gram kenevir tohumu, 111 kilitli poşet, 3 öğütücü, 1 adet esrar içmek için kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelilerden B.A. tutuklanırken, N.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Narkotik köpeğinin kamyonetin kasasındaki uyuşturucuyu bulması

- Polis ekibi tarafından kamyonet kasasındaki uyuşturucunun çıkarılışı

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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5)ÇİFTÇİ İLE SULAMA BİRLİĞİ MAHKEMELİK OLDU

MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde çiftçi Ahmet Uysal, arazilerini kendi imkanlarıyla suladığını belirtip, herhangi bir hizmet alamadığını ifade ettiği Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) bağlı Gediz Sulama Birliği\'nin \'su kullanım parası\' adı altında haksız ücret talep ettiği gerekçesiyle yargıya başvurdu. Bugün ilk duruşması görülen dava, kuyuların Uysal\'a ait olup olmadığının belirlenmesi için DSİ\'ye yazı yazılması kararının ardından ertelendi.

Tilki Süleymaniye Mahalle Muhtarı da olan çiftçi Ahmet Uysal, kendi imkanlarıyla sondaj kuyusu açtığını, ancak Devlet Su İşleri\'ne bağlı Gediz Sulama Birliği\'nin herhangi bir katkısı olmamasına rağmen dönüm başına 5 lira \'su kullanım ücreti\' talep ettiğini belirterek konuyu yargıya taşıdı. Ahmet Uysal, DSİ\'nin ücret talep etmemesini, eğer ediyorsa sondajı, elektriği ve diğer giderleri birliğin karşılamasını istedi. Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde açılan davanın bugün duruşması yapıldı.

Duruşmada konuşan Uysal, \"Benim taşınmazlarım DSİ\'nin sulama sahası içerisinde olmasına rağmen, davacı tarafça benim tarlalarıma su getirilmemektedir. Sulama birliği, bu doğrultudaki sorumluluğu yerine getirmediğinden dolayı ben kendi imkanlarımla tarlalarımı suluyorum. Kullandığım su yeraltı suyudur. Sulama birliğinin benim tarlalarımın sulanmasında herhangi bir hizmeti yoktur. Bu yönde tanıklarım da vardır. Dinlenmesini talep ederim\" dedi.

Hakim, DSİ\'ye yazı yazılarak, dava konusu taşınmazlarda bulunan kuyuların ruhsatlarının olup olmadığının sorulması, varsa birer suretlerinin gönderilmesini istedi. Tanıkların dinlenilmesi talebini kabul etmeyerek, duruşmayı 10 Ocak 2019 tarihine erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Ahmet Uysal, \"Biz, arazilerimiz sayesinde geçimimizi sağlıyoruz. Sulu tarım yapıyoruz. Arazilerimiz sulama şebekesinde yer alıyor. Gediz Sulama Birliği\'nin sulama havzasında bulunuyor. Ancak birlik, arazilerimizin yüzde 80\'nine su yetiştiremiyor. Su getiremediği bölgelerde, bizler kendi imkanlarımızla sulama yapıyoruz. Sondaj, artezyen ve elektrik aldığımız tapulu kuyularımız için ise bizden para almaya çalışıyorlar. Sulama sahasında olmak avantaj olması gerekirken, dezavantaja dönüşüyor. Sulama şebekesinin dışarısında olan kişilere herhangi bir para cezası uygulanmıyor. Böyle adalet olmaz. Ben bu davayı, diğer mağdur vatandaşları kurtarmak adına sembolik olarak açtım. Hükümetimiz bizlere her yönden faydalı olmaya çalışıyor. Sulama birlikleri bize hizmet vermemesine rağmen, su kullanım parası almaya çalışıyor. Sulama birliği bize su getirdi de biz mi sulamadık. Hukuki süreç devam ediyor. 30 dönüm bağım, 200 dönüm arazim var. Bunların 100 dönümünü yeraltı su kaynaklarıyla suluyorum. Yıllarca masraf edip bir sürü borca girdim. Onları ödemekle meşgulüm, çünkü arazime yatırım yaptım. Benden böyle bir parayı talep ediyorsan bana sulama imkanı vermelisin. Su yetiştiremiyorsan, sen sondajı çak, o zaman bizden gel verdiğin suyun parasını al. Burada bir düzensizlik var. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu işlere yardımcı olsunlar\" dedi.

DSİ yetkilileri ise konuyla ilgili resmi yazışmaların yapıldığını, hukuki sürecin kurum avukatları tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Adliye binası detayı

- Çiftçi Ahmet Uysal adliye giriş çıkış detayı

- Çiftçi Ahmet Uysal röp.

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)