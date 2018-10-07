DHA YURT BÜLTENİ 17

Evinden erzak alan teröristleri bildirmeyen imam açığa alındı (2)

ERZAK, İMAMIN KOMŞUSUNUN EVİNDEN ALINMIŞ; O KOMŞU TUTUKLANDI

Giresun\'un Alucra ilçesi Aydınyayla köyüne gelen PKK\'lı 2 teröristin erzak verilmesi olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre köyde oturan F.Ö. (26) ile imam H.K.\'nin oğlu A.K. (16) mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Bu sırada ikilinin karşısına PKK\'lı teröristler çıktı. A.K.\'yı rehin alan teröristler, F.Ö.\'den erzak getirmesini istedi. Köye dönen F.Ö. erzak getirince teröristler ikiliyi \'konuşursanız ölürsünüz\' diye tehdit ederek bıraktı. F.Ö.\'nün daha sonra da teröristlere erzak götürme hazırlığı yaptığı öne sürüldü. Olaydan 5 gün sonra imam H.K., oğlunun anlatması ile durumu öğrendi. İmam H.K.\'nın, olayı öğrendikten 2 gün sonra ilgili kurumlara durumu ilettiği belirlendi.

Köye gelen jandarma ekipleri imam H.K. ve F.Ö.\'nün evinde arama gerçekleştirdi. İmam H.K.\'nın evinde erzak bulunamazken, F.Ö.\'nün evinde erzak tespit edildi. Gözaltına alınan F.Ö. tutuklandı. İmam H.K. ve oğlu A.K. ise serbest bırakıldı.

İmam H.K. kendisinin evinden erzak verilmediğini, komşusunun evinden erzak alındığını belirterek, teröristlerin oğlu ve komşusunu rehin aldığı olayın kendisine 5 gün sonra iletildiğini söyledi. İmam H.K., olayı öğrendikten 2 gün sonra ilgili kurumlara bildirdiğini ve hata yaptığını, ancak bunun dışında olayla bir bağlantısının olmadığını açıkladı.

Haber: Muhammet KAÇAR / TRABZON (DHA)

====================

İZNİK\'TE KAZA : 1 ÖLÜ, 5 YARALI



BURSA-İznik karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Bursa İznik Karayolu\'nun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Bursa\'nın Yenişehir ilçesinden İznik’e giden Emre Dönmez yönetimindeki 16 PJ 334 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Gültekin yönetimindeki 16 SAT 13 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Lütfü Tümer (49) yaşamını yitirirken, aynı araçtaki Hüseyin Yiğit, Emre Dönmez, Ali Evci ve diğer otomobilde bulunan sürücü Mehmet Gültekin ve Fatma Gültekin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi ile Bursa’daki hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Yaralılardan detaylar

-Yaralıların ambulansa kaldırılışı

-Araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Harun SAK-Mehmet BULDU/YENİŞEHİR,(BURSA),(DHA)

========================

KONYA\'DA KAZA: 1 ÖLÜ

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen oütomobilin sürücüsü Şaban Koç (53), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğli ilçesi Selvili yolu üzerinde meydana geldi. Şaban Koç idaresindeki 42 E 3291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Şaban Koç olay yerinde hayatını kaybetti. Şaban Koç\'un cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Cesedin otomobilden çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya) (DHA)

==================================================

Kılıçdaroğlu\'na şehit evi ziyaretinde protesto (3)

YÜRÜYEREK BELEDİYEYE GİTTİ, SELFİE ÇEKTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi\'nde Yeni Kuşak Enstitüleri Derneği\'nin düzenleği panelin açılışına katıldıktan sonra yürüyerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'ne gitti. İki Eylül Caddesi\'nde partililerle birlikte yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu\'na vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Kılıçdaroğlu, vatandaşlar ile bol bol selfie çektirdi.

Kılıçdaroğlu bir süre Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in makamında oturduktan sonra geçen hafta hayatını kaybeden Köy Enstitüleri Derneği kurucu üyesi Bircan Bircan\'ın Yıldıztepe Mahallesi Bircan Sokak\'taki ailesine giderek, taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Eskişehir\'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kemal Kılıçdaroğlu\'ndan panel detayları

-Kılıçdaroğlu, partililerle birlikte yürüyerek Büyükşehir Belediyesi\'ne giderken

-Kılıçdaroğlu\'nun vatandaşlarla selfie çektirmesi

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 590 MB / Süre: 5 dakika 16 saniye