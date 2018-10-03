DHA YURT BÜLTENİ 17

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN, ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EDİRNE Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimlerde ikinci kez belediye başkanı olabilmek için aday adaylığını açıkladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenlendi. Parti binası yolunda meşaleler ve davul-zurnayla CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve diğer partililer tarafından coşkuyla karşılanan Gürkan, parti önünde toplanan kalabalığa bugüne kadarki hizmetlerini anlattı. Başkan Recep Gürkan, yaşanan ekonomik sorunlara değinerek, \"Edirne, ülkemizin yaşadığı ekonomik yangından, krizden, sınır olması nedeniyle belki de en az etkilenen illerden bir tanesidir. Ama herkes biliyor ki, tümümüzün mal varlığının değeri yarı yarıya düştü, cebindeki paranın değeri yarı yarıya düştü. Düne kadar biz Bulgaristan\'dan araçlarımıza yakıt almaya giderken, bugün o hale geldik ki Bulgarlar gelip buradan yakıt almaya başladılar. Hafta sonları marketlerde Bulgar ve Yunanlılardan dolayı Türkler alışveriş yapamaz hale geldi. Bu bir tarafıyla esnafımız için elbette sevindirici ama diğer taraftan ülkemiz ve vatandaşımız için baktığımızda yeni çözümler üretmek gerekiyor. Bu nedenle, bu çorbada bir tuzumuzun olması için, bu çözüm önerilerinin, çözüm ekibinin bir parçası olmak için 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel yönetim seçimlerinde CHP\'nin yeniden, daha güçlü, tıpkı Deniz Gezmiş\'in dediği gibi \'Tam bağımsız bir Türkiye\'yi\' yeniden kurmak için CHP Edirne Belediye Başkanlığı\'na tekrar aday adaylığımı bugün huzurlarınızda açıklamaktan kıvanç ve gurur duyuyorum\" dedi.

Recep Gürkan konuşmasının ardından Belediye Başkanlığı aday adaylığı dilekçesini, parti binasına çıkarak CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı\'na sundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Recep Gürkan\'ın gelişi

Karşılanması

Davul-zurna çalması

Kalabalık genel detay

Recep Gürkan\'ın açıklaması

Genel detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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TAVLA İÇİNDEKİ UYUŞTURUCU HAPLARI NARKOTİK KÖPEĞİ \'TORA\' BULDU

UŞAK\'ta polisin, \'Torbacı\' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik özel eğitimli narkotik köpeği \'Tora\' ile bir eve düzenlediği operasyonda tavla içine saklanmış 650 adet ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2\'si tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir\'den Uşak\'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Sarayaltı Mahallesi\'nde uyuşturucu hap sattıkları ileri sürülen kişilerin kaldığı bir eve operasyon düzenledi. Operasyona özel eğitimli narkotik köpeği Tora da kullanıldı. Tora, evde yaptığı aramada tavla içine poşetler içerisinde saklanmış toplam 650 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Evde bulunan şüpheliler A.G. (27), H.B. (21) ve A.B. (30) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G ile H.B. tutuklanırken, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan A.G.\'nin daha önce Diyarbakır\'da hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan bir süre ceazevinde yattığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Narkotik köpeği Tora ile evde arama yapılmasından görüntü

-Ele geçidrilen uyuşturucu hapların poşet içerisinden çıkarılmasından görüntü

-Gözaltına 3 şüphelinin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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BALKONDAN ÇAMAŞIR HIRSIZLIĞI KAMERADA

SİVAS\'ta dört katlı bir apartmanın birinci katında kuruması için balkona asılan çamaşırlar çalındı. Bir kadın ve çocuk tarafından gerçekleştirildiği anlaşılan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 1 Ekim sabahı Altuntabak Mahallesi 8\'inci Sokak\'ta yaşandı. 4 katlı apartmanın birini katında oturan R.A.\'ya ait evin balkonuna akşam yıkanan çamaşırlar kuruması için asıldı. Aile, sabah uyandığında balkona asılan çamaşırları yerinde bulamadı. Bunun üzerine binanın güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemede saat 05.20 civarında binaya orta yaşlarda bir kadın ve küçük bir çocuğun yaklaştığı görüldü. Bahçe parmaklıklarından atlayan kadının balkondaki çamaşırların bir kısmını alıp sepet içinde yanındaki çocuğa verdiği, geri dönüp kalanları da aldıktan sonra bahçeden çıkarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Ailenin başvurusu üzerine görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kemarası görüntüleri

-Hırsızlık anları

Haber-Kamera: Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)

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KAÇIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ KIZI, \'ŞİKAYETİNİ GERİ AL GELECEĞİM\' DEMİŞ



BURDUR merkez Kayış köyünde oturan Ramazan Y. (54), husumetli olduğu aynı köyden bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü kızı Yurtseven Y.\'nin (17), kendisini aradığını söyledi. Kızının kendisine, \"Baba ben sağım, şikayetini geri al geleceğim\" dediğini belirten Ramazan Y., \"Çocuğumun hayatından endişe ediyorum, bir an önce bulunmasını istiyorum\" dedi.

Burdur merkez Kayış köyünde 13 Ağustos günü \'Ahıra anneme yardım etmeye gidiyorum\' diyerek evden çıkan ve o tarihten bu yana haber alınamayan Yurtseven Y., babası Ramazan Y.\'yi telefonla arayarak durumunun iyi olduğunu söyledi. Kızının yaklaşık 50 gündür kayıp olduğunu ve aynı köyde oturan A.B. tarafından kaçırıldığını iddia eden Ramazan Y., \"13 Ağustos\'ta kızım köyümüzden A.B. tarafından kaçırıldı. Kızımdan o günden bu yana ses soluk yoktu. Geçen hafta telefonla beni aradı, baskı altında olduğu belli. \'Babana şunu söyle, bunu söyle\' diye baskı yapıyorlar. Beni aradığı numarayı aradığım zaman ulaşılamıyor. Jandarma gece gündüz arıyor ama halen sonuç alınamadı\" dedi.

\'ÇOCUĞUMU TUZAĞA MI DÜŞÜRECEKLER\'

Ramazan Y., \"Kızım telefonda bana, \'Baba ben sağım, şikayetini geri al geleceğim\' dedi. Ben de kızıma \'Şikayeti geri almakla bir şey olmaz, senin yaşın küçük çık, gel. Sen o adama mal olmazsın. 3 kadın boşayan adama kadın olmazsın, mal olmazsın\' dedim. Ben bunları söyleyince telefon yüzüme kapandı. Jandarmalar kaçıran kişinin babasına gidiyor, o da \'Devletin kolu uzun, o bulsun\' diyor. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum. Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Çocuğumu tuzağa mı düşürecekler, ne yapacaklar? 35 yaşında bir kişi, 17 yaşındaki bir kızı kaçırıyor. Kaçıran kişinin babasının oğluna çağrı yapıp, kızımı bir an evvel getirmesini istiyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ramazan Y.\'nin anlatımı

- Yurtseven Y. opak

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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2\'NCİ ADANA LEZZET FESTİVALİ, GASTRONOMİ DÜNYASINI BULUŞTURACAK

ADANA Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPER) Başkanı Derviş Göçmen, 2\'nci Adana Lezzet Festivali\'ne yoğun bir şekilde hazırlandıklarını, gastronomi dünyasını buluşturacaklarını belirtti.

Bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek olan Adana Lezzet Festivali’nin önemli paydaşlarından olan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, kentteki bir otelde festivalde sunulacak yöresel lezzetleri tanıttı. Kente özgü yöresel yemekler ve tatlılardan oluşan lezzetleri, yapılan sunumun ardından davetlilere ikram edildi.

Çukurova\'nın 8 bin yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlatan ADAPER Başkanı Derviş Göçmen, festivalin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Adana Lezzet Festivali\'nde lokomotif görev üstleneceklerini belirten Göçmen, şunları söyledi:

\"İçli köfte, analı kızlı, şırdan, haşlama ve bici bici tatlısının coğrafi işaret belgesiyle tescil edilerek koruma altına alınması için harekete geçen derneğimiz, Adana Lezzet Festivali\'nde, yine kentimizin eşsiz mutfak kültürünü ve lezzetlerini geniş bir yelpazede tanıtacak. Tamamen Adana\'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanacak Adana Lezzet Festivali\'ne tüm lezzet tutkunlarını davet ediyoruz. Çünkü bu dev etkinliğimiz kentimize gelecek insanlara Adana\'nın birbirinden nefis lezzetlerini doya doya yemeye imkan tanırken, aynı zamanda gastronomi dünyasını da buluşturacak.\"

Göçmen, bu yıl ilk kez festivalde tanıtılacak biber reçeli ve domates tatlısı hakkında bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü

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- Masadaki sunumlardan genel ve detay görüntüler

- Dernek üyelerinin görüntüsü

- Dernek başkanı Derviş Göçmen\'in konuşması

- Genel görüntüler

SÜRE:02\'43\" BOYUT:301 MB

Haber:Sude UÇAROĞLU-Kamera: Damla GÖL/ADANA,(DHA)