DHA YURT BÜLTENİ 17

KEMER\'DE TUR MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR (2) - YENİDEN

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde tur minüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya- Kemer D400 karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntüler

Devrilmiş araç

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması

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Edanur\'dan hala bir haber yok



MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Abdül Mecit Yaka, 29 gündür kayıp olan kızı 15 yaşındaki kızı Edanur Yaka\'dan hala bir haber alamadığını belirterek, gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

Akhisar\'ın Hacıishak Mahallesi\'nde emekliliğinin ardından inşaatlarda bekçilik yapan babası Abdül Mecit Yaka ile yaşayan Edanur Yaka, geçen 1 Eylül\'de ortadan kayboldu. Kızını gidebileceği yerlere bakmasına rağmen bulamayan Yaka, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Sokakları gezerek kızını arayan Yaka, Facebook sayfasından da \"15 yaşındaki kızım Edanur 27 gündür kayıp. Gören, duyan, bilgisi olan, kızımı tanıyanlar, nerede nasıl olursa olsun gören bilgi alanlardan en yakın 155 Polis İmdat ihbar hattını aramalarını insanlık namına rica ediyorum. Yardımlarınızı bekliyorum\" yazılı paylaşımda bulundu. Ancak geçen zamana rağmen Edanur Yaka\'ya ulaşılamadı. Kızının psikolojik sorunlar yaşadığını, annesinin ölümünden sonra değiştiğini söyleyen Abdül Mecit Yaka, şunları söyledi:

\"Kızımı geçen yıl, lise ikinci sınıftayken, kötü arkadaşlık kurması sonucu okuldan aldım, eğitim hayatını noktaladım. Uyuşturucu gibi kötü bir alışkanlık edindi. Uyarmama rağmen devam etti. Beni ise savcılığa şiddet uyguladığım gerekçesiyle şikayet etti. Açılan dava sonucu 5 yıl ertelemeli bir ceza aldım. Bunu koz olarak kullandı. Daha rahat hareket etmeye başladı. Psikolojik sorunları nedeniyle, bir psikolog eşliğinde evde tedavisi başladı. Buna da cevap vermedi. Kızımın kötü alışkanlıkları daha da arttı. Bir anne istemesi üzerine ikinci evliliğimi yaptım ama yine düzelmedi. İkinci eşimden ayrılmamın ardından 1 Eylül günü evden gitti, bir daha kızımı görmedim. Çevrede bulunan arkadaşları Akhisar\'da değişik noktalarda gördüğünü iddia etti ancak çok aradım yine ulaşamadım. Kızımın en son Salihli ilçesinde görüldüğü iddia edildi. Konuyla ilgili emniyet güçlerine haber verdim. İnşallah en kısa sürede kızıma ulaşırım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Abdül Mecit Yaka röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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En güzel buzağı ve malaklar seçildi

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde devam eden \'Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'nda düzenlenen \'En güzel buzağı ve malak yarışması\' renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen fuar kapsamındaki yarışmaya 15 çiftçi buzağılarıyla, 9 çiftçi de malaklarıyla katıldı. Hayvan sahipleri, buzağı ve malaklarını tek tek jüri önüne çıkardı. Yarışmada buzağı ve malaklar, yaşa göre gelişim, ırk özelliklerine sahip olma durumu, bacak, gövde ve kafa yapısı kategorilerinde yarıştı. Bartın-Karabük-Zonguldak Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Alkan, Çaycuma Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı\'nın da bulunduğu jürinin yaptığı puanlama sonucunda en güzel buzağı ve malaklar belirlendi. Değerlendirme sonunda Murat Yılmaz\'a ait buzağı birinci, Cevat Özer\'e ait buzağı ikinci ve Kadir Yaşa’ya ait buzağı üçüncü oldu. Malak yarışmasında ise Satiye Matarlı birinci, Muharrem Uysal ikinci, Sultan Özbay üçüncü oldu.

Bazı buzağıların podyuma çıkmakta direnmesi renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmada hayvanları dereceye giren çiftçiler altın ve yem ile ödüllendirildi.

Görüntü Dökümü

-Yarışmadan detaylar

-Süslenen buzağılardan detaylar

-Buzağıların yarışma pistine çıkması

-Süre (2.45) Boyut: (508 MB)

Haber-Kamera:Yeliz Alagöz/ÇAYCUMA-ZONGULDAK-DHA

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Turistler, doktor balıklara hayran kaldı

SİVAS\'ta düzenlenen 3\'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi\'ne katılmak üzere kente gelen yerli ve yabancı turistler, Kangal ilçesindeki Balıklı Kaplıca\'da bulunan dünyaca ünlü doktor balıklara hayran kaldı.

Sivas\'ta iki gün önce başlayan ve 5 kıta, 52 ülkeden katılımın sağlandığı zirve için kente gelen, aralarında Japon ve Almanların bulunduğu turistler Kangal ilçesinde bulunan doktor balıklarıyla ünlü Balıklı Kaplıca\'yı ziyaret etti. Sivas merkeze 100, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıktaki kaplıcayı gezen turistler, dünyaca ünlü doktor balıkları yakından görme imkanı buldu. Sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi durumundaki Balıklı Kaplıcada havuzlara da giren turistler, doktor balıklarla buluşmanın heyecanını yaşadı. Zirve için gelen yabancı basın mensupları da havuzlardan ve balıklardan görüntü alarak işletmecilerden bilgi aldı.

Programın düzenlenmesine katkı sunan Kangal Balıklı Kaplıca İşletmecisi Fuat Ünsal, zirvenin 3\'üncü gününde davetlileri tesislerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi\'nin kentte düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür eden Ünsal, \"Bu Sivas\'ın kalkınmasıdır. Sivas tarihinde görmediği bir yabancı kalabalığını, yatırımcıyı, akademisyeni kente ağırladı. Sivas turizm şehridir, termal şehridir. Bundan sonra herkes Sivas\'a koşa koşa gelecek. Sivas bundan sonra ayrı bir yere konulmalı. Master planında Sivas\'ı unutmamak gerekiyor. Sivas bu konuda bundan sonra bir numara olması lazım. Çünkü Sivas\'ın özel suları var\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Balıklı kaplıcadan görüntüler

-Kaplıcaya giren turistlerin görüntüleri

-Çekim yapan yabancı basın mensupları

-İşletmeci Fuat Ünsal\'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/KANGAL(Sivas), (DHA)