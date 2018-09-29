DHA YURT BÜLTENİ 17

TOMRUĞUN ALTINDA KALDI, BACAKLARI KIRILDI

BURSA’nın İnegöl ilçesinin mobilya sanayinde meydana gelen olayda yardım etmeye gittiği işyerinde devrilen tomruğun altında kalan 21 yaşındaki Burak T.nin iki bacağı da kırıldı.

Edinilen bilgilere göre; Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri Mobilya sanayinin 26. Sokağında faaliyet gösteren yakının kereste işyerine giden Burak T. (21), kamyonetin kasasındaki tomruğunu indirmek için yardım etmeye başladı. Kasadan indirildiği sırada kontrolden çıkan tomruk, gencin üzerine devrildi. Tomruğun altında kalan gencin imdadına yakınları yetişti. 1 ton ağırlığındaki tomruğun altından kurtarılan genç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. İki bacağı da kırılan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

Yaralının acil servis görüntüsü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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REFÜJE ÇARPAN TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

GAZİANTEP\'in Nurdağı İlçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpan TIR’ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı\'ndan Gaziantep\'e seyir halindeki H.A. yönetimindeki 31 K 8235 plakalı TIR, otoyol girişinde bir anlık dalgınlık sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce trafik ışıklarına ardında orta refüje çarparak durabildi. Kazada TIR sürücüsü H.A. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü Nurdağı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Kaza yapan TIR kurtarma çalışması

- Polis tarafından kontrolü geçiş sağlanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:1,73 MB

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BİSİKLETLE REFÜJE ÇARPAN ÇOCUK YARALANDI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, kullandığı bisikletin kontrolünü kaybederek refüje çarpan Suriyeli Abdülkadir Bereket (12) yaralandı.

Olay, akşam Atatürk Mahallesi\'nde meydana geldi. Eve giden Abdülkadir Bereket, hızlı kullandığı bisikletiyle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan küçük çocuğun yanına koşan anne acı içerisinde ağlayan oğlunun başını okşayıp elini bırakmayarak teselli etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polisler tarafından çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürülen çocuğun tedavisine başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri

- Yaralı çocuk ve annesi

- Görgü tanığı ile röp

- Sağlıkçıların ambulansa alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:93 MB

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RESSAM GÜNEŞTEKİN VE DEMİR, ANTALYA\'DA KÖY OKULUNU BOYADI



DÜNYACA ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve \'Çoban Ressam\' olarak tanınan Sinan Demir, Antalya\'nın Korkuteli ilçesinde bir köy okulunun duvarlarını boyadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl, 29 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında 55\'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali, dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve \'Çoban Ressam\' diye tanınan Sinan Demir\'i Antalya\'nın Korkuteli ilçesindeki kırsal mahalle Ulucak\'ta bir araya getirdi. İki sanatçı, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Ulucak Şehit Mustafa Demir İlkokulu\'nun duvarlarını, öğrencilerle boyadı. Güneştekin ve Demir son fırça darbelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in de katıldığı törende attı. 1 öğretmeni ve 13 öğrencisi bulunan köy okulunda çocukların heyecanı dikkati çekti. Sanatçılarla bir hafta boyunca okullarını boyayan çocuklar, önlüklerindeki boya lekeleri ile kendilerini havadan görüntüleyen drone\'u meraklı gözlerle takip etti.

\'SANATÇIMIZLA GURUR DUYUYORUZ\'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ressam Ahmet Güneştekin\'in sadece Türkiye\'de değil, uluslararası haklı bir şöhrete sahip olduğunu söyledi. Güneştekin\'in sanat dünyasındaki eserleriyle Türkiye\'nin uluslararası alandaki en önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Türel, \"Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin bu yılki afişinde de Güneştekin\'in imzası var. Sanatçımızla gurur duyuyoruz\" dedi.

14 YIL SONRA YENİDEN DUVAR BOYADI

Ressam Ahmet Güneştekin de ilk duvar resmini, 2004 yılında Coşkun Aral ile Türkiye\'yi gezdiğinde Siirt\'e bağlı Eruh ilçesinde boşaltılmış bir köyde yaptığını söyledi. O günden bu yana duvar boyama fırsatı bulamadığını belirten Güneştekin, \"Antalya Film Festivali için tasarladığım afiş nedeniyle buraya gelecektim. Arkadaşlar köyden söz etti ve okulun duvarına bir resim yapmamı istedi. Uzun yıllar Anadolu\'dan beslenen bir sanatçıyım. Asistanlarımı buraya gönderdim ve duvara bir Troya resmi önerdim. Onlar büyük bölümünü tamamladılar, bir kısmını ben boyayacağım. Umarım kalıcı olur\" diye konuştu.

DOĞDUĞU KÖYÜN OKULUNU BOYADI

Okulun duvarının bir bölümünü boyayan Sinan Demir de bu köyün dağlarında dünyaya geldiğini söyledi. Çobanlık yaparken resme merak sardığını belirten Demir, okul öğretmeninin yönlendirmesiyle yeteneğini keşfettiğini kaydetti. 15 yaşında Coşkun Aral ile tanıştığını anlatan Demir, Türkiye\'nin farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışında sergiler açtığını söyledi. Demir, \"Köyümün okulunun duvarını Ahmet Güneştekin ile boyamak benim için çok keyifliydi\" dedi.

Konuşmaların ardından Menderes Türel, Ahmet Güneştekin ve Sinan Demir, okulun boyasız kalan son kısımlarına fırça darbeleri vurdu.

Görüntü Dökümü

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Okulun boyanan duvarlarından görüntü

Okul dış plan görüntü

Ahmet Güneştekin çocukların resmini imzalaması

RÖP 1: Ahmet Güneştekin

RÖP 2: Sinan Demir

RÖP 3: Menderes Türel

Menderes Türel ve Ahmet Güneştekin okul duvarını boyarken görüntüsü

Detaylar

491 MB -- 04.26 /// HD

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

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KÜMESE GİREN SOKAK KÖPEKLERİ, 105 HİNDİYİ ÖLDÜRDÜ İDDİASI

VAN\'ın Erciş ilçesinde, iddiaya göre besici Edip Siyahkaya\'ya ait kümese giren sokak köpeklerinin saldırısı sonucu, 105 hindi öldü.

Olay, Erciş ilçesinin Cami Kebir Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede hindi besiciliği yapan Edip Siyahkaya\'nın kümesine gece yarısından sonra sokak köpekleri girdi. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 600 hindiden 105\'i öldü. Edip Siyahkaya, köpek sesleriyle uyandıklarını belirterek, \"Borç ederek hindi çiftliği kurdum. Büyük hayallerim vardı. Yakınlarımdan aldığım borç para ile gidip 600 adet hindi aldım. Gerçekten çok uğraş ve emek isteyen bir iş. Yemini yedirip, suyunu ve temizliğini yapmak büyük emek istiyor. Bu kadar uğraş yetmiyormuş gibi bir de nöbet tutmak gerekiyormuş. Küçük çiftliğimde, 600 hindiden 105\'ini sokak köpekleri telef etti. Yetkililerden destek bekliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hindi çiftliği

-Telef olan hindilerden genel ve detaylar

-Hindi çiftliği sahibi ile röportaj

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-

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