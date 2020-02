DHA YURT BÜLTENİ-17

1)SAMSUN VE ÇORUM\'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Çorum\'un Osmancık ilçesinde ise aniden bastıran dolu, hayatı olumsuz etkiledi.Bafra ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögarlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler, yollarda biriken yağmur suları yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura yakalananlar ise ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Öte yandan Çorum\'un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak ve doluda da yollar göle döndü. Yağmura yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölgede aralıklarla sürmesi beklenen yağışlara ilişkin yetkililer, olası sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

2)AHMET CAN\'I ISIRAN KÖPEK BULUNUP, KARANTİNAYA ALINDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, Ahmet Can Yaldız\'ı (12) ısırarak, yaralayan başıboş köpek, İnegöl Belediyesi ekiplerince bulunup, karantinaya alındı. Tasmalı olduğu görülen köpeğin daha önce kısırlaştırılıp, aşıları yapılarak sahiplendirildiği belirlendi. Sahiplenen kişinin köpeği sokağa bıraktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İnegöl\'de, geçen hafta, Heykel bölgesinde oyun oynayan Ahmet Can Yaldız\'ı ısırarak, yaralayan sokak köpeği, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi\'nde karantinaya alınan köpek, Ahmet Can tarafından barınakta teşhis edildi. Barınakta yapılan incelemede, köpeğin 4- 5 yıl önce yakalanarak kısırlaştırıldığı, aşılarının yapıldığı ve sahiplendirildiği tespit edildi. Sahiplenen kişi tarafından yeniden sokağa bırakıldığı sanılan köpeğin tasmasının olması dikkat çekti. Köpeğin saldırganlığının ise düzenli bakıma alıştıktan sonra yeniden sokağa bırakılması sonucu kalabalık ortamdan ürkmesi nedeniyle olabileceği tahmin ediliyor.

\'YENİDEN DIŞARI SALINACAK\'

Ahmet Can\'ın babası Mithat Yaldız, \"Oğlumu ısıran köpek, yakalandı. Şu an barınakta karantinada. Tedavisi yapılıp, rehabilite edilip, yeniden dışarı salınacak. Köpek inşallah burada uysallaşıp, yeniden olması gereken yere, sokağa gidecek. Ondan sonra zaten iş bizlere düşüyor. Çöpe atacağımız yiyecekleri sokak hayvanlarının olduğu bölgelere bırakırsak onlar da zamanla insanlara alışacak. Belki çocuklarımız köpeklerle oynayabilecek duruma gelecek\" dedi.

10 GÜN KARANTİNADA KALACAK

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mesut Karıman ise \"Isırma vakası olduğu için direkt karantinaya aldık. En az 10 gün süreyle bizde kalacak. Sağlık durumu gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. 10 gün sonunda da bir sorun olmazsa Mithat Bey\'e bilgi vereceğiz ve Ahmet Can\'ın ısırma olayından dolayı vurulan aşıları yarıda kesilebilecek\" diye konuştu.

SAHİPLENİLİP, YENİDEN SOKAĞA BIRAKILMIŞ

Köpeğin daha önce sahiplenildiğini dile getiren Karıman, \"Köpeğimiz daha önce bizden sahiplendirilerek çıkmış. Kulağında küpesi var. Kısırlaştırılıp, aşıları yapılmış bir köpek. Boynunda da tasması var. Bunun sahipli bir hayvan olduğu belli. Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvan Zabıtası Kanunu\'na göre sahipli köpeklerin serbest bir şekilde dışarı salınması yasak. Sahipleri kontrolünde ağız maskeli ve tasmalı olarak gezdirilmeleri gerekiyor. Ancak sahiplenen kişi köpeği yeniden sokağa terk etmiş. Saldırganlığın da bundan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Düzenli bakıma alışmış bir köpek kendini yeniden dışarıda savunmasız bir şekilde bulunca kalabalığın da etkisiyle ürküp saldırmış olabilir. Köpeğin şu anda ısırmaya yönelik tavrı gözükmüyor ama bu tür köpekler çok sinsice arkadan yaklaşıp, ısırıp kaçabiliyorlar. Bu yetiştirmeye de bağlı\" dedi.

\'BAKAMIYORLARSA GETİRSİNLER\'

Sokak hayvanlarını sahiplenenlere de çağrıda bulunan Mesut Karıman, \"Hayvan sahiplerine ricamız; kesinlikle ve kesinlikle sahiplendikleri köpeklere iyi baksınlar. Eğer bakmayacaklarsa sokağa bırakmayıp, tekrar bize getirsinler. Sahiplenilen köpeklerle ilgili İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi olarak tüm aşı ve bakımlarını ücretsiz olarak karşılıyoruz. Sahiplenen kişilere maddi anlamda bir külfet de oluşturmuyor bu\" diye konuştu.

KÖPEK MAMASI GÖTÜRDÜLER

Öte yandan köpeğin ısırdığı Ahmet Can ile babası Mithat Yaldız, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi\'ne köpek maması bıraktılar.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

3)UEDAŞ’TAN, YALINTAŞ ORTAOKULU’NA TEKNOLOJİK EKİPMAN DESTEĞİ

ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ), sosyal medyadan başlatılan destek çağrısını karşılıksız bırakmayarak, bilişim sınıfı olmayan Yalıntaş Ortaokulu’na teknolojik ekipman desteğinde bulundu.Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin yüzünü güldürecek faaliyetlere imza atıyor. Sosyal sorumluluk projelerinden \'Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat\' projesiyle yurdun dört bir yanındaki öğrencilere kitap yardımı yapan UEDAŞ, sosyal medyadan kendilerine ulaşan \'bilişim sınıfı\' için destek çağrısına duyarsız kalmadı. Şirket bünyesinde ihtiyaç fazlası olan 17 monitör, fare (mouse) ve ekipman gibi cihazları Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Yalıntaş Ortaokulu’na bağışlayan UEDAŞ, bilişim sınıfının oluşturulmasına katkı sağladı.

UEDAŞ ekipleri, cihazların teslimi için okula giderek oluşturulacak bilişim sınıfını yerinde inceledi. Okulda gerçekleşen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Yalıntaş Ortaokulu Müdürü Naci Özgür, Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yordam, UEDAŞ Ar-Ge Direktörü Mutlu Dalkaç, UEDAŞ Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı’nın yanı sıra Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ve UEDAŞ ile Limak Enerji kurumsal iletişim birimi ekipleri katıldı. UEDAŞ, oluşturulan bilişim sınıfına \'Şehrin Işıkları\' yarışmasında dereceye giren fotoğraflardan oluşan tabloları da hediye etti.

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, eğitime desteklerinden dolayı UEDAŞ’a plaket sundu.

