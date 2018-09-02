DHA YURT BÜLTENİ 17

MUĞLA\'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 13 YARALI



MUĞLA’da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 13 kişi de yaralandı. Düğüne gitmek için otomobile 9 kişinin binmesi ise dikkat çekti.

Kaza, akşam saatlerinde Ula’nın Gökova Mahallesi Ataköy mevkiinde meydana geldi. Fethiye istikametine giden Coşkun Özer yönetimindeki 45 ZC 2723 plakalı tur otobüsü, yolun gidiş istikametine göre solunda bulunan dinlenme tesislerine girmek üzereyken karşı yönden gelen Hasan Dalman yönetimindeki 34 PV 0576 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobilin aşırı hızlı olduğu öne sürülürken, turistleri taşıyan otobüste yaralanan olmadı. Otomobil sürücüsü Hasan Dalman ile araçta bulunan Nur Banu Dalman (22), Fatma Dalman (43), İbrahim Dalman ve Fatih Cebeci (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Fatma Dalman ve Hasan Dalman’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise saat 20.00 sıralarında Muğla’nın Menteşe ilçesinin kırsal Göktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kuyualan (65) yönetimindeki 48 NC 994 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak boş tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya yığınına dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazada Pakize Çilenger (59), olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Mehmet Kuyualan ile Neriman Çilenger (58), Behiye Kuyualan (66), Sudem Çilenger (14), Ayşe Kurt, Şenay Kurt (37) Nurgül Kurt (35) ve Şule Çilenger (18) sağlık ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Eğitim Araştırma ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, Çamoluk Mahallesi’nde düğüne gitmek için yola çıkan otomobilde, 9 kişinin olması ise dikkat çekti. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden görüntü

- Göktepe Mahallesi\'ndeki kaza yerinden görüntü

- Yaralıların hastaneye getirilişi

Haber - Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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BURSA\'DA MOTOSİKLETTEN DÜŞEN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletten düşen sürücü İlker Olgun (35), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Bursa\'nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosikleti ile Ankara-İzmir Yolu güzergahında ilerleyen İlker Olgun, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu motosikletten düştü. Olgun, yolun kenarındaki refüje doğru sürüklenirken, motosiklet ise 100 metre ileride park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Olgun\'u, Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Olgun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntüler

- Polis ekiplerinden ve motosikletten görütüler

1 dakika 10 saniye / BOYUT: 135 MB

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TABANCAYLA 2 KİŞİYİ YARALADI, YEĞENİNDEN SUÇU ÜSTLENMESİNİ İSTEDİ



KAHRAMANMARAŞ\'ta, kız isteme kavgasında 2 kişiyi tabancayla yaralayan Ekrem Kurt (50), yeğeni İ.K.\'dan (17) suçu üstlenmesini istedi. Sorguya alınan İ.K., \'Amcam yaptı\' diye itiraf edince Ekrem Kurt tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Ağcalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Kadir K. (21), sevdiği kız İlknur K.\'yı ailesinden istetti ancak aile \'Yaşı küçük\' diyerek vermedi. 3 gün önce İlknur K. ile Kadir K. Afşin\'e gezmeye gitti ancak kız tarafının ihbarı üzerine Göksun\'da uygulama noktasında durdurularak Göksun Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Genç kız burada kendi rızasıyla gittiğini belirtirken, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

2 YARALI 8 GÖZALTI

İddiaya göre, Kadir K.\'nın akrabaları araçlar ile dün akşam Ağcalı Mahallesi\'ndeki İlknur K.\'nın evine gitti. İki aile arasında kavga çıktı. Bu sırada kızın ninesi Ayşe K. (79) kolundan, amcası Rüstem K. (40) ise sırtından tabancayla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, aralarında Kadir K.\'nın babası, kardeşleri ve amcalarının da olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

\'YAŞIN KÜÇÜK AZ YATARSIN\'

Sorguya alınan şüphelilerden Kadir K.\'nın erkek kardeşi İ.K., olayda karşı tarafın amcasına saldırdığını, bunu görünce dayanamayıp tabancayla ateş ettiğini söyledi, daha sonra da polislerle birlikte giderek tabancayı sakladığı yerden çıkarıp teslim etti. Ancak polisler, İ.K.\'nın söylediklerine inanmadı. Bunun üzerine İ.K., 2 kişiyi amcası Ekrem Kurt\'un yaraladığını itiraf ederek, \"Amcam \'Senin yaşın küçük, olayı sen üstlen sen az yatarsın\' diyerek tabancayı bana verdi\" dedi. Bunun üzerine Ekrem Kurt, suçunu itiraf ederek ifadesinde, \"Olayda ateş ettim. Beni yere düşürdüler ve sonrasını hatırlamıyorum\" dedi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ekrem Kurt, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerindeki kalabalık

- Ambulans

- Ekrem Kurt\'un hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

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