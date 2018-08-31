DHA YURT BÜLTENİ 17

\'Duvar yazıları\' ile tartışan kardeşler yeniden davalık oluyor

EDİRNE\'de yıllar önce miras yüzünden küsen Mümtaz Çavuntçu (72) ile kardeşi Ahmet Çavuntçu\'nun (64), karşı karşıya olan evlerinin duvarlarına ve camlarına astıkları birbirlerini suçlayıcı yazılarda mahkeme, Mümtaz Çavuntçu\'ya kardeşine hakaretten 1740 lira adli para cezası ve 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması kararı verdi. Ağabeyinin cezalandırılmasına sevindiğini söyleyen Ahmet Çavuntçu, tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Edirne\'de işçi emeklisi kardeşler Mümtaz Çavuntçu ile Ahmet Çavuntçu arasında, aileden kalan mirasın paylaşımı sırasında 1976 yılına anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık nedeniyle küsen kardeşler arasında yıllarca süren tartışmalar yaşandı. Edirne\'nin Barutluk Mahallesi\'nde aynı sokak üzerinde karşılıklı evlerde oturan kardeşler, bu kez 2004 yılında çeşitli nedenlerle tartışıp, küstü. Ahmet Çavuntçu, evinde aşırı gürültü yaptığı ve kaçak içki sattığı iddiasıyla ağabeyi Mümtaz Çavuntçu hakkında polise şikayetçi olunca, küskünlük gerginliğe neden oldu.

Şikayetin ardından hakkındaki suçlamalara takipsizlik verilen Mümtaz Çavuntçu, önce kardeşinin evine bakan evinin kapısını kapatıp, başka bir giriş yaptı. Ardında da kendisini şikayet eden kardeşine mesajını evinin penceresi ve duvarlarına astığı yazılarla vermeye başladı. Mümtaz Çavuntçu, hakkında mahkemenin verdiği takipsizlik kararı ile birlikte, \'Adliye ve karakolu yol yapacaksın. Sonra da uzlaştırın bizi hakim bey diyeceksin. Yok öyle 5 kuruşa köfte\', \'Adliye ve karakol gülü\', \'Şimdi ben kime mektup yazacağımı biliyorum. Bir şey yapar mıyım yapamam mı. Pek yakında\', \'Zavallı kara kedi\', \'Zavallı topal ördek. Havlayan it cami duvarına yaslanıp pineklermiş\', Gambazlığı meslek edinmiş kişi. Zavallı ucube yaratık\', \'Sahtekar topal ördek penguen\'in de aralarında bulunduğu ve zaman zaman hakaret de içeren çeşitli yazılar yazarak kardeşine mesaj gönderdi.

Ahmet Çavuntçu da ağabeyinin hakkındaki iddialarına cevap vermek için evinin duvarına, \'Pavyon erkeği oku\', \'İnkarcı, yalancı iftiracıya\' başlığını taşıyan bir yazı astı. Yazıda, \'Sokak duvarına yazanı tanıyor musunuz ? 1978\'te Kıyık tuvaletlerinde kendini vurdurup, beni vurdular diye diye iftira atan kişiyi tanıyor musun? Babasının sağlığında eve kapıdan değil, pencereden giren adamı tanıyor musunuz? Yakın zamana kadar ramazan ayı ve dini gecelerde içki içen ateisti tanıyor musun? Babasının kovalarken ayakkabı giymeden kaçanı tanıyor musun? Çıkar uğruna parti değiştiren ya da para uğruna kendini pazarlayan adamı tanıyor musun?\' ifadelerine yer verdi.

Kardeşlerin evlerinin duvarlarına astıkları yazılarla birbirlerine suçlamaları mahkemelik oldu. Ahmet Çavuntçu, ağabeyi Mümtaz Çavuntçu hakkında Edirne 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakaret davası açtı. Mahkeme, sanığın astığı, \'Zavallı topal ördek, havlayan it duvarına yaslanıp pineklermiş\' yazısında belirtilen ifadelerin hakaret içerdiği gerekçesiyle Mümtaz Çavuntçu\'ya günlüğü 20 liradan toplam 1740 lira para cezası ve 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verdi.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Mahkemenin verdiği karara çok sevindiğini söyleyen Ahmet Çavuntçu, \"Mahkemenin vermiş olduğu karardan dolayı çok memnunum avukatıma çok teşekkür ederim. Yazılan yazılar bana ve eşime hakaret içeren yazılardı. Bu beni çok rahatsız etti. Manevi olarak çok üzüldüm. Ben 26 yıllık esnaflık yaptım, bu yapılanlar benim itibarıma zarar verdi. Çevremde bunu kaldıramadığım için mahkemeye başvurdum. Çok rahatsızlık duydum. Ağabeyim ceza aldığı için hiç üzülmüyorum. Bizim bu duruma getiren ağabeyim. Biz 6 kardeşiz hiç birimiz bir birimizle konuşmuyoruz. Kendisi kışkırtıcıdır\" dedi.

Ahmet Çavuntu\'nun avukatı Kaan Polat, müvekkilinin manevi olarak çok yıprandığından dolayı manevi tazminat açmaya hazırlandıklarını belirterek, \"Yapılan yargılama sonucunda müvekkilimin ağabeyinin işlediği suç sabit bulundu. Ancak daha önceden adli suçu olmaması ve yasal şartları oluşturulduğundan dolayı, adli para cezasının hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verildi. 5 yıl süreyle denetim uygulanmasına karar verildi. Bunun haricinde müvekkilim zedelenen duyguları için manevi tazminat davası açmayı düşünüyor\" dedi.

\'ALLAH ISLAH ETSİN, ZAVALLILAR\' ŞEKLİNDE YAZIYLA GÖNDERME YAPTI

Mahkemenin ceza uyguladığı ağabey Mümtaz Çavuntçu, mahkeme kararı sonrası açıklama yapmazken evinin camına kendisi ve kardeşi hakkında gazetelerde çıkan haberlerin küpürlerine keserek, altına \'Zavallılar, Allah ıslah etsin\' yazılarıyla gönderme yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Avukat Kaan Polat\'ın bürosundan genel detay

Ahmet Çavunt\'tan genel detay

Kaan Polat ile röp.

Detay

Ahmet Çavunt ile röp.

Mahalleden detay

Cama yazılı yazıdan genel detay

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜNÜN İLK PARÇASI GEÇİLDİ, DEVAMI İKİNCİ PARÇA OLARAK GEÇİLECEK

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Sivas\'ta \'şarbon\' paniği; köy karantinaya alındı

SİVAS\'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde, telef olan büyükbaşların etiyle temas eden, aynı aileden 3 kişi, vücutlarında yaralar oluşunca hastaneye başvurdu. Telef olan hayvanlar, yakılarak gömülürken, köy de şarbon şüphesiyle karantinaya alındı.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karadoruk köyünde çiftçilik yapan, 5 çocuk sahibi Murat Büyükpınar (47), yaklaşık 15 gün önce ahırına girdiğinde, ineğinin ölmek üzere olduğunu fark etti. Büyükpınar, yakınlarıyla birlikte hayvanı kesti. Kesim sırasında Murat Büyükpınar ile oğlu İbrahim (20) ve kızı İkra (8), hayvanın kanıyla temas etti. Kesilen etin büyük kısmı pişirilerek, tüketildikten 3 gün sonra baba ile oğlu ve kızının vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar çıktı. Kurban Bayramı\'nın 1\'inci günü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne başvuran baba ve çocukları, şarbon şüphesiyle tecrit edilerek, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Murat Büyükpınar ile kızı İkra dün, oğlu İbrahim ise tedavisi tamamlanınca bugün hastaneden taburcu edildi.

BİR İNEK DAHA TELEF OLDU

Ailenin beslediği 40 inekten 1\'i daha 29 Ağustos günü telef oldu. Bunun üzerine ilçedeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Köye gelen ekipler, hayvanların olduğu ahırda incelemelerde bulundu. Telef olan hayvanların etleri, yaklaşık 4 metrelik çukur kazılarak, yakılıp, imha edildi. Hayvanların etlerinden alınan numuneler ise incelenmek üzere Samsun\'da laboratuvara gönderildi. Köy, şarbon şüphesiyle karantinaya alınırken, hayvanlar da aşılandı.

\'ZİYAN OLMASIN, DİYE ETİNİ TÜKETTİK\'

Tedavisinin ardından taburcu edilen Murat Büyükpınar, hayvanı telef olmaması için kestiklerini ve etini yediklerini belirterek, 3 gün sonra vücutlarında noktasal yaralar oluştuğunu söyledi. Büyükpınar, \"Yaralar çıkınca hastaneye başvuru yaptık ve durumu anlattık. Bize şarbon teşhisi konuldu. Bayramda yatış yapmıştık, yaralar iyileşmeye başlayınca dün kızımla birlikte taburcu olduk. Oğlum da bugün taburcu oldu. Etini ziyan olmasın, diye tüketmiştik. Sonra ahırda bir hayvan daha telef oldu. Ekipler geldi, incelemelerde bulundular. Onu da iş makineleri ile gömdük. Aşı çalışması başlatıldı\" dedi.

Murat Büyükpınar, hayvanın etinden yiyen diğer aile fertlerinde ise hastalık belirtisine rastlanılmadığını söyledi.

Öte yandan Karadoruk köyünün muhtarı Murat Çopur, köy genelinde benzer durumun söz konusu olmadığını, sadece Büyükpınar ailesinin hayvanlarında ölümlere rastlandığını kaydetti.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntü

-Baba ve kazının görüntüleri

-Babanın konuşması

-Ahırındaki hayvanların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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VALİ BALKANLIOĞLU: HASTALIK KONTROL ALTINA ALINDI (EK)

\'SALGIN ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ\'

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, hastaneye yapılan başvuru sayısının düştüğünü, salgının tamamen yok olduğunu söyledi. Karasu ilçesini 9 günlük bayram tatili boyunca yaklaşık 1 milyon vatandaşın tercih ettiğini belirten Aziz Öğütlü, \"Bu kalabalık sırasında tabiki içme suyuna ihtiyacı olan bazı vatandaşlarımız kaynağı belli olmayan suları kullanmak zorunda kaldılar. Araştırmalarımızın sonucunda aldığımız numunelerde norovirüsü salgını olduğunu gördük. Çok hızlı bir şekilde müdahale ettik. Sayın valimiz talimatıyla kriz merkezi oluşturup hızlı müdahalemiz sonucu salgın çok hızlı bir şekilde düşüş gösterdi. Bugün baktığımızda da başvuru sayısının düştüğünü, salgının tamamen yok olduğunu görebiliriz\" dedi.

DENİZE GİRME YASAĞI KALKTI

Deniz suyundaki renk değişimi ile ilgili de konuşan Öğütlü, \"Deniz renginin değişmesi nedeniyle birkaç gündür vatandaşlarımız tedirgin olmuştu. Onu araştırdık. İki defa aldığımız numunelerde herhangi bir şekilde bir kirlenme olmadığını gördük. Bunun tamamen farklı bir şeye bağlı olduğu belli oldu. Sayın valimizin talimatıyla denize girme yasağı da kaldırıldı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İl Sağlık Müdürürünün açıklaması

Haber - Kamera: Aziz GÜVENER, KARASU, SAKARYA (DHA)

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Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

SİNOP\'ta yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sinop kent merkezi Heyemola mevkiinde meydana geldi. Veysel Kurul yönetimindeki 34 SY 4300 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kurul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden havadan görüntüler

-Kaza yerinde emniyet ekiplerinin inceleme çalışması

-Kaza yerinden yerden görüntüler

-Detaylar

(SÜRE:1:46 Dk) (BOYUT:195 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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Marmaris\'te araçlardan atılanlar çöplerde bebek bezi ilk üçte

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nün karayolları ile ormanlık yollarda yaptığı istatistik çalışma sonucunda kirliliğe en fazla seyir halindeki araçlardan atılan çöplerin neden olduğu belirlendi. En çok atılan çöpler arasında cam ve pet şişeler ilk sırada yer alırken, onu sigara kutusu ve izmaritleri ile kullanılmış bebek bezleri takip etti.

Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, şehir merkezi ve kırsal mahallerde yaptığı istatistik çalışma ile en fazla çöpün seyir halindeki araçlardan atıldığı ve bebek bezinin ilk üçte yer aldığı belirlendi. Ekipler, dedektif gibi ilçenin Marmaris- Muğla, Marmaris- Datça, Marmaris- Turunç Karayolları\'nda ellerinde video kamera ile araçları takibe aldı. Bir hafta süren takip sonucunda araçlardan cam ve pet şişe, boş sigara kutuları, izmarit ve bebek bezi gibi pek çok atık atıldığını belirledi. Temizlik ekipleri, karayolları ve orman yollarından 3,5 ton çöp topladı. Toplanan 3 traktör römorku dolusu çöp, Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi\'ne götürdü. Toplanan çöplerin yüzde 80\'ini pet ve cam şişe, sigara kutusu ile izmaritleri ile çocuk bezleri olduğu belirlendi. Araçtan bebek bezi attığı tespit edilen 1 kişiye 488 lira para cezası kesildi.

\'HER YERE ÇÖP ATMAYIN LEVHALARI KOYMAK ZORUNDA KALACAĞIZ\'

Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, \"Ekibimizle yaptığımız, kameralı istatistik çalışması sonucu araçlardan karayollarına çöplerin çok atıldığını tespit ettik. Bu tespitlerimizde ilk iki sırada orman yangınlarına neden olan cam ve pet şişe ile sigara izmaritleri aldı. En çok şaşırdığımız ise atılan çocuk bezleri oldu. Duyarsız vatandaşlar araçlarında bebeklerinin altını değiştirdikten sonra kullanmış bezleri çöp konteynerleri yerine gelişi güzel karayollarının kenarına veya ormanlık alanlara atıyorlar. Çevre bilinci eksik olan insanlar maalesef ciddi kirlilik yaratmakta. Böyle giderse, belediye olarak artık her yere çöplerinizi kutulara atın levhaları koymak zorunda kalacağız. Şehrin bir bölümüne bunu yapmamıza rağmen halen çöplerini çevreye atanlar çoğunlukta\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris Karayolları\'ndan genel görüntü

-Seyir halindeki araçtan bebek bezi atılmasından görüntü

-Karayolları ve patika yollara atılan çeşitli çöplerden görüntü

-Karayolları kenarında temizlik yapan ekiplerden genel görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Sulama kanalında cesedi bulundu

MERSİN\'de, bahçesini sulayan çiftçi, Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında Ahmet Selvi\'nin (48) yosunlara takılı cansız bedenini buldu.

Merkez Akdeniz ilçesine Bağlarbaşı Mahallesi\'nden geçen, Devlet Su İşleri\'ne ait sulama kanalında bakım çalışması yapan ekipler, su seviyesini düşürdü. Bu sırada bahçesini sulayan çiftçi, kanalda yosunlara takılı erkek cesedi görünce polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polisin ilk incelemesi sonucu cansız bedenin, Ahmet Selvi\'ye ait olduğu belirlendi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Selvi\'nin cansız bedeni, cenaze aracına konularak, Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kanalda cesedi bulunan Ahmet Selvi\'nin fotosu

-Sulama kanalından görüntü

-İtfaiye ve polis araçlarından görüntü

-Kanalın içinde yüz üstü haldeki ceset

-Olay yerinden detay

-Cenaze nakil aracı

-Olay yerindeki görevliler

-Tabutun olay yerine taşınması

-Tabutun halat bağlanarak kanala indirilmesi

-İtfaiyecilerin kanala inmesi

-Cesedin tabuta konulması

-Cesedin tabutun içinde görüntüsü (mozaik gerekiyor)

-Tabutun görevlilerce taşınması

(BOYUT: 187 MB) (SÜRE: 03.05 DK)

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)



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Kaymakamdan Gazilere yemekli özür

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, Yenişehir Kaymakamı ve İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu\'nun, Yenişehir\'deki törene katıldıktan sonra gelmesi nedeniyle 2 saat 15 dakika geç başladı. Kaymakam Seyitoğlu, bu geçikmeden haberder edilmeyen Muharrip Gaziler Derneği\'ne ubgün yemek düzenleyerek özür diledi.

Büyük Taarruz\'un 96\'ncı yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni, İnegöl ilçesinde dün geç başladı. Sabah 09.00\'da başlaması planlanan tören, İnegöl Kaymakamlığına da vekalet eden Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu\'nun, Yenişehir\'deki törene katılması nedeniyle saat 11.30\'a alındı. İnegöl\'deki tören, saat 11.15\'te Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu\'nun alana gelmesiyle başladı. Ancak, ilçedeki törenin geç başlayacağı İnegöl Muharip Gaziler Derneği üyelerine bildirilmedi. Sabah 09.00\'da alana gelen gaziler de 2 saat 15 dakika törenin başlamasını beklemek zorunda kaldı.

ÖZÜR YEMEĞİ

İnegöl Kaymakamlığına da vekalet eden Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu bugün tören alanında bekleyen Muharrip Gaziler için Orhan Köftecisinde yemek düzenledi. Yemeğe, Belediye Başkanı Alper Taban, Muharip Gazi Dernekleri Bursa Şube Başkanı Muzaffer Uyar, İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ile gaziler katıldı. Yemeğin ardından konuşan Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, \"30 Ağustos zafer bayramımızı kutladık. Kaymakam vekili olarak iki ilçeye bakıyorum. İki farklı saatle, iki ilçede programlara katıldık. Programın biraz eksik duyurulması neticesinde gazilerimiz biraz beklemek zorunda kaldılar. Bu düzenlemeyi arkadaşlarımız daha düzgün yapabilirlerdi. Gazilerimizi, şehitlerimizi unutmamamız gerektiğine inanıyoruz. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize sağlıklar diliyoruz. İstemeyerek de olsa gazilerimizi, bekleme noktasında biraz beklediklerini görünce çok üzüldük. İnşallah bu gün gazilerimizin hem gönlünü almak, hem de yapılan eksikliği tamamlamak adına buradayız. Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizler bizim en yüce değerlerimizi. Sizlere sahip çıkmamız bizim için birinci görevdir\"

Belediye Başkanı Alper Taban da, \"Kimse böyle bir aksaklığın yaşanmasını arzu etmez. Gazilerimizin, onların ailelerinin, evlatlarının ve hiçbir ferdimizin zerresine zarar gelmesini istemeyiz. Bizler kamu idarecileriyiz. Şehrimizde her zaman huzur hâkim olsun, insanlar mutlu ve huzurlu şekilde hayatlarını idame ettirsinler isteriz. Öyle ya da böyle bir eksiklik yaşanmış ve gazilerimiz bir miktar beklemek zorunda kalmışlar. Yine Sayın Kaymakamımızın duyarlı davranışıyla bugün yine bir araya geldik\" şeklinde konuştu

Muharip Gazi Dernekleri Bursa Şube Başkanı Muzaffer Uyar ise, \"Ufak bir iletişim hatasından gazilerimiz basınımızda habere konu olmuşlar. Kaymakamımızın şehit ve gazilere karşı ne kadar hassas bir yönetici olduğunu, Belediye başkanımızda aynen öyle olduğunu biliyoruz. Bizim devletimize herhangi bir kırgınlığımız, dargınlığımız yoktur\" derken İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ise \"biz hiçbir zaman kimseye kırgın değiliz. Tören günü arkadaşlarımız kahvaltı dahi yapmadan tören alanına geldiler. Programın 9\'da olduğunu bildiğimiz için geldik. Bir öğrendik ki program ileri saate alınmış. Ben de arkadaşlarımdan helallik aldım.\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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yemekten görüntü

detaylar



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Zihinsel engelli kişi kayboldu

BOLU,(DHA)- BOLU\'nun Gerede ilçesinde, zihinsel engelli 55 yaşındaki Bayram Akman önceki gün evinden çıktıktan sonra kayboldu. Bayram Akman\'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Gerede Ortaca köyünde oturan zihinsel engelli Bayram Akman, Çarşamba günü sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Öğleden sonra eve dönmeyen Akman, yakınları tarafından aranmaya başlandı. Akman\'ın yakınları bir süre sonra durumu jandarmaya bildirdi. Dün, köy ve çevresinde arama çalışması yapan jandarma ekipleri Akman\'ı bulamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekiplerinin de katılımıyla dün başlayan arama çalışmaları bugün de devam etti. Ekipler, Akman\'ı köy ve çevresinde bulunan ormanlık alanda bulunan 10 hektarlık alanda köy sakinlerinin de yardımıyla aradı.

Bu arada, Akman\'ın daha önce de kaybolduğu ve 3 gün sonra köye geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arama çalışmalarından görüntüler

-Haritadan yer tespit çalışmaları

-Muhtar İbrahim Çetiner ile röportaj

-Detaylar

Süre: 02.26-Boyut: 273 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)

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İzmir Otogarı\'nda yangın

İZMİR Otogarı\'nda reklam panolarının olduğu bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bugün saat 08.00 sıralarında, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Otogarın giriş kısmındaki reklam panolarından yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Çevrede paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA) / İZMİR, (DHA)