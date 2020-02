DHA YURT BÜLTENİ-17

KELES\'İ 15 DAKİKALIK DOLU VURDU



BURSA\'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu, araçlara ve ceviz ağaçlarına zarar verdi.

Bursa\'nın dağ ilçelerinden Keles\'te akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı çok sayıda araca zarar verdi. Bazı sürücüler otomobillerinin üzerlerini örterek dolunun vereceği olası zarardan korumaya çalıştı. Yağışın özellikle ceviz ağaçlarında öneli oranda hasara yol açtığı öğreildi.

TIR, karayolu üzerinde alev alev yandı

SİVAS\'tan Tokat iline doğru seyir halinde yol alan özel bir şantiyeye ait TIR, yolda bir anda alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanamazken, TIR kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu üzerinde, Tokat\'ın Çamlıbel beldesi yakınlarında yaşandı. Sivas\'tan Tokat\'a doğru seyir halindeki, Kaya Arkaz(67) yönetimindeki 58 AAH 559 plakalı TIR\'ın kabin kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın her yanını kapladı. Olayın haber verilmesiyle bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, o anlar, oradan geçmekte olan diğer araçtaki kişiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Yanan TIR\'ın bölgede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu öğrenildi.

EŞİ ÇOCUKLARINI GÖSTERMEYİNCE İNTİHARA KALKIŞTI



ANTALYA\'da, boşanmak üzere olduğu eşi H.D.\'nin çocuklarını göstermediği gerekçesiyle falezlere çıkan S.D. (29), intihar girişiminde bulundu.

Polisi alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında, Atatürk Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. H.D.\'nin kendisinden boşanma kararı alıp, evi terk ettiğini öne süren S.D., 40 metre yükseklikteki falezlerde intihar etmek istedi. Falezlerin üzerine eşinin çocuklarını göstermediğini belirten not bıraktıktan sonra ayağını sarkıtan S.D.\'yi görenler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, H.D.\'ye telefonla ulaştı; ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine ağlamaya başlayan S.D., eşi için \"Bana \'Sen erkek değilsin, atlayamazsın\' dedi\" diye konuştu. Falezlerden sarkan S.D., yaklaşık 40 dakika sonra inmesi için ikna edildi. Polisin koluna girdiği S.D., soğuk suyla yüzü yıkandıktan sonra sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Yanan otomobilin sahibinden \'kundaklama\' iddiası

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobil, gece saatlerinde alev alev yandı. Dilek S.\'nin otomobilinin kundaklandığını iddia etmesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Dilek S., 35 DRY 27 plakalı aracını Yeni Mahalle Akpınar Caddesi üzerinde bulunan sitenin bahçesine park edip evine girdi. Gece saat 04.00 sıralarında aracın motor kısmından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde araçtan alevler yükseldi. Yangını gören site sakinleri, durumu İnegöl İtfaiyesi ve emniyete bildirdi. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobil sahibi Dilek S. ise aracının hasımları tarafından kundaklandığını iddia etti. Emniyet ekipleri, kundaklama şüphesi nedeniyle araştırma başlattı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Rize\'den Trabzon\'a yüzen boğanın sahibi: Kesmeye kimsenin gönlü razı gelmez (2)

HALUK LEVENT, O BOĞAYI SATIN ALDI

Sanatçı Haluk Levent, Rize\'nin İyidere ilçesinde bayramın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kurbanlık boğayı satın aldı.

Twitter hesabından duyuru yapan Levent, \"Boğayı satın aldık. İzmir Kemalpaşa çiftlik hayvanları barınağına gönderme kararı aldık\" duyurusuna yer verdi.

