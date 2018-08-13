DHA YURT BÜLTENİ 17

17 kişinin yaralandığı, Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüsün kaza anı kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor taraftarlarını taşıyan minibüsün, Afyonkarahisar\'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yan yattığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı. Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, minibüsün direğe çarptıktan sonra devrilip sürüklendiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anı, güvenlik kamera görüntüsü

- Minibüsün devrilip taklalar atması

Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Küp Şelaleri\'nde boğulan 3 kişi, Besni\'de toprağa verildi

ADANA’nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleri’nde girdaba kapılıp boğulan 3 kişi, Adıyaman’ın Besni ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Serinlemek amacıyla girdikleri Küp Şelaleleri\'ne girdaba kapılıp boğulan Şevval Korkmaz (18), Savaş Turgut (24) ve Osman Turgut\'un (28) cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Buradan memleketleri Adıyaman\'ın Besni ilçesine getirilen 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

HEM AMCA, HEM DAYI

Yakınlarının Kürtçe ağıt yakıp sinir krizi geçirdiği 3 kişinin cenazeleri, Hacı Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Sugözü köyündeki Aile Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla defnedildi. Şelalede boğulan Osman Turgut\'un, Savaş\'ın amcası, Şevval\'in ise dayısı olduğu belirlendi. Cenaze törenine Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk de katılarak ailelere başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazelerin getirilmesi

- Cenazelerin araçtan indirilmesi

- Ölen kişilerin yakınlarının ağıtları

- Cenaze namazının kılınması

-Cenazelerin cenaze araçlarına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Bitlis\'te toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekiplerce imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çalıdüzü köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak-barınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Asker kamerasından çekilen imha görüntüleri

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Ankara\'da bir kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı: 8 yaralı

ANKARA\'da 17 yaşındaki C.B., kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, saçmaların isabet ettiği 1\'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Anafartalar Mahallesi\'nde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi\'ne gelen 17 yaşındaki C.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle vatandaşların kalabalık olduğu kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına ateş açtı. Silahlı saldırı nedeniyle çevredekiler panik ve korku içinde kaçışırken, saçmaların isabet ettiği 1\'i çocuk 8 kişi yaralandı. Kaostan yararlanan saldırgan elindeki tüfekle olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, madde bağımlısı olduğu öne sürülen C.B.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

\'POMPALI İLE 3 EL ATEŞ ETTİ\'

Olay sırasında caddeden geçen ve sol elinden hafif şekilde yaralanan Harun Yiğit, \"Pompalı ile 3 el ateş etti. Benimde elime saçma değdi. Bir iki tane yanımdan bir şey geçti ama hemen yere eğildim. Ama bayağı bir kişi yaralanmış, 10 kişi falan yaralandı galiba. Bizimki çok önemli değil ama ağır yaralılar vardı. Madde bağımlısı olduğunu söylediler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisten görüntü

-Olayda yaralanan Harun Yiğit ile röp

-Detaylar



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

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Aksaray\'da orman yangını 100 dönüm mera alanı kül oldu

AKSARAY\'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm mera alanı kül oldu. Alevlere Konya ve Niğde\'den gelen yangın söndürme ekipleri ve helikopterle müdahale ediliyor.

Bugün saat 14.40 sıralarında merkeze bağlı Karacaören Köyü ile Hasan Dağı arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Köylüler tarafından fark edilen yangına ihbar üzerine Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü\'nden gelen araçlarla müdahale edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılınca, Konya ve Niğde Orman İşletme Müdürlüklerinden destek istendi. Adana\'dan gelen helikopterle birlikte yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 100 dönüm mera alanının kül olduğunu tespit etti. Ekipler, köylülerin yardımıyla yaklaşık 5 saattir süren yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın helikopterinin müdahalesi

-Yangına müdahale eden ekipler

-Köylülerin yangın söndürme çalışmasına yardımı

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ /AKSARAY,(DHA)

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