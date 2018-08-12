DHA YURT BÜLTENİ 17

Kaldırıma çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı



İZMİT\'te, sürücüsünün viraja girerken kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme Yeni Mahalle girişinde meydana geldi. Barış Çılgasit (30) yönetimindeki 34 LHR 50 plakalı otomobil, viraja girerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde mahsur kalan Barış Çılgasit ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıya araç içerisinde müdahale edilmesi

-Yaralının çıkarılması

-Olay yerinden görüntüler

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de yaraladı



GAZİANTEP’te, dayı ile yeğen arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yeğeni tarafından tüfekle vurulan Eyüp Ercan (39), hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişi ise, tüfekten çıkan saçmalarla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan, uzun süredir küs olduğu yeğeniyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, dayısına yanında bulunan tüfekle peş peşe ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Ercan, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye yetişemeden yaşamını yitirdi. Kavgayı ayırmak isteyen 4 kişi de şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalara hedef oldu. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Eyüp Ercan’ın cenazesi ise, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Kalabalıktan görüntü

-Ambulans görüntüsü

-Genel ve detaylar

Haber: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

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Kahta\'da trafik kazası: 4 yaralı



ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Cebrail İlhan (35) yönetimindeki 06 BCH 776 plakalı otomobil ile Yunus Özelçi’nin (27) kullandığı 31 SE 929 plakalı otomobil, Çataltetepe Köyü civarında çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İbrahim Özelçi (17) ve Azime Özelçi (58) yaralandı. Acil seervis görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Haci BOZKURT /KAHTA(Adıyaman),(DHA)

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