DHA YURT BÜLTENİ 17

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (4)

‘BİZ DAĞLARI DELE DELE GELİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt’taki ziyaretlerinin ardından kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen toplam maliyeti 1 milyar 370 milyon liralık tesislerin açılışı gerçekleştirmek ve seçimlerde gösterdikleri desteklerinden ötürü teşekkür konuşması yapmak üzere Gümüşhane’ye geldi. Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, seçimlerdeki destekleri dolayısıyla Gümüşhaneli vatandaşlara teşekkür etti.

Gümüşhane’de olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, “10 aylık hasretin ardından vefanın, dayanışmanın milli iradenin, elbette rekorların şehri Gümüşhane\'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin desteğine duasına layık olmaya çalışacağız. Hiçbir anımızı boş geçirmeden Gümüşhane ile beraber ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bakın, bu gelişte şu yapılanları görüyorsunuz değil mi? Yani biz size hizmetkâr olarak bu adımları attık. Buraya gelmeden önce Bayburt\'a uğradık, oradaki kardeşlerimize de teşekkürlerimizi ifade ettik. Tıpkı Gümüşhane\'de olduğu gibi Bayburt\'ta da muhteşem bir coşku vardı. Nasipse yarın önce Ordu\'ya geçeceğiz Tabii Ordu\'da aslında bu sel felaketi sebebiyle oraya uğrayacağız. Ardından İnşallah Rize’de hemşehrilerimizle hasbihal edeceğiz. Pazar günü Trabzon’dayız orada da Trabzonlu hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Kısacası bu hafta sonunu Doğu Karadeniz\'de geçirmiş oluyoruz. Biz Gümüşhane\'ye sadece kuru bir teşekkür için gelmedik. Elimiz boş gelmedik, ayrıca bugün şehrimiz, değil tüm Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi için önemli bir yatırımın açılışını yapmaya geldik. Biz Ferhat’ız siz ise Şirin’siniz, yahu biz dağları dele dele geliyoruz. Bunu birileri belki görmüyor ama siz şimdi burada bu dağları nasıl deldiğimizi görüyor musunuz?ö dedi.

‘GEÇİN O İŞİ GEÇİN’

‘Neymiş, dövizmiş, neymiş kurmuş, geçin o işi geçin’ diyen Erdoğan şöyle konuştu:

\"Tüm bunar bir aşk işi, aşk. Sıradan olmuyor, eğer âşıksanız olur, dertliyseniz olur. Biz bu millete aşığız. Neymiş, dövizmiş, neymiş kurmuş, geçin o işi geçin. Aşıklıya Bağdat yakındır. İşte biz onun için buraları açtık geliyoruz. Böylece daha önce tek yol olarak hizmet veren mevcut yoldaki transit trafiği şehir dışına alarak, çift gidiş çift geliş şeklinde Gümüşhane’mize kazandırıyoruz. Gümüşhane üzerinden doğu-batı kuzey-güney istikametinde yolculuk yapan vatandaşlarımız da, daha güvenli daha konforlu bir seyahat imkânı götürüyoruz. Çevre yolundan hizmete girmesiyle tarihi İpek yolu güzergâhının en önemli durak noktalarından olan Gümüşhane\'nin cazibesinin de ben artacağına inanıyorum. Onun için pestilleri de falan biraz fazla hazırlayın. Sadece pestil için buraya gelenler çok olacak.\"

‘İNCE ELEDİK SIK DOKUDUK’

Ana muhalefet partisinin, tüm enerjisini koltuğa harcadığını kaydeden Erdoğan, “Bakın biz sizi seviyoruz, Allah için seviyoruz, bu para pul meselesi değil, makam mevki meselesi değil. Türkiye 24 Haziran’da sıradan bir genel seçim yaşamadı. Ülkemiz 24 Haziran seçimleri ile beraber aynı zamanda ne yaşadı? Bir yönetim sistemini değiştirdi. Parlamenter demokrasiden artık biz cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik mi? Bununla inkılâbı bir değişim-dönüş yaşıyoruz. 9 Temmuz\'daki yemin töreninin ardından hem yönetim mimarimizi oluşturduk, hem de kabinemizi belirledik. Ardından da bakan yardımcılarımızın ve bazı üst düzey görevlilerimizin atamalarını yaptık. İnce eledik. İnce eledik sık dokuduk. Çok titiz bir çalışma ile inşallah bu süreci devam ettiriyoruz. Bir taraftan atamalarımızı yaparken, diğer taraftan milletimize hizmet yolculuğumuzu kesintiye uğramaması noktasında özen gösteriyoruz. Devletimizin kaybedecek vakti yok, tek bir anı yok, tek bir kuruşu dahi bu noktada asla israf edilemez. Hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntı millete hizmet etmemenin bahanesi olamaz. Ana muhalefet partisi tüm enerjisini nereye harcıyor? Koltuğa. Partililer de genel merkezinin önünde getirmişler bir tane koltuk koymuşlar. Dertleri bu. Amma bizim öyle bir derdimiz var mı? Yok. Önümüzdeki haftanın sonunda biz de büyük kongremizi yapacağız ayın 4\'ünde genel merkez kadın kollarımızın kongresi yaptık. Var mı bir sıkıntı? Şimdi de 18\'inde genel merkezimizin kongresini yapıyoruz. Allah\'ın izniyle hep birlikte o kongreyi tüm Türkiye, tüm dünya izleyecek. Niye? Biz dünya demokrasisinde örneğiz. Başka ülkelerde bunlar yok. İddialı konuşuyorum yokö ifadesinde bulundu.

‘BİZİM İÇİN HER PAYE MESULİYETTİR’

Millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldiklerini vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birileri yaşadıkları onca hezimete rağmen, koltuklarını korumak için her türlü siyasi cambazlığa başvurabilir, birileri sandıkları kapanır kapanmaz makam kavgasına rant ve çıkar kavgasına tutuşabilir. Ama biz asla böyle bir hareket değiliz ve olamayız. Biz aldığımız bütün yüksek oy oranı rağmen gece rahat bir uyku çeken değil, tam tersine uykuları kaçan, yüklendiği emanetin ağırlığını her zerresinde, her hücresinde hisseden bir anlayışa sahibiz. Bizim için her makam millete hizmet için açılmış bir fırsat penceresidir. Zira biz millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Bu yola böyle devam ediyoruz. Bizim için her paye mesuliyettir, sorumluluktur, 81 milyonun emanetidir. Bunun için ‘Nasıl olsa Gümüşhane\'de yüzde 77 oy aldık, nasıl olsa Türkiye\'de yüzde 52,5 oy aldık’ asla rehavete kapılamayız. Yapmamız gereken çok şey varö

CHP’DEKİ KURULTAY TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP\'de son günlerde gündeme gelen ‘Kurultay’ tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda şöyle dedi:

\"Ana muhalefet partisi daha düne kadar Cumhurbaşkanı adayımız dediği şahsa hakaret etme yarışı yaparken, biz geçen hafta 100 günlük icraat programımız açıkladık. 100 günde toplam 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirmeyi planladığımız 400 projeyi milletimize tanıttık, ilan ettik. Şimdi bakan arkadaşlarımız bu projeleri adım adım hayata geçiyor. Bizler de hem kendi taahhütlerimizi yerine getireceğiz hem de 100 günlük programda yer alan diğer projelerin takipçisi olacağız. Yaptıklarımızın başardıklarımızın hesabını yine, millete vereceğiz millete. Birilerine değil, George\'a, Hans\'a değil, biz halka ve Hakk\'a veririz hesabımızı. Çünkü biz bugüne kadar daima milletimize olan ahdimize, kavlimize sadakatle sahip çıktık. Ne söz verdiysek onu yerine getirmeye çalıştık. Yapmayacağımızı söz olarak vermedik. Türk siyasetinin tekrar popülizm bataklığına düşmesine rıza göstermedik. Yeni dönemde de aynı ilkeyle, aynı prensiple çalışmaya devam ediyoruz. Popülizm tuzağına düşmeden can borcumuz olan bu millete, bu aziz millete azimle hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz.\"

‘PUTİN\'LE GÖRÜŞTÜK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ziyaretinin ardından yola çıktığı sırada Putin ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, bu yıl içerisinde Türkiye\'ye 6 milyon Rus turistin geleceğini ifade etti. Erdoğan, \"Biz son 16 yılda ekonomimizi 3 buçuk kat büyüttük. İhracatımızı 36 milyar dolardan 163 milyar dolara çıkardık. Geçtiğimiz temmuz ayında 14 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Turizm gelirlerimizde ve turist sayımızda da inşallah bu yıl da rekora doğru koşuyoruz. Az önce Sayın Putin\'le bir görüşmem vardı ve maşallah bu sene Rusya\'dan yoğun bir turist akını var. Öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya\'dan gelecek. Aramızdaki tabi ki bu ilişkiler, bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor\" dedi.

\'HUKUK İLKELERİNİ RAFA KALDIRANLAR BİZE DEMOKRASİDEN BAHSEDEMEZ\'

Erdoğan, son haftalarda ABD ile Türkiye arasında meydana gelen Rahip Brunson gerginliğinin ardından, ABD\'nin Türkiye üzerinde uygulamaya çalıştığı ekonomik yaptırımlarla ilgili konuştu. Erdoğan, kimsenin Türk milletine ekonomik manipülasyonlarla diz çöktüremeyeceğini söyleyerek, şunları söyledi:

\"Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bize diz çöktüreceğiniz zannedenler, anlaşılan bu milleti hiç tanımıyorlar. Koyunlarında büyüttükleri malikhanelerde ağırladıkları FETÖ\'cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar, kusura bakmasın bize hukuk dersi veremez. Yüzlerce insanımızı hunharca katledenlerle ilgili en temel hukuk ilkelerini rafa kaldıranlar bize demokrasiden bahsedemez. Bu millete tehdit dili şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez. Biz bu güne kadar adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun tüm devletlerle, eşitliği ve karşılıklı saygıyı esas alan göz hizasında bir ilişki kurduk. İkili münasebetlerimizde, saygıyı asla elden bırakmadık. Sorunları, şantaj, tehdit ve baskıyla değil, diyalogla çözmenin yollarını aradık. Gerilim yerine sükuneti, çatışma yerine işbirliğini isteyen taraf olduk. Bu gün de aynı yerdeyiz, aynı ilkeleri savunuyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi, sıkılı yumruklarla müdafaa olmaz. Müdafaa için elinizi açacaksınız. Meselelerin çözümü sükunettir, suhulettir, müzakere ve diplomasidir. Bunun dışındaki her çözüm yolu, çıkmaz sokak olacaktır. Kimsenin tehditle, ceza ile yaptırımla bu millete, bu aziz millete attıracağı tek bir adım olamaz. Bu süreçte doğruları söylemekten, hak bildiğimiz gerçekleri ifade etmekten asla imtina etmeyeceğiz. Sürecin sonunda muhataplarımız nezdinde de aklı selimin galebe çalacağına inanıyorum\"

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Kurban Karagöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adının yazılı olduğu 29 numaralı Gümüşhanespor forması hediye etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum\'u kızdıran görüntü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu\'nun Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçesinde selden zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Ünye ilçesinde selden yıkılan Cevizdere Köprüsü\'nü ve sel sularının bastığı bir tekstil fabrikasını da inceledi. Bakan Kurum\'un yıkılan köprü incelemesi sırasında ise selden dolayı yaklaşık 3 milyon lira zararı olduğunu belirten Mustafa Çakır, dere yatağı bölgesinde Ünye Belediyesi\'nin dolgu çalışması yaptığını, bunun da yanlış çalışma olduğunu belirterek, bakana belediyeyi şikayet etti. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise sel afetinin büyük boyutlu olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yöneticilerine talimat vererek, dere yatağı üzerinde bulunan kaçak binaların tespit edilmesini ve valilik koordinasyonunda yıkımının da yapılmasını istedi. Yıkılan köprünün yakınında, dere yatağında bulunan inşaat halindeki binayı görünce kızan Bakan Kurum, dere yataklarına yapı yapılmaması gerektiğini söyledi.

\'DERE KENARINDA KAÇAK YAPILARIN YIKIMINI YAPACAĞIZ\'

Bölgede meydana gelen selle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, tüm ekibin sahada çalışma yaptığını, çalışmalarında 1 hafta içerisinde tamamlanacağını vurgulayan Bakan Kurum, \"Sahada dere güzergahında varsa eğer kaçak yapılaşmalara ilişkin tespitlerimizi İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapıp valiliğimiz koordinasyonunda bunlarında yıkımını, imarsız kaçak yapılar varsa eğer bunlarında yıkımını yine valiliğimiz koordinasyonunda yapacağız. Bizim bir stratejik eylem hazırlamamız gerekiyor. İklim değişikliği söz konusu. Dere kesitlerinin genişlemesi mi gerekiyor, bizim atık su kanallarımızın, yağmur suyu kanallarımızın genişlemesi mi gerekiyor bunuda belediyelerimizle işbirliği içerisinde çalışacağız inşallah. Vefat eden vatandaşımızın cenazesine de gittik, yakınlarının başı sağolsun, Ordumuza geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah biz devletimiz olarak sahadaki sorunu problemi en yakın zamanda çözüp insanları daha önceki yaşamlarına yaşam kalitesine kavuşturacağız\" dedi.

Bakan Pakdemirli: Bu sistemin oturması için 10 yıl lazım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa\'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binası girişinde İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer tarafından karşılanan Pakdemirli\'ye çiçek takdim edildi. Bakan Pakdemirli, daha sonra İl Başkanlığı Toplantı Salonu\'nda partililer ile bir araya geldi. Partililere seslenen Bakan Bekir Pakdemirli, konuşmasına genel seçimleri hatırlatarak başlayıp, seçimlerde listeye giremeyenlerin partiye küsmemesi gerektiğini söyledi. Kendi hayatından kesitlerle örnek veren Pakdemirli, \"Her yerde listeler açıklanıyor. Her yerde listeler açıklanınca da ister istemez belli kırılmalar oluyor, belli kopmalar oluyor. Bunların olmamasını diliyorum. Yani İzmir\'de oldu. Manisa\'da mutlaka olmuştur. \'Siyaseti bırakıyorum\' diyen arkadaşlarımız oldu. Tahmin ediyorum benim de aşağı yukarı partiyle irtibatım 10 yılı geçiyor. 10 yıldır bir şey olmamış ama şu anda da aniden bir şey olmuş bir arkadaşınız olarak, kendimi numunelik gösterebilirim. O nedenle \'Bu işte durmak yok, yola devam\' dememiz lazım\" dedi.

\"SİSTEMİN OTURMASI İÇİN 10 YIL DAHA GEREKLİ\"

Yeni bir sisteme geçildiğini hatırlatan Pakdemirli, \"Parlamenter sistemden yeni bir sisteme geçtik. O yüzden burada havlu atma şansımız yok. Bu sistemin oturması için de 10 yıl lazım. Bana göre AK Parti\'nin 10 yılı daha olmalı. Bana göre bütün partiler hizmet için var. Bizim başımızda dirayetli bir lider var. Neye dayandı? Yargı darbesine dayandı, askeri darbeye dayandı, şimdi ekonomik darbeye hep birlikte dayanmaya çalışıyoruz. Şimdi, bugünkü liderler arasında böyle güç görmüyorum. O yüzden, bugün itibariyle bu sistemin oturması lazım. Cumhuriyet kazanımlarının ötesinde kazanımlar elde edebilmek için mutlaka ve mutlaka biz inandığımız davanın yolunda yürümemiz gerekiyor. Bugünleri çok hızlı geçebiliriz diye umut ediyoruz. Bir şekilde de Batı ile olan ilişkilerde bir baz oluşturuluyor. Hükümetimiz tarafından çalışmalar devam ediyor. Ekonomi ile ilgili de kabinemiz önemli paketler üzerinde çalışıyor. Ekonomin rahatlaması yerel seçimler öncesi iyi bir adım olacaktır\" diye konuştu.

\"16 YILDA MANİSA\'YA 25 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK\"

16 yılda Manisa\'ya 25 milyarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Bu yatırımların 4.5 milyarı Tarım ve Orman Bakanlığı\'na ait. Yüzde 48.61 oyla da Manisa bu yatırımları taçlandırmış. Dediğim gibi bu işin bugünü yok. Geçmiş başarı, gelecek garantisi değil. Bizim kapı kapı çalıp, partili olmayanları da ikna edip, \'Çocuklarınız için bize oy vermeniz gerek\' deyip, bu ikna faaliyete katılmamız gerekiyor.\"

Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından bir süre basına kapalı olarak partileler ile sohbet ettikten sonra bir otelde düzenlenen tarım ve orman sektörü temsilcileri ile buluşma toplantısına geçti.

Sivas\'ta 5 yıldızlı hayvan barınağının açılışı yapıldı

SİVAS\'ta Türkiye\'nin en büyük barınaklarından biri olarak planlanan ve yapımı tamamlanan yeni Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilete Merkezi ve Hayvan Oteli düzenlenen törenle açıldı.

Sivas Belediyesi tarafından Seyfebeli mevkisine inşa edilen Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilete Merkezi ve Hayvan Oteli tamamlandı. 2005 yılında yapılan hayvan barınağının yetersiz kalmasından dolayı yeni bir proje başlatan Sivas Belediyesi, başıboş hayvanların hem doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi, hem de rehabilite edilmesini amaçladı. Proje için Seyfebeli mevkinde 22 dönüm arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli için kısa süre önce hizmete alındı. Başıboş hayvanların dışında, sahipleri şehir dışına çıkacak olan evcil hayvanları da misafir edecek tesiste hayvan hastanesi, hayvan oteli, otoparklar ve yeşil alanlar da yer alıyor. Sosyal alanlarıyla dikkat çeken ve ziyaretçiler için dinlenme, çay-kahve içebilecekleri mekanlar da bulunurken kompleks toplam 7 milyon liraya mal oldu. Tesis için bugün resmi açılış programı düzenlendi. Açılış törenine Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı ve çok sayıda hayvan sever katıldı.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Davut Gül, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, \"Sık sık dile getiriliyor. Büyük devlet olma iddiası. Büyük devlet olurken arabalarla, binalarla, harcamalarla olunmuyor. Eğer devlet olarak siz hayvanlarınıza sahip çıkıyorsanız, çocuklarınıza sahip çıkıyorsanız, doğanıza sahip çıkıyorsanız, şehrinize sahip çıkıyorsanız ve buna para harcıyorsanız siz büyük devletsiniz demektir. Buraya 7-8 milyon para harcandığından bahsedildi. Aslında bu rahat harcanan bir para değil. Sivas ölçeğindeki bir şehre çok büyük bir para. Ama demek ki hayvanlara verilen değer öncelik sıralamasında verilen önemi de gösteriyor\" dedi. AK Parti Milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci de, böyle bir hizmetin kente kazandırılması nedeniyle belediyeye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, \"Bu dünya sadece insanlar için var edilmedi. Bu dünyanın sahibi sadece insanlar değil. Allah\'ın yaratmış olduğu bütün canlıların bu dünyada bizler gibi huzur içerisinde, refah içerisinde yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız\" dedi. Konuşmaların ardından Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilete Merkezinin açılışı il protokolü tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından hayvan severler merkezi gezdi.

Bodrum\'daki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 3\'ü tutuklandı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı gece kulübüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu satıldığı belirlenen Gümbet Mahallesi\'ndeki Barlar Sokağı\'nda hizmet veren iki gece kulubüne dün operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen N.İ., R.İ., Ö.İ. ve E.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri ve evlerindeki aramalarda bir miktar skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.İ., E.G. ve R.İ. tutuklanırken, Ö.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazada ölen emekli öğretmenler çift toprağa verildi

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden emekli öğretmen Aptülmuttalip ve Fatma Koşucu çiftçi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çorlu-Tekirdağ karayolu Çiftlikler mevkiinde dün gece meydana gelen kazada Aptülmuttalip Koşucu yönetimindeki 59 YM 778 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isterken iddiaya göre şerit ihlali yaptı. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Emre Saygılı yönetimindeki 34 NT 9533 plakalı otomobil, Koşucu\'nun otomobiline çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, Aptülmuttalip ve Fatma Koşucu çiftçi hayatını kaybetti. Emekli öğretmen çift için Çorlu Merkez Garaj Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, öğretmen arkadaşları ve yakınları katıldı. Koşusu çifti cenaze namazının ardından Tekirdağ\'ın Karaevli mahallesinde toprağa verildi.

Denizde boğulan Kalender\'den geriye sadece bisikleti kaldı

MERSİN\'de, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Kalender Erdoğan (14), boğularak yaşamını yitirdi. Küçük çocuktan geriye sadece bisikleti kaldı.

İddiaya göre, 4 arkadaşı ile birlikte kent merkezinde kayalıklardan denize giren Kalender Erdoğan, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kalender\'in denizin üzerinde hareketsiz şekilde durduğunu gören arkadaşları, korkup olay yerinden kaçtı. Bu sırada çevrede balık tutan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Kalender\'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalender\'in cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Toros Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Küçük çocuktan geriye ise sadece bölgeye geldiği bisikleti kaldı.

