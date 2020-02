DHA YURT BÜLTENİ-17

AK Parti\'nin en genç milletvekili adayı oldu

AK Parti\'nin Kocaeli\'den 11\'nci sıradan milletvekili adayı gösterdiği lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, partisinin Türkiye\'deki en genç milletvekili adayı oldu. Elif Nur Bayram, \"Bu yaşımda böyle bir deneyimi yaşıyor olmak gurur verici\" dedi.

AK Parti, 13 milletvekilinin bulunduğu Kocaeli\'de 11\'inci sıradan Elif Nur Bayram\'ı milletvekili adayı gösterdi. Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Elif Nur Bayram, AK Parti\'nin en genç milletvekili adayı oldu. Elif Nur Bayram gururlu olduğunu belirterek, \"Türkiye\'nin en genç milletvekili olduğum için çok mutluyum. Bu yaşımda böyle bir deneyimi yaşıyor olmak gurur verici. Bize bu imkanı sağlayan sayın Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Küçük yaşlardan itibaren milletvekili olma hayalini kurduğunu ifade eden Elif Nur Bayram, \"Gerçekten gençlere güvenilen bir ülkede yaşıyor olmak çok güzel. Bende inşallah milletime faydalı olmak için çalışmalar yapacağım, bu yolda her daim yürüyeceğim. Milletvekilliği hayalini küçüklüğümden beri istiyordum. Ülke gündemini takip ediyordum ve ilgim vardı. Seçilme yaşı 25\'di şimdi 18\'e düştü. Böyle bir yaşımızda cumhurbaşkanımız bize güvendi, bende çağrısına cevap vermek istedim ve şuanda buradayım\" dedi.

Elif Nur Bayram ailesinin kendisine destek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Listeye girmeyi bekliyordum. Bu yaşta millettin milletvekili adayı olmaktan çok mutluyum. Kocaeli\'nde ilk 13\'te olabileceğime inanıyordum. Kocaeli çok destekledi. Ailem de her daim arkamda oldular ve destek olup çok sevindiler\"

KIZIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen ev hanımı anne Dilek Bayram, \"Annesi ve babası olarak mutluyuz ve gururluyuz. Evladımız şimdiye kadar bizi hiç yanıltmadı. Güzel bir davada ve güzel bir yolda vatanı ve milleti için ilerleyecek inşallah\" dedi.

Mobilya dükkanı bulunan Adnan Bayram ise, \"Sevinçliyiz böyle bir sonuç geldiği için. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep gençler gençler dedi ve seçilme yaşını 18\'e düşürdü. Kızım da zaten istiyordu, bizde sadece ona destek oldu. Kızım bu yolda varım dedi, o sevinci yaşıyoruz. Böyle bir sonuç bekliyorduk. İnşallah Cumhurbaşkanımızı, gençler mahcup etmeyecek ve bu ülkeye çok iyi hizmetler edecekler\" diye konuştu.

Emekli işçi 3 gündür kayıp

KARABÜK’te, işçi emeklisi İsmail Diktepe\'den (45) 3 gündür haber alınamıyor.

Karabük Bayır Mahalle\'de oturan işçi emeklisi 2 çocuk babası İsmail Diktepe\'den, geçen cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Polis kentteki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, İsmail Diktepe\'nin bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sakine Diktepe, eşinin geçen cuma günü uyuduğu sırada evden ayrıldığını söyleyerek, \"Saat 15.00 sıralarında telefonla görüştük. Akşam bir yere iftara gideceğini söyledi. Askerde olan oğlum aradı. Ondan bilgi vermek istedim. Dinlemek istemedi gibi oldu. \'Gelince konuşuruz\' dedi, 2 dakika konuştuk hemen kapattı. Ben de iftara gidecek diye bir daha aramadım. Gece 24.00\'de aradığımda ulaşılmıyordu. Husumetlimiz yok bildiğim kadarıyla. Varsa da söylemedi. Benim bildiğim bir şey yok. Gören duyan varsa Allah rızası için haber versin\" dedi.

Eşinin kaybolduğu gün bir kişiyle konuşurken görüldüğünü ifade eden Sakine Diktepe, \"Eşim çok sessiz duruyormuş, karşısında ki ise sürekli bir şeyler anlatıyormuş. Eşimi aldı gitti mi?\" diye konuştu.

Kayınbiraderi Recep Kavak ise, \"Kız kardeşim gece saat 01.30\'da beni aradı. İsmail\'in eve gelmediğini, kaybolduğunu söyledi. Kardeşimi de alıp karakola gittim. Müracaatımızı yaptık. Bütün hastanelere, terminale gittim. Sabah saatlerine kadar aradık ama bulamadık. En son saat 19.00 sıralarında Karabük Kartaltepe civarında görülmüş. Bir de evinin 100 metre yakının alt yolda görülmüş\" diye konuştu.

FETÖ şüphelilerinin gizli yazışmaları ortaya çıktı



ADIYAMAN merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 12\'si tutuklandı. Şüphelilerin cep telefonlarında örgütün gizli haberleşme uygulaması \'Falcon\'daki yazışmaları bulundu. Şüphelilerden birinin rüyasında Hz. Muhammed\'i gördüğünü, uyanınca da avucunda toprak olduğunu anlattığı yazışmalar dikkat çekti.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aralarında \'Emir eri, büyük bölge sorumlusu, muhasebeci, bölge talebe mesulü, askeri öğrenci sorumluları, bilgi işlem sorumlusu, küçük bölge sorumlusu\' sıfatlarıyla terör örgütü içerisinde görev alanların da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Adıyaman merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Konya, Şırnak, Eskişehir, Van, İstanbul, Bilecik, Diyarbakır, Iğdır, Ankara, Batman, Elazığ, Hatay, İzmir, Uşak ve Malatya\'da 36 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün \'gaybubet evleri\'nin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümana el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda, şüphelilerin cep telefonuna yüklü, örgüte ait \'Falcon\' ismi verilen gizli mesajlaşma programlarında yer alan yazışmalar da ortaya çıktı. Polisler, yazışmaları incelemeye aldı. Yapılan incelemede, örgütün mesajlaştığı programda bir şüphelinin yazışmasında şu ifadeler görüldü:

\"Abi Kırşehir cezaevinde abilerin kaldığı koğuşta rüyalara karşı olumsuz bir tavır oluşmuş. Birisi rüya anlatırsa \'Geç bunları çok duyduk!\' tarzında bir durum. Abiler havalandırmada iken içerde uyuyan bir abimizin hıçkırarak ağladığını işitip koşarak içeri girmişler Ne olduğunu sorunca abimiz \"Rüyamda Efendimizi (SAV) gördüm. \'Bizim rüyalara inancımız kalmadı Ya Resulallah\' dedim. O da \'Öyleyse aç avucunu\' dedi ve bir avuç toprak koydu avucuma\" abimiz bu sırada uyanıyor ve avucunda toprak var.\"

Şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12\'si tutuklanırken, 20\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Muharrem İnce: Ben bakanların listesini yapacağım (2)

\'CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA 2 GÜN İÇİNDE OLAĞAN ÜSTÜ HAL KALKACAK\'

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zonguldak\'ta Madenci Anıtı önünde halka seslendi. Emeğin başkentinde olduğunu söyleyen İnce, \"Az evvel bir arkadaş, \'her gittiğin yerde uygun bir dörtlük hikaye bir şey anlatıyorsun\' dedi. \'Prompter var mı sen nereden biliyorsun?\' dedi. Yok dedim. O hemşerimde var dedim. O camdan, ben candan okuyorum dedim. Aranızdaki fark var mı? dedi. \'Ben bu milletin değerlerini biliyorum, o kupon arazilerini\' dedim. Değerli Zonguldaklılar hiç canınızı sıkmayın bu iş oldu, maya tuttu. Değişim gerçekleşecek. İyileşmeyen sağlık, iyileşmeyen dış politika, artık yeni doktor gelecek, tedavi edecek. 24 Haziran\'da Allah\'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda 2 gün içinde olağan üstü hal kalkacak. Dolayısıyla grev yasağı da kalkacak. Özgür demokratik bir Türkiye. Gençlere diyorlar, ne vaat ediyorsun. Gençlere özgürce twit atmayı vaat ediyorum, var mı bir diyeceğin? Korkusuzca Cumhurbaşkanını da eleştirecek. 16 senedir Ankara\'dayım 14 yıl kirada oturdum son 1,5 senedir bir apartman dairesinde oturuyorum. Helal parayla alınmış evimde oturacağım. Devlet işleri içinse Atatürk\'ün kullandığı Çankaya\'da oturacağım\" dedi.

Türkiye\'nin evrensel kurallara uygun bir hukuk devleti olacağını ifade eden İnce, yargı bağımsızlığını sağlayacaklarını, mahkemelerin talimatla çalışmayacağını belirterek, \"Bunu bulduğumuzda yabancı yatırımcı diyecek ki Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye de güzel şeyler oluyor, Türkiye güvenilir bir ülke. Önce bunu inandıracağız. Sonra Merkez Bankası başkanını, CHP Genel Merkezine çağırmayacağız. Bağımsız olacak o. Ekonomiyle ilgili kurulların başına acaba bu CHP\'li mi diye bakmayacağız. İşini biliyor mu buna bakacağız. Mesela bir iş adamı yatırım yapacak. 3 ay sonra mevzuat değişmeyecek. Böyle bir şey olmayacak. Güven veren bir ülke olacağız\" dedi.

\'ÖZGÜR BİREYLER YETİŞTİRECEĞİZ\'

İnce en büyük projesinin huzur olduğunu ve milleti ayırmayacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Benim projem huzur. Hepimiz bir arada olacağız. Öyle Kürt, Türk, Çerkez ayırmayacağız. Tezek, çöplük diye meydanlarda öyle laflar etmeyeceğim. Cumhurbaşkanı böyle laflar etmeyince millette ona hakaret etmeyecek. İkincisi ise büyüyeceğiz ekonomik olarak. Gelecek seçimleri düşünen siyasetçidir. Gelecek nesilleri düşünen devlet adamıdır. Bugün emekli ablamız bana sordu ne vereceksin emekliye? Önce torunlarına sonra sana vereceğim dedim. Öyle. Önce torunlara. Çünkü torununa vermezsem o senin gelip emekli maaşını istiyor zaten. Torunun ücretsiz iyi okulda okutacağız. Memlekete hizmet edecek. Bunu başarabiliriz. Bunu yapabiliriz. 1923 de Atatürk bunu nasıl yaptıysa öyle yapabiliriz. Türkiye\'yi nasıl kalkındıracağız? Bu ülkenin akıllı çocukları yurt dışına kaçıyor. O kaçışı durduracağız. Türkiye boşa çalışan kasnak gibi. Dünyadaki ilk 100 marka arasında bir tane Türk markası yok. 1 marka yaratacağız. 2 tasarım yapan gençler. 3 teknoloji üreten gençler. Tasarım yapan gencin özgür olması lazım. Özgür birey bunu yapabilir. Böyle kafasında at gözlüğüyle bakan birey yapamaz. Özgür bireyler yetiştireceğiz. Buraya gelerek gençlerle tartışacağım. Milletin önünde. Cumhurbaşkanı olduğumda televizyona gençlerle çıkacağım. Bana ısmarlama sorular değil zor sorular sorun diyeceğim\"

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ

Ne zaman seçim olsa suikast iddialarının gündeme geldiğini belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bülent Arınç\'ın bir suikast hikayesi vardı biliyorsunuz değil mi? Ne oldu? Palavra. Şimdi de sayın Erdoğan\'a suikast varmış. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yada Cumhurbaşkanını koruyamıyorsa yazıklar olsun. Sorun varsa gençlik kollarını göndereyim ben sorun değil. Bunlar boş laflar. Eğer böyle varsa devletin polisi var. O çocuklar yollarımızı açtılar buraya gelirken. Onlar bu ülkenin devleti, polisi seni koruyamıyor mu? Ama sen yaverlerinin 5 tanesinden 4\'ünü Fetöcü seçmişsin be ne yapayım. Doğru seçseydin. Birde ne zaman seçim yaklaşsa İsrail gündeme geliyor. Filistin\'de Müslümanlar katlediliyor, öldürülüyor. İçimiz yanıyor. Peki tamam anladık sen bir şey yapmak istiyorsun. İsrail mallarını boykot et diyorum olmaz diyor. Mavi Marmara\'dan aldığın 20 milyonu geri iade et diyorum olmaz diyor. Tohum alma diyorum, yok alacam diyor. Petrol taşıma diyorum, yok taşıyacağım diyor. Sonra ne yapıyorsun sen Filistin için diyorum, miting diyor. Yani bu neye benziyor biliyor musun bu şuna benziyor. Hani bir şair diyor ya \'hangimiz ne yapmadık bu memleket için. Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. İşte yapılacak iş sonunda mitinge geliyor\"

Annesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdı

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde dün bir sitenin havuzunun kenarında yürürken suya düşerek boğulan işitme engelli Ayşe Zeyrek (65) ve torunu Emin Furkan Duman (3), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Ağıtların yükseldiği mahallede, emekli imam Mustafa Zeyrek, anne ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdı.

Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi’ndeki bir sitenin havuzunun kenarında yürürken suya düşerek boğulan işitme engelli Ayşe Zeyrek ve torunu Emin Furkan Duman\'ın cenazeleri, memleketleri Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Aslandede Mahallesi\'ne getirildi. Anneanne ve torununun cenazeleri, ilk olarak Duman Ailesi\'nin evinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenazeler daha sonra Aslandede Camii yanındaki mahalle meydanına götürüldü. Küçük Furkan’ın annesi Aysel Duman, ağabeyi Ayaz ve ablası Ayşegül, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Furkan’ın babası İbrahim Duman da oğlunun tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. İkindi namazının ardından Ayşe Zeyrek’in oğlu emekli imam Mustafa Zeyrek, cemaatten helallik istedi. Helallik alındıktan sonra cenazeler, mahalle mezarlığına götürüldü.

Mahalle mezarlığında cenaze namazını da Ayşe Zeyrek’in emekli imam oğlu ve Furkan’ın dayısı Mustafa Zeyrek kıldırdı. Mustafa Zeyrek bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine aynı köyden olan Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, Duman ve Zeyrek ailelerinin yanı sıra akrabaları ve mahalle sakinleri de katıldı.

Cenaze namazının ardından Ayşe Zeyrek ve Emin Furkan Duman mahalle mezarlığında toprağa verildi.

