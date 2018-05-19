DHA YURT BÜLTENİ-17

HAM PETROL YÜKLÜ TANKER, KAZA YAPTIKTAN SONRA YANDI

ŞIRNAK\'ın İdil ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri alev aldı. Uzun süre söndürülemeyen tanker tamamen yanarken, araç hurdaya döndü.

Kaza, Şırnak\'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyü mevkii, İpek yolu üzerinde meydana geldi. Ömer Ateş yönetimindeki 47 AJ 615 plakalı ham petrol yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan tanker, takla atmasıyla birlikte alev aldı. Sürücüsünün son anda kendini dışarıya attığı tanker, içindeki petrolün alev alması ile yandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Cizre ve Nusaybin\'den itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında, akaryakıt yüklü tankerden geriye sadece demir iskelet kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Yanan tankerden görüntü

- İtfaiyenin müdahale etmesi

- Söndürme çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Bayram KAPLAN-Ahmet AKKUŞ/İDİL(Şırnak), (DHA) -

====================================================

MUHARREM İNCE, SEÇİM MANİFESTOSUNU SAMSUN\'DA AÇIKLADI (3)

İNCE: UMUTLARINIZI YEŞERTİN

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun\'daki programının ardından Sinop\'a geçerek, Uğur Mumcu Meydanı\'nda düzenlenen miting programına katıldı. Vatandaşları selamladıktan sonra konuşma yapan İnce, \"1919\'da bu millet umudunu yitirmişti. Başkentinde işgal askerleri vardı. orduları dağıtılmış tersanelerine girilmişti ama 19 Mayıs 1919 günü Samsun\'dan bir umut doğdu. O umut yeşerdi büyüdü ve sonunda Kurtuluş Savaşı ile birlikte modern bir cumhuriyet oldu, Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bazen moraliniz bozulabilir cumhuriyetin kurucularına hakaret ettiler, kurumları fethettiler, dönüştürdüler tıpkı Moğollar gibi istila ettiler, yağmaladılar. Limanlarını, PETKİM\'ini, TÜPRAŞ\'ını sattılar. İnsanları aşsız işsiz bıraktılar. Bayramları yasakladılar. Türk milletine sözümüzdür, coşkusuz kutlanan son 19 Mayıs olacak bu son. Aziz milletimiz umutlarınızı tazeleyin. Umutlarınızı yeşertin yeniden, eskiden olduğu gibi hep birlikte hep beraber bu ülkeyi yağmalatmayacağız. İki sözüm olsun size 1 PKK, FETÖ IŞID ya da başka terör örgütleri hangisi olursa olsun en kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz üstüne gideceğiz pazarlık etmeyeceğiz. İki, yolsuzluklar son bulacak bu topraklarda. Bu fakir, fukara milletin onun gelirine, hazinesine kimse göz koyamayacak. Bankaların, kurumlarının içinin boşaltılmadığı bir devlet olacağız. Her şey milletin gözü gönünde olacak\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\"AK Parti\'li annelere sesleniyorum. Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımız. Önce çocuklardan başlayacağız eğitimden. Benim ülkemin evlatları uluslararası sınavlarda sonuncu sırada. Alman, Fransız çocuğundan daha mı az zeki. Hayır. Eğitimi sil baştan yapacağız ama dayatma yapmayacağız. Ben cumhurbaşkanıyım istediğimi yaparım ister kindar nesil, ister solcu nesil yetiştiririm böyle bir şey yok. Eğitimde bir yıl içerisinde uzlaşacağız. AK Parti\'lilerle, MHP\'lilerle, İYİ Partililerle, HDP\'lilerle, Saadet Partililerle ile uzlaşacağız. Eğitimde bir uzlaşma bir model. Sağlıklı nesiller yetiştireceğiz. Sarayın bahçesine kendisine organik besin yetiştirip, millete GDO\'lu besin yedirmeyeceğiz. Kendisine sarayın bahçesinde bıldırcın yetiştirip, 20 günde büyümüş tavukları millete yedirmeyeceğiz. Milet ne yiyorsa cumhurbaşkanı da onu yiyecek. Bunu başarabiliriz, yapabiliriz. \'Tek dertleri beni indirmek\' diyor. Vallahi değil, billahi değil. Derdim sen değilsin. Derdim millet.\"

İnce, cumhurbaşkanlığı döneminde cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracaklarını söyleyerek, \"Gerek olmayacak. Çünkü ben millete hakaret etmeyeceğim, millet de bana hakaret etmeyecek. Sen millete, tezek, pislik çöplük demezsen millet de sana hakaret etmez\" dedi. İnce, karara vardıklarını çiftçiye mazotu 3 liraya vereceklerini söyleyerek, \"Geçen gün sayın Erdoğan\'a soruyorlar \'Seçimi kaybedersiniz ne yapacaksınız?\' \'A,B, C planlarım var\' diyor. Acaba diyor millet de ne demek istedi. Bende dedim ki A Üsküdar\'daki evine yerleşecek, B Urla\'daki evine yerleşecek, C Rize\'deki evine yerleşecek. Ama ona bir D seçeneği de ekleyebiliriz Sinop\'a da yerleşebilir. Burası da güzelmiş. Siz istemiyorsanız ne yapayım E planı Yalova\'ya gelsin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Muharrem İnce\'nin konuşması

- Detaylar

Haber Kamera : Esra AKSU / SİNOP (DHA)

====================================================

BURSA\'DAKİ AİLE KATLİAMININ ŞÜPHELİSİ: GÖREVİMİ YAPTIM, HUZURLUYUM (5)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa\'nın Mudanya ilçesi Evciler köyü\'nde Hamza Sakin tarafından dün akşam iftar saatinde öldürülen babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin’in cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Havva Sakin’in (38) cenazesi Bursa’nın Karacebey ilçesi Akçakoyun köyünde oturan yakınlarına, Hasan Sakin (72), Süleyman Sakin (15) ve Rümeysa Sakin\'in (18) cenazeleri Evciler köyünde oturan akrabalarına teslim edilerek cenazeler Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla alındı. Havva Sakin’in cenazesi Karacabey ilçesine bağlı Akçakoyu’na, Hasan, Süleyman ve Rümeysa Sakin’in cenazeleri ise Mudanya ilçesi Evciler\'e gönderildi. Havva Sakin’in cenazesi Akçakoyun Camii’nde kılınan ikindi namazın ardından Akçakoyun Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Hamza Sakin’in, kolu kırıldığı için olay sırasında Karacabey Hastanesi’nden yatan annesi Sabriye Sakin de katıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Cenazelerin Adli Tıptan alınması

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN / BURSA (DHA)

================================================

Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı

GİRESUN Belediyesi tarafından düzenlenen 41\'inci Uluslararası Giresun Aksu Festivali yürüyüşle başladı.

Festivale katılan ülkelerin halk dansları toplulukları, motorcular, vatandaşlar ile Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun katıldığı yürüyüş, Yeniyol mevkiinden başladı. Belediye bandosunun çaldığı İzmir ve Gençlik Marşları eşliğinde yürüyen kortej Atatürk Meydanında toplandı.

Burada kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, yaklaşık 3 bin yıllık bir geleneği canlandırdıklarını belirterek geleneklerine sahip çıktıklarını söyledi.Bugünün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Genlik Spor Bayramı olduğunu hatırlatan Başkan Aksu, “Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin değerini bilmeliyiz. Demokrasimizi, özgürlüğümüzü, insan haklarını, bağımsız yargıyı bunların hepsini değerlendirip asla bunlardan taviz vermemeliyiz. Bu arada Filistin’de şehit olan gençlerimizin de bayramını kutluyorum. İsrail toplarıyla, İsrail mermileri ile şehit olan gençlerimizin de bayramını kutluyorum. Bu dünya bütün gençlere bütün çocuklara bayram olsun, çocuklar ölmesin, gençler ölmesin, savaş olmasın. Barış içerisinde yaşamak umuduyla dileğiyle hepinize tekrar teşekkür ederim” dedi.

Festivale katılan Ukrayna, Gürcistan, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Giresun halk oyunları ekipleri el ele tutuşarak birlikte halay çekti. Festival şenlik ateşinin yakılması, havai fişek gösterisi ve İlyas Altıntaş konseri ile devam etti.41’inci Uluslararası Giresun Aksu Festivali’nde, yarın Aksu deresi kenarında gelenekler canlandırılarak halk oyunları gösterileri sunulacak.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Festival detayları

- Yürüyüş detayları

- Başkan Aksu\'nun konuşması

- Halk oyunları gösterileri

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / Giresun (DHA)

==============================================

Bakan Zeybekci\'den ABD\'ye gümrük vergisi misillemesi açıklaması

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli\'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Bakan Zeybekci, ABD\'nin demir-çelik ve alüminyumla ilgili ilave gümrük vergileri uygulamasına değinerek, \"Türkiye\'nin, ABD\'ye ödeyeceği ilave gümrük vergisi tutarı ne kadarsa, o kadarlık bir gümrük vergisinin de onlardan yapılan ithalattan tahsil edilmek üzere hakkı olan süreci başlattık. ABD\'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şuan itibariyle yapmak üzere süreci başlattık\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bankalar Caddesi\'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Seçim Bürosu\'nun açılışını yaptı. Açılışa Bakan Zeybekci\'nin yanı sıra AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve partililer katıldı. Seçim bürosunun açılışını yapan Bakan Zeybekci, 24 Haziran seçimlerine hızlı bir şekilde gittiklerini ve seçim kampanyasında geçmiş dönemlerde yaptıkları kampanyalardan daha farklı bir kampanya yürütüleceğini, artık mahalle mitingleri yerine daha çok yüz yüze görüşüp, sohbet ve muhabbet yapacaklarını söyledi.

\"ABD İLE GÜMRÜK VERGİLERİ KONUSUNDA DİYALOG KURMAYA ÇALIŞTIK\"

Dünyanın hızlı bir şekilde çok farklı bir döneme girdiğini ve ekonomide yeni bir korumacı döneme başladığını belirten Zeybekci, \"Bu da önceden gelen bir süreç, Amerika\'nın şu anki Başkanı Sayın Donald Trump döneminde çok büyük bir hız kazandı ve çok daha güçlü hale geldi. Ve bunun en son örneklerini de en son demir-çelik ve alüminyumla ilgili ilave gümrük vergileri uygulaması, kısıtlayıcı uygulaması şeklinde ABD tarafından gördük. Demir çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi konuldu. Bunun üzerine 8 Mart\'ta uygulamaya girdi. Türkiye gibi bazı ülkeler de 8 Mart\'ta buna tabi olmaya başladılar ABD\'ye yaptıkları ihracatta. Bazı ülkelere de geçici süreyle ek süreler tanındı. Türkiye olarak bu sürecin başladığı ilk andan itibaren ABD ile temaslarda bulunduk. Türkiye ile ABD arasındaki çelik ve aliminyum ihracatında biz 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat yaparken, ABD\'den 1.3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Yani eksi veriyoruz. Genel ticarette de biz ABD\'ye eksi veriyoruz. Yani yaklaşık olarak 11 milyar dolar civarındaki ithalatımız varken, 8.5 milyar dolar civarında ihracatımız var. Bunları da dile getirdik. Türkiye\'nin de demir-çelikle ilgili kapasitesi ve ABD\'ye olan ihracatı konusunda da kendilerine görüşlerimizi söyledik. Diyalog mekanizmalarını açmaya çalıştık. Ve Türkiye\'ye bu konuda geçici süreyle de olsa ilave süre verilmesi ve muafiyet sağlanması hususunu da kendilerinden rica ettik. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık\" dedi.

\"TÜRKİYE OLARAK SESSİZ KALAMAZDIK\"

Bakan Zeybekci, ABD\'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamayacaklarını ifade ederek, \"ABD\'nin aldığı önlemler karşısında ABD\'den yapılan ithalatın 1.8 milyar dolarlık kısmının üzerinde 1.9 milyar dolarlık bir ithalatın Türkiye\'nin ABD\'ye ödeyeceği ilave gümrük vergisi tutarı ne kadarsa, o kadarlık bir gümrük vergisinin de onlardan yapılan ithalattan tahsil edilmek üzere hakkı olan süreci başlattık. Gönüllerin istediğinin bu değil. Bizim istediğimiz ABD ile ticaret hacmimizi geliştirmek. 20 milyar dolara, 30 milyar dolarlık hedeflere doğru hızlı bir şekilde gitmekti. Bunu yapmak bizim tercihimiz değil. ABD\'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şuan itibariyle yapmak üzere süreci başlattık. Dilerim ve temenni ederim ki biz süreci tamamlamadan ki birkaç hafta içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız, ABD ile bunu istediğimiz şekilde çözebiliriz diye ümit ediyoruz. Temaslarımız devam ediyor. Şu anda Ekonomi Bakan Yardımcım ABD\'de, bazı bölüm ve kesimlerde bu konuları görüşüyor. Biz de bu konuyu zaten kendileriyle görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız da Sayın Trump\'la bu konuyu birkaç kere telefon görüşmelerinde de dile getirdi. Bizim ABD ile olan ilişkilerimiz istediğimiz bu değil\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Bakan Zeybekci\'den detay

- Bakan Zeybekci\'nin açıklaması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)