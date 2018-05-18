DHA YURT BÜLTENİ-17

HDP\'li Kaya: Meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştüler

BİNGÖL\'de, partisinin düzenlediği iftar etkinliğinde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, \"Yıllarca hep Afganistan, Pakistan gibi ülkemiz üzerinden batıya göçmeye çalışan insanları şaşkınlıkla karşılıyorduk. \'Bunlar ne yaşıyor da, ülkelerinden kaçmak zorunda kalıyor\' diyorduk. Şu anda ülkemizde meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştüler\" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, partisinin Bingöl İl Başkalığız tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar etkinliğinde konuşan Kaya, Türkiye\'de insanların geleceklerini göremediğini öne sürdü. kaya, \"Son derece haksız, eşit olmayan, baskıyla dayatılan, kendi geleceklerinden korkarak bir seçim süreci dayatılmış durumda. Bizler de dayatılan bu seçim sürecinde gücümüzün yettiğinden daha fazlasıyla, emeğimizi ortaya koymak zorundayız. Ülkemiz için bıçak kemiğe dayanmış durumdadır. Artık ne ekonomik, ne ahlaki olarak, ne kadınlarımız için, ne gençlerimiz için bir gelecek göremiyoruz. Böyle bir Türkiye göremiyoruz. Çocuklarımız için yaşanabilir bir ülke göremiyoruz. Yıllarca hep Afganistan, Pakistan gibi ülkemiz üzerinden batıya göçmeye çalışan insanları şaşkınlıkla karşılıyorduk. \'Bunlar ne yaşıyor da, ülkelerinden kaçmak zorunda kalıyor\' diyorduk. Şu anda ülkemizde meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştüler. Geleceklerinden endişe ettikleri için, insanca yaşama hakkından mahrum bırakıldıkları için, artık yaşanabilir bir ülke olmaktan çıktığını düşünüyorlar. Bu yüzden yüzlerce insan, çoluk çocuk insan denizlerde boğuldu, bu ülkeden kaçmak için\" dedi.

İftar yemeğinin ardından parti yöneticilerinden seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Kaya, Diyarbakır\'a gitmek üzere Bingöl\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaya\'nın iftar yemeğinde yemek dağıtması

- Partililerin iftar yemeği hazırlıkları

- Kaya\'nın orucunu açması

- Kaya\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL,(DHA)

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Sahte bilezikleri satmak isterken yakalandılar



ELAZIĞ’da, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 5 tane sahte bileziği satmaya çalışan 1 şüpheliyi suçüstü, diğer 2 şüpheliyi ise bir araçta yakalayarak gözaltına aldı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Bingöl\'de bir kuyumcuya sahte altın satıldığı bilgisi üzerine, eşkali belirlenen şüphelinin Elazığ\'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yapma ihtimaline karşı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Elazığ\'ın İzzetpaşa Mahallesi\'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı\'nda şüpheli tavırları ile dikkat çeken Y.İ., polis tarafından takibe alındı. Şüpheli Y.İ., bir kuyumcuya 5 adet sahte bileziği satmak üzereyken suçüstü yakalandı. Şüphelinin birlikte hareket ettiği kişilerin de O.K. ve S.R.A. olduğunu belirleyen polis, bu kişileri de Malatya yolu üzerinde bir araçta yakaladı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 10 adet sahte bilezik ve 7 bin 200 TL para ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

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TIR şoförü ölü bulundu



ELAZIĞ\'ın Maden ilçesinde, TIR\'ın patlayan lastiğini değiştirmek için mola veren sürücü Hasan Yüksel (62), dinlenmek için girdiği şoför mahallinde ölü bulundu.

Bir kargo şirketinde şoför olarak çalışan Hasan Yüksel, 01 EAY 05 plakalı TIR ile Diyarbakır\'dan teslim aldığı kargoları Ankara\'ya götürürken, Elazığ\'ın Maden ilçesi yakınlarında aracının lastiğin patlaması üzerine durdu. İlçede bulunan bir oto tamirciye aracını götüren Yüksel, lastik değiştirilirken dinlenmek için TIR\'ın arka kısmındaki şoför mahalline geçti. Lastiği değiştiren tamirci, sürücü Yüksel\'e seslendiğinde cevap alamayınca, içeriye baktı. TIR sürücüsünün hareketsiz yattığını gören tamirci durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Yüksel\'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yüksel\'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

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