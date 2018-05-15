DHA YURT BÜLTENİ-17

Van, Bitlis ve Hakkari\'de Kudüs protestosu (2)

FİLİSTİN\'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

54 sivil toplum kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği\'ni Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlileri katletmesini, Hz. Ömer Camisi\'nde ikindi namazı sonrası protesto etti. İsrailli askerlerce öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Üyesi Mehmet Garip Cesur, Mescid-i Aksa ve Kudüs\'ün İsrail’e terk edilemeyeceği belirterek, şöyle konuştu:

\"ABD Başkanı Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan ederek yeni bir Haçlı savaşı başlatmıştır. Trump’ın bu hadsiz kararı hiçbir zaman tanınmayacak ve elbette karşılıksız kalmayacaktır. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. ABD’nin, İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek vermek ve \'büyük felaket\' olarak adlandırılan Nakba’nın 70\'nci yılını protesto etmek için günledir meydanlarda olan Filistinli kardeşlerimize Gazze sınırında işgalci zalim İsrail’in attığı alev topları ve mermilerle yaklaşık 60 kardeşimiz şehit düştü. Rabbim kardeşlerimizin şehadetini kabul etsin.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açıklamanın yapıldığı Hz. Ömer camisinin önünden detaylar

- Toplanan kalabalıktan detaylar

- Filistin\'de katledilenler için gıyabi cenaze namazının kılınması

- Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyesi Mehmet Garip Cesur\'un açıklaması

- Detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ / VAN (DHA)

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68 yaşındaki yaşlı kadın 5\'inci kattan atlayarak intihar etti

SİVAS\'ta oturduğu apartmanın beşinci katından atlayan Şerife Pelit (68) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan evli ve 3 çocuk annesi Şerife Pelit evde kimse yokken 5\'inci kattan aşağı atladı. Pelit\'in yere düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Pelit\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen Pelit\'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Pelit\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Eşinin üzüntüsü

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Amasya’da ABD ve İsrail protesto edildi

AMASYA’da yapılan eylemle ABD ve İsrail protesto edildi.

AK Parti Amasya İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen ve Gönüllü Kuruluşlar Derneği (GÖK-BİR) bağlı STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı basın açıklamasında ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail\'in Filistinlileri öldürmesine tepki gösterdi. Batandaşlar İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Açıklama yapan Memur-sen Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık yaptı. Eliaçık \"Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kalabalık grubun slogan atarak meydana gelişi detay

-Yavuz selim meydanında gruptan detay

-Grubun döviz ve pankartlarla slogan atışından detay

-Açıklama

-Dua edilmesi detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

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İzmir\'de, İsrail\'in saldırılarına tepki

İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla, İsrail devletinin, ABD\'nin İsrail\'deki konsolosluk binasını Kudüs\'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi yaklaşık 50 kişi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde bir araya gelerek, ABD\'nin İsrail\'deki konsolosluk binasını Kudüs\'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail devletince yapılan ve 60\'tan fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, binlercesinin de yaralandığı olayları protesto etti. \"Katil İsrail Filistin\'den Defol\", \"Emperyalizm kaybedecek Filistin kazanacak\" yazılı dövizler taşıyan grup, \"Filistin\'de düşene, dövüşene bin selam\", \"Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi\" sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ulaş Yasa, 70 yıl önce yurtlarından sürülen Filistinli mültecilerin, topraklarına geri dönüş haklarını talep ettikleri 30 Mart Toprak Günü\'nde başlayan İsrail vahşetinin, bugün onlarca kişinin öldürüldüğü, binlerce kişinin yaralandığı büyük bir katliama dönüştüğünü vurgulayarak, \"ABD\'nin Ortadoğu\'daki şımarık çocuğu İsrail, katliama doymadığını bir kez daha göstermiştir. İsrail işgal güçlerinin Gazze\'de silahsız sivillere gerçek mermi, plastik mermi, havan topları ve gaz bombalarıyla düzenlediği saldırı sonucu en az 60 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce Filistinli yaralandı. Kanlı Pazartesi olarak tarihe geçen bu insanlık dışı saldırıda, basın emekçileri ve sağlık emekçileri de hedef alındı\" dedi.

Nerenin başkent olacağına ABD\'li ya da İsrailli politikacılarının değil, orada yaşayan halkların karar vermesi gerektiğini belirterek, \"Bu kanlı katliamdan fail İsrail devleti kadar, İsrail kışkırtıcılığı yaparak Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyan, bölgede büyük bir provokasyon yaratan ABD de sorumludur. Katliamın gerçekleştiği saatlerde ABD Başkanının İsrail\'i kutlayan bir tebrik mesajı yayımlaması, asla unutulmayacak bir utanç belgesi olarak insanlık tarihine geçmiştir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasından görüntü

- Slogan atılmasından görüntü

- Pankart ve dövizlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Meydana giren minibüs kuru havuza düştü

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde seyyar çaycılık yapan Seyfi Taş’ın kullandığı minibüs kent meydandaki kuru havuza düştü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanında meydana geldi. Ramazan ayında Cumhuriyet Meydanında çay satmak isteyen Seyfi Taş, alanda hazırlık yapmak için 60 DJ 785 plakalı minibüsüne koyduğu malzemelerle Cumhuriyet Meydanına geldi. Görevlilerden habersiz aracıyla alana giren Taş, meydanın ortasındaki kuru havuzun üzerinden minibüsle geçmeye çalışınca aracın ağırlığına dayanamayan havuz çöktü. Kamyonet kuru havuzun üzerindeki taşları kırıp yan yattı. Durumu gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleriyle belediye görevlileri geldi. Yaralananın olmadığı olayı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Bazı vatandaşlar ise kamyonetin kırdığı bölümler üzerinde yürümeye çalışınca havuzun içine düştü.

Buranın havuz olduğunu bildiğini, ancak çökeceğini tahmin etmediğini söyleyen Seyfi Taş “Düşünemedim, daha doğrusu bir anlık gaflete düştüm. Araba birden havuzun içine düştü. Allah’a şükür mala zarar geldi. Kader demek ki başımıza gelecek vardı.ö diye konuştu.Araç daha sonra vinçle havuzun içerisinden çıkartılarak otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Sürücünün konuşması

-Minibüsün kaldırılması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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