DHA YURT BÜLTENİ-17

Eş katili: Onu çok seviyordum

ANTALYA\'da cezaevinden kaçıp aynı yatakta gördüğünü iddia ettiği eşi Sultan Uluışık (27) ile Mehmet Sabir Öztoprak\'ı (60) öldüren Sedat Uluışık (36), ilk duruşmada \"Eşimi çok seviyordum. Öldürme niyetim yoktu\" dedi.

Olay, geçen yıl 4 Aralık günü saat 21.30\'da Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak üzerindeki gecekonduda meydana geldi. Boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, bir süredir 2 çocuk annesi eşi Sultan Uluışık\'a, iddiaya göre defalarca şiddet uygulayınca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sultan Uluışık son olayın ardından annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Sedat Uluışık ise Dalaman Açık Cezaevi\'ne gönderildi.

Sedat Uluışık olaydan bir gün önce cezaevinden firar ederek, eşi ve annesinin evine geldi. İddiaya göre eşi Sultan Uluışık\'ı Mehmet Sabir Öztoprak ile aynı yatakta gören Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla önce Öztoprak\'ı ardından eşini defalarca bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçakla yaralanan Sedat Uluışık evden kaçtı. Yaralı halde dışarı çıkan Mehmet Sabir Öztoprak, çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Öztoprak\'ı Kepez Devlet Hastanesine, Sultan Uluışık\'ı ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Sultan Uluışık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sabir Öztoprak ise olaydan bir süre sonra öldü. Elinden yaralanan Sedat Uluışık ise daha sonra polisi arayarak teslim oldu.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne bugün görülen ilk duruşmaya, ölen Sultan Uluışık\'ın annesi Ayşen Kara, tutuklu Sedat Uluışık ve taraf avukatları katıldı. Savcı iddianamede Uluışık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebinde bulunurken, tahrik indirimi uygulanmamasını istedi.

\'EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM\'

Savunmasına “Eşimi çok seviyordum\" diyerek başlayan Sedat Uluışık, her ailede olduğu gibi ufak tefek tartışmalar yaşadıklarını söyledi. Eşinin ve annesinin iftirası yüzünden şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevine girdiğini iddia eden Sedat Uluışık, “Ben inşaatlarda aç susuz çalışarak aileme bakardım. Hatta onlara bakmak için dişlerimi bile yaptıramadım. Ben Dalaman Açık Cezaevi\'nden eşimle görüşmek, şikayetini geri çekmesini konuşmak için kaçtım. Ancak ben hiçbir zaman eşimi tehdit etmedim. Dalaman\'dan otostop çekerek ertesi gün geldiğim Antalya\'da, kaynanamla birlikte yaşadığımız eve geldim. Öldürme niyetim yoktu. Açık olan kapıdan içeri girdiğimde eşim ile adı geçen şahsı aynı yatakta çırılçıplak sevişirken gördüm. \'Ne oluyor, sen kimsin\' deyince içerideki kişi çıplak vaziyette bana bıçakla saldırdı. Elime iki bıçak darbesi aldım. Ben de yerdeki kovada bulunan başka bir bıçağı alarak Mehmet denen adamı bıçakladım. Kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Adam sonra \'kurtarın beni\' diyerek çıplak halde evden kaçtı. Ben de eşimi bıçaklamaya başladım. Kaç kez vurdum hatırlamıyorum\" diye konuştu.

Sultan Uluışık\'ın annesi Ayşen Kara ise damadına çok değer verdiğini, ancak onun bu değeri bilemediğini söyledi. Damadının kendisine, eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia eden Ayşen Kara, “Kızım eşinin şiddetine dayanamayarak intihar etmeye çalıştı. Bana defalarca, \'Seni, kızını ve çocuklarını ormana götürüp öldüreceğim\' derdi. Bu adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

Mahkeme başkanı, olaydan bir süre sonra yaşamını yitiren Mehmet Sabir Öztoprak\'ın ölüm nedeninin öğrenilmesi için hastaneden detaylı rapor istenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Arşiv)

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Cinayet zanlısı Sedat Uluışık’ın yakalanması

Polisin Sedat Uluışık’ı gözaltına alıp otomobile bindirmesi

Uluışık’ın ‘Neden öldürdünüz?\" sorusuna verdiği ‘sizin sorularını sonra cevaplayacağım\' yanıtı

Cinayetin işlendiği evden dış detay

Evin içerisinden detaylar (arbede yaşanmış, televizyon devrilmiş, cam kırılmış)

Polislerden detay

Haber: Süleyman EKİN Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Burdur Valisi Yılmaz, milletvekilliği için istifa edeceğini açıkladı (2)

VALİ YILMAZ BURDUR\'A VEDA ETTİ

Memleketi Manisa\'da Ak Parti\'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Vali Şerif Yılmaz, Burdur\'dan ayrıldı. Öncesinde makamında gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, \"Haziran 2016 tarihinde göreve başladığım ve ilk beyanatımı verdiğim koltukta veda etmek için sizlerle beraberiz. Bu koltuklar, makamlar geçicidir. Bir gün bunun son olacağını bilerek hareket etmemiz gerektiğini söylemiştim. 2 yıla yakın bir süre Burdur Valiliği görevim süresince kanunların, diğer mevzuatın mağdur ve mazlum insanların mağduriyetinin giderilmesinde, insanımızın hayat seviyesini yükseltecek olan çalışmaların yapılmasında gece gündüz demeden mesai arkadaşlarımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın, bakanlarımızın vermiş oldukları desteklerle hizmet noktasında mesafe kaydettik. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burdur\'da kendi evimde gibi hissedip o sıcaklığı yaşayarak vatandaşlarımızla beraber gece gündüz demeden güzel hizmetlere vesile olduk\" dedi.

Valilik görevini alnının akıyla tamamladığını vurgulayan Vali Yılmaz, \"Tüm Burdurlu hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Daha önce görev yaptığım yerlerde olduğu gibi Burdur\'daki iş ve işlemlerle ilgili Burdurlu hemşehrilerimin her zaman yanında olacağım. Menfaate dayalı olmayan dostlukların kalıcı olduğunu tekrar hatırlatarak tüm Burdurlu hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini diliyorum, benden tarafa helal olsun\" diye konuştu.

Vali Yılmaz daha sonra mesai arkadaşları ve kendisini uğurlamaya gelen Burdurlularla vedalaşarak, \'RTE\' plakalı özel otomobiliyle Ankara\'ya hareket etti. 1993 yılında şehit olan Er Süleyman Efek\'in annesi Fatma Efek, Vali Yılmaz\'a sarılarak gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Yılmaz\'ın açıklamaları

- Mesai arkadaşlarına vedası

- Vatandaşlarla vedası

- 06 RTE 30 plakalı otomobil ile gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Refüjde peyzaj çalışması yapan işçilerin arasına otomobil daldı: 3 ölü

MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı 3 belediye işçisi yaşamını yitirdi. Biri seyir halinde, diğeri ise park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Turgutlu\'dan Manisa yönüne giden Nilay Enginer (36), Mermerciler Sitesi yakınlarında, kullandığı 33 KDK 51 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce refüjün kenarında peyzaj çalışması yapan belediye işçilerinin arasına dalan otomobil, ardından önünde seyir halinde bulunan 45 AT 985 plakalı otomobile çarpıp, kaldırımı aşarak bir sitenin önünde park halindeki 31 LT 577 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Nilay Enginer ağır yaralanırken, çarptığı belediye işçilerinden Müştak Uğurhan (30), Mehmet Güner (45) olay yerinde, İsmail Ulutaş (36) ise kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Enginer ise Manisa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Diğer araç sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşları gözlerinin önünde yaşamını yitiren diğer belediye işçileri gözyaşlarına boğuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sektereter Yardımcısı Mustafa Genç, olay yerine gelen kazayı gören diğer belediye işçilerinden bilgi aldı. Kaza nedeniyle yarım saat kapalı kalan yolda gerekli önlemler alındıktan sonra tekrar trafiğe açıldı.

Görgü tanıkları otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu belirtirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Kaza ölen işçilerin olay yerinden görüntüsü

-Ardaşları gözleri önünde ölen belediye işçilerinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Çocuklar sigaraya başlamayacaklarına dair sözleşme imzaladı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi’nin “Çocuklara yönelik sigara ve uyuşturucuya karşı bilinçlendirme” sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen ‘Bir Kereden Çok Şey Olur’ tiyatro oyunu sonrası, katılımcı çocuklara sigaraya başlamayacaklarına dair sözleşme imzalatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın “Çocuklara yönelik sigara ve uyuşturucuya karşı bilinçlendirme” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bir Kereden Çok Şey Olur adlı oyun sahnelendi. Salih Tozan Kültür Merkezi’nde sergilenen oyunu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, Genel Sekreter Mehmet Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler izledi. Tiyatro oyunu öncesi çocuklara sigaranın zararlarını anlatan bir video izletildi.

PROJE İLE 15 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Oyun sonrası etkinlik hakkında bilgi veren Proje Sorumlusu Fatih Aysel, çocukların ilere de başlayabilecekleri kötü alışkanlıklara düzenledikleri proje ile dur demek istediklerini söyledi. Balıkesir merkezdeki ilkokullarda proje kapsamında ‘Bir Kereden Çok Şey Olur’ adlı oyunu sahnaye koyarak çocuklara sözleşme imzalattıklarını ifade eden Aysel, “Sayın Cumhurbaşkanımızda bu konuyla ilgili ciddi bir savaş veriyor. Çocuklar şuan farkında değil bunun ama sigara şuanda en büyük tehdit ve en büyük düşmanımız bizim. Hiçbir şey olmasa da anne ve baba da görüyorlar. Kafede oturanda görülüyor, bundan bir şey olmaz diyorlar ama bir kere bile denense çok şey olur. Bu gösteriyi Karesi ve Altıeylül ilçelerimizdeki 60 okulda yaparak 15 bin öğrencimize ulaştık. Devamını Türkiye çapında ses getirerek devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Oyun sonrası öğrencilere protokol üyeleri tarafından gelecekte sigaraya başlamayacaklarına dair sözleşme imzalatıldı. Sözleşme sonrası öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Sözleşmeyi imzalayan çocuklar protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Salondan genel görüntüler

- Tiyatro oyunundan görüntüler

- Proje Sorumlusu Fatih Aysel konuşma

- Çocukların siharaya başlamayacaklarına dair söz verişi ve sözleşme imzalaması

Devrim DERİN / Balıkesir (DHA)

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Çocuklara dürüst ticareti tiyatro oyunuyla aşılayacaklar



İZMİR\'in Ödemiş Ticaret Odası tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çocuklara dürüst, ve ahlaklı ticareti öğretmek için \"Dersimiz Ticaret\" konulu bir tiyatro oyunu hazırlatıldı. Oyunun, bir tiyatro topluluğunun oyuncuları tarafından mayıs ayından itibaren Ödemiş, Beydağ ve Kiraz\'daki ilkokullarda sahnelenmeye başlanacağı bildirildi.

Ödemiş Ticaret Odası, geleceğin dürüst işadamlarının yetişmesi için kolları sıvadı. Bunun için geleceğin işadamı olan çocukların eğitimi amacıyla \"Dürüst ve ahlaklı iş adamı nasıl olur?\" düşüncesiyle yola çıkıldı. Bu kapsamda çocuklara bu konuda en iyi eğitimin görsel olarak verilebileceği kanısına varılarak pedagog, oyun yazarı ve yönetmen Ümit Görgülü ile görüşülüp, bu konuda bir tiyatro oyunu yazması istendi. Görgülü, bunun üzerine \"Dersimiz Ticaret\" isimli bir çocuk oyunu yazdı. Yönetmenliğini Ümit Görgülü\'nün yaptığı oyunu, Ödemiş\'te faaliyet gösteren Camsız Tiyatro Topluluğu oyuncuları laborant Kenan Kandemir, üniversite öğrencisi Sema Vural, emlak memuru Özkan Doğrusöz, öğretmen Elvan Öztürk, emlakçı Asım Aktay, öğretmen Kerime Abdüsselamoğlu rol alacak. Oyun için bir süre önce Ödemiş Esnaf Kefalet Kooperatifi Salonu\'nda çalışmalara başlandı. Oyunun, mayıs ayında Ödemiş\'in yanı sıra Beydağ ve Kiraz ilçelerindeki ilkokullarda sahnelenmeye başlanacağı bildirildi. Salonu olmayan okulların öğrencileri ise oyunu izlemeleri için Ödemiş Kültür Merkezi\'ne taşınacağı belirtildi. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, başlattıkları yeni sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ödemiş, Kiraz, Beydağ\'da eğitim, gören bütün ilkokul öğrencilerine doğru dürüst, ahlaklı, ticareti öğretmek amacıyla bir tiyatro oyununa imza attıkların söyledi. Eriş, tiyatro oyunuyla, doğru, dürüst ticaretin yanında, girişimcilik kültürü, ahilik teşkilatı, genç ve kadın girişimciliğin önemi, vergisini ödeyen, vatanını seven tüccar gibi birtakım konuları genç beyinlere oyunla yerleştirmek, iyi tüccarın ahlaklı tüccarın, doğru ticaret ahlaklı dürüst ticaretin önemini bir algıyla öğretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tiyatro oyunundan sahneler

-Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ile röp.

-Oyunun yazarı ve yönetmeni Ümit Görgülü ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)



