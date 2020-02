DHA YURT BÜLTENİ-17

Hamzaçebi: 24 Haziran akşamı Türkiye yeni Cumhurbaşkanıyla aydınlık bir geleceğe doğru yürüyecektir

Çanakkale Merkez\'e bağlı Kepez belde Belediyesi\'nin Temel Atma ve Toplu Açılış törenine katılan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, 24 Haziran\'da yapılacak olan seçimle ilgili yaptığı açıklamada, \"24 Haziran akşamı Türkiye yeni Cumhurbaşkanıyla aydınlık bir geleceğe doğru yürüyecektir\" dedi.

Kepez Belediyesi ile Rating Akademi tarafından 19-21 Nisan tarihleri arasında bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Umut Kongresi’nin açılışına katılmak üzere kente gelen CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi\'ndeki kongrenin açılışının ardından Kepez Belediyesi\'nin Temel Atma ve Toplu Açılış törenine katıldı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP Çanakkale eski Milletvekili Ali Sarıbaş, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, ilçe ve belde belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar\'ın da hazır bulunduğu tören, Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

\'24 HAZİRAN AKŞAMI TÜRKİYE YENİ CUMHURBAŞKANIYLA AYDINLIK BİR GELECEĞE DOĞRU YÜRÜYECEKTİR\'

Temel Atma ve Toplu Açılış töreninde konuşan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, \"Türkiye Cumhuriyetinde özellikle 2002\'den sonraki dönemde, AK Parti iktidarları döneminde umudun bastırılmaya çalışıldığı, kontrol altına alınmaya çalışıldığı, başka mecralara sürüklenmeye çalışıldığı, umudun insanların yaşamından çıkarılmaya çalışıldığı bir süreçte umut bugün dimdik ayaktadır. Biz geleceğe, Türkiye\'nin aydınlık geleceğine özlemle ve güvenle bakıyoruz. Türkiye 24 Haziran\'da aydınlık günlere yelken açacaktır. 24 Haziran akşamı Türkiye yeni Cumhurbaşkanıyla aydınlık bir geleceğe doğru yürüyecektir. Bu çok önemli bir seçim. Bu seçimin demokrasi ve özgürlüklerle, vatandaşa hizmetle ve diğer Türkiye\'nin geleceğine yönelik olarak, iyi, aydınlık ve güzel kavramıyla ifade edebileceğimiz ne varsa onunla, partizanlık arasında bir seçim olacağını sizlere ifade etmeliyim\" dedi. Hamzaçebi\'nin konuşmasının ardından tören, hediye takdimi ve Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı Pazar Yeri, Hamidiye Mahallesi 960 TOKİ Kreş, Çok Amaçlı Kurs Salonları, Kadın Spor ve Sağlık Merkezi Hizmet Binası, Toprak Mahsülleri Ofisi Peyzaj Projesi (Kafeterya, Çocuk oyun Alanları, Yürüyüş Yolları), Kepez Park, Bektaş Uyanık Parkı, Kamer Genç Parkı, Münir Özkul Parkı ve Halit Akçatepe Parkı, Rauf Denktaş Caddesi, Hacı İbrahim Bodur Aile Sağlığı Merkezi, Sahil Yolu Caddesi, Halı Dokuma Atölyesi, Müsaadin Kapucu Koruluğu, 100. Yıl Kadın Spor ve Sağlık Merkezi ve Ahmet Taşçı Güreş Alanları için, Temel Atma ve Toplu Açılış töreniyle sona buldu.

Ağaca asılı bulundu, cebinden borç ihtarı çıktı

Denizli\'nin Pamukkale ilçesinde, inşaatlarda sıvacılık yapan 43 yaşındaki Süleyman Kart, iğde ağacına asılı halde bulundu. İntihar ettiğini belirlenen Kart\'ın cebinden, borç ihtarnamesi çıktığı öğrenildi.

Bugün saat 13.00 sıralarında Pamukkale\'nin Gökpınar Baraj Göleti yakınlarından geçen vatandaşlar, ağaca asılı halde bir kişiyi görünce, polise ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağaçta asılı olan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ise ölen kişinin Süleyman Kart olduğunu tespit etti. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Kart\'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. İğde ağacına kendini iple asarak intihar ettiği ve inşaatlarda sıvacılık yaptığı belirtilen Kart\'ın cebinden, borç ödeme ihtarnamesinin çıktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Ak\'da, seyir halindeki kamyon, şoför mahallinde çıkan yangın nedeniyle yandı. Büyük çapta hasara neden olan yangında sürücü İsmail Acar, sol kolundan yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi\'nde meydana geldi. İsmail Acar yönetimindeki 07 FVY 87 plakalı kamyon seyir halindeyken şoför mahallinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyonu cadde kenarına park eden Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekiler bahçe hortumu ve yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Diğer yandan alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü İsmail Acar, sol kolundaki yanık nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Marmaris\'te CHP\'liler pazarda şeker pancarı dağıttı

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde CHP\'liler, halk pazarında \'Şeker vatandır satılamaz\' adlı etkinlik düzenleyerek haşlanmış şeker pancarı dağıttı.

Marmaris Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, bugün kurulan halk pazarında \"Şeker vatandır satılamaz\" eylemi düzenledi. CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, kadın kolu yönetimi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Veli ve Öğrencileri Derneği ve çok sayıda partili, kapalı pazaryeri girişi önünde bir araya geldi. \"Şeker halkın ayağa kalk\" pankartı açan partililer, haşladıkları şeker pancarlarını kurdukları tezgahlarında vatandaşlara dağıttı. Partili gençler ise pazarı dolaşarak \"Şeker fabrikalarının özelleştirmesine neden karşıyız\" başlıklı el ilanları dağıttı. Pazar yerinde basın açıklaması yapan CHP Marmaris Gençlik Kolları Başkanı Özgür Çağlı, \"Buraları satılarak ABD menşeli nişasta bazlı şeker üretmek hedefleri. İnsanlarımızın sağlığını sentetik şekerle bozarak, ilaç firmalarına kazandırma hedefi vardır. Şeker fabrikaları ülkemizin sosyal cumhuriyet projesidir. İktidar her seferinde yerli ve milli olduklarını dile getiriyor. Onlar milli ve yerli olsalar şeker fabrikalarını satmazlardı. AKP iktidarının tarım ve çeşitli politikaları ile her türlü mili değerler yok edildi. Milli olanlar ülkenin öz kaynağı şeker fabrikalarına göz dikmezdi\" dedi. Açıklamanın ardından partililer ve vatandaşlar, alkışlarla protesto etti. 5 dakika sessizce bekleyen grup, ardından el ilanları ve şeker pancarı dağıtmayı sürdürdü.

Otobüs sektörü İzmir\'de buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde HKF fuarcılık tarafından Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) işbirliğiyle İzmir\'de ilk kez düzenlenen 7. Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı açıldı.

Daha önce 6 kez İstanbul\'da düzenlenen Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı, 7. buluşma için Fuar İzmir\'i seçti. Fuarın açılış törenine CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun yanı sıra Bus World International Başkanı Didier Ramoudt, TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, HKF Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Çakıcı ve sektör temsilcileri katıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Başkan Aziz Kocaoğlu, Fuar İzmir yatırımından sonra kentteki fuarcılık sektörünün hızlı bir biçimde büyümeye başladığını belirterek, \"Şu anda ülkenin en gelişmiş ve nitelik olarak en kapsamlı fuar mekanı Fuar İzmir\'dir\" dedi.

\"BUS WORLD\'Ü İZMİR\'DE BÜYÜTECEĞİZ\"

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk\'ün İzmirlilere yönelik \"Bu kentte fuarlar, sergiler açın\" sözünü de hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, \"Bugün Fuar İzmir hem ulusal hem de uluslararası birçok fuara ev sahipliği yapıyor. Yeni doğan bir fuar küçük katılımlarla başlıyor ama gün geçtikçe büyüyor. Biz kent olarak da kentli olarak da buraya ziyaretçi olarak gelen katılımcıları İzmirlilere yakışır bir biçimde karşılıyoruz. Fuarların yaşaması ve gelişmesi için, yerelden ulusala, ulusaldan uluslararasına büyümesi için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Bu fuarı İstanbul\'un ardından İzmir\'de yapma kararı verdiğiniz için hem kendi adıma hem de hemşerilerim adına teşekkür ederim. İzmir bir fuar daha kazandı. Bus World Turkey fuarını da İzmir\'de hep birlikte büyüteceğiz\" diye konuştu.

\"İZMİR UĞURLU GELECEK\"

Bus World\'ün merkezinin Belçika olduğunu ifade eden Bekir Çakıcı da Fuar İzmir\'de ilk kez Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı\'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, \"İzmir bize uğurlu gelecek. Her fuarda yabancı ziyaretçi ve katılımcı sayısı yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bu fuar sadece bir fuar değil otobüs endüstrisindeki tüm gelişmelerin takip edildiği bir yer\" dedi.

TEMİZ ENERJİYLE ULAŞIM

Bus World International Başkanı Didier Ramoudt ise İzmir\'de düzenlenen fuarda güler yüzler görmenin bir anlamının olduğunu ifade ederek şunları söyledi:\"İzmir bizim için dünyaya açılan bir pencere. Burada iyi bir fuar var. Fuar İzmir büyülü bir alan, Bus World\'e yakışır bir mekan. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı\'na teşekkür ediyorum. Bu fuarı gelecek yıllarda da Fuar İzmir\'de düzenleyeceğiz. Bus World\'de sadece otobüs fuarı yok. Burada uluslararası bir his var. Bu fuarda tüm ülkeyi ilgilendiren şeylerden bahsediyoruz: Güvenli, rahat seyahat ve temiz enerjiyle ulaşım.\"

İNGİLTERE\'DE TÜRK KOLTUKLARIYLA SEYAHAT EDİLİYOR

TOF Başkanı Mustafa Yıldırım ise Türkiye\'de fuarcılık sektörüne Fuar İzmir gibi bir değeri kazandırdığı için Başkan Kocaoğlu\'na teşekkür etti. Otomotiv sektörünün dünyaya açılmasındaki en önemli etkinin Bus World olduğunu da belirten Yıldırım, \"Otomotiv sektörü, ihracatın yüzde 16\'sını karşılıyor. Bus World 12 sene önce ilk yapıldığında yüzde 4-5 gibi bir oranda Türk firması vardı. Ancak şu an yüzde 40 Türk firması var. Türk otomotiv sektörü dünyada konuşulan bir konumda\" dedi.

21 NİSAN\'A KADAR AÇIK

19-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 7. Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı\'nda otobüs, midibüs, minibüs, yedek parça, aksesuar ve ekipman, akaryakıt ürünleri, bilgi teknolojileri sağlayan yazılımlar sergilenecek. Profesyonellerin ve üreticilerin buluşup son gelişmeleri takip edebileceği önemli ticari bir platform olan fuarı bu yıl özel alım heyeti de ziyaret edecek. Heyette Fas, Cezayir, Tunus, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak, Mısır ve Arap Yarımadası\'ndan gelecek önemli firma temsilcileri yer alıyor. Fuarı, 33 ülkeden 22 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

İLK KEZ İZMİR\'DE

Bus World Fuarı bu yıla kadar İstanbul\'da 6 defa düzenlendi. Gün geçtikçe, yeni ve daha donanımlı büyük bir alana ihtiyacı olan Busworld Turkey Fuarı, İstanbul\'da bulunan fuar alanlarının alt yapı ve kapasitelerinin sınırlı olması sebebiyle bu yıl ilk kez İzmir\'de düzenleniyor.

41 ülkeden gelen çocuklar İzmit\'te festivale katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. 41 ülkeden gelen yaklaşık bin çocuk geleneksel kıyafetleri ile renkli görüntüler oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Kültür Tepesi\'nin bulunduğu alandan başlayıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin hizmet binasının önüne geleneksel kıyafetleriyle yürüyen 41 ülkeden yaklaşık bin çocuk, renkli görüntüler oluşturdu. 41 ülke çocukları geleneksel danslarıyla vatandaşları selamladı. Dünya çocuklarının kortejini, kent merkezinde vatandaşlar ilgi ile takip etti. Çocukları belediye binasının önünde karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yaptığı konuşmada, \"23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali\'ne ve Türkiye\'ye hoş geldiniz. Kocaeli\'ye hoş geldiniz. 23 Nisan Türkiye\'nin en önemli tarihlerinden biridir. Bugünü neden kutluyoruz? Bu gün, niçin bir bayram kısaca ifade etmek isterim. 1’inci Dünya Savaşı’nda büyük acılar yaşadık. Şehit düşen çocuklarımız vardı. Savaştan çıktığımızda yaralıydık. Binlerce çocuğumuz öksüz ve yetim kalmıştı. 23 Nisan, hüzünden çıkarttığımız sevinçtir. Yeniden başlamanın, verdiği neşedir. O gün, dünyada hiçbir çocuk kimsesiz kalmasın diye yemin ettik. Ettiğimiz bu yemini, her 23 Nisan\'da dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz\" dedi.

