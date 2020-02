DHA YURT BÜLTENİ-17

Gölete düşen otomobilde 3 çocuğuyla birlikte öldü (4)

EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜ YERE GELDİ

Adana\'nın Saimbeyli ilçesinde gölete uçan otomobilde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Rukiye Hoşça, yakınları tarafından yaşadıkları Kayseri\'nin Melikgazi ilçesinden kazanın yaşandığı yere getirildi. Ayakta durmakta zorlanan ve sinir krizi geçiren Rukiye Hoşça\'ya hazır bekletilen ambulansta sakinleştirici iğne yapıldı. 30 metre derinlikten hala çıkarılamayan otomobilin içinde sıkıştığı belirtilen Musa, çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına ise havanın kararması ve şiddetli yağış nedeniyle ara verildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Su altı ekibinin su da bulunan cesedi çıkarması

- Cesedin gölden yukarı çıkarılması

- Musa Hoşcan\'ın eşinin görüntüsü

SÜRE:01\'20\" BOYUT:81,08 MB

Haber-Kamera:İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)

=========================================

Şanlıurfa\'da sağanak ve dolu

ŞANLIURFA\'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Suruç ve Birecik\'te bazı evlerin duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi, su baskınları görüldü.

Kent merkezi ile Suruç ve Birecik ilçelerinde öğle saatlerinde dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini korumak için iş yerlerine ve korunaklı yerlere sığınarak yağışın bitmesini bekledi. Dolu ve sağanak nedeniyle bazı yollar ve alt geçitler sular altında kaldı.

Suruç ilçesinde yağışla birlikte şiddetli rüzgar ağaçları yerinden sökerken, Birecik\'te fıstık bahçeleri sular altında kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışında cadde ve sokaklar beyaza büründü, yayalar yürümekte ve sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Tıkanan rögarlar yüzünden bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kırsal mahallelerde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Yağış nedeniyle sular altında kalan tarlalar

- Aniden bastıran dolu yağışı

- Taşan logarlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

======================================

\'Şelale elimizden alınmaya çalışılıyor\'

MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediyeye tahsis edilen Manavgat Şelalesi\'nin mahkeme kararıyla ellerinden alınmaya çalışıldığını söyledi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Ek Hizmet Binası\'nda CHP\'li Manavgat Belediyesi meclisi üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda geçen pazartesi günü Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve İlçe Başkanı Hasan Öz\'ün kendisine yönelik eleştirilere ve iddialara yanıt veren Başkan Sözen, açıklamada ifade edilen \'yalan\' ifadesinin siyasi nezakete sığmadığını, kendisinin \'yalan\' tabiri yerine \'yanlış bilgi\' dediğini, bu açıdan her iki ismi de siyasi nezakete davet ettiğini söyledi.

Türkbeleni projesinin açılışına katıldığını ve konuşma yaptığını belirten Sözen, kendisinin o zaman 14 bin metrekarelik beton bloktan haberinin olmadığını kaydetti. Türkbeleni\'nde beton yapılaşmaya karşı olduğunu aktaran Sözen, Büyükşehir Belediye meclisinde konunun sadece SİT alanının imar uygulamasında gündeme geldiğini, asıl projenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapıldığını aktardı.

Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz\'ün siyaset ve yerel yönetim tecrübesinin olmadığını belirten Sözen, \"Ben bu işe başladığımda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nde gittim staj yaptım. Bu ayıp bir şey değil. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz de gelsin Manavgat Belediyesi\'nde staj yapsın. Ona kapımız açık\" dedi.

\'YARDIM İSTEDİK\'

Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın\'ın aslen Manavgatlı olmasına rağmen bugüne kadar hiç Manavgat\'a gelmediğini ve ilçede yaşanan sorunlara kayıtsız kaldığını savunan Başkan Sözen, milletvekili Aydın\'dan Manavgat Şelalesi\'nin devri konusunda yardım istediğini de anlattı.

\'BAKAN ÇAVUŞOĞLU DIŞINDA KİMSE YARDIM ETMEDİ\'

Manavgat Şelalesi\'yle ilgili belediye olarak çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve kendilerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu haricinde kimsenin yardım etmeye yanaşmadığını belirten Başkan Sözen, \"Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bütün samimiyetiyle mücadele vermiştir. Buranın Manavgat Belediyesi\'nde kalması gerektiğini ifade etmiştir. Ona rağmen bir Manavgat Belediyesi olarak şelaleyi alamadık. Devam eden Maliye Bakanlığı\'ndan, Turizm Bakanlığı\'ndan üst hakkımız olmasına rağmen, müktesep haklarımız iki bakanlıkta devam etmesine rağmen mahkeme kararıyla elimizden alınmaya çalışıyor. Bilirkişi raporları, şunlar, bunlar hala mücadele ediyoruz. Ama oranın Manavgat Belediyesi\'ne ait olduğu inancıyla korkmadan gittik oraya dev bir yatırım yaptık. Yeni bir çehreye kavuştu. Yerine göre iyi sezonda 4- 5 milyon turistin geldiği bir yer. Turizmin nefis noktalarından bir tanesi\" diye konuştu.

Bu olaylar yaşanırken orman mühendisi olan ve Orman Genel Müdürlüğü\'nde önemli mevkilerde görev yapan milletvekili İbrahim Aydın\'dan da yardım istediğini aktaran Başkan Sözen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Sayın vekilim orman kökenli olduğunuzu bildiğim için sizden destek istedim şelaleyle ilgili. Manavgat halkı adına destek istedim, kendi adıma değil. \'Manavgat halkı böyle istiyor, burası Manavgat Belediyesi\'nde kalması lazım sayın vekilim desteğine ihtiyacım var\' dedim. Bana ne dedin sayın vekilim, \'Ya, ben o işlere karışmam, Büyükşehir Belediye Başkanına git\' dedin. Bana adres gösterdiğin yer mülkün sahibi değil. Mülkün sahibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı, mülkün sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, üst hakkı kurgulayan Maliye Bakanlığı. Sen bana adres olarak büyükşehri gösterdin, bana hiç destek bile olmadın. Bu Manavgat\'ın konusu değil midir?\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Manavgat Şelalesi\'nde görüntüler

- Basın toplantısından görüntü

- Belediye Başkanı Şükrü Sözen\'in açıklaması

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),(DHA)

============================================

Karatay: 10 yaşındaki çocukların karaciğerinde yağlanma var



KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde konuşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, şekerli ve gazlı içeceklerin karaciğerde yağlanmaya neden olduğunu belirterek, \"Artık 10 yaşındaki çocukların karaciğerinde yağlanma var\" dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Gebze Belediyesi\'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi\'nde düzenlediği \'Gerçek Tıbbın 10 Şifresi\' konulu konferansta sağlıklı beslenmenin sırlarını anlattı. ABD\'de yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz\'ün \'Japon patlıcanı mucizedir\' açıklamasını eleştiren Prof. Dr. Canan Karatay, \"Sağlığımızı kendi elimizde tutacağız. Sebebine gelince; vücudumuzun nasıl işlediğini doğal olarak bilince, sorunları çözeriz. Yok o şunu ye dedi, yok bu onu ye dedi, şunu yerseniz mucizedir, ABD\'de yaşayan meşhur kalp cerrahımız \'Japon patlıcanı mucizedir\'; bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir şey olmaz. Mucize diye bir gıda olmaz, bir ot olmaz. Hepsi kandırmacadır, aldatmacadır ve hepsi ticaridir, haberiniz olsun. İnsan vücudu sağlıklı olduğu sürece hücreler normal çalıştığı sürece, bir kalp doktoru olarak, iç hastalıkları profesörü olarak zaten mucizeye ihtiyacınız kalmıyor. Mucize diye bir şey yok\" diye konuştu.

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasını da anlatan Prof. Dr. Karatay, \"Ben 51 yıllık hekimim. Zamanında bira göbeği, alkol göbeği denirdi. Hakikaten birayı çok içenler, alkolü çok kullananların karaciğeri yağlanırdı. Fakat şimdi artık 10 yaşındaki çocukların karaciğerinde yağlanma var. 10 yaşındaki çocuklar alkol almıyorlar. Şekerli, gazlı içecekler alıyorlar. 1-2 yaşından itibaren doğum günü partilerinde bunlara arz ediliyor, bunlar da bunun bağımlılığına başlıyorlar. Dolayısıyla hem çocuklarımızın hem halkımızın alkolüdür. Hazreti Muhammed zamanında olsaydı şekerli, gazlı içeceklerin haram olduğunu söylerdi. Bunu ben Diyanet İşleri Başkanı\'na da söyledim. Çocuklarımıza C vitamini vermeyecek miyiz diye sorular geliyor. Meyve sularının C vitamini kaynağı olduğu halkımıza senelerce söylendi. Halkımız da yıllardır çocuklarına meyve sularını verip kendileri içiyor ve göbekler de yağlanıyor\" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıkları düzeltmenin kişinin elinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Şekerler ve her türlü un, yağ olarak depo edilir. Bunu unutmayın. Her türlü ekmekler, yok kırmızı un, yok kepek unu, yok şu unu, bu unu yani un haline geldiği anda her türlü şekerli sıvı içecekler de hepsi trigliseritleri yükseltir. Bunlar vücudumuzda yağ olarak depo edilir, hastalıkların temeli atılmış olur. Gözde katarakt, felç, beyinde pıhtı atması, kalp hastalıkları, akciğer hastalıklarına neden olur. Bacaklarda diz ağrıları, ayaklarda damar bozuklukları, deri hastalıkları ve meme kanseri, rahim kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri, yemek borusu kanseri ve karaciğer kanserine neden olur. Bunların tümü kendi elimizdedir ve önlemek kendi elimizdedir. Hastalanmışsak da düzelmek elimizdedir. Hiçbiri genetik değildir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Canan Karatay\'ın açıklamaları

Salondan görüntüler

HABER: ERGÜN AYAZ - KAMERA: DİNÇER AKBİR / KOCAELİ (DHA)

==============================================

Ertem: Ayasofya\'nın müze olması talebine saygı duymuyorum

VAKIFLAR Genel Müdürü Adnan Ertem, Trabzon’da 5 yıl önce müzeyken, yapılan restorasyonla camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii’nde incelemelerde buldu. Ayasofya’daki restorasyon ve değişim çalışmalarında tarihi dokuya zarar verildiği iddiasıyla açılan dava sürecini değerlendiren Ertem, “Ayasofya Camii’nin müze olmasına yönelik taleplere saygı duymuyorum. Buranın cami olarak restorasyonunu tamamlayacağızö dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle Ayasofya Camii olarak kayıtlara geçen, fresklerin asma tavan ve özel perdelerle kapatılması gibi çeşitli işlemlerin ardından 2013 yılında kılınan cuma namazıyla resmi olarak ibadete açılan Ayasofya Camii’nin müze olarak kalması yönündeki tartışmalar sürüyor. Namaz saatleri dışında yerli-yabancı turistler, belirli bölümlerden tavan fresklerini görebiliyor. Camide, restore çalışmaları sırasında fresklere zarar verildiğini öne süren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 2013 yılında Trabzon İdare Mahkemesi’ne başvurarak, Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesi ve ibadete açılmasına ilişkin işlemin iptalini istedi. Trabzon İdare Mahkemesi, açılan davayı, \"Müzenin camiye çevrilmesine ilişkin tesis edilen bir işlemin mevcut bulunmadığı anlaşılmaktadır\" gerekçesi ile reddetti. Karara itiraz eden TMMOB, Danıştay’a başvurdu. Danıştay ise Trabzon İdare Mahkemesi’nin kararını reddetti, Ayasofya Camii için sürecin yeniden takip edilmesi yönünde karar verdi. Danıştay’ın kararı üzerine TMMOB yetkilileri de resmi internet sitesinden “Ayasofya Müzesi\'nin korunması için verilen hukuk mücadelesi kazanıldıö başlıklı duyuru yaparak, bölgenin ve Trabzon’un geçmişinde önemli bir yere sahip anıtsal yapının müze olarak varlığını sürdürmesi gerektiğini açıkladı.

ERTEM, CAMİYİ ZİYARET ETTİ

Kentte bulunan Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de, Ayasofya Camisi’ni ziyaret ederek tartışmalar, yargı süreci ve restore çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Caminin müzeye çevrilmesine ilişkin herhangi bir çalışma olmadığını vurgulayan Ertem “Mimarlar ve Mühendisler Odası, hem mimarlardan oluşacak hem de mahkemenin almış olduğu kararı bu şekilde yansıtacak. Bu doğru bir tavır değil. Buranın mahkeme kararında gerek cami fonksiyonundan çıkarılmasına yönelik ve ya onların ifade ettiği şekilde müze olacağına yönelik en ufak bir çalışma yok. Durduk yere insanların burada yapmış olduğu çabaları, gayretleri ortadan kaldıracak, onların moralini bozacak tavır sergilemeleri doğru değilö dedi.

‘MÜZE OLMASI TALEPLERİNE SAYGI DUYMUYORUM’

Yargı kararının, camide restore ve rölöve çalışmalarını etkilemeyeceğini belirten Ertem şöyle konuştu:

“Buranın restorasyonunun yapılmasının önünde herhangi bir engel yok. Buranın cami olarak bundan sonra ihalesinin ve restorasyonu yapılacak. Ramazan ayına da kalabilir, sonrasına da. Buranın mutlaka restorasyon ihalesini gerçekleştireceğiz. Alınan karar rölöve projelerindeki eksiklilere ilişkin bir karardır. Bizde eksikliklerimizi restorasyon esnasında gidereceğiz. 2013’te burası ilk kez ibadete açıldı. Üzerinden 5 yıla yakın bir zaman geçti. Bu süreç içerisinde Mimarlar Odası buna tavır koydu. Ne yazık ki Trabzon\'dan da buna destek veren bazı kesimler de oldu. Özellikle burası bir ibadethanedir. Biz gündelik düşüncelerimizi, buranın ibadethane olma vasfını engelleyecek bir tavır ortaya koymamalıyız. Burası fetih sırasında camiye dönüştürülmüş ve vakfiyesi de cami olan bir yerdir. Bu çerçevede buranın müze olmasına yönelik taleplere saygı duymuyorum. Buranın cami olarak restorasyonunu tamamlayacağız.ö

AYASOFYA CAMİ

Ayasofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 1868 yılında harap durumda olan caminin Bursalı Rıza Efendi’nin teşvikleriyle yeni baştan onarıldığı bilinmektedir. Bina, 1\'inci Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla depo, hastane ve son olarak yine cami olarak kullanılmıştır. 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesi’nin işbirliği ile restore edilerek 1964 yılından sonra müze olarak ziyarete açılmıştır. Geç Bizans kiliselerinin güzel bir örneği olan yapı, kare-haç planlıdır ve yüksek bir merkezi kubbeye sahiptir. Yapı ana kubbenin etrafında değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek kiremitle kaplanmıştır. Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir. 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen, freskleri asma tavan ve özel perdelerle kapatılan Ayasofya, 2013 yılında kılınan cuma namazıyla resmen ibadete açılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Camii görüntüsü

Ertem konusma ve detaylar

Haber:Aleyna BAYRAM Kamera: Selçuk BAŞAR/DHA

=============================================

Doğada bulunan yavru domuz koruma altına alındı

BURSA\'da doğada bulunan ve 30 günlük olduğu değerlendirilen yavru domuz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2\'nci Bölge Müdürlüğü\'nün bahçesinde koruma altına alındı.

Bursa\'da vatandaşlar tarafından ormanlık alanda bir yavru domuz bulundu. Koruma altına alınan domuzun 1 aylık olduğu belirtildi. Konuyla ilgili bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, \"Hayvanı veteriner hekim arkadaşlarımız özel olarak besliyor. Biraz geliştikten sonra Karacabey ilçemizde bulunan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne teslim edeceğiz. Bu tür olaylarda hayvanlar insanlara alıştığı için doğaya uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Benzer sıkıntı gözlemlenirse domuz yavrusu bundan sonra burada kalacak\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

Yaban domuzundan odedaylar

Konuşmalar

BURSA, (DHA)

===========================================