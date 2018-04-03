DHA YURT BÜLTENİ-17

Diyarbakır\'da terör saldırısı: 1 korucu şehit, 3\'ü korucu 4 yaralı



DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesinde, güvenlik korucularının da içinde bulunduğu odun taşınan kamyona, PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3\'ü güvenlik korucusu, 4 kişi yaralandı.

Kulp ilçesine bağlı Bayir köyü yakınlarında topladıkları odunları ilçe merkezine getiren ve içinde güvenlik korucuların bulunduğu kamyona, seyir halindeyken PKK\'lı teröristler tarafından pusu kuruldu. Açılan ateş sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu ve 1 sivil yaralandı. Yaralılar, Kulp Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kulp ilçesindeki saldırıyla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin saldırısında 1 güvenlik korucusunun şehit oldu, 2\'si ağır 4 korucu ile 1 emekli korucu ve 1 sivilin yaralandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Diyarbakır İli Kulp İlçesi Taşköprü Köyü Kuyucak mezrası bölgesinde yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşımakta olan 7 kişilik Güvenlik Korucularına, 1 grup terörist tarafından 03 Nisan 2018 Salı günü saat 16.50 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda, 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 2’si ağır olmak üzere 4 güvenlik korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil vatandaş toplam 6 kişi yaralanmıştır. Yaralanan Güvenlik Korucuları bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan Güvenlik Korucularımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Yaralanan güvenlik korucularımıza ve vatandaşımıza da acil şifalar dileriz. Olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.\"

Haber: Ahmet ÜN / Diyarbakır (DHA)

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Van\'da kara gömülü PKK sığınakları bulundu

VAN\'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından, PKK\'nın kış üstlenmesi alanlarına yönelik \'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik\' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı, kara gömülü sığınaklar tespit edildi. Sığınaklarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan tüp, elektronik eşya ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş İlçesine bağlı Aladağlar bölgesinde, PKK terör örgütünün kış üstlenmesi yaptığı alanlarda operasyon düzenledi. Jandarmanın düzenlediği \'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik\' operasyonunda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, PKK\'lı teröristlera ait 2 sığınak bulundu. Kara gömülü tespit edilen 2 sığınakta, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 4 tüp, eloktronik eşya ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

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Marmarisli kadınlar sığla fidanı dikti

MUĞLA\'nın Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Çevre Grubu üyesi kadınlar, Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA Vakfı üyeleri ile birlikte 200 sığla fidanını toprakla buluşturdu.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu üyesi kadınlar, \'Bir avuç tohum at Marmaris\'e hayat ver\' adlı etkinlik kapsamında İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA Vakfı desteğiyle fidan dikimi gerçekleştirdi. İlçe merkezinin 23 kilometre uzaklıktaki kırsalındaki Hisarönü Mahallesi Asparan Mevkii Azmak Deresi arazisinde 200 sığla fidanı dikildi. Kadınların çocuklarıyla katıldığı etkinlikte ormancılar, fidan dikimine yardımcı oldu. Çevre grubu üyeleri, ormancılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliği sonlandırdı. Hediye edilen sığla fidanları ile birlikte Hisarönü Mahallesi Yangın Müdahale ekibinin bahçesine giden kadınlar, evlerinde hazırlayıp getirdikleri yiyecekleri de ormancılarla paylaştı.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Çevre Grubu Kadınlar Gurubu sözcüsü Gürsel Koç, \"Bir süre önce DSİ tarafından dere ıslahı için yapılan çalışmalarla çok sayıda sığla ağacı kesilmişti. Bu alanın yeniden yeşillenmesi için Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü\'ne proje sunduk. DSİ\'nin çalışmalarının ardından ağaç kesimi yapılan arazide fidan dikim başlattık. Bir avuç tohum at Marmaris\'e hayat ver projemizi hayata geçirerek ormancılarımızın desteğiyle sığla fidanlarını diktik\" dedi.

Marmaris İlçe Orman İşletme Şefi Muhammet Ali Keleş ise, \"Bize sunulan projeyi hayata geçirerek kesilen ağaçlar yerine 3 bin sığla ağacı fidanı dikme kararı alındı. Kent Konseyi ve TEMA Vakfı kadınları ile birlikte projenin son ayağı olan 200 tane Sığla fidanını toprakla buluşturduk. Bir ay içinde ıslah edilmiş dere kenarındaki arazilere 3 bin adet fidan dikilmiş oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kadın, çocuk ve ormancılarla birlikte sığla fidanı dikim genel-ayrıntılı görüntüler

- Kent Konseyi Çevre Grubu Kadınları Sözcüsü Gürsel Koç röportaj

- Marmaris İlçe Orman İşletme Şefi Muhammet Ali Keleş röportaj

- Kadınların evlerinden getirdikleri yiyecekleri ormancılar birlikte yemesi

- Toplu halde fotoğraf çekilme görüntüsü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Su kanalına düşen inek 3 saatte kurtarıldı

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde 4 metre derindeki su kanalına düşen bir inek, kurtarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kanaldan çıkarıldı.

Nusaybin\'e bağlı Gürün köyü mevkiindeki elektrik üretme santraline giden 4 metre derinlikteki su kanalına düşen bir ineği gören vatandaşlar olayı Belediye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi\'ne bağlı arama ve kurtarma ile itfaiye ekipleri, 3 saatlik bir çalışma sonucu ineği bulunduğu kanaldan çıkardı. İneğin sahibi Nasır Adıguzer, ineğinin kurtarılması nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-Su kanalından görüntü

-Kanalda mahsur kalan inek

-Ekiplerin kurtarma çalışmaları

-İneğin kanaldan çıkarılışı

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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HAK-İŞ Başkanı Arslan: Kapsam dışı kalan taşeronlar için çalışma başlatacağız

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamuda sayıları 170 bin olan kadrolu işçi sayısının taşeron düzenlemesi ile 5 katına çıktığını söyledi. Arslan, taşeron düzenlemesi kapsamı dışında kalan işçiler olduğunu hatırlattı, “Bu işçilerin sorunlarının çözüleceği yeni bir çalışma ile mücadele başlatacağızö dedi.

Trabzon’un Ortahisar İlçe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki 603 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imza töreni düzenlendi. Belediye çok amaçlı toplantı salonundaki törene, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile belediye çalışanları katıldı.

Törende konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamudaki taşeron düzenlemesine değindi, Türkiye\'de belediyeler dahil bütün kamu kurumları, bakanlıklar ve KİT\'lerde 170 bin olan kadrolu işçi sayısının düzenleme ile 5 katına çıktığını açıkladı. Arslan, “Bu Türkiye\'nin başarısıdır. Bu başarının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ı ve ekibini bir kez daha kutluyoruz ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bunu gerçekleştirmek çok basit bir iş değil. Büyük bir reforma imza atıldı. Biz uluslararası sendikal örgütlerin de mensubuyuz. Dünyanın en büyük işçi örgütü olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonunda icra kurulu üyesiyiz. Bu düzenleme yapıldıktan sonra bize her ikisinden tebrik mesajları geldi. Dünyada gelişmekte olan hiçbir ülkede yaşanmayan bir değişimi yaşadık. Biz, kadrolu işçimizin 5 katı kamu bünyesinde kadrolu işçi statüsünü elde ettik. Bize bunu nasıl başardığımızı soruyorlar.\" dedi.

Bu süreçte yaşanan sıkıntıları çeşitli örneklerle anlatan Arslan, şöyle konuştu:

“Türkiye bu mücadelede bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunun farkında ve bunu dünya çok iyi biliyor. IMF\'nin, Dünya Bankası\'nın, uluslararası kuruluşların, uluslararası sermayenin içeride ki ve dışarıdaki temsilcilerinin bize dayattığı gerçek şu ‘özelleştir, kamuyu küçült, devleti küçült bu hizmetleri özel sektör eliyle yürüt.\' Bu anlayışa kaşı Recep Tayyip Erdoğan bir meydan okumada bulunmuştur.\" dedi.

‘KAPSAM DIŞI KALAN TEŞERONLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ’

Arslan, sendika olarak, taşeron işçilerin sendikal örgütlü olmasının önünü açmak için yıllardır çalışma yürüttüklerini belirterek “Geçici mevsimlik işçilerin ki ÇAYKUR başta olmak üzere bunlar için yeni düzenlemeler geldi. 4-C kapsamındaki arkadaşlarımıza yeni düzenlemeler geldi. Bütün bu düzenlemelere baktığınız zaman Türkiye\'de çok önemli bir değişimi birlikte gerçekleştirdik. Bu başarıyı inşallah başka düzenlemelerle devam ettireceğiz. KİT\'lerin kapsam dışı kalması, hastane bilgi yönetim sistemindekilerin, sosyal tesislerde yemekhanelerde çalışan yüzde 70 kapsamına giremeyen arkadaşlarımızın, araçlı ihaleler dediğimiz bir kısım ihalelerdeki arkadaşlarımızın bu kapsamın dışında kalmış olması elbette ki onlar açısından üzüntü kaynağı ama biz bunların da çözüleceği yeni bir çalışmayı, yeni bir mücadeleyi de başlatacağız. Bunu yaparken de büyük fotoğrafa asla bakamamazlık etmeyeceğiz. Büyük fotoğraf Türkiye\'de çok büyük bir değişimi ve düzenlemeyi başarmış olduk. Bu bizim açımızdan tarihi bir öneme sahip çünkü taşeron firmalardaki arkadaşlarımızın yarın için umutlarını, beklentilerini gerçekleştireceklerine dair bir güvenceleri yoktu artık bunu ortadan kaldırmış olduk. İnşallah yeni dönemde, yeni başarılarla beraber bu düzenlemelerin yenilerini hep birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız.\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ortahisar İlçe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki 603 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. 2 yıl geçerli sözleşme ile ilk yıl işçi maaşlarına yüzde 14, ikinci yıl ise yine yüzde 14 oranında zam yapıldı. İşçilerin sosyal hakları da iyileştirildi.

Ortahisar Beleidye Başkanı Ahmet Metin Genç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’a Kuran-ı Kerim hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tören detayları

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

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Öğrenciler valinin makam aracındaki Türk bayrağını öptü

AFYONKARAHİSAR’da ilkokul öğrencileri okulu ziyarete gelen valinin makam aracındaki Türk bayrağını öptü. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Durumdan haberdar olan Vali Mustafa Tutulmaz, 1’i Suriyeli 3 öğrenciyi makamında ağırlayıp ödüllendirdi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz 20 Mart’ta merkeze bağlı Erenler Mahallesi’ndeki Erenler İlkokulu’na ziyarette bulundu. Özel Kalem Müdürü Sezai Pala ve Valilik basın çalışanlarının eşlik ettiği Vali Tutulmaz\'ın makam aracı okulun girişine park edildi.

Okuldan çıkan öğrenciler karşılarında makam aracını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Elindeki topla dışarı çıkan 3’üncü sınıf öğrencisi Aynur Çetin ise makam aracının sağ ön tarafındaki otofors direğinde asılı Türk bayrağını öptü. Sonrasında 1’inci sınıf öğrencileri Abdurrahman Çavlan ile İranlı Amirroham Rasoolı da sırayla bayrağı defalarca öptü.

Öğrencilerin bayrağı öpmeleri okulun güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

VALİ ÖDÜLLENDİRDİ

Çocukların davranışını öğrenen Vali Mustafa Tutulmaz, okul müdürü ve 3 öğrenciyi makamında ağırladı. Öğrencileri tebrik eden Vali Tutulmaz, öğrencilere Türk bayrağı, ülke sevgisi ve kitap okuma konusunda nasihatlerde bulunarak, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)