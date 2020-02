DHA YURT BÜLTENİ-17

Haresta’dan tahliye edilen 1908 sivil İdlib yakınlarına yerleştirildi

SURİYE’nin başkenti Şam’a bağlı ve kuşatma altında bulunan Doğu Guta’nın Haresta beldesinden tahliye edilen aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 1908 sivil, İdlib yakınlarına yerleştirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı ekiplerince 2013 yılından bu yana kuşatma altında tutulan Doğu Guta’nın Haresta beldesinden 30 otobüs ile tahliye edilen bin 908 kişi Hama yakınlarında karşılanarak ilk anda acil ihtiyaçları karşılandı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Şam yakınlarında bulunan Doğu Guta’nın Haresta beldesinin 2013 yılından bu yana kuşatma altında tutulduğunu, sivil yerleşim yerlerine yönelik Rusya ve Esed rejimine bağlı güçlerin havadan ve karadan gerçekleştirdikleri saldırıların artması üzerine taraflar arasında yapılan anlaşma ile ilk kafilenin İdlib’e tahliye edildiğini söyledi. Tosun, “Son bir ayda içerisinde Rusya ve Esed rejimine bağlı güçlerin çocuk, kadın gözetmeksizin düzenledikleri saldırılar Doğu Guta’nın üç parçaya bölünmesine neden oldu. Saldırıların kesintisiz devam etmesi nedeniyle Haresta beldesindeki insanlar son bir aydır hayatta kalmak için sığınaklarda yaşıyor. Sivillerin içinde bulunduğu zor durum Doğu Guta’nın Haresta beldesinden büyük çaplı bir tahliye anlaşmasını gündeme getirdi. İlk tahliye 30 otobüsle bin 908 kişi Hama’nın Madik kalesi yakınlarında bulunan muhaliflerin kontrol ettiği alana ulaşması ile gerçekleştiö dedi.

SİVİLLER İDLİB’E YERLEŞTİRİLDİ

Tahliye edilenlerin acil ihtiyaçlarının karşılandığını, ve İdlib’te belirlenen çeşitli alanlara yerleştirileceğini sözlerine ekleyen Tosun, \"Tahliye edilen aileler İdlib kent merkezi ve kırsalında kurulan geçici konaklama merkezlerinin yanı sıra Batı Halep kırsalındaki Kefer Hamra ile Hareya’da tuttuğumuz 500 farklı eve yerleştirilecek. Ailelerin ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılamaları için yerleştirildikleri alanlara hayır çarşıları açacağız. Aynı zamanda gıda ve sağlık alanında desteklerimize devam edeceğiz.\"

Borçları yüzünden intihar etmek istedi

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre borçları yüzünden bunalımda olan G.D., 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği G.D., apartmanın çatısından sarktığı sırada kurtarıldı.

Borçları yüzünden psikolojik sorular yaşadığı öne sürülen G.D, bugün öğle saatlerinde Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. G.D.\'yi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri G.D.\'yi ikna etmeye çalıştı. Çatının kenarındaki duvarın üzerinde yürüyerek yürekleri ağza getiren G.D. bir türü ikna olmadı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açmak için çalıştığı sırada G.D., çatıdan aşağıya doğru sarktı. Bu sırada ekipler G.D.\'yi tutarak düşmesini engelledi. Bütün bunlar yaşanırken, vatandaşların cep telefonlarıyla G.D.\'yi çekmeye çalışması dikkat çekti. Gözaltına alınan G.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İntihar girişimi yüzünden aksayan trafik, daha sonra normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çanakkale\'de hayvanseverlerden hayvan katliamlarına tepki

ÇANAKKALE\'de hayvanseverler, 2 gün önce zehirli et parçaları ile 16 hayvanın telef olmasını basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Çanakkale\'de 21 Mart tarihinde Sarıçaç ve Barbaros Mahallesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bırakıldığı iddia edilen zehirli etleri yiyen sahipli ve sahipsiz sokak hayvanları telef oldu. Yaşanan katliamı hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisi çekti. Zehirli et parçalarını yiyerek telef olan 16 sahipli, sahipsiz hayvan katliamına tepki gösteren hayvanseverler Yalı Hanı’nda basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı yapan Eren Özyurtsel, “ Bildiğiniz gibi 21 Mart Çarşamba günü bir ihbar ile ortaya çıkan zehirlenme vakalarından sonra resmi sonuçlara göre 16 sokak canımız ve sahipli canlarımızda hayatlarını kaybetmiştir. Her yıl bu zehirlenme vakalarını kent içinde, ilçelerde ve köylerde hep görmekteyiz. Bu alanlar bellidir. Esenler Mahallesi, 60 Metrelik Yol, Sosyal Konutlar, Sarıçay, Barbaros Mahallesi, Osnabrück Parkı, Dardanos ve Güzelyalı olmak üzere her yıl belirli zamanlarda bu zehirlenme olaylarını yaşamaktayız. Biz ilke olarak yaşam haktır diyen, duyarlı kişiler ve STK’lar kim yada kimler tarafından yapıldığının, zehirlenme öncesinde ve sonrasında yapılan çalışma, tespit, araştırma, tedbir ve ihtimallerin, hayvan hakları 5199 sayılı kanunca belirtilen ve kurumlara yüklenen görevlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunlara dair idari ve adli olarak gereğini yapılmasını istiyoruz\" dedi.

AK PARTİ MERKEZ İLÇE\'DEN DE KATLİAMA TEPKİ

Çanakkale\'de yaşayan hayvan katliamına, AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Aslı Koç\'ta yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Hayvanlara eziyet edilmesi, zehirlenerek öldürülmesi, ne dinimizce ne de vicdani olarak hiç bir akla sığmadığı belirtilen Aslı Koç\'un açıklamasında, \"Sevgili Peygamberimiz hadislerinde sıkça hayvanların korunmasından bahsetmektedir. Buna istinaden bir hadiste Cenabı Allah şöyle buyuruyor: “Rahmetime ulaşmak isterseniz yarattıklarıma şefkat ve merhametle muamele ediniz.” 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereği “Sokaklar sahipsiz hayvanların yaşam alanıdır.” Hayvanlara zarar vermek beslenmelerini engellemek cezaya tabidir. Buna rağmen şehrimizde Şubat 2013, Aralık 2014, Şubat 2016, Şubat 2017, Kasım 2017,Mart 2018 tarihlerinde tam da hayvanların üreme aylarında her yıl düzenli ve sistemli olarak sokak hayvanları zehirlenmiştir katledilmiştir. Güya hayvan haklarını koruduğunu iddia eden yıllık 800.000 TL veterinerlik hizmetleri bütçesi olan bir belediyede sokak hayvanlarının hala aç, susuz ve zehirleniyor olmasını kabul etmiyoruz. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak Çanakkale Belediyesi’ni acilen barınak, iyileştirme merkezi gibi hizmetleri hayata geçirmeye elindeki 800.000 TL’lik bütçeyi doğru yerlere harcamaya ve sokak hayvanlarımızın seslerini duymaya davet ediyoruz\" denildi.

Malatya\'da uyuşturucuya 10 tutuklama

MALATYA ve İstanbul\'da polisin \'torbacı\' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 10\'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 21 Mart\'ta \'torbacı\' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Malatya ve İstanbul\'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 497 uyuşturucu hap ve 18 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10\'u \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

