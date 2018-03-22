DHA YURT BÜLTENİ-17

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı Açılış Töreni\'nde konuştu

BAŞBAKAN YILDIRIM: ŞEHİRLERİMİZİ BETONLAŞMAYA TESLİM ETMEYECEĞİZ

BAŞBAKAN Binalı Yıldırım, savaşların ve betonlaşmanın şehirlerin düşmanı olduğunu belirterek, \"Betonlaşma adeta zehirli bir sarmaşık gibi bir anda şehirlerin her yanını sarar ve bütün güzellikleri gölgeler, adeta yok eder. Şehirlerimize sahip çıkacağız. Gelecek kuşaklar için sahip çıkacağız. Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenen \'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti\' programının açılış törenine katıldı. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, Kastamonu\'nun önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, \"Kastamonu adına, Türkiye ve Türk dünyası adına bu büyük heyecanı birlikte yaşıyoruz. Kültür mirasımız Kastamonu, muhteşem bir törenle Türk dünyası kültür başkenti oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. 1 yıl boyunca gururla taşıyacağımız, her türlü zengin etkinliklerle hakkını vereceğimiz bu payeyi bize kazandıran bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye sevdalılarına teşekkür ediyorum\" dedi.

\'ŞEHİRLERİMİZİ BETONLAŞMAYA TESLİM ETMEYECEĞİZ\'

Başbakan Yıldırım daha sonra şehir ve mimarinin hayati öneme sahip iki konu olduğun ifade ederek şunları söyledi:

\"Şehir sadece bir yerleşim yeri değildir. Her şehrin bir de ruhu vardır. Medeniyetler tarihi bir yandan da şehirlerin tarihini ifade eder. Tarih yazmak isteyenler şehirleri gezerler, tarihe konu pek çok şeyi şehirler tarihçilere sunar. Büyük medeniyetler kendilerini özgün şehirleriyle dünyaya anlatır. İnsan şehir inşa ederken, şehirde insanı inşa eder. Birbirlerinin karakterlerini, kültürlerini şekillendirirler. Türk ve İslam dünyasının medeniyet merkezi olan önemli şehirleri vardır. İstanbul, Bursa, Konya, Kastamonu Şanlıurfa, Taşkent, Buhara, Semerkant, Kazan, Bağdat, Şam, Kahire, Kudüs, Medine gibi sembol şehirlerimize uğradığınızda sizlere derin bir medeniyet anlatısı yapılır. Camiler, medreseler, bedestenler, hanlar, şadırvanlar, sokaklar ve evler birer tarih öğretmeni olur sizlere geçmişinizi anlatırlar. Yalnızca aklınıza değil bu mekanlar aynı zamanda ruhumuza, kalbimize de seslenir. Şairlere ilham kaynağı olur şehirler. Kastamonu da Şeyh Şaban-i Veli hazretlerine zimmetlidir. Şehirler maneviyatlarını bu yüce şahsiyetlerden alır. Şehirlerin düşmanları da vardır. Bunlardan birisi savaşlardır. İşte Bağdat, Şam, Kudüs maalesef savaşların yıkıcı yüzünü gösteren şehirlerdir. Taşıdıkları değerleri, hatıraları, tarihi, kültürü maalesef içlerinden sökülüp alındı. Şehirlerin bir başka düşmanı da betonlaşmadır. Adeta zehirli bir sarmaşık gibi bir anda şehirlerin her yanını sarar ve bütün güzellikleri gölgeler adeta yok eder. Şehirlerimize sahip çıkacağız. Gelecek kuşaklar için sahip çıkacağız. Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz.\"

\'NEVRUZ YENİ BİR UYANIŞI İFADE EDER\'

Kastamonu\'nun kimliğini, dokusunu ve karakterini yaşatmaya devam edeceklerini belirten Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Mimarisi, tarihi eserleri, dokumacılığı, yemek kültürüyle Kastamonu\'yu her daim yaşatıyoruz, yaşatacağız. Bugün aynı zamanda Anadolu kültürüne, şiirleri ve kültürüyle büyük katkılar vermiş halk ozanımız Aşık Veysel\'in ölüm yıldönümü. Kendisini de bu vesile ile rahmetle anıyorum. O yürek kokulu türküleriyle bizleri sevgiyi, kardeşliği, dayanışmayı ve vatan sevgisini anlattı. Çalışmanın, üretmenin, helal lokmanın hep kıymetini anlattı. Anadolu\'yu Anadolu yapan gönül erlerinin cümlesini rahmetle anıyorum. 21 Mart sadece Kastamonu\'nun Türk dünyası kültür başşehri ilan edildiği gün değil 21 Mart\'ın birçok özelliği var. Bugün Nevruz, baharın gelişini temsil eden Nevruz\'da binlerce sanatsever ve misafirimizle birlikte Kastamonu\'dayız. Sizlerin de bildiği gibi 21 Mart Orta Asya\'dan Avrupa\'ya kadar uzanan kültür coğrafyamız için çok önemli bir gün. Sadece bu coğrafyada değil neredeyse Kuzey Yarım Küre\'nin tamamında bu bayram kutlanır. Doğu Türkistan\'dan Orta Asya\'ya, Moğolistan\'dan Amerika kıtasına kadar Nevruz yeni bir uyanışı ifade eder. Bizler için Nevruz sadece bir mevsim değişimi değil bu topraklarda binlerce yıldır dirilişi, bereketi, birliği, beraberliği, kardeşliği temsil eder. Toprağın dirilişi simgeleyen nevruz aynı zamanda bir bayramdır. Zira bizler toprağı ana gibi sahiplenen ona \'Toprak Ana\' diye hitap eden topraktan yaratıldığımıza inanan bu yüzden toprağın dirilişini doğanın dirilişi olarak görürüz. Bu vesile ile Nevruz\'un bütün insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini de Cenab-ı Mevlam\'dan niyaz ediyorum. Tabiatın bütün farklılıklarıyla bir bütün oluşu gibi bizlerin de bütün farklılıklarımızla bir ve beraber olmamızı diliyorum. Bu güzel bayramı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum\"

\'ECDADIN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ\'

Ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) eliyle coğrafya ötesindeki tarihi eserleri ihya ettiklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bizim çalışmalarımız kültür başşehri etkinlikleriyle sınırlı değil. Türk dünyası için özellikle hükümetlerimiz döneminde birçok hizmeti ifa ettik. TİKA eliyle coğrafyamız ve ötesindeki tarihi eserleri ihya ediyoruz. Örneğin Moğolistan\'da Türk tarihi için çok önemli olan Bilge Tonyukuk anıtlarını koruma altına aldık. Ahmet Yesevi, Sultan Sencer gibi önemli şahsiyetlerin türbelerini ihya ettik gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladık. Orhun ve Bilge Kağan Müzesini kurduk hizmete açtık. TRT Avaz bugün de bu etkinliği de Türk coğrafyasına canlı olarak veriyor. Türk dünyasının sesi olmaya devam ediyor. Türkiye olarak sınırlarımızın ötesine hizmette sınır tanımıyoruz. Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin değerlerini değerlerimiz bilerek korumaya devam ediyoruz.\"

\'KASTAMONU\'DA HUZUR BULURUZ\'

Kastamonu\'nun Türk tarihinde çok önemli yeri olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle devam etti:

\"Ama Kastamonu en büyük kahramanlığını İstiklal mücadelesinde vermiş bir şehirdir. İnebolu\'dan Kastamonu üzerinden istiklal mücadelesi yapan kahramanlarımızın bütün mühimmatları bu güzergahtan taşınmıştır. Kastamonu deyince \'Şerife Bacı\' akla gelir. Aslanlarımız Afrin\'de yurt içinde yurt dışında alçak terör örgütlerine göğüslerini siper ederek milletimizi, ülkemizi her türlü terör belasından korumak için amansız mücadele veriyorlar. Bu vesile ile gerek 15 Temmuz\'da, gerek istiklal mücadelemizde, gerekse Fırat Kalkanı\'nda Zeytin Dalı Harekatı\'nda ülkenin bağımsızlığı için milletin huzur ve güvenliği için canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize güzel ömürler diliyorum. İşte Kastamonu deyince istiklal mücadelesi şehitlerimizi, bu mübarek toprakları hatırlarız. Ne zaman Kastamonu\'ya gelsek huzur buluruz. Bu vesile ile uzaktan yakından gelen bütün misafirlerimizin Kastamonu\'da huzur bulacağına ve Kastamonu\'nun güzel insanlarının güzel ev sahipliğiyle karşılayacağından hiç şüphemiz yoktur.\"

Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım\'a çeşitli hediyeler verildi. Programa Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, milletvekilleri ve 18 ülkenin büyükelçileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Türk Dünyası Halk Dansları Topluluklarının gösterileri ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açılış töreni

- Başbakan\'ın konuşması

- Genel ve detaylar

Haber: Gökhan CEYLAN-Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Anadolu Farm\'ın kurucusu olduğunu iddia eden Karademir: \"Blokeler kalkınca ödemelerimizi yapacağız\"

KAYSERİ\'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilerek hakkında soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm\'ın kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, basın açıklaması yaptı. Karademir, yaşanan süreçle ilgili banka hesaplarına bloke konduğunu belirterek, \" Bu blokeler kalktıktan sonra şirketimiz ödemeleri yapacaktır\" dedi.

Kayseri merkezli yaklaşık 40 binin üzerinde ortağı bulunan ve 2\'si Kayseri\'de olmak üzere \'Tauk\' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşan \'Ekolium A.Ş. Anadolu Farm\' şirketiyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu\'nun Ocak ayında inceleme başlattığı ve Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusu yaptığı belirlendi. MASAK\'ın suç duyurusu üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcılığı\'nın 5 Şubat\'ta soruşturma açtığı ve Kayseri Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü\'ne konuyu ilettiği, şirketin yöneticileri hakkında soruşturma açıldığı belirlendi. Bunun üzerine konuyla ilgili şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, açıklamalarda bulundu. Karademir, \"Anadolu Farm\'ın 44 bin üyesi var. 4 bin 500 yatırım yapan üyemiz var. Şuanda biz ilgili banka hesap hareketlerini ilgili bakanlığımız müfettişlerine sunmaktayız. Basında çıkan 200 milyon açıklaması tamamen asılsızdır. Bunun 3\'te biri gibi bir rakam telaffuz edebiliriz. Zaten bunu bakanlık müfettişleri net bir şekilde açıklayacaktır. Şuanda şirketimize ait 5 tane restoranımız vardır ve inşaatı devam eden restoranlarımızda vardır. Sadece Ekolium şirketine ait hesaplar vardır. Yatırımlarımızı devletimizin bankalarında topladık. Şirket hesaplarımız şuanda denetimden dolayı bloke edilmiştir. Şirketimizle ilgili kurumlara ihtarını çekmiştir. İhtara nazaran bankalar cevabını vermiştir. Bankalar MASAK tarafından bir bloke olduğunu söylemiştir. Buna istinaden süreci ilerletmekteyiz. Burada biz ödemelerimizi yeniden açmamız için doğal olarak şirketimize ait hesaplardaki blokelerin kalkması lazım. Bu blokelerin kalkması içinde ilgili bakanlığımızın müfettişlerinin raporlarını bir üst kuruma sunup bu üst kurumun bizim hakkımızda karar vermesi lazım. Bu karara istinaden şirketimizin üstündeki blokeler kalkacaktır. Bu blokeler kalktıktan sonra şirketimiz ödemeleri yapacaktır\" ifadelerini kullandı.

\'ÇIKAN HABERLER NEDENİYLE ŞİRKETİMİZ CİDDİ ZARARA UĞRADI\'

Şirketlerinin 8 ay önce kurulduğunu belirten Karademir, \"Şirketimizin yurtdışıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Şirketimiz Kayseri merkezde kurulmuştur. Kayseri merkezde kurulduğumuz için ve yönetimi kolay sağlayacağımız için restoranlarımızın bir çoğu Kayseri\'dedir. Alışveriş merkezinde 2 adet restoranımız vardır. Tokat\'ta bir tane daha restoranımız vardır. Konya\'da inşaatı devam eden restoranlarımız vardır. Bu çıkan yalan yanlış haberlerden dolayı da şirketimizin yapmış olduğu girişimler de sıkıntı yaşanmıştır. Çıkan haberlerden dolayı şirketimiz ciddi zarara uğramıştır. Çiftlik Banktan kaynaklı insanların tedirgin olması ve bizim hakkımızda yapılan haberlerde bundan kaynaklanmaktadır\" şeklinde konuştu.

\'KAYIPLARA KARIŞMADIK\'

2 aydan beri yaşanan süreçle ilgili mücadele ettiklerini kaydeden Karademir, \"Müfettişlere bizzat kendimizi ifade ediyoruz. Durum böyle olunca da artık biz (Kaçtı, göçtü)gibi yalan yanlış haberler çıktı. İşte 200 milyon TL ile kayıplara karıştığım söyleniyor. Biz kayıplara karışmadık. Bugün bizim bakanlığımızın müfettişleri ile görüşmemiz vardı. Müfettişlere gerekli evrakları verdik. Yarın yine görüşeceğiz. Şirketimizin ödemeleri ve sistemi durdurmasındaki sebep bunun neticesinden dolayı diyecekler ki bize ya şu şekilde olmanız lazım ya da bununla ilgili bir mevzuat yazılarak bu işe devam edemeyeceğimiz söylenir. (Ödemeleri şu şekilde yapın) diyebilirler. Hesabınız açılsa mevcut yatırımlarımızı TL\'ye dönüştürsek bu şekilde ana para ödemelerimizi yaparız. Biz tamamen bakanlığın müfettişlerinin cevaba odaklandık\" diye konuştu.

\'ŞİRKETİMİZİN TOPLADIĞI YATIRIMLARI SENET OLARAK VERİYORUZ\'

Çalışma sistemlerinin Çiftlik Banktan farklı olduğunu söyleyen Karademir, \"Bizim şirketimizin ilk etapta farkı Türk şirketi olmasıdır. Yatırımlarını yurtdışına değil Türkiye\'ye yapmaktadır. Restoranlarımızda istihdam sağlamaktayız. Oyun olarak gelecek olursak biz şirketimizin topladığı yatırımları senet olarak veriyoruz. Mesela şirketimize para yatırdınız biz ana paranızı garantiye alıyoruz diye insanlara senet veriyoruz. Haberlerde yüzde 300 kar oranı olduğu söyleniyor bu doğru değil. Yüzde 100 gibi bir kazanç oranı var. Bu Türkiye\'de kazanılabilecek bir orandır\" ifadelerini kullandı.

\'ÜYELERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ\'

Üyelerine çağrıda bulunan Karademir, \"Üyelerimiz aleyhimizde haberlere inanmasınlar. Şuanda biz Kayseri\'deyiz. Bir yere gittiğimiz yok. Bu süreçte restoranlarımızla kendimiz ilgileniyoruz. Allah\'ın izniyle bu süreci biz atlatacağız. Üyelerimizden destek bekliyoruz. En kötü durumda şirketimizin mevcut mal varlığı insanların senetlerine istinaden ana paralarını ödeyebilecek durumdadır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İsa Karademir\'in konuşması

Haber-Kamera: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,DHA)

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Bitlis’te 12 köy ve 4 mahallede sokağı çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS’in Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı 12 köy, 4 mahallede 22 Mart Perşembe gününden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle 22 Mart saat 00.01 Perşembe gününden itibaren ikinci bir emre kadar Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı 12 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

”Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üzümlü, Anadere, Sungurlu, Külbastı, Odabaşı, Teknecik, Sallıca, Boblesür, Dönertaş köyleri ile Kömürlü ve Aktoprak Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Mart 2018 Perşembe günü saat: 00.01’den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”

Açıklamada, Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri ile Andıç ve Yumurta mahallelerinde de 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 00.01’den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS (DHA)-

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