DHA YURT BÜLTENİ-17

HASTANE 1 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDI, HASTALAR SEVK EDİLDİ

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi\'nde yaşanan arıza nedeniyle 1 saat elektrik kesildi. Jeneratörün devreye girmemesi üzerine yoğun bakımda yatan 16 hastadan 3\'ü başka hastanelere sevk edildi.

Düzce Aziziye Mahallesi\'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi\'nde yaşanan arıza nedeniyle 1 saat süreyle elektrik kesildi. Elektrik kesintisinin ardından jeneratör devreye girmeyince panik yaşandı. Kentte bulunan tüm ambulanslar, UMKE ve AFAD ekipleri hastanede tedbir alırken, yoğun bakım ünitesinde bulunan 3 hasta ise Düzce\'deki diğer hastanelere sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Bülent Gülerkaya, yoğun bakımda bulunan 16 hastanın sağlıklı olduğunu, sıkıntının atlatıldığını açıkladı. Gülerkaya jeneratörün devreye girmediğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

\"Elektrik kesintisi devamında devreye giren jeneratör bir süre sonra şebekenin gelmesi ile senkronizasyon hatası denilen durumla karşılaştı. Şebeke tüm elektrik hatlarını kilitledi. Jeneratör elle kontrol edilmez hale geldi. Tüm teknik ekibimiz, jeneratörün yerel desteği, elektrik kurumun desteği 112 Acilin desteği ile çalışmalarımız sonuç verdi. Şu an elektrik şebekeden beslenmekte, jeneratör arızalı. Ancak ekipler çalışmalarına devam edecek. Sabaha kadar bu çalışmalar sürecek. Bu arada çevre hastanelerden yoğun destek aldık. Yoğun bakımda bulunan 16 hastamız sağlıklı. Ancak elektrik arızasının uzaması nedeniyle 2 hastamız üniversite hastanesine, 1 hastamız özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımdaki diğer hastaların durumları iyi. Ancak şebeke elektriğinin kesilmemesi için dua edeceğiz. Yaklaşık 1 saat boyunca elektriksiz kaldık. Bütün doktorlarımız, anestezi uzmanlarımız, acil tıp uzmanlarımız çağrıldı. Hepsi destek halindeler. Üniversite yoğun destek verdi. AFAD\'dan destek istedik. Elektrik gelmeseydi tahliye edecek gücümüz vardı. Hastalarımızdan hayatını kaybedenler yok.\"

4\'ÜNCÜ ÖZGECAN ASLAN KOŞUSU\'NU \'PADRİNO\' KAZANDI



TÜRKİYE Jokey Kulübü\'nün (TJK) kadına şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediği Özgecan Aslan Koşusu\'nu Başak Milli\'ye ait Mücahit Bayır jokeyliğini yaptığı Padrino isimli at kazandı.

Adana Yeşiloba Hipodromu\'ndaki yarışı Özgecan Aslan\'ın annesi Songül, babası Mehmet, kardeşleri Beste ve Barış Ali Aslan\'ın yanı sıra TJK Başkanı Serdar Adalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve vatandaşlar izledi. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanların katılımıyla 1200 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışı, Başak Milli\'ye ait \'Padrino\' isimli at kazandı.

Jokeyliğini Mücahit Bayır\'ın yaptığı Padrino 1.14.13\'lük derecesi ile birinci olurken, onu 1.14.69\'luk süresiyle Müslüm Çelik\'in jokeyliğini yaptığı Spartacus ve 1.15.06\'lık derecesiyle Özcan Yıldırım\'ın jokeyliğindeki Runner Bull takip etti. Yarışın ardından gerçekleşen törende TJK Başkanı Adalı, birincilik kupasını Başak Milli adına Halit Milli\'ye verdi. Daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de günün anısına Özgecan Aslan\'ın babası Mehmet Aslan\'a kupa verdi. Tören sırasında duygulu anlar yaşayan anne Songül Aslan da gözyaşlarına engel olamadı.

DÜNYANIN KÖTÜLÜKLE İMTİHANI VAR

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan baba Mehmet Aslan, emeği geçenlere teşekkür etti. Sadece Türkiye\'nin değil, bütün dünyada aynı sorunun yaşandığını anlatan Baba Aslan, \"Dünyanın kötülükle imtihanı var. Kadın durursa, hayat durur. Hayatın olmadığı yerde her şey durur. Onun için kadına dokunmayı, kadına şiddet uygulamayı, kız çocuklarının, erkek çocuklarını ırzına geçmeyi aklanı getiren insanların, özellikle devletin kadının arkasında durduğunu yasalarla gösterdiği takdirde çok ciddi şekilde bu işin azalacağına inanıyorum\" diye konuştu.

HİÇBİR ANNENİN GÖZYAŞI DÖKÜLMESİN

Kızı kaybetmenin acısını halen yaşadığını belirten anne Aslan, \"Çok özgünüm. Özge bunu hak etmedi. Bir şey söyleyemiyorum artık. Kadın şiddeti son bulsun artık. Herkes taşın altına elini koysun. Çok iyi bir yasa mı çıkartıyorlar, çok iyi bir eğitim mi veriyorlar, bunu yapsınlar artık. Artık hiçbir annenin gözyaşı dökülmesin. Benim kızımın hiçbir suçu yoktu. Tek suçu dolmuşa binip, evine gitmek istemesiydi. Diğer kızıma her dakika, \'Nerede kaldın, ne zaman geleceksin?\' sorularıyla, telefon elimden düşmüyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Çünkü her an aklımda biraz gecikince çocuklar\" dedi.

Koşuda birincilik ikramiyesinin ise 66 bin 500 TL olduğu bildirildi.

ORGANLARI 4 HASTAYA UMUT OLDU



ORDU\'da, böbrek yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sinan Gürkan\'ın (45) sağ iken bağışladığı organlarından karaciğer, kornea ve akciğeri 4 hastaya nakledilmek üzere operasyonla alındı.

Ordu\'nun Gölköy ilçesinde yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Sinan Gürkan, böbrek yetmezliği nedeniyle yıllardır umutla böbrek beklerken amansız hastalığına yenildi. İstanbul, Ankara ve Antalya\'dan uçak ve karayoluyla Ordu\'ya gelen ekip, Ordu Devlet Hastanesi\'nde operasyonla karaciğer, kornea ve akciğeri aldı. Karaciğer Antalya\'ya, kornealar Samsun\'a, akciğer ise İstanbul\'da bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderileceği belirtildi.

Geçen hafta diyalize girmeden önce babasının organlarını bağışladığını, bunu hastanede beyin ölümü gerçekleştiği esnada hastane yöneticilerinden öğrendiklerini belirten kızı Musali Gürkan, \"Babam böbrek ararken bu durumun nasıl bir şey olduğunu anladı. Bizim de yapmamızı istiyordu. Kendisi de bağışlayacağını söylemişti. 2 gün önce annemle beraber diyalizden çıktıktan sonra organlarını bağışlamış. Bizim bağıştan bugün haberimiz oldu, çok güzel bir örnek oldu bize kendisi. Umudumuz tükendi babam için. Artık onlar için bir umut var, umarım sağlıklarına kavuşurlar. O ailelerle bizde tanışmak isteriz\" dedi.

Ordu Devlet Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Dr. Samet Ersoy, ise \"Beyin ölümü gerçekleşen hastamız daha önce kendi isteğiyle tüm organlarını bağışlamış olan bir hastamız. Böbrek yetmezliğinden kendisi de böbrek arama listesinde. Yaklaşık 2 gün önce baş ağrısı şikayetiyle beraber Gölköy Devlet Hastanesi\'ne başvurmuş hastanemize sevk olmuş. Böbrekleri ve kalbi kullanılmayacak. Karaciğer, kornea ve akciğeri bekleyen hastalarımıza nakledilecek\" diye konuştu.

